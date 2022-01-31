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П'ята партія вантажу допомоги США прибула до України. ЗСУ отримали 84 тонни боєприпасів

П'ята партія вантажу допомоги США прибула до України. ЗСУ отримали 84 тонни боєприпасів

Черговий американський літак з військовою допомогою прибув до України ввечері, 31 січня. Це вже п'ятий літак, який доставив різне озброєння для української армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Твіттер міністра оборони України Олексія Резнікова.

Американський літак, який прибув сьогодні в міжнародний аеропорт "Бориспіль", доставив українським військовим тонни боєприпасів.

"П'ята пташка у Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру! Найближчими днями чекаємо на черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів із США", - заявив міністр.

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Нагадаємо, до цього в Україну прибули чотири літаки з американським озброєнням. США надсилали 80 тонн озброєння, пізніше Україна отримала 300 ПТРК Javelin та 81 тонну патронів.

боєприпаси (2297) Київ (19663) зброя (7535) допомога (8449) США (23410)


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Топ коментарі
+46
Амерам-черговий респект...
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31.01.2022 22:59 Відповісти
+45
Закрий рота. Ця допомога йде не завдяки Зеленському, а всупереч.
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31.01.2022 23:04 Відповісти
+43
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31.01.2022 23:25 Відповісти
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,50 BMG или 12,7х108мм?
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31.01.2022 23:28 Відповісти
Еще 40 бортов впереди,Боже храни Америку!
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31.01.2022 23:12 Відповісти
Байден,похоже,решил добить Лыжника и козыря
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31.01.2022 23:12 Відповісти
байден ничего не решает . он физически это делать не в состоянии .
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01.02.2022 01:46 Відповісти
ХО-РО-ШО ...
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31.01.2022 23:13 Відповісти
Боже бережи Америку!
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31.01.2022 23:20 Відповісти
И косяки ангелов-хранителей кацапских танкистов тут же полетели накуй...
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31.01.2022 23:22 Відповісти
Дякуємо, Америка!
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31.01.2022 23:23 Відповісти
Разгружать в ручную отправить лично Арахамию.
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31.01.2022 23:24 Відповісти
Ти що, він Кіпр чумадани пакує для діток, переутомився, блін
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31.01.2022 23:27 Відповісти
Правильно, президент Байден! Дави ЗЕчмо неудобной ему помощью, чтоб ЗЕчмо меньше в глаз ***** заглядывал. И ещё пришли психиатров для ЗЕчма и нарколога. И крепкого санитара
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31.01.2022 23:24 Відповісти
и крепкого санитара с крепким прибором
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01.02.2022 00:16 Відповісти
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31.01.2022 23:25 Відповісти
Зевіслюк вже звбрався їхати до Китаю і там зустрітися з кремлівським терористом і вбивцею , бо йому не терпиться відзвітувати перед ним ,
про виконану роботу по здачі Украіни 😡
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31.01.2022 23:27 Відповісти
God Bless America🇺🇸
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31.01.2022 23:30 Відповісти
Зеленский уйдёт да и куйло не вечена ништяки из СШАи других стран останутся и останется у нас обида за Крым, Луганск и Донецк...
и тогда уже мы будем устраивать «илловайск»
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31.01.2022 23:32 Відповісти
a do oslika taki istina i celj vsego proizhodjaschego tak i ne doshla, nu i hren s nim.
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31.01.2022 23:32 Відповісти
A mozhno popodrobneye ob etoy istine - chto vi imeli vvidu?
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01.02.2022 01:20 Відповісти
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31.01.2022 23:34 Відповісти
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02.02.2022 10:16 Відповісти
зеКрот уже не знает, как в глаза ***** заглянуть, с какой стороны на коленях подползти, а тут США такие подгоны устраивает. маланец на грани судорожных припадков, коксодороги и шлюхи пока выручают!
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31.01.2022 23:35 Відповісти
У него к ***** ничего личного, просто бизнес.
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01.02.2022 11:08 Відповісти
И летали ракеты, и снаряды взрывались,
Подтверждая: форт наш ночью не сдался.
Ответь: это правда, флаг ещё реет
Над землёю свободных, родиной смелых?

си ту техт националь гимн У.С.А.
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31.01.2022 23:38 Відповісти
Хто,де і чому?
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31.01.2022 23:44 Відповісти
конешно нет. просто сама вяликая на мордовия и на удмуртия самозатопится в мордовских болотах. и вонючая трясина поглотит всю русню.
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31.01.2022 23:47 Відповісти
Руске, самоназвание мардвы.
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01.02.2022 00:06 Відповісти
Ёрничать будешь на швабре или пляшке ,выбирай
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01.02.2022 07:39 Відповісти
Дякуємо !!!
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31.01.2022 23:48 Відповісти
Бідний Вава, воно захрипло кричати що вторгнення не буде, а Байден його не чує, робить свою, хорошу для України справу.
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01.02.2022 00:18 Відповісти
Всю допомогу з заходу зброєю і ************ Україна повинна ОДРАЗУ ПЕРЕДАВАТИ У ВІЙСЬКА - тим ПІДРОЗДІЛАМ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ГОТОВІ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ З КОЖНОГО НАПРЯМКУ, ЗВІДКИ ЗДАТНИЙ НАПАСТИ ВОРОГ ! Ця зброя має бути негайно "поставлена на бойове чергування".

Якщо ця зброя не буде передана негайно у війська, а буде зберігатися на якихось центральних складах міноборони, то це була б просто дурість, яка стала б причиною надзвичайно важких наслідків, деякі з яких:
- 1. Декілька складів ворогу досить легко знищити або навіть захопити, після чого цю зброю вже не зможуть використати ЗСУ, зате зможе використати ворог. Хто не вірить, - згадайте знищення декількох складів з ************, що вже стало фактами історії, але внаслідок чого Україна залишилась майже без запасів деяких видів ***********, особливо, крупнокаліберних артилерійських, а ті види, запаси яких знищені не повністю, все одно їх стало значно менше. Сподіваюся, керівництво України зробить висновки і не допустить повторення подібних сценаріїв... ( Інакше хто нас розумними назве?? )
- 2. Якщо таке станеться (п.1), то це буде втрачено довіру тих союзників, які цю зброю передали. ( І ймовірно, вони подумають, що, можливо, ми ще недостатньо розумні. )
- 3. Навіть якщо пощастить і не станеться п.1 (і тоді автоматично п.2), то наші війська можуть бути атаковані ворогом раніше, аніж міноборони вирішить, що атака проти них імовірна і тому вже можна видати їм якусь частину цієї зброї. В такому разі наші захисники змушені були б захищатися без використання цієї західної зброї... А тоді для чого її нам передали? ( І хто нас тоді розумними назве? (Знову.))
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01.02.2022 01:26 Відповісти
"Якщо ця зброя не буде передана негайно у війська, а буде зберігатися на якихось центральних складах міноборони, то це була б просто дурість, яка стала б причиною надзвичайно важких наслідків"
============================================================
100% Сам, не залежно від вас, думав про це.
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01.02.2022 09:19 Відповісти
god bless uncle Sam
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01.02.2022 05:59 Відповісти
резников... резников... чуд-д-д-ак... на букву МЫ... сколько можно трындеть? надо рот закрыть тряпкой так, чтобы ни одного звука не было... а то у всего руководства Украины профузный понос... не только тайны раскрывают, но еще и обсираются...
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01.02.2022 07:48 Відповісти
Він же юстицька (тобто адвокат) з професії, а для них багато звиздіти цілком природньо.
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01.02.2022 09:21 Відповісти
А тим часом ЗЕлупінське кодло витрачає астрономічні суми з бюджету держави на автомобільні дороги. Здається мені, що для більш зручного просування орд ***** по Україні. Я навіть слів підібрати не можу, як назвати той факт, коли вартість "Великого крадівництва" рівняється всім витратам на оборону!
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01.02.2022 09:17 Відповісти
Где то в ОП.
- Нам США опять самолет с вооружением отправили!
- Бл...я... меня Ермак порвет!!!. Так, что делать?
- Может вызвать Масейчук? Расскажите что, мол наша стратегия говорить об экономике и все такое. Ну и про снижение тарифов что то высрете.
- Отличный план. И вообще, иду я в отпуск, устал. Давно не отдыхал, имею ведь право?
- Да, конечно, один хер никто не заметит.
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01.02.2022 09:48 Відповісти
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