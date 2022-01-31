Підготовка РФ до вторгнення займе до 7 днів. Це помітить весь світ, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що підготовка Росії до можливого повномасштабного вторгнення на територію України займе до семи днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на його інтерв'ю для Associated Press.

"Підготовчий період, який помітить весь світ, може зайняти від трьох до семи днів. Ми поки що цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно готуємося до цього", - заявив Данілов.

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