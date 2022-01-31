П'ята партія вантажу допомоги США прибула до України. ЗСУ отримали 84 тонни боєприпасів
Черговий американський літак з військовою допомогою прибув до України ввечері, 31 січня. Це вже п'ятий літак, який доставив різне озброєння для української армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Твіттер міністра оборони України Олексія Резнікова.
Американський літак, який прибув сьогодні в міжнародний аеропорт "Бориспіль", доставив українським військовим тонни боєприпасів.
"П'ята пташка у Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру! Найближчими днями чекаємо на черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів із США", - заявив міністр.
Нагадаємо, до цього в Україну прибули чотири літаки з американським озброєнням. США надсилали 80 тонн озброєння, пізніше Україна отримала 300 ПТРК Javelin та 81 тонну патронів.
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про виконану роботу по здачі Украіни 😡
и тогда уже мы будем устраивать «илловайск»
Подтверждая: форт наш ночью не сдался.
Ответь: это правда, флаг ещё реет
Над землёю свободных, родиной смелых?
си ту техт националь гимн У.С.А.
Якщо ця зброя не буде передана негайно у війська, а буде зберігатися на якихось центральних складах міноборони, то це була б просто дурість, яка стала б причиною надзвичайно важких наслідків, деякі з яких:
- 1. Декілька складів ворогу досить легко знищити або навіть захопити, після чого цю зброю вже не зможуть використати ЗСУ, зате зможе використати ворог. Хто не вірить, - згадайте знищення декількох складів з ************, що вже стало фактами історії, але внаслідок чого Україна залишилась майже без запасів деяких видів ***********, особливо, крупнокаліберних артилерійських, а ті види, запаси яких знищені не повністю, все одно їх стало значно менше. Сподіваюся, керівництво України зробить висновки і не допустить повторення подібних сценаріїв... ( Інакше хто нас розумними назве?? )
- 2. Якщо таке станеться (п.1), то це буде втрачено довіру тих союзників, які цю зброю передали. ( І ймовірно, вони подумають, що, можливо, ми ще недостатньо розумні. )
- 3. Навіть якщо пощастить і не станеться п.1 (і тоді автоматично п.2), то наші війська можуть бути атаковані ворогом раніше, аніж міноборони вирішить, що атака проти них імовірна і тому вже можна видати їм якусь частину цієї зброї. В такому разі наші захисники змушені були б захищатися без використання цієї західної зброї... А тоді для чого її нам передали? ( І хто нас тоді розумними назве? (Знову.))
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100% Сам, не залежно від вас, думав про це.
- Нам США опять самолет с вооружением отправили!
- Бл...я... меня Ермак порвет!!!. Так, что делать?
- Может вызвать Масейчук? Расскажите что, мол наша стратегия говорить об экономике и все такое. Ну и про снижение тарифов что то высрете.
- Отличный план. И вообще, иду я в отпуск, устал. Давно не отдыхал, имею ведь право?
- Да, конечно, один хер никто не заметит.