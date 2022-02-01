Радбез ООН підтвердив, що нарощування військ РФ на кордоні неприйнятне, - МЗС

Засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорювали ситуацію на кордоні України, стало важливим кроком для стримування нової хвилі збройної агресії РФ.

Про це йдеться у коментарі МЗС за підсумками засідання Радбезу ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підсумки засідання засвідчили принципову позицію переважної більшості членів РБ ООН щодо неприйнятності безпрецедентного нарощування російських наступальних озброєнь, сил і засобів на українсько-російському та українсько-білоруському кордонах", - йдеться у коментарі.

В МЗС нагадали, що постійний представник України при ООН Сергій Кислиця чітко заявив, що наша держава не збирається здійснювати будь-яку наступальну операцію чи то в зоні українсько-російського збройного конфлікту на Донбасі, чи на кордоні з РФ.

"Теза російської делегації про небажання бачити Україну в НАТО йде всупереч невід’ємному суверенному праву України вибирати власні заходи безпеки, включаючи договори про союзи, які Росія не має права ставити під сумнів", - наголосили в міністерстві.

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"Спроби окремих членів Ради Безпеки представити обговорення як протистояння США та РФ є нічим іншим, ніж спробою відвести увагу міжнародного співтовариства від агресивних дій РФ проти України та Європи загалом", - додали в МЗС.