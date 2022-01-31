П'ята партія вантажу допомоги США прибула до України. ЗСУ отримали 84 тонни боєприпасів

Черговий американський літак з військовою допомогою прибув до України ввечері, 31 січня. Це вже п'ятий літак, який доставив різне озброєння для української армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Твіттер міністра оборони України Олексія Резнікова.

Американський літак, який прибув сьогодні в міжнародний аеропорт "Бориспіль", доставив українським військовим тонни боєприпасів.

"П'ята пташка у Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру! Найближчими днями чекаємо на черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів із США", - заявив міністр.

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Нагадаємо, до цього в Україну прибули чотири літаки з американським озброєнням. США надсилали 80 тонн озброєння, пізніше Україна отримала 300 ПТРК Javelin та 81 тонну патронів.