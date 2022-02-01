Громадяни США та Данії готові воювати за Україну. Половина німців - ні, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Воювати за Україну у разі вторгнення Росії готові громадяни США та Данії, більшість жителів інших західноєвропейських країн не хочуть, щоб їхні армії захищали українців.

Про це свідчать дані опитування компанії YouGov, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Ліга".

В опитуванні брали участь 1695 британців, 1206 французів, 2065 німців, 1025 датчан, 1006 шведів, 1053 іспанці, 1015 італійців та 1000 американців.

Дослідники запитали: чи мають США та європейські країни використовувати свої збройні сили для захисту України?

35% американців висловилися за використання своєї армії для захисту України, проти – 28%. І республіканці (за – 43%, проти – 28%), і демократи (за – 39%, проти – 25%) підтримали участь у бойових діях у разі початку війни.

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У Європі лише Данія підтримала використання прямої військової сили для захисту України: 38% – за, 29% – проти.

Британці: 30% – за, 32% – проти. При цьому консерватори налаштовані більш рішуче за – 35%, проти – 29%. Лейбористи: за – 31% та проти – 34%.

У Франції 36% – проти відправлення військових на захист України, 26% – за; в Італії: 40% – проти, 21% – за.

У Німеччині: 52% – проти (найбільше серед опитаних країн), 23% – за.

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В опитуванні YouGov запропонували оцінити можливість вторгнення Росії в Україну в найближчі два роки.

Американці найбільш схильні припускати, що вторгнення станеться (62%) і вдвічі частіше, ніж опитані європейські країни, кажуть, що вторгнення "дуже ймовірне" (35%).

Шведи думають, що війна наближається (58%), із нею згодні близько половини датчан (53%) і половина німців (51%).

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Майже половина (49%) британців також вважають за ймовірне вторгнення Росії в Україну, а також близько 46% іспанців, 43% французів і 40% італійців.

YouGov – британська міжнародна інтернет-компанія з дослідження ринку та аналізу даних зі штаб-квартирою у Великій Британії, що працює в Європі, Північній Америці, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.