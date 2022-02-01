"Чехія повністю підтримує Україну та відкидає будь-які форми російської агресії", - прем’єр Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала провів переговори з послом України в Чеській Республіці Євгеном Перебийнісом, під час якої обговорювалися двосторонні відносини та криза на українсько-російському кордоні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Radio Prague International.

За словами Фіали, Чеська Республіка повністю підтримує Україну та відкидає будь-які форми російської агресії.

"Я зустрівся з українським послом Євгеном Перебийносом, щоб разом обговорити відносини наших країн та кризу на українсько-російському кордоні. Я запевнив пана посла, що Чехія повністю підтримує Україну та відкидає будь-які форми російської агресії проти його країни", - написав прем'єр Чехії у твіттері.

Також повідомляється що у вівторок, 1 лютого, Рада державної безпеки Чехії обговорить можливі наслідки російської агресії проти України на своєму першому засіданні після призначення уряду Петра Фіали.

Як повідомлялося, минулого тижня уряд Чехії ухвалив рішення спрямувати в Україну 4 000 артилерійських снарядів на суму близько 37 мільйонів крон (понад 1,5 млн євро). Фіала тоді заявив, що Чехія підтримує Україну та впевнена у дипломатичному вирішенні конфлікту.

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