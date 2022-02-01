Громадяни США та Данії готові воювати за Україну. Половина німців - ні, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Воювати за Україну у разі вторгнення Росії готові громадяни США та Данії, більшість жителів інших західноєвропейських країн не хочуть, щоб їхні армії захищали українців.
Про це свідчать дані опитування компанії YouGov, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Ліга".
В опитуванні брали участь 1695 британців, 1206 французів, 2065 німців, 1025 датчан, 1006 шведів, 1053 іспанці, 1015 італійців та 1000 американців.
Дослідники запитали: чи мають США та європейські країни використовувати свої збройні сили для захисту України?
35% американців висловилися за використання своєї армії для захисту України, проти – 28%. І республіканці (за – 43%, проти – 28%), і демократи (за – 39%, проти – 25%) підтримали участь у бойових діях у разі початку війни.
У Європі лише Данія підтримала використання прямої військової сили для захисту України: 38% – за, 29% – проти.
Британці: 30% – за, 32% – проти. При цьому консерватори налаштовані більш рішуче за – 35%, проти – 29%. Лейбористи: за – 31% та проти – 34%.
У Франції 36% – проти відправлення військових на захист України, 26% – за; в Італії: 40% – проти, 21% – за.
У Німеччині: 52% – проти (найбільше серед опитаних країн), 23% – за.
В опитуванні YouGov запропонували оцінити можливість вторгнення Росії в Україну в найближчі два роки.
Американці найбільш схильні припускати, що вторгнення станеться (62%) і вдвічі частіше, ніж опитані європейські країни, кажуть, що вторгнення "дуже ймовірне" (35%).
Шведи думають, що війна наближається (58%), із нею згодні близько половини датчан (53%) і половина німців (51%).
Майже половина (49%) британців також вважають за ймовірне вторгнення Росії в Україну, а також близько 46% іспанців, 43% французів і 40% італійців.
YouGov – британська міжнародна інтернет-компанія з дослідження ринку та аналізу даних зі штаб-квартирою у Великій Британії, що працює в Європі, Північній Америці, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
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https://politics.segodnya.ua/politics/ukrainckim-mirotvortsam-podnimut-zarplatu-do-3600-dollarov-238582.html
Смерть свинособакам які мріють про наші землі!
Й ось це саме з москаля Петра пійшло , бо був він освітченим лише на москальському фоні . Просто в Нідерландах він жив у провінції Goland .
Це байки , нібито той Петро був "прозахідний" . Крім зброї , флоту (вйськового) його на сході нічого не хвилювало . Й він хапавсся виключно за технології військові (або подвіного напрямку) .
Как я, например, поясню тому Гансу Кристиану, куда ему бежать и что делать? Пусть он даже воин с лучшим опытом.
Слаживание - основное. Без языка - какое слаживание?
Але ось я особисто , коли мій інтелектуалний товарищ (головний інженер одного з КБ) запевняв в 2014 році , мовляв нам в Україні требо в ЕС , наші справжні друзі вони це європейці , а мовляв "твої янки" , яких ти так нахвалюєш вони такі ж самі як оті москалі - вони імперіалісти й експансіоністи .
Й мовляв їх "справедливо" не ******* тіж ісламісти та "латінос" ... Він був дивний фан Франції . Я до речі теж люблю культуру Франції й в Парижі й Ніці бував більше , ніж будь де .
Але я йому казав йще тоді -- подивись на фільм з "Більмондо" - "Ля Професіналь" . Він створенний по фабулі реальних подій и там прототайпом був людожер Бокассо . Якщо Більмондо (а він дійсно завжди був навіть правійший за "галістів") так призирливо ставиться до традицій французької зовнішньої політики , то який же телепень може брати французів за зразок справедивості й відстоювань т.з. "європейських цінностей" ?!
Це не французи та німці так себе проявили й тільки зараз . Вони такими були йще років 50 тому .
Й давайте згадаймо звіти "повернувся" аятула Хамені ?!
Де жив Лиїс Карвалол , коли совєти його обміняли на Буковського - ні не в Москві , а в Парижу .
Й Бокассо , коли його турнули втік знов таки до Франції .
Самосу дуже гостинно приймала 4-та Республіка ...
Коли після 20-го з"їзду Хрушьов офіційно розповів людям про злочини Сраліна ... то ітілійськи комуняки вмить відмовились від контактів з КПРС . Усі соціал-демократи , соціалісти Европи (особливо британські, дацькі , нідерландські й скандинавські) засудили радянщину й сталінізм .
Ось тільки французькі й не тільки краснодупі комуняки , але й соціалісти відмовилися засуджувати навіть не радянську владу , а хоча б сталінізм .
Про Голодомор я вже не кажу . Найбільший протестний вереск й спростування були саме з Парижу .
На сьогодні у тій же Франції навіть галісти вже давно в подавній більшості питань більш ліві ніж СДПГ у Німетчині . У Франції вже давно нема сил , які підтримують "європейські цінності" . Вони їх користують -- це так , але ставляться призирливо .