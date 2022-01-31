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Новини Війна
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Підготовка РФ до вторгнення займе до 7 днів. Це помітить весь світ, - Данілов

Підготовка РФ до вторгнення займе до 7 днів. Це помітить весь світ, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що підготовка Росії до можливого повномасштабного вторгнення на територію України займе до семи днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на його інтерв'ю для Associated Press.

"Підготовчий період, який помітить весь світ, може зайняти від трьох до семи днів. Ми поки що цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно готуємося до цього", - заявив Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов: у разі вторгнення РФ є чітко прописана процедура

вторгнення (380) Данілов Олексій (1259) РНБО (2294)


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Топ коментарі
+19
Так весь Мир и заметил.

Только продавец "Сватов" на Роисе усиленно не хочет замечать.
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01.02.2022 00:04 Відповісти
+13
Маю здогадку хто цього не тільки не помітить,а ще навіть заперечуватиме...
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01.02.2022 00:01 Відповісти
+12
Вы хоть одну процедуру, предусмотренную на случай вторжения кацапов, отработали в виде учений?!
Вы долбоебы зеленые, даже сирены ПВО ни единого раза не проверяли!
Только рассказываете что у вас все на контроле!
Одно точно сработает как швейцарские часы: все вы свалите из страны!
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01.02.2022 00:12 Відповісти
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Маю здогадку хто цього не тільки не помітить,а ще навіть заперечуватиме...
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01.02.2022 00:01 Відповісти
у нього багато імен...
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01.02.2022 00:03 Відповісти
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01.02.2022 00:34 Відповісти
Поздно будет только.
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01.02.2022 00:02 Відповісти
кроме вас...
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01.02.2022 00:03 Відповісти
Но мне нравится насколько точка зрения наших властей отличается от Европы. Европа и США хотят, чтобы Путин не напал, а наши думают. Ну нападет, то нападет. Чего мы можем? Очень проактивная позиция.
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01.02.2022 00:03 Відповісти
«Це якийсь унікальний талант. <…> Ми знищили цілих три армії ВПС. Продали, віддали та просто порізали на метал. Вдумайтеся тільки»

Згадуючи про три повітряні армії, знищені Києвом, офіцер ЗСУ зовсім не стримав емоцій. Він і сьогодні не розуміє, чим керувалася влада країни, йдучи на такий крок. І що цікаво, ця інформація досі знаходилася під грифом «Секретно», та й зараз не надто афішується.
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01.02.2022 00:16 Відповісти
Він і сьогодні не розуміє, чим керувалася влада країни, йдучи на такий крок.

-Як це чим? Кишенями...
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01.02.2022 00:24 Відповісти
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що термін підготовки Росії до можливого повномасштабного вторгнення на територію України займе до семи днів. . а чим рашисти займаються весь цей час,стягуючи озброєння,авіацію і живу силу до кордонів України?
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01.02.2022 00:03 Відповісти
Так весь Мир и заметил.

Только продавец "Сватов" на Роисе усиленно не хочет замечать.
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01.02.2022 00:04 Відповісти
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01.02.2022 00:40 Відповісти
Зевіслюк не тільки своїх ,, Скотів " продає на росіі , а хоче і Украіну продати московіі 😠
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01.02.2022 09:58 Відповісти
Якщо б США могли міняти уряди різних країн,
то першу трійку очолили б росія, Україна та Німеччина...
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01.02.2022 00:04 Відповісти
Я вот вспоминаю, что американцы прослушивали Меркель. Интересно они Зеленского слушают?
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01.02.2022 00:05 Відповісти
Якщо вони будуть нелоха слухати - зійдуть з розуму (( думаю що тільки дивляться який він "віртуозний пісюніст"
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01.02.2022 00:54 Відповісти
А там нечего и слушать, как в том анекдоте о сообщении агента в рядах Советской Армии, - до обеда про еду, после обеда про манду.
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01.02.2022 06:25 Відповісти
Так весь Світ це й помітив. Тільки зелені не бачать. Хоча їм навіть намацати вже можна.
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01.02.2022 00:05 Відповісти
Вы хоть одну процедуру, предусмотренную на случай вторжения кацапов, отработали в виде учений?!
Вы долбоебы зеленые, даже сирены ПВО ни единого раза не проверяли!
Только рассказываете что у вас все на контроле!
Одно точно сработает как швейцарские часы: все вы свалите из страны!
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01.02.2022 00:12 Відповісти
31 января 2022, 16:56

Премьеры Британии и Польши летят в Украину: готовится подписание декларации о союзе.
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01.02.2022 00:16 Відповісти
Так,дуже на це схоже.Якщо це відбудеться,спостерігатимемо атомний вибух лапатних запарєбрікавих мишебратських пердаків...
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01.02.2022 00:24 Відповісти
В Польше, глава государства, президент, а не премьер министр. Премьер министр не уполномочен подписывать какие то межгосударственные документы.
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01.02.2022 01:44 Відповісти
Ніколи не думав що підготовка до запуску крилатих ракет займає сім днів (( Воістину права євродепутат - вживають щось термоядерне ((
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01.02.2022 00:16 Відповісти
Крылатые ракеты, это полномасштабное вторжение ?
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01.02.2022 00:19 Відповісти
Дядя Вася - скільки ти полномасштабних вторженій відбив? Крим для тебе - не вторгнення ? Луганськ і Донецьк - прогулянка у дитсадку ? ((
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01.02.2022 00:33 Відповісти
Мне трудно дискутировать с человеком, который 1) переходит на личности 2) не понимает разницы между ракетным обстрелом и полномасштабный вторжением.
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01.02.2022 00:39 Відповісти
Логика есть. После массированного удара ракетами и авиацией по системам ПВО, аэродромам, штабам, базам, мостам, дорогам у них не 7, а 27 дней будет на подготовку.
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01.02.2022 00:44 Відповісти
Все очень условно, ПВО худо бедно ответит, не все остановят, но без ответа не останутся. Аэродромы им самим нужны, для выгрузки десанта и техники. Штабы также, местоположение условное. Базы уже не так актуально, каналы поставки вооружения и боеприпасов с запада, будут почти бесконечны и мобильные дрг подготовлены, в случае чего, зад у регулярных войск будет гореть. Мосты и дороги нужны самим, для наземной операции. Тут два варианта, или из далека ракетами, без наземной операции лупить и лупить, или массированная ракетная атака с мгновенной наземной операцией. Но есть проще варианты, прекратить поставку в Украину: газа, электричества, нефтепродуктов, угля. После нескольких недель хаоса, взять что само отвалится.
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01.02.2022 01:00 Відповісти
Скажу простіше - після цього їм і готуватися вже потреби не буде (( печалька , але так є (( Сподіватимемося що цього не допустять ті , хто вже відкрито починає блазнів блазнями називати (( Чогось думається , що завтра Борис Джонсон десь у тихенькому куточку нашому яжнелоху скаже щоб закрив рота і не ****#в ((
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01.02.2022 01:02 Відповісти
Важко - не дискутуй ! А якщо для тебе полномасштабноє вторженіє починається як у фільмі " велікая отєчєственная " тоді так - я не розумію ні тебе , ні твоїх ідей ((( свято вір янелоху і чекайте разом з ним коли кацапи вивезуть під Чернігів і Харків польові кухні - бо тільки так буде починатися " полномасштабноє вторженіє" і ніяк інакше ((
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01.02.2022 00:50 Відповісти
Смотри пункт 1, ты меня не знаешь, ты не знаешь, о чем я думаю и просто не переходи на личности.
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01.02.2022 01:17 Відповісти
Мені якось пофіг що ти там думаєш і чи думаєш взагалі - розбудовуй "правильну стратєгію полномасштабного нападєнія" , головне щоб солдатиків у ящичку вистачило , чи ти навчився вже у стрілялочки різаться ? (( тоді заміни відеокарту , бо при "полномасштабному " твоя глючити буде ((((
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01.02.2022 01:26 Відповісти
Смотри выше. Если у тебя есть свое мнение, научись отстаивать его аргументами, а не "тыкать" и переходить на личности.
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01.02.2022 01:42 Відповісти
Вася - ти д@біл ! На цьому все ! Атстаівай свайо мнєніє с кем хатіш і гдє хатіш - ракета тобі у дупу саме так вату малюють а ти вата ватная ((
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01.02.2022 01:47 Відповісти
Смотри выше.
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01.02.2022 02:01 Відповісти
Ах какіє бальшіє пазнанія чужих мнєній Правда коли пишеш іншим про ракетні обстріли - згадай що перед цим ти чужу думку собі присвоїв (( Ну правда тут нічого дивного - ватні дяді васі вони такі - навіть чужу історію собі ліплять ((( смотрячи вишє ))) васька , ти мене своїми нікчемними постами не дістанеш бо єдине з чим тебе можна зрівняти - собаче лайно що ненароком до підошви прилипло ((( На цьому все точно ! Бувай , вата , грайся солдатиками )))
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01.02.2022 09:42 Відповісти
Честно, с тебя даже стебатся скучно, на сколько ты примитивен....Вы все как один и пишите как под копирку, и читаетесь под копирку. Шаг влево, шаг вправо от текста вбитого вам в голову, вы теряетесь и кроме как хамить ничего не умеете. И то, я уверен, это хамство прикрытое интернетом, потому что в реальной жизни большинство из вас инфантильные задроты и знаете, что в реальной жизни за такие слова можно получить в табло Вот и засыраете целыми днями форумы своей бессмысленной желчью и пустой болтовней....таким образом реализуетесь Да и не забывайте как это говорится, лайкать друг друга
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01.02.2022 09:58 Відповісти
Чітай вишє
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01.02.2022 10:00 Відповісти
как по мне крайне опасное заблуждение
кацапы не даром катаются вдоль границ.
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01.02.2022 00:19 Відповісти
Так они 8 лет там катаются. Была где то статья, нач штаба пво в 2014 году, говорил, что кацапы поднимали полк су 24 вдоль границ, летали туда сюда, с полной загрузкой, что то около 30 самолетов. И ничего, выстояли.
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01.02.2022 00:28 Відповісти
не катаются они там 8 лет, не надо этих зыбильных сказок.
тем более в количестве 100 000 человек
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01.02.2022 02:07 Відповісти
А сколько лет и сколько человек ?
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01.02.2022 02:13 Відповісти
Я понимаю, что злоупотребление сои иногда отшибает память. Тем не менее.

https://ru.krymr.com/a/rossiyskie-voyska-na-granice-s-ukrainoy/29654575.html https://ru.krymr.com/a/rossiyskie-voyska-na-granice-s-ukrainoy/29654575.html


«В целом, вокруг Украины, вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым развернута сейчас наземная группировка общей численностью более 80 тысяч военнослужащих. Около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня. 900 танков, 2300 боевых бронированных машин. Более 500 самолетов и 300 вертолетов», ‒ заявил Петр Порошенко во время отправки десантно-штурмовых войск на российско-украинскую границу.
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01.02.2022 02:19 Відповісти
30 000 из них,как минимуи было на Донбасе,плюс в Крыму,сколько остается на присутствие у границ? Сейчас другая истроия как мне думается
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01.02.2022 07:36 Відповісти
Світ ПОЙМЕ! Тільки для Зеленька це буде сюрприз!
P.s. Таке враження, що Ермак його дрессерує за допомогою коксу чи якихось піголок як собаку...
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01.02.2022 00:27 Відповісти
З такими профі у владі нам буде тяжко вистояти.
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01.02.2022 00:29 Відповісти
С 10 по 20 февраля учения в Минском генерал губернаторстве.. как раз под конец Олимпиады ( 20.02) и с 21 можно смело начинать. ( по примеру Крыма и Сочинской олимпиады).
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01.02.2022 00:41 Відповісти
До или от?
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01.02.2022 01:10 Відповісти
правильно.
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01.02.2022 04:51 Відповісти
"...Це помітить весь світ"
А в 14-15м чего же тогда не заметно было?
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01.02.2022 06:53 Відповісти
вторжение в казахстан тоже подготавливалось 3 дня? да его и после вторжения не все заметили...не надо закидывать шапками мокшан..
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01.02.2022 08:41 Відповісти
Кого ви 73% навибирали? Вони вже відкрито підтримують нашого ворога -росію. Прикриваються ніби нормальним благами - зберегти економіку від паніки. Та економіка почала тріщати після того, як ви надрукували до 30 мільярдів гривень і влили їх в цю економіку. Фантики, не підтверджені товарною масою призвела до здорожчання всіх продуктів і послуг миттєво.
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01.02.2022 08:50 Відповісти
В зимнее время да. Расконсервация техники на базах вблизи границы Украины в мороз - это тот еще квест.
Все кабеля задубели, проводка и аппаратура в инеи. Высока вероятность массовых коротких замыканий и выхода техники из строя.
В зимнее время рекомедуется прогревать технику хотя бы раз в сутки.
А тут техника на консервации стоит почти год в чистом поле.
А вот весной когда все прогреется, техника расконсервируется и примет участие в учениях, на которых будет проведена генеральная репетиция боевого слаживания, тогда время для вторжения сократится до нескольких часов.
Но потом заявлять, что теперь главное война, а не экономика будет поздно.
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01.02.2022 09:25 Відповісти
 
 