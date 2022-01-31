Ахеджакова, Макаревич, Шендерович та інші представники інтелігенції РФ виступили проти війни з Україною

Конгрес російської інтелігенції збирає підписи під заявою проти війни з Україною.

Текст заяви опублікований на сайті радіостанції "Эхо Москвы", повідомляє Цензор.НЕТ.

Її автори згадують про "інтенсивне вербування найманців у Росії та перекидання палива й військової техніки на територію Донецької та Луганської областей України", а також про посилене озброєння України та скерування НАТО додаткових сил до Східної Європи.

"Напруженість не спадає, а навпаки – тільки наростає", – пишуть автори звернення.

Вони називають громадян Росії "заручниками кримінального авантюризму" і зазначають, що на тлі ймовірного вторгнення в Україну в РФ помітне різке зростання цін і падіння національної валюти.

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"Але громадян Росії ніхто не питає. На державному телебаченні представлено лише одну думку, і це думка прихильників війни. Звідти лунають прямі воєнні погрози, поширюють агресію та ненависть стосовно України, Америки та країн Заходу. Але найнебезпечніше, що війну подають як допустимий і неминучий розвиток подій. Людей намагаються обдурити, розбестити, нав'язати їм ідею священної війни із Заходом замість розвитку країни та підвищення рівня життя її громадян. Питання ціни не обговорюють, але платити цю ціну – ціну величезну й криваву – доведеться саме простим людям", – ідеться у заяві.

Підписанти наголошують, що війна не тільки не відповідає інтересам Росії, а й "становить загрозу самому її існуванню", і попереджають владу про формування у РФ масового антивоєнного руху.

"Наша позиція гранично проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, на нас ніхто не нападає. Політика, що ґрунтуєтьстя на просуванні ідеї такої війни, аморальна, безвідповідальна і злочинна, її не можна вести від імені народів Росії. У такої війни не може бути ні легітимної, ні моральної мети. Дипломатія країни не може займати жодної іншої позиції, крім категоричного неприйняття такої війни", – ідеться у зверненні.

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Під зверненням залишили підписи актриса Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич, письменник Віктор Шендерович, політик Григорій Явлінський, правозахисник Лев Пономарьов, поетеса Вероніка Доліна, телеведуча Тетяна Лазарева та інші відомі росіяни. Загалом список підписантів займає 90 аркушів.