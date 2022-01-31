Ахеджакова, Макаревич, Шендерович та інші представники інтелігенції РФ виступили проти війни з Україною
Конгрес російської інтелігенції збирає підписи під заявою проти війни з Україною.
Текст заяви опублікований на сайті радіостанції "Эхо Москвы", повідомляє Цензор.НЕТ.
Її автори згадують про "інтенсивне вербування найманців у Росії та перекидання палива й військової техніки на територію Донецької та Луганської областей України", а також про посилене озброєння України та скерування НАТО додаткових сил до Східної Європи.
"Напруженість не спадає, а навпаки – тільки наростає", – пишуть автори звернення.
Вони називають громадян Росії "заручниками кримінального авантюризму" і зазначають, що на тлі ймовірного вторгнення в Україну в РФ помітне різке зростання цін і падіння національної валюти.
"Але громадян Росії ніхто не питає. На державному телебаченні представлено лише одну думку, і це думка прихильників війни. Звідти лунають прямі воєнні погрози, поширюють агресію та ненависть стосовно України, Америки та країн Заходу. Але найнебезпечніше, що війну подають як допустимий і неминучий розвиток подій. Людей намагаються обдурити, розбестити, нав'язати їм ідею священної війни із Заходом замість розвитку країни та підвищення рівня життя її громадян. Питання ціни не обговорюють, але платити цю ціну – ціну величезну й криваву – доведеться саме простим людям", – ідеться у заяві.
Підписанти наголошують, що війна не тільки не відповідає інтересам Росії, а й "становить загрозу самому її існуванню", і попереджають владу про формування у РФ масового антивоєнного руху.
"Наша позиція гранично проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, на нас ніхто не нападає. Політика, що ґрунтуєтьстя на просуванні ідеї такої війни, аморальна, безвідповідальна і злочинна, її не можна вести від імені народів Росії. У такої війни не може бути ні легітимної, ні моральної мети. Дипломатія країни не може займати жодної іншої позиції, крім категоричного неприйняття такої війни", – ідеться у зверненні.
Під зверненням залишили підписи актриса Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич, письменник Віктор Шендерович, політик Григорій Явлінський, правозахисник Лев Пономарьов, поетеса Вероніка Доліна, телеведуча Тетяна Лазарева та інші відомі росіяни. Загалом список підписантів займає 90 аркушів.
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https://nashigroshi.org/2014/08/08/odobryams-moralnyie-urodyi-**************-napadenye-putyna-na-ukraynu/
"Мачіть в сартірє!" - перші слова "новонародженого".
Они не такие, как мы.
И я не горю желаньем лезть в чужой монастырь:
Я видел эту жизнь без прикрас,
Не стоит прогибаться под изменчивый мир -
Пусть лучше он прогнется под нас,
Однажды он прогнется под нас
Моя повага до людини яка це написала
Лица стерты, краски тусклы -
То ли люди, то ли куклы,
Взгляд похож на взгляд,
А тень - на тень.
И я устал и, отдыхая,
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.
Арлекины и пираты,
Циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх,
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно:
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
Но вот хозяин гасит свечи -
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках...
И кукол снимут с нитки длинной
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
У 80-х в холодильнику і гастрономах теж не повно було, а із Афгану йшли цинки, але крім Сахарова, усі мовчали.
Никого не хапали барки і не тягли в військкомат.
Люди жили собі і чули про Афганістан увечері з програми "Время".
Зараз так не буде.
У воєнкомат дійсно нікого не тягли. Просто, якщо сам не прийдеш - чеши на зону.
У повістці так і писалось: "Предлагаю Вам такого-то числа к такому-то времени явиться. За уклонение - такая-то статья Уголовного кодекса".
Із нашого класу в Афган потрапили двоє. І афганські пісні у середині 80-х уже виконувались відкрито під гітару на лавочках, слова їх ми добре знали.
Найвідоміша "Опять тревога".
А сам список на 90 сторінок.
Там є усякі.
Екарный карась!!!
Время слов прошло.
Не хотите войны? Помогайте ВСУ.