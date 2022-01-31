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19-річний киянин продавав дані понад 20 млн українців. Йому загрожує до 5 років

19-річний киянин продавав дані понад 20 млн українців. Йому загрожує до 5 років

Кіберполіція викрила 19-річного студента на збуті баз даних понад 20 мільйонів громадян за допомогою бота у месенджері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

"19-річний житель Києва, студент одного з вищих навчальних закладів, створив бот у месенджері для продажу конфіденційної та іншої інформації з обмеженими доступом, у тому числі персональних даних громадян України. Доступ до боту коштував 1 долар на день або 4 долари за 20 спроб пошуку даних відносно конкретних осіб. Оплату фігурант отримував на крипто-гаманець", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, він розробляв та впроваджував механізм пошуку даних за фотографіями людей із використанням штучного інтелекту. Фотознімки правопорушник завантажував з відкритих джерел Інтернету.

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У розпорядженні студента були бази даних декількох десятків мільйонів громадян. Ці відомості він купував на тематичних хакерських форумах.

Вдома у студента працівники поліції провели обшуки. Вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Також кіберполіцейські виявили бази даних, що були скомпрометовані в період з 2014-2019 роки. Ці бази вміщували дати народження, прізвища, ім’я та по батькові громадян, серії та номери паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів, фотозображення осіб тощо.

Кіберполіція вилучила бази персональних даних з незаконного обігу, а також заблокували облікові записи, що використовувались у протиправній діяльності. Наразі проводяться компʼютерно-технічні експертизи.

19-річному хлопцеві загрожує до 5 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

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Київ (19663) хакер (1361) кіберполіція (413) кібербезпека (1170)


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Топ коментарі
+18
що були скомпрометовані в період з 2014-2019 роки. Джерело:

Дальше можно и не читать, жалкая пытка отмазать Федорова и дырявую поделку "Дия".
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31.01.2022 23:21 Відповісти
+10
Ці відомості він купував на тематичних хакерських форумах Джерело: Тоесть все базы взломаны,и данные условно открыты(можно прикупить)
Он не взламывал ничего)
Как такого на 5 лет он ничего не зделал.
Помоему киберполиция зделала громкий ПУК!!!
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31.01.2022 23:37 Відповісти
+7
Телепні,а слабо було завербувати такого,та заставити робити на державу.
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31.01.2022 23:20 Відповісти
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31.01.2022 23:20 Відповісти
Телепні,а слабо було завербувати такого,та заставити робити на державу.
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31.01.2022 23:20 Відповісти
Ну от тепер не на 5 років посадити а довічно ; а потім заставити працювати на державу , як мінімум 20 мільйонам громадян він завинив ((
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31.01.2022 23:39 Відповісти
Он хакнул чтото?Он ничего никому не должен.Все вопросы к дырявым базам госурства
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31.01.2022 23:47 Відповісти
Він у хакера придбав а потім намагався це з вигодою для себе перепродати (( З яких пір хакерство стало законною діяльністю , як і використання послуг хакера ? (( Може я щось пропустив - тоді сюди виклади код професійної діяльності згідно до державного класифікатора , який відповідає дія цього сопливого " бізнесмена" ((( Хочемо мати державу " як у нормальних людей " а самі відразу кидаємося злочинців захищати (( Не соромно ? (( Якщо не дійшло - змоделюй ситуацію що хтось у цього малолітнього підер@са купив за 1 долар твої дані і вже десь потихеньку на твоє їм"я тисяч сто тих самих долярів у кредит узяв ((
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01.02.2022 00:03 Відповісти
Це не хакерство, тим більш бази окремі. Але в деяких службах є повний доступ до всіх баз, і там не треба бути хакером, щоб злити все на флешку. А в деяких можливості більше, там можна їх редагувати зсередини без жодних слідів, а це золоте дно, для тих в кого честі немає. Заходить хтось в базу нерухомості і переписує вашу квартиру на іншу особу. Потім та особа іде до нотаріуса, і каже що хоче відновити втрачені документи. Нотаріус дивиться по базі, все точно, квартира його і все. Ця друга особа отримає свій відсоток. Потім квартира кілька раз перепродується. І в суді вас пошлють подалі. І це ще дуже простий приклад. Стосовно не дуже важливих баз, то вони час від часу з'являються в мережі, добре, що хоч не надовго. А на Петровці давно можна було придбати диск з актуальними базами. Але це дозволяє отримати інформацію, по ній шахраї кредит не отримають. Але розповідати, як не буду, тут різні особи читають. Хакерство провокують шмарклєподібні діджилізатори, які в своїй "Дії", яку зклепали у мацкве, намагались зробити доступ до усіх реєстрів, яку хакери ламають швидко і легко, і потім, як вибрана особа можуть робити все, що завгодно. І вже випадки є.
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01.02.2022 02:32 Відповісти
В ольгіно "методичку" не дописали?
"Хтось", щоб переписати на іншу особу має бути
1. Підключений саме до тієї мережі
2. Мати ключ-флешку
3. Знати логін та пароль.
Це перше.
Потім та друга особа має особисто прийти до нотаріуса та "продати". Хоче вона сидіти за шахрайство? А ще, треба купити ту людину, котра має право вносити зміни в базу. Ти думаєш туди потраплають на роботу так просто?
А ці ці всі гівно-бази й так юзають всі кому не лінь. Всякі лохотронщики продавці китайского низькопробного гівна (у вас бонус...), кредитні гівна типу finx com.ua та інше лайно.
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01.02.2022 07:17 Відповісти
Це в тебе клепок не було і немає, щоб зрозуміти, то відразу верещиш як усі боти про ольгіно. 1, 2 та 3 пункти не потрібні, якщо особа кожен день працює з реєстрами, чи вона в межах досяжності, тобто сервер, то в неї повний доступ до усього, вона може створити тимчасовий акаунт, а потім підправити лог, є і інші варіанти. Рівень студента, якого не зациклено на маячні типу ключ флешки, якої там немає, чи підключення до мережі, коли поруч сам сервер. Друга особа не хоче сидіти, смішно. Відмив бомжа, постриг, переодягнув, пообіцяв кілька пляшок горілки, а за ящик, то він буде за тобою бігати і проситись, а зимою вони часто роблять правопорушення, щоб пересидіти зиму на зоні. Та і шукати його не будуть, а якщо будуть, то знайди вітер в полі. Попасти туди на роботу не важко, хабар керівнику і все, тобто, як усюди. Там усі можуть внести незаконні правки в базу, від начальника до самого простого спеціаліста. Взагалі ви штатівських фільмів передивились. Далі я вас вчити не буду, і так забагато інформації.
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01.02.2022 07:54 Відповісти
Люби Боже правду ! Першим про флешку заговорили саме Ви - тому нічого людині грубити ! Як переписують завдяки недобросовісеим нотаріусам - Україна і без Вас добре знає . Головне питання - нотаріус чи реєстратор від того що до нього приведуть бомжа перестає бути злочинцем ? Вся проблема у недолугості законодавства , а не недоліків програм (( програми он по всьому світу ламають так що ідеалу немає ніде , а от якби за такі злочини кара була страшнющою - подивився б я на тих "героїв" що ці бази крали ((( P.S. вилетіло з голови прізвище " пєрвооткриватєля" файлів США - але пам"ятається що послідовників у нього чомусь не добавляється ( про його собачу долю взагалі мовчу ) , а все просто пояснюється - США , на відміну від України , за таке як не довічно , то на стільчик посадити можуть ( і суспільство це підтримає ). А у нас що - половина коментарів про цього малолітку - як не молодець , то він не винен ні в чому ((( ось так і живемо ((
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01.02.2022 09:58 Відповісти
Скинути на носій інформації на мікросхемах, зараз найбільш швидкий засіб, бо бази доволі великі, ви навіть мою думку не зрозуміли. В США хакерів садять на менший строк ніж в Україні за крадіжку ковбаси з голоду. Відомого хакера Кевіна Мітника кілька раз садили, але на незначні терміни. Зараз він мільйонер, легальний, грав в фільмі самого себе, писав та публікував книги.
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01.02.2022 10:18 Відповісти
Хай буде просо Вважайте що вас не розуміють
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01.02.2022 10:36 Відповісти
"Кому що, а курці просо." Українська народна поговірка. Так що це вам.
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01.02.2022 10:45 Відповісти
Ви , мабуть , не носій нашої мови пишете з помилками , та і не всі приказки знаєте згадана вами застосовується у випадку " що людині не пояснюй - а вона уперлася на своєму " .Та що я сказав означає - " хай буде по вашому " )))) Гарного дня , почитайте як буде вільний час українські прислів'я - мудрість народна дууууууже влучна ))
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01.02.2022 10:57 Відповісти
Ох ти і упоротий. Ще раз тобі кажу.
Із 1000 робітників,які працюють з базами даних скільки занють фізичне розташування серверів? Скільки людей мають право ВХОДУ в серверну кімнату?
Чи відомо тобі, що не ВСІ мають права доступу (100%). тобто той хто НЕ має права вносити зміни, той і не буде мати саме цих прав.
"Створити тимчасовий акаунт"? Ось так прийшов новий робітник на роботу і каже - давай я собі забульбеню НОВИЙ аккаунт. САМ. !!! Ключ-флешку також САМ склепаю
А ключ-флешка є ОБОВЯЗКОВОЮ. Без неї ти не можеш отримати доступ.
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02.02.2022 09:23 Відповісти
1. Ніяких ключей-флешек там немає, крім вашої уяви, у працівників, і у нотаріусів, лише логін та пароль. Бачу передивились штатівських фільмів.
2. Доступ в в усі кімнати організації, де лише кілька кімнат, де сервер найбільша, для працівників вільний. Ті хто мають і так мають, а інші не знають з якого боку підійти до серверу.
3. Доступ в приміщення організації реєстрів, заборонено, навіть для мусорів, пожежників,...
От тільки двері міцні.
4. Внести зміни може любий працівник, який напряму працює з реєстрами. Навіть з власного робочого комп'ютера. В основному сервера працюють на Unix, і якщо не ідіот і його знаєш, то це не проблема. Навіть не треба бути хакером. Саме вони сидять в серверній, бо треба час від часу з ним працювати, та модифікований Unix, час від часу може підвисати, особливо коли велике навантаження на сервер, але коли збої в його роботі, то треба проблему швидко виправить.
5. Працюють не 1000 чоловік, а трохи десь чоловік з 30 разом з секретарем, керівником, бухгалтерським відділом, водієм, офісними робітниками,.. Це лише підтримка готових реєстрів, а не введення даних в їх в базу. Дані в бази вводять нотаріуси, поліція,...
6. Ще раз повторюю ті, хто працюють з сервером, а це кілька людей, мають повний доступ до серверу, напряму чи робочий комп'ютер. Інакше він стабільно працювати не буде.
7. А те, що ви капслоком час від часу пишете, не робить вашу необізнаність правдивою.

Такі справи в Україні, в розвинутих країнах безпека значно вище, але і там інший підхід до отримання такої інформації злодіями.

Написав би більше, але і це занадто багато, як для широкого загалу. Не збираюсь вчити злодіїв.
Тема закрита, бо бачу,що це вас занадто цікавить, а цікавити це може лише злочинця, бо по такій необізнаності ви явно не спеціаліст по безпеці. Чи може доведете протилежне, як, наприклад, спроектувати двері, якім злодіям не відкрити, а якщо відкрити, то на це підуть години, що простіше поруч в бетоні чи цеглі зробити лаз бензорезом?
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02.02.2022 14:25 Відповісти
Уважно прочитайте те що я писав - я того сопляка хакером не називав . А ТЕПЕР ОСНОВНЕ - НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО ЯК ЦІ ДАНІ ОТРИМАНІ - ТОЙ ХТО ЇХ ПРОТИПРАВНО ВИКОРИСТАВ - ЗЛОЧИНЕЦЬ !!!!!!!!!
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01.02.2022 09:29 Відповісти
Звичайно, він злочинець. Тільки не треба капслоків, будь ласка. Тому я такі нюанси і знаю, щоб з ними боротися. В Україні мені за це не заплатять, ніхто ні за що не відповідає, але щоб працювати в розвинутих країнах в сферах безпеці потрібно знати як найбільше світового досвіду. І треба знати не тільки це, але ще багато чого, тому і громадянство Великобританії дали, тому, хто раніше був військовим СРСР, України, що не котується, та ще лише з неспеціалізованою освітою, хоча кілька сертифікатів з часом отримав, бо робота на результат усюди потрібна. В основному в мене робота консультанта, часто з виїздом на об'єкт і робота від захисту від проникнення до схожих проблем, як ця. Тому і час є, виконують виконавці, моя справа консультувати та перевіряти. Так як в IT багато напрямків, та мов програмування, безліч різних операційних систем, після частини роботи то наймаються хороші хакери, які намагаються якусь систему зламати, все одно там лише код в системі, якій сам хакер має добути, будь якими засобами, включно з соціальною інженерією, тобто все, крім ствола до голови. Зламає, покаже код, розповість як добув, йому добре заплатять, сам буду на цьому наполягати. Відриються йому також нові перспективи, як для спеціаліста.
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01.02.2022 10:00 Відповісти
У конкретно обговорюваній ситуації ця людина нікому крім поліції нецікава , немає у нього ніякої цікавої для таких як ви інформації , крім того де ту базу придбав . На цьому все .
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01.02.2022 10:41 Відповісти
Таких праграмастов вагон и маленькая тилежка в Киеве.
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01.02.2022 01:10 Відповісти
що були скомпрометовані в період з 2014-2019 роки. Джерело:

Дальше можно и не читать, жалкая пытка отмазать Федорова и дырявую поделку "Дия".
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31.01.2022 23:21 Відповісти
Мова про якого саме Федорівна?
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01.02.2022 08:37 Відповісти
Без роботи не Останеться , - Буде з пенсіонерів гроші видурювати з мість не дуже віддалених.
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31.01.2022 23:21 Відповісти
И почему только с пенсионеров, он и к молодёжи лазейу найдёт, так что - берегись.
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31.01.2022 23:31 Відповісти
Курво продажне.
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31.01.2022 23:31 Відповісти
Ці відомості він купував на тематичних хакерських форумах Джерело: Тоесть все базы взломаны,и данные условно открыты(можно прикупить)
Он не взламывал ничего)
Как такого на 5 лет он ничего не зделал.
Помоему киберполиция зделала громкий ПУК!!!
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31.01.2022 23:37 Відповісти
Тут, скоріше всього, будуть шити статтю або шахрайство, або незаконні торгові операції. А хакерством тут дійсно і не пахне, оскільки незаконного втручання в роботу комп'ютерних систем не було.
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01.02.2022 07:01 Відповісти
На работу в министерство. Страна не пуганых идиотов...
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31.01.2022 23:43 Відповісти
По фотографиям искать человека, можно только имея в базе данных фотографии паспортов. Без дии эти данные собрать было не реально.
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31.01.2022 23:46 Відповісти
И де ты такое прачитал.
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01.02.2022 01:12 Відповісти
Кіберполіція викрила 19-річного студента на збуті баз даних понад 20 мільйонів громадян за допомогою бота у месенджері. Джерело:
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31.01.2022 23:50 Відповісти
и что?)))

звонят - проблемы какие?
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31.01.2022 23:59 Відповісти
Дай свій телефон телепень - буду всі дзвінки и СМС переадресовувати тобі.
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01.02.2022 13:23 Відповісти
102
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01.02.2022 15:03 Відповісти
скоріш за все 103
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01.02.2022 15:38 Відповісти
...ну, на тюрьме парень не будет голодать: часто звонют "администраторы банков" и чего-то шныряют, хотят каких-то шагов от фраеров
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01.02.2022 06:02 Відповісти
Жаль не 15
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01.02.2022 07:29 Відповісти
Пора хакерство оценивать с уголовной точки зрения как "кража со взломом".
21 век на дворе...
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01.02.2022 08:25 Відповісти
Захотел пожить хорошо.Получилось недолго.
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01.02.2022 08:52 Відповісти
Таких мамкиных "гениев", будет всё больше. Лёгкие деньги, и ума много не надо.
Какой вывод? А вывод один - ЗАПРЕТИТЬ какие- либо крупные финансово-имущественные операции и сделки без личного присутствия сторон, они должны фиксироваться на видео, личными подписями и проводиться только в гос. конторах, штат и количество которых должены быть соответственно увеличены. Запретить частным нотариусам оформлять сделки с недвижимостью, завещания, дарственные и т.д.
Государство обязано принять меры и обеспечить правовую и кибер. безопасность граждан!
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01.02.2022 09:11 Відповісти
5 лет маловато будет
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01.02.2022 09:36 Відповісти
Большому кораблю - большое плавание.
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01.02.2022 19:33 Відповісти
 
 