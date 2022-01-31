Підготовка РФ до вторгнення займе до 7 днів. Це помітить весь світ, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що підготовка Росії до можливого повномасштабного вторгнення на територію України займе до семи днів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на його інтерв'ю для Associated Press.
"Підготовчий період, який помітить весь світ, може зайняти від трьох до семи днів. Ми поки що цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно готуємося до цього", - заявив Данілов.
Топ коментарі
+19 Герхард
показати весь коментар01.02.2022 00:04 Відповісти Посилання
+13 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.02.2022 00:01 Відповісти Посилання
+12 mrSmith
показати весь коментар01.02.2022 00:12 Відповісти Посилання
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Згадуючи про три повітряні армії, знищені Києвом, офіцер ЗСУ зовсім не стримав емоцій. Він і сьогодні не розуміє, чим керувалася влада країни, йдучи на такий крок. І що цікаво, ця інформація досі знаходилася під грифом «Секретно», та й зараз не надто афішується.
-Як це чим? Кишенями...
Только продавец "Сватов" на Роисе усиленно не хочет замечать.
то першу трійку очолили б росія, Україна та Німеччина...
Вы долбоебы зеленые, даже сирены ПВО ни единого раза не проверяли!
Только рассказываете что у вас все на контроле!
Одно точно сработает как швейцарские часы: все вы свалите из страны!
Премьеры Британии и Польши летят в Украину: готовится подписание декларации о союзе.
кацапы не даром катаются вдоль границ.
тем более в количестве 100 000 человек
https://ru.krymr.com/a/rossiyskie-voyska-na-granice-s-ukrainoy/29654575.html https://ru.krymr.com/a/rossiyskie-voyska-na-granice-s-ukrainoy/29654575.html
«В целом, вокруг Украины, вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым развернута сейчас наземная группировка общей численностью более 80 тысяч военнослужащих. Около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня. 900 танков, 2300 боевых бронированных машин. Более 500 самолетов и 300 вертолетов», ‒ заявил Петр Порошенко во время отправки десантно-штурмовых войск на российско-украинскую границу.
P.s. Таке враження, що Ермак його дрессерує за допомогою коксу чи якихось піголок як собаку...
А в 14-15м чего же тогда не заметно было?
Все кабеля задубели, проводка и аппаратура в инеи. Высока вероятность массовых коротких замыканий и выхода техники из строя.
В зимнее время рекомедуется прогревать технику хотя бы раз в сутки.
А тут техника на консервации стоит почти год в чистом поле.
А вот весной когда все прогреется, техника расконсервируется и примет участие в учениях, на которых будет проведена генеральная репетиция боевого слаживания, тогда время для вторжения сократится до нескольких часов.
Но потом заявлять, что теперь главное война, а не экономика будет поздно.