Україна в разі вторгнення РФ може мобілізувати до 2,5 млн осіб, - Данілов
Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна в разі вторгнення Росії має можливість мобілізувати до 2,5 мільйона осіб.
Про це він сказав Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони (росіяни. – Ред.) зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо привести в бойову готовність від 2 до 2,5 мільйона осіб", - сказав Данілов.
Він зазначив, що біля України зосереджено близько 120 тисяч російських військових, і Москва може влаштувати провокації "у будь-який момент", але стверджував, що для початку повноцінного вторгнення знадобиться масштабна підготовка, яку буде легко помітити.
Крім того, секретар РНБР додав, що до 420 тисяч українців отримали бойовий досвід у боротьбі з російськими найманцями на сході України і до 1 мільйона українців мають мисливські ліцензії.
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Вы сначала обеспечьте текущие потребности армии, в которой уже 3 года обмундирование не закупалось.
Меня мобилизуют? Кто?
Во-первых, с нашим счастьем и раскачками, все схлопнется моментально. Ни э/э, ни интернета, ни связи.
Во-вторых, вначале эвакуация семьи подальше на запад, потом все остальное.
В-третьих, ТрО только на бумаге. Единственное, что дало - знаком с такими же как я, проживающими неподалеку.
Вот узким коллективом и потанцуем. А умеем мы все.