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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Чехія повністю підтримує Україну та відкидає будь-які форми російської агресії", - прем’єр Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала провів переговори з послом України в Чеській Республіці Євгеном Перебийнісом, під час якої обговорювалися двосторонні відносини та криза на українсько-російському кордоні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Radio Prague International.

За словами Фіали, Чеська Республіка повністю підтримує Україну та відкидає будь-які форми російської агресії.

"Я зустрівся з українським послом Євгеном Перебийносом, щоб разом обговорити відносини наших країн та кризу на українсько-російському кордоні. Я запевнив пана посла, що Чехія повністю підтримує Україну та відкидає будь-які форми російської агресії проти його країни", - написав прем'єр Чехії у твіттері.

Також повідомляється що у вівторок, 1 лютого, Рада державної безпеки Чехії обговорить можливі наслідки російської агресії проти України на своєму першому засіданні після призначення уряду Петра Фіали.

Як повідомлялося, минулого тижня уряд Чехії ухвалив рішення спрямувати в Україну 4 000 артилерійських снарядів на суму близько 37 мільйонів крон (понад 1,5 млн євро). Фіала тоді заявив, що Чехія підтримує Україну та впевнена у дипломатичному вирішенні конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається шантажувати Європу і показує, що готова до збройного конфлікту, - прем’єр Чехії Фіала

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Ну а тепер пора (за прикладом Хорватії) витягти "***********" Зємана на сцену Правда він уже в стадії "кефир клистир и тёплый сортир" але за пляшку "боровички" ще щось "пробекать" зможе! Наприклад - про відкликання чеських солдат з НАТО!
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01.02.2022 07:20 Відповісти
Зато президент Чехии даёт приказы уничтожать вещественные доказательства шпионажа России и сдаёт государственные интересы страны
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01.02.2022 07:56 Відповісти
Всему миру всё ясно про Россию и без доказательств.
Чехи как и поляки прекрасно понимают, что будет,
если кремль опять возьмётся за своё "братское освобождение" народов.
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01.02.2022 08:46 Відповісти
Дякуємо, браття!
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01.02.2022 08:53 Відповісти
Фіала розумна людина, його влада твердо підтримує Україну без варіантів.
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01.02.2022 09:06 Відповісти
 
 