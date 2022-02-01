Україна в разі вторгнення РФ може мобілізувати до 2,5 млн осіб, - Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна в разі вторгнення Росії має можливість мобілізувати до 2,5 мільйона осіб.

Про це він сказав Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони (росіяни. – Ред.) зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо привести в бойову готовність від 2 до 2,5 мільйона осіб", - сказав Данілов.

Він зазначив, що біля України зосереджено близько 120 тисяч російських військових, і Москва може влаштувати провокації "у будь-який момент", але стверджував, що для початку повноцінного вторгнення знадобиться масштабна підготовка, яку буде легко помітити.

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Крім того, секретар РНБР додав, що до 420 тисяч українців отримали бойовий досвід у боротьбі з російськими найманцями на сході України і до 1 мільйона українців мають мисливські ліцензії.