19-річний киянин продавав дані понад 20 млн українців. Йому загрожує до 5 років

Кіберполіція викрила 19-річного студента на збуті баз даних понад 20 мільйонів громадян за допомогою бота у месенджері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

"19-річний житель Києва, студент одного з вищих навчальних закладів, створив бот у месенджері для продажу конфіденційної та іншої інформації з обмеженими доступом, у тому числі персональних даних громадян України. Доступ до боту коштував 1 долар на день або 4 долари за 20 спроб пошуку даних відносно конкретних осіб. Оплату фігурант отримував на крипто-гаманець", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, він розробляв та впроваджував механізм пошуку даних за фотографіями людей із використанням штучного інтелекту. Фотознімки правопорушник завантажував з відкритих джерел Інтернету.

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У розпорядженні студента були бази даних декількох десятків мільйонів громадян. Ці відомості він купував на тематичних хакерських форумах.

Вдома у студента працівники поліції провели обшуки. Вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Також кіберполіцейські виявили бази даних, що були скомпрометовані в період з 2014-2019 роки. Ці бази вміщували дати народження, прізвища, ім’я та по батькові громадян, серії та номери паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів, фотозображення осіб тощо.

Кіберполіція вилучила бази персональних даних з незаконного обігу, а також заблокували облікові записи, що використовувались у протиправній діяльності. Наразі проводяться компʼютерно-технічні експертизи.

19-річному хлопцеві загрожує до 5 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

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