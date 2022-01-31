УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11248 відвідувачів онлайн
Новини Війна
17 594 56

Ахеджакова, Макаревич, Шендерович та інші представники інтелігенції РФ виступили проти війни з Україною

Ахеджакова, Макаревич, Шендерович та інші представники інтелігенції РФ виступили проти війни з Україною

Конгрес російської інтелігенції збирає підписи під заявою проти війни з Україною.

Текст заяви опублікований на сайті радіостанції "Эхо Москвы", повідомляє Цензор.НЕТ.

Її автори згадують про "інтенсивне вербування найманців у Росії та перекидання палива й військової техніки на територію Донецької та Луганської областей України", а також про посилене озброєння України та скерування НАТО додаткових сил до Східної Європи.

"Напруженість не спадає, а навпаки – тільки наростає", – пишуть автори звернення.

Вони називають громадян Росії "заручниками кримінального авантюризму" і зазначають, що на тлі ймовірного вторгнення в Україну в РФ помітне різке зростання цін і падіння національної валюти.

Читайте: Виконання мінських угод означає зруйнування країни, - Данілов

"Але громадян Росії ніхто не питає. На державному телебаченні представлено лише одну думку, і це думка прихильників війни. Звідти лунають прямі воєнні погрози, поширюють агресію та ненависть стосовно України, Америки та країн Заходу. Але найнебезпечніше, що війну подають як допустимий і неминучий розвиток подій. Людей намагаються обдурити, розбестити, нав'язати їм ідею священної війни із Заходом замість розвитку країни та підвищення рівня життя її громадян. Питання ціни не обговорюють, але платити цю ціну – ціну величезну й криваву – доведеться саме простим людям", – ідеться у заяві.

Підписанти наголошують, що війна не тільки не відповідає інтересам Росії, а й "становить загрозу самому її існуванню", і попереджають владу про формування у РФ масового антивоєнного руху.

"Наша позиція гранично проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, на нас ніхто не нападає. Політика, що ґрунтуєтьстя на просуванні ідеї такої війни, аморальна, безвідповідальна і злочинна, її не можна вести від імені народів Росії. У такої війни не може бути ні легітимної, ні моральної мети. Дипломатія країни не може займати жодної іншої позиції, крім категоричного неприйняття такої війни", – ідеться у зверненні.

Також читайте: Ми не перебільшуємо загрозу вторгнення РФ, - Шмигаль

Під зверненням залишили підписи актриса Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич, письменник Віктор Шендерович, політик Григорій Явлінський, правозахисник Лев Пономарьов, поетеса Вероніка Доліна, телеведуча Тетяна Лазарева та інші відомі росіяни. Загалом список підписантів займає 90 аркушів.

Автор: 

заява (223) Макаревич Андрій (25) росія (66070) Шендерович Віктор (33) Явлінський Григорій (20) Ахеджакова Лія (11)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+46
Вспоминается фильм " Гараж" с Ахеджаковой в одной из главных ролей. Запомнилась фраза сказанная в нем про ее героиню " " Белая ворона.. это большая редкость, на наше счастье у нас она есть". ( возможно не дословно, но смысл такой).В Раше их поливают грязью, запрещают сниматься, выступать, разносят в СМИ... но на наше счастье в России есть и вот такие вот Люди. ( с большой буквы).
показати весь коментар
31.01.2022 23:16 Відповісти
+32
Притомним людям навіть з запарєбріка-респект...
показати весь коментар
31.01.2022 23:14 Відповісти
+25
Отвоевалось ***** ,понты отклеились а Людям этим СПАСИБО !!!
показати весь коментар
31.01.2022 23:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я как раз недавно Макаревича вспоминал, что лет 5 ни одного упоминания о нем не было в новостях
показати весь коментар
31.01.2022 23:11 Відповісти
Зекриса протів ..
показати весь коментар
31.01.2022 23:30 Відповісти
Отвоевалось ***** ,понты отклеились а Людям этим СПАСИБО !!!
показати весь коментар
31.01.2022 23:11 Відповісти
коли українська армія палитиме Москву після кровопролитної війни - цих можна залишити живими
показати весь коментар
31.01.2022 23:13 Відповісти
Притомним людям навіть з запарєбріка-респект...
показати весь коментар
31.01.2022 23:14 Відповісти
90 листов подписей конечно логично. Но стоило всё таки конкретное число всех. Это ведь важно и нам и там.
показати весь коментар
31.01.2022 23:16 Відповісти
551 рило так званих діячів російської "культури" підтримали путінську агресію проти України.
https://nashigroshi.org/2014/08/08/odobryams-moralnyie-urodyi-**************-napadenye-putyna-na-ukraynu/
показати весь коментар
31.01.2022 23:42 Відповісти
Ну это совершенно разные люди
показати весь коментар
01.02.2022 03:51 Відповісти
Людьми этих тварей называть нельзя-это *********.
показати весь коментар
01.02.2022 12:21 Відповісти
Тогда ты не лучше кацапов - гребешь всех под одну гребенку
показати весь коментар
01.02.2022 12:39 Відповісти
Вспоминается фильм " Гараж" с Ахеджаковой в одной из главных ролей. Запомнилась фраза сказанная в нем про ее героиню " " Белая ворона.. это большая редкость, на наше счастье у нас она есть". ( возможно не дословно, но смысл такой).В Раше их поливают грязью, запрещают сниматься, выступать, разносят в СМИ... но на наше счастье в России есть и вот такие вот Люди. ( с большой буквы).
показати весь коментар
31.01.2022 23:16 Відповісти
Прежде всего на ИХ счастье есть здоровые люди, это оставляет шанс для России на трансформации из Империи в страну, пусть и утопичный, но шанс есть пока не молчат Макаревич, Бышев, Ахеджакова, Орлуша и тысячи неизвестных россиян, которые до сих пор пишут что думают о Хремле и Хутине.
показати весь коментар
01.02.2022 06:04 Відповісти
Той же фільм згадала. Тільки іншу фразу героя Костолевського про героїню Ахеджакової. "Нашлась одна полупорядочная" в усьому кодлі. Респект цим людям, але не треба забувати, що режим Мордора на Московщині цілком легітимізований населенням. Марно звертатися з петиціями до совісті, якщо її немає - ні у влади, ні в народа.
показати весь коментар
05.02.2022 21:26 Відповісти
Все равно приятно, что при всем тамошнем давлении там еще остались люди способные говорить правду.
показати весь коментар
05.02.2022 21:50 Відповісти
Ну Що , - росія побачила що уже ненавидить її увесь цивілізований світ . Ну Макаревич всігда був за Україну , також іАхеджакова , а інші цілують портрет .
показати весь коментар
31.01.2022 23:16 Відповісти
Хоть кто-то есть нормальный в рашке
показати весь коментар
31.01.2022 23:17 Відповісти
Ну їхня позиція не міняється вже років 15-20 і, як бачите, вони нікуди не їдуть...
показати весь коментар
31.01.2022 23:23 Відповісти
Шендерович виїхав через погрози життю йому і його родині.***** не забуло,як Шендерович називав його "крошкой Цахес".
показати весь коментар
31.01.2022 23:36 Відповісти
А, це так - я ще пригадую, як дивився ту передачу його з ляльками, дуже точно Шендерович показав хйла...
показати весь коментар
31.01.2022 23:44 Відповісти
Так, так.
"Мачіть в сартірє!" - перші слова "новонародженого".
показати весь коментар
01.02.2022 12:18 Відповісти
мужні люди
показати весь коментар
31.01.2022 23:20 Відповісти
Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы,
Они не такие, как мы.
И я не горю желаньем лезть в чужой монастырь:
Я видел эту жизнь без прикрас,

Не стоит прогибаться под изменчивый мир -
Пусть лучше он прогнется под нас,
Однажды он прогнется под нас
Моя повага до людини яка це написала
показати весь коментар
31.01.2022 23:22 Відповісти
І за оце повага:
Лица стерты, краски тусклы -
То ли люди, то ли куклы,
Взгляд похож на взгляд,
А тень - на тень.
И я устал и, отдыхая,
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.

Арлекины и пираты,
Циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх,
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.

Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.

Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно:
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.

Но вот хозяин гасит свечи -
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках...
И кукол снимут с нитки длинной
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
показати весь коментар
31.01.2022 23:25 Відповісти
Не все продались Путлеру в России! Огромное количество известных актеров, писателей, музыкантов и других культурно- общественных деятелей остаются нормальными и все понимают.
показати весь коментар
31.01.2022 23:26 Відповісти
99% тих,на кому паразитував Гордон, як блоха на цюцькові,підтримали ********** агресію проти України.Проти висловились тільки одиниці.
показати весь коментар
31.01.2022 23:38 Відповісти
Гардон - такий собі показник! Він більше дупу попсунам із шоу-бізнесу лизав, а Україну підтримали представники вищої культури - рокери, письменники, художники... Варто розрізняти культуру і попсу!
показати весь коментар
31.01.2022 23:46 Відповісти
У гордона красной нитью всегда проходило все российское и советское как первосортное, а украинское как нечто тупое и провинциальное. Да впрочем и сейчас так же. И неудивительно, скорее всего гордон - агент влияния российских спецслужб.
показати весь коментар
01.02.2022 00:52 Відповісти
Глинки, наверное?
показати весь коментар
01.02.2022 11:17 Відповісти
Это те самые 14%
показати весь коментар
31.01.2022 23:54 Відповісти
Остальные московиты прозреют когда телевизор потухнет, в холодильнике станет пусто, а гастроном будет закрыт. Зато будут открыты военкоматы и похоронные бюро. Вот тогда дебилы завопят.
показати весь коментар
01.02.2022 00:09 Відповісти
Навряд.
У 80-х в холодильнику і гастрономах теж не повно було, а із Афгану йшли цинки, але крім Сахарова, усі мовчали.
показати весь коментар
01.02.2022 12:21 Відповісти
У 80-х все можна було "дістати", продукти поганенькі, але в цілому були.
Никого не хапали барки і не тягли в військкомат.
Люди жили собі і чули про Афганістан увечері з програми "Время".
Зараз так не буде.
показати весь коментар
01.02.2022 12:58 Відповісти
Це в Україні було ще якось. А на параші - голий Вася з продуктовими талонами.
У воєнкомат дійсно нікого не тягли. Просто, якщо сам не прийдеш - чеши на зону.
У повістці так і писалось: "Предлагаю Вам такого-то числа к такому-то времени явиться. За уклонение - такая-то статья Уголовного кодекса".
Із нашого класу в Афган потрапили двоє. І афганські пісні у середині 80-х уже виконувались відкрито під гітару на лавочках, слова їх ми добре знали.
Найвідоміша "Опять тревога".
показати весь коментар
22.02.2022 18:06 Відповісти
Как то смотришь на состав вменяемых людей в России и видишь тех, кто застал говносовок в сознательном возрасте. Как то поколение 30-40 лет толком и не представлено.
показати весь коментар
01.02.2022 00:10 Відповісти
Это возрастное поколение молодых в россии еще тупее и хуже совковых, они еще больше заражены вирусом шовинизма, только теперь с оттенком поклонения царизму
показати весь коментар
01.02.2022 00:55 Відповісти
Скажем россиянцу 30 лет. И 20 из них он прожил при Путлере. И что с него получилось? 95% путиноид
показати весь коментар
01.02.2022 03:50 Відповісти
Там вменяемых- гомеопатическое разведение
показати весь коментар
01.02.2022 01:32 Відповісти
Люди остаются Людьми даже живя в скотских условиях среди огромного количества скотов !
показати весь коментар
01.02.2022 02:13 Відповісти
Це відомі люди.
А сам список на 90 сторінок.
Там є усякі.
показати весь коментар
01.02.2022 12:22 Відповісти
Агент "Сват" заверяет - угрозы нет. А рашисткие войска у границ Украины, то пиндосы нагнетают
показати весь коментар
01.02.2022 03:46 Відповісти
Дорогая российская интеллигенция!

Екарный карась!!!

Время слов прошло.

Не хотите войны? Помогайте ВСУ.
показати весь коментар
01.02.2022 04:30 Відповісти
молодцы.
показати весь коментар
01.02.2022 04:45 Відповісти
В рфии людей нет!Запомните!Весь русский либерализм заканчивается на украинском вопросе!Они все инфицированы бациллой имперского шовинизма!
показати весь коментар
01.02.2022 06:33 Відповісти
Нет. И эти люди тому пример.
показати весь коментар
01.02.2022 07:02 Відповісти
Люто плюсую!!! Они не уберегли Валерию Новодворскую, Немцова.
показати весь коментар
01.02.2022 08:54 Відповісти
Ну хоть 0,0000001% людей осталось из общего числа быдлозвнромонголовэрзяфинноугров. Россия - труп ( разлагающийся) давно , реанимация не возможна. Им всем нужно самоликвидироваться.
показати весь коментар
01.02.2022 07:11 Відповісти
Всех могут бросить на нары без всяких проблем. Путлеризм-он такой. Безмозглому омоновцу Ваньке из Люберец что Ахеджакова,что Шендерович-один хрен.
показати весь коментар
01.02.2022 07:24 Відповісти
Одобряю, всё верно. Особенно восхищает Лия Ахеджакова - человек кристальной совести и чести. Ей уже немало лет, но она борется.
показати весь коментар
28.02.2022 15:07 Відповісти
 
 