19-річний киянин продавав дані понад 20 млн українців. Йому загрожує до 5 років
Кіберполіція викрила 19-річного студента на збуті баз даних понад 20 мільйонів громадян за допомогою бота у месенджері.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Департамент кіберполіції Національної поліції України.
"19-річний житель Києва, студент одного з вищих навчальних закладів, створив бот у месенджері для продажу конфіденційної та іншої інформації з обмеженими доступом, у тому числі персональних даних громадян України. Доступ до боту коштував 1 долар на день або 4 долари за 20 спроб пошуку даних відносно конкретних осіб. Оплату фігурант отримував на крипто-гаманець", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, він розробляв та впроваджував механізм пошуку даних за фотографіями людей із використанням штучного інтелекту. Фотознімки правопорушник завантажував з відкритих джерел Інтернету.
У розпорядженні студента були бази даних декількох десятків мільйонів громадян. Ці відомості він купував на тематичних хакерських форумах.
Вдома у студента працівники поліції провели обшуки. Вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Також кіберполіцейські виявили бази даних, що були скомпрометовані в період з 2014-2019 роки. Ці бази вміщували дати народження, прізвища, ім’я та по батькові громадян, серії та номери паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів, фотозображення осіб тощо.
Кіберполіція вилучила бази персональних даних з незаконного обігу, а також заблокували облікові записи, що використовувались у протиправній діяльності. Наразі проводяться компʼютерно-технічні експертизи.
19-річному хлопцеві загрожує до 5 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
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"Хтось", щоб переписати на іншу особу має бути
1. Підключений саме до тієї мережі
2. Мати ключ-флешку
3. Знати логін та пароль.
Це перше.
Потім та друга особа має особисто прийти до нотаріуса та "продати". Хоче вона сидіти за шахрайство? А ще, треба купити ту людину, котра має право вносити зміни в базу. Ти думаєш туди потраплають на роботу так просто?
А ці ці всі гівно-бази й так юзають всі кому не лінь. Всякі лохотронщики продавці китайского низькопробного гівна (у вас бонус...), кредитні гівна типу finx com.ua та інше лайно.
Із 1000 робітників,які працюють з базами даних скільки занють фізичне розташування серверів? Скільки людей мають право ВХОДУ в серверну кімнату?
Чи відомо тобі, що не ВСІ мають права доступу (100%). тобто той хто НЕ має права вносити зміни, той і не буде мати саме цих прав.
"Створити тимчасовий акаунт"? Ось так прийшов новий робітник на роботу і каже - давай я собі забульбеню НОВИЙ аккаунт. САМ. !!! Ключ-флешку також САМ склепаю
А ключ-флешка є ОБОВЯЗКОВОЮ. Без неї ти не можеш отримати доступ.
2. Доступ в в усі кімнати організації, де лише кілька кімнат, де сервер найбільша, для працівників вільний. Ті хто мають і так мають, а інші не знають з якого боку підійти до серверу.
3. Доступ в приміщення організації реєстрів, заборонено, навіть для мусорів, пожежників,...
От тільки двері міцні.
4. Внести зміни може любий працівник, який напряму працює з реєстрами. Навіть з власного робочого комп'ютера. В основному сервера працюють на Unix, і якщо не ідіот і його знаєш, то це не проблема. Навіть не треба бути хакером. Саме вони сидять в серверній, бо треба час від часу з ним працювати, та модифікований Unix, час від часу може підвисати, особливо коли велике навантаження на сервер, але коли збої в його роботі, то треба проблему швидко виправить.
5. Працюють не 1000 чоловік, а трохи десь чоловік з 30 разом з секретарем, керівником, бухгалтерським відділом, водієм, офісними робітниками,.. Це лише підтримка готових реєстрів, а не введення даних в їх в базу. Дані в бази вводять нотаріуси, поліція,...
6. Ще раз повторюю ті, хто працюють з сервером, а це кілька людей, мають повний доступ до серверу, напряму чи робочий комп'ютер. Інакше він стабільно працювати не буде.
7. А те, що ви капслоком час від часу пишете, не робить вашу необізнаність правдивою.
Такі справи в Україні, в розвинутих країнах безпека значно вище, але і там інший підхід до отримання такої інформації злодіями.
Написав би більше, але і це занадто багато, як для широкого загалу. Не збираюсь вчити злодіїв.
Тема закрита, бо бачу,що це вас занадто цікавить, а цікавити це може лише злочинця, бо по такій необізнаності ви явно не спеціаліст по безпеці. Чи може доведете протилежне, як, наприклад, спроектувати двері, якім злодіям не відкрити, а якщо відкрити, то на це підуть години, що простіше поруч в бетоні чи цеглі зробити лаз бензорезом?
Дальше можно и не читать, жалкая пытка отмазать Федорова и дырявую поделку "Дия".
Он не взламывал ничего)
Как такого на 5 лет он ничего не зделал.
Помоему киберполиция зделала громкий ПУК!!!
звонят - проблемы какие?
21 век на дворе...
Какой вывод? А вывод один - ЗАПРЕТИТЬ какие- либо крупные финансово-имущественные операции и сделки без личного присутствия сторон, они должны фиксироваться на видео, личными подписями и проводиться только в гос. конторах, штат и количество которых должены быть соответственно увеличены. Запретить частным нотариусам оформлять сделки с недвижимостью, завещания, дарственные и т.д.
Государство обязано принять меры и обеспечить правовую и кибер. безопасность граждан!