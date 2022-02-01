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Новини
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Повідомлення про "мінування" надходять з РФ, Білорусі та окупованого Донбасу, - Монастирський

Повідомлення про

Понад 70% дзвінків із повідомленнями про нібито мінування об'єктів в Україні надходять із Росії, ще 10% - з Білорусі.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З початку року ми маємо близько тисячі повідомлень про мінування щодо десяти тисяч об'єктів по всій Україні", - сказав міністр.

Він наголосив, що масовість повідомлень про псевдомінування об'єктів є елементом гібридної війни.

"Це організоване явище. Звичайно, ми розуміємо, звідки йде загроза. Дуже чітко відстежуються ip-адреси та телефони, з яких надходять повідомлення. Понад 70% - це РФ, ОРДЛО і ще є "новинка" - близько 10% таких дзвінків надходять з Республіки Білорусь за останні кілька місяців", – розповів Монастирський.

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За його словами, повідомлення про нібито мінування, що надходять з території України, також відслідковуються СБУ та кіберполіцією, винних притягують до відповідальності.

Монастирський додав, що часто про псевдомінування повідомляють неповнолітні.

Говорячи про те, якою має бути реакція правоохоронців у зв'язку з масовістю анонімних повідомлень про нібито мінування об'єктів, глава МВС сказав: "Ми змінили формат роботи правоохоронних органів та реагування на такі випадки. Першою приїжджає поліція, наприклад, патрульна. Поліцейські повністю пройшли інструктаж з вибухотехніки і відразу ж приступають до огляду об'єкта і дають попередньо висновок, чи є загроза. Якщо така загроза є, то вибухотехніки визначають цей об'єкт пріоритетним і реагують відповідним чином".

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За словами глави МВС, в інших випадках, коли попередньо не встановлюється наявність загроз, перевірка відбувається без перешкоджання роботі об'єкту – вокзалу, школі тощо.

"Питання "мінування" стало рутинним. Ми повинні розуміти, що сто відсотків цих повідомлень були псевдомінуванням. Тому треба зберігати спокій у такій ситуації та розуміти, що фахівці можуть швидко провести огляд та дати відповідь, чи є загроза", - сказав Монастирський.

"Кібератаки також є складовою внутрішньої дестабілізації", - додав міністр.

Автор: 

мінування (1218) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+6
Чому б не відповісти свинособакам дзеркально?
Подзвоніть у мусарку санхтпітербуга, та "замінуйте" метро.
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01.02.2022 02:25 Відповісти
+4
Опубликуйте номера телефонов, а наши ребята найдут, как сделать ответку. Не все успеют поменять номера и будет результат. Значительно прекратятся звонки. При установлении личности звонившего, открывать уголовные дела, судить заочно. Какойто выродок, рано или поздно появится на нашей территории и сразу его за решетку. А так, это словесный понос, приглашение звонить дальше!😠
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01.02.2022 04:45 Відповісти
+3
Звісно, де з'являються лапатні смердючи свині-звідти й сморід...
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01.02.2022 02:01 Відповісти
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Звісно, де з'являються лапатні смердючи свині-звідти й сморід...
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01.02.2022 02:01 Відповісти
Чому б не відповісти свинособакам дзеркально?
Подзвоніть у мусарку санхтпітербуга, та "замінуйте" метро.
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01.02.2022 02:25 Відповісти
Так может такие случаи и есть, да просто на них не реагируют.
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01.02.2022 09:30 Відповісти
А чому б просто не ігнорувати ці повідомлення?
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01.02.2022 02:33 Відповісти
Создать черный список номеров и IP, на угрозы с которых реагировать соответствующе.
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01.02.2022 09:29 Відповісти
Ну, ви теж не відстаєте від ворога та самі провокуєте та інсценуєте.
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01.02.2022 02:39 Відповісти
Опубликуйте номера телефонов, а наши ребята найдут, как сделать ответку. Не все успеют поменять номера и будет результат. Значительно прекратятся звонки. При установлении личности звонившего, открывать уголовные дела, судить заочно. Какойто выродок, рано или поздно появится на нашей территории и сразу его за решетку. А так, это словесный понос, приглашение звонить дальше!😠
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01.02.2022 04:45 Відповісти
Всі дані доступні в гуглі, але твоя лінива дупа навіть спитати в Гугла не в змозі. Звонити ти точно не будеш, то навіщо тут понти ганяти?
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01.02.2022 07:51 Відповісти
Опублікуйте номера телефонів деяких відділень маскви, петербурга і інших сраних міст белораші та Московії
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01.02.2022 06:34 Відповісти
тебе в Гуглі забанили?
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01.02.2022 07:52 Відповісти
Монастырский , сделайте официальное предупреждение , если продолжатся звонки о минировании и власти России и Беларуси не будут реагировать , то наши мобильные операторы поставят блоки на международные коды этих стран.
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01.02.2022 06:57 Відповісти
При такій-то технічній базі, технічних можливостях- і нічого у відповідь...
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01.02.2022 06:58 Відповісти
надо просто перестать расследовать (с)
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01.02.2022 07:08 Відповісти
Балалаешники...
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01.02.2022 07:32 Відповісти
Нада просто заблокувати телефонний зв'язок з країнами що фінансують міжнародний тероризм і перестати обслуговувати незареєстровані українські карточки 😁👍
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01.02.2022 07:36 Відповісти
так может хватит тогда реагировать и высылать сутками сотнями группы реагирования тратить гос. средства. так как знаем откуда это всё, и ни одного подтверждённого заминирования за 7 лет не подтвердилось...то смысл? да и вы посадите человека и пусть сутками минирует рассею матушку безкрайнюю да белорусь да донбабвэ. чего стесняетесь...пусть тоже сучки парятся с проверками...
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01.02.2022 07:38 Відповісти
Хатят ли руские войны....Шо это справедливое миролюбное кгбшное ***** не вычисляет своих телефонных террористов....Оно их возглавляет.
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01.02.2022 08:03 Відповісти
Так ви, зелена влада, спеціально збирали міжнародних журналістів і повідомили їм, що загрози від росії немає, що істерію нагнітають США, Англія та інші дружні нам країни і ні слова за ці витівки ворогів. А це і називається гібрідна війна. Чи можливо наші об'єкти "мінують" американці і канадійці? Неприховані долбодятли і вороги України - зелена команда і їх прихвостні.
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01.02.2022 08:47 Відповісти
 
 