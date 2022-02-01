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Новини Війна
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Громадяни США та Данії готові воювати за Україну. Половина німців - ні, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Громадяни США та Данії готові воювати за Україну. Половина німців - ні, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Воювати за Україну у разі вторгнення Росії готові громадяни США та Данії, більшість жителів інших західноєвропейських країн не хочуть, щоб їхні армії захищали українців.

Про це свідчать дані опитування компанії YouGov, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Ліга".

В опитуванні брали участь 1695 британців, 1206 французів, 2065 німців, 1025 датчан, 1006 шведів, 1053 іспанці, 1015 італійців та 1000 американців.

Дослідники запитали: чи мають США та європейські країни використовувати свої збройні сили для захисту України?

35% американців висловилися за використання своєї армії для захисту України, проти – 28%. І республіканці (за – 43%, проти – 28%), і демократи (за – 39%, проти – 25%) підтримали участь у бойових діях у разі початку війни.

Читайте: Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною, - Столтенберг

У Європі лише Данія підтримала використання прямої військової сили для захисту України: 38% – за, 29% – проти.

Британці: 30% – за, 32% – проти. При цьому консерватори налаштовані більш рішуче за – 35%, проти – 29%. Лейбористи: за – 31% та проти – 34%.

У Франції 36% – проти відправлення військових на захист України, 26% – за; в Італії: 40% – проти, 21% – за.

У Німеччині: 52% – проти (найбільше серед опитаних країн), 23% – за.

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Громадяни США та Данії готові воювати за Україну. Половина німців - ні, - опитування 01

В опитуванні YouGov запропонували оцінити можливість вторгнення Росії в Україну в найближчі два роки.

Американці найбільш схильні припускати, що вторгнення станеться (62%) і вдвічі частіше, ніж опитані європейські країни, кажуть, що вторгнення "дуже ймовірне" (35%).

Шведи думають, що війна наближається (58%), із нею згодні близько половини датчан (53%) і половина німців (51%).

Також читайте: Ахеджакова, Макаревич, Шендерович та інші представники інтелігенції РФ виступили проти війни з Україною

Майже половина (49%) британців також вважають за ймовірне вторгнення Росії в Україну, а також близько 46% іспанців, 43% французів і 40% італійців.

Громадяни США та Данії готові воювати за Україну. Половина німців - ні, - опитування 02

YouGov – британська міжнародна інтернет-компанія з дослідження ринку та аналізу даних зі штаб-квартирою у Великій Британії, що працює в Європі, Північній Америці, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Автор: 

Велика Британія (5663) Німеччина (7487) Данія (787) Іспанія (929) Італія (1587) опитування (1973) США (23449) Франція (3107) Швеція (969)


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Топ коментарі
+14
друг познается в беде.
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01.02.2022 01:56 Відповісти
+14
А почему кто-то должен опрашивать гражданских, или они готовы идти воевать за Украину? Тут речь идет об общественном мнении, к которому на Западе власть внимательно прислушивается. А солдат не спрашивают, им приказывают.
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01.02.2022 03:48 Відповісти
+7
Если из этих процентов будет хотя бы 20 пилотов на своих F-16 .... то минус вата эври дей энд эври найт .... и раша тумбай!
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01.02.2022 02:06 Відповісти
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друг познается в беде.
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01.02.2022 01:56 Відповісти
Я про італійців не зрозумів: "Во Франции 36% - против отправки военных для защиты Украины, 26% - за; в Италии: 40% - за, 21% - против." Якщо цей текст написаний правильно, то не лише данці готові воювати, але й італійці? Нє?
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01.02.2022 09:00 Відповісти
Текст неправильно написан, смотрите инфографику.
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01.02.2022 09:56 Відповісти
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01.02.2022 12:48 Відповісти
А если б спросили, готов ты лично воевать-картина была б совсем иная.
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01.02.2022 10:38 Відповісти
Спрошу,-Ты лично готов воевать?
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16.02.2022 14:20 Відповісти
За Нестора Ивановича б воевал.
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16.02.2022 19:14 Відповісти
Если из этих процентов будет хотя бы 20 пилотов на своих F-16 .... то минус вата эври дей энд эври найт .... и раша тумбай!
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01.02.2022 02:06 Відповісти
Текст немного по дурацки написан. Использовать армию и лично идти воевать, немного разные вещи. Уверен, если задать вопрос, готов ли лично идти воевать за Украину, процент будет близок к нулю.
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01.02.2022 02:06 Відповісти
А почему кто-то должен опрашивать гражданских, или они готовы идти воевать за Украину? Тут речь идет об общественном мнении, к которому на Западе власть внимательно прислушивается. А солдат не спрашивают, им приказывают.
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01.02.2022 03:48 Відповісти
По контексту, спрашивали именно гражданских и не про лично идти воевать, а использовать армию. В заголовке контекст мягко говоря, перекручен. 35% американців висловилися за використання своєї армії для захисту України, проти - 28%.
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01.02.2022 07:29 Відповісти
Ты готов воевать в условном Ираке? А вот украинские миротворцы там есть. Иногда голову надо использовать не только чтобы жрать скумбрию по 8 гривен но и думать, ну хоть иногда.
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01.02.2022 06:56 Відповісти
Во-первых, в Ираке давно никого нет. Во-вторых, в Ираке были не гражданские, а военные и они служили там за хорошие бабки . Остановите 100 человек на улице и задайте вопрос, готовы ли они лично лететь в Ирак ? Гарантирую, близко к 100% пошлют вас.
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01.02.2022 07:34 Відповісти
Я спрошу за что, и скоко платим
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01.02.2022 12:49 Відповісти
Так чисто гугл. 2011 год

https://politics.segodnya.ua/politics/ukrainckim-mirotvortsam-podnimut-zarplatu-do-3600-dollarov-238582.html
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01.02.2022 13:08 Відповісти
Так я в курсе. Поэтому, остановите 100 человек на улице и задайте вопрос, готовы ли они лично лететь в Ирак за 3 600$ ? Гарантирую, близко к 100%спросят - когда вылетать.
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01.02.2022 13:27 Відповісти
Туда попасть всегда было козырно, и бабки, и связи и карьерный рост. Так что с улицы точно не попадешь
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01.02.2022 14:16 Відповісти
Чому по дурацьки? Там йдеться, чи згідні громадяни залучати свою армію до цього
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01.02.2022 07:58 Відповісти
Громадяни США та Данії готові воювати за Україну. И готовы, что бы их армия воевала, мягко говоря разные вещи.
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01.02.2022 08:17 Відповісти
нe тeкст а заголовок нe спiвпадає з нaчинкою!
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01.02.2022 08:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KwkOygDJrOI
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01.02.2022 08:48 Відповісти
а опис до лiнку мiзкiв нe вистачає написати? можeш лишe скопипастити?
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01.02.2022 20:09 Відповісти
Если задать такой вопрос согласен ли гражданин воевать за СВОЮ страну, там хорошо если 30-40 набереться.
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01.02.2022 08:40 Відповісти
Я навіть не уявляю, як за мене буде воювати половина німця)))
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01.02.2022 02:14 Відповісти
плохо будет воевать
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01.02.2022 06:44 Відповісти
Щось з Італією наплутали.
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01.02.2022 02:40 Відповісти
А если бы Польшу опросили и страны Прибалтики, расклад был бы другим. Восточная Европа понимает, что она следующая, и настроена намного более решительно.
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01.02.2022 02:41 Відповісти
Молодці хлопи! До бою!
Смерть свинособакам які мріють про наші землі!
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01.02.2022 02:45 Відповісти
Цифры очень неплохие для нас. Если кацапы полномасштабной полезет, думаю таки будет помощь и армиям и других стран, в том числе
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01.02.2022 04:00 Відповісти
Данці🇩🇰 вікінги дуже круті. Доречі саме їм належить Гренландія
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01.02.2022 04:38 Відповісти
Ще населення Данії дуже добрі , розумні, красиві, веселі люди. Мало в наші часи таких країн
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01.02.2022 04:42 Відповісти
Ну у нас велика країна.... А Балтів лише захопити Сувалкський коридор і усе....
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01.02.2022 05:30 Відповісти
мечты мечты...
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01.02.2022 07:06 Відповісти
Не "датчан", а "данців". Не треба повторювати кацапську помилку - вони не правильно зрозуміли "dutch" - голандці.
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01.02.2022 06:02 Відповісти
Ось саме "голандців" як нації такої нема . Це виключна одна з богатьої провінцій в Нідерландах .
Й ось це саме з москаля Петра пійшло , бо був він освітченим лише на москальському фоні . Просто в Нідерландах він жив у провінції Goland .
Це байки , нібито той Петро був "прозахідний" . Крім зброї , флоту (вйськового) його на сході нічого не хвилювало . Й він хапавсся виключно за технології військові (або подвіного напрямку) .
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01.02.2022 09:49 Відповісти
НІХТО, КРІМ НАС воювати за Україну не буде. Співчувати, допомагати-так, це не їхня війна...
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01.02.2022 06:53 Відповісти
Ожидаемая картина. У нас в союзниках США и Британия. И этого в целом достаточно. А вот Дания удивила.
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01.02.2022 08:35 Відповісти
Амeриканцi звикли що iх армiя вeсь чaс дeь воює.
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01.02.2022 08:38 Відповісти
Новость полная дурость.Воевать за свою страну должны граждане Украины.Было бы чем воевать?
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01.02.2022 08:48 Відповісти
Готовы воевать за Украину? Серьезно? Нифигасе Мать Терезы там живут.)
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01.02.2022 09:02 Відповісти
А зачем нам их вооруженные силы? Как мы будем с ними слаживаться? Много народу в Украине знает датский язык?
Как я, например, поясню тому Гансу Кристиану, куда ему бежать и что делать? Пусть он даже воин с лучшим опытом.
Слаживание - основное. Без языка - какое слаживание?
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01.02.2022 09:04 Відповісти
Ганс Кристиан сам кому хочешь пояснит что делать . Андерсон он такой Андерсон!
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01.02.2022 09:46 Відповісти
В Дании 86% населения владеют английским как вторым языком.
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01.02.2022 10:11 Відповісти
как это фашисты будут воевать со своими братьями рашистами?
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01.02.2022 09:16 Відповісти
У нас тоже никто за немцев воевать не будет))
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01.02.2022 09:17 Відповісти
Не надо за нас воевать, дайте оружие нормальное и прописочте зеленую плесень, чтобы она была вынуждена всю кацапскую агентуру повыгонять!
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01.02.2022 09:20 Відповісти
Нам и американцев хватит. Достаточно пару батальонов возле границ чтобы рашка навсегда забыла что такое Украина.
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01.02.2022 09:20 Відповісти
Таким розумним бути в 2018...2021 не так важко .

Але ось я особисто , коли мій інтелектуалний товарищ (головний інженер одного з КБ) запевняв в 2014 році , мовляв нам в Україні требо в ЕС , наші справжні друзі вони це європейці , а мовляв "твої янки" , яких ти так нахвалюєш вони такі ж самі як оті москалі - вони імперіалісти й експансіоністи .
Й мовляв їх "справедливо" не ******* тіж ісламісти та "латінос" ... Він був дивний фан Франції . Я до речі теж люблю культуру Франції й в Парижі й Ніці бував більше , ніж будь де .
Але я йому казав йще тоді -- подивись на фільм з "Більмондо" - "Ля Професіналь" . Він створенний по фабулі реальних подій и там прототайпом був людожер Бокассо . Якщо Більмондо (а він дійсно завжди був навіть правійший за "галістів") так призирливо ставиться до традицій французької зовнішньої політики , то який же телепень може брати французів за зразок справедивості й відстоювань т.з. "європейських цінностей" ?!

Це не французи та німці так себе проявили й тільки зараз . Вони такими були йще років 50 тому .
Й давайте згадаймо звіти "повернувся" аятула Хамені ?!
Де жив Лиїс Карвалол , коли совєти його обміняли на Буковського - ні не в Москві , а в Парижу .
Й Бокассо , коли його турнули втік знов таки до Франції .
Самосу дуже гостинно приймала 4-та Республіка ...

Коли після 20-го з"їзду Хрушьов офіційно розповів людям про злочини Сраліна ... то ітілійськи комуняки вмить відмовились від контактів з КПРС . Усі соціал-демократи , соціалісти Европи (особливо британські, дацькі , нідерландські й скандинавські) засудили радянщину й сталінізм .
Ось тільки французькі й не тільки краснодупі комуняки , але й соціалісти відмовилися засуджувати навіть не радянську владу , а хоча б сталінізм .
Про Голодомор я вже не кажу . Найбільший протестний вереск й спростування були саме з Парижу .

На сьогодні у тій же Франції навіть галісти вже давно в подавній більшості питань більш ліві ніж СДПГ у Німетчині . У Франції вже давно нема сил , які підтримують "європейські цінності" . Вони їх користують -- це так , але ставляться призирливо .
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01.02.2022 09:40 Відповісти
а "головнокомандующий" Сруль Зе не готов.
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01.02.2022 10:02 Відповісти
И я готов воевать за Данию. Когда выезжать в Копенгаген?
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01.02.2022 10:10 Відповісти
Ещё один опрос, да только никакой пользы от него Украине. Так себе, просто оценка уровня информированности населения разных стран о сути конфликта. Опросы можно придумывать бесконечно. Почему бы не опросить немцев пойдут ли они воевать за расею, если США впишутся за Украину? 😀
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01.02.2022 10:38 Відповісти
ДА И МЫ ИХ ТОЖЕ НЕ ХОТИМ ЗАЩИЩАТЬ !)
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01.02.2022 16:15 Відповісти
 
 