Війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, поранено мирного мешканця, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 31 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресценрт ООС у фейсбуці.

"В напрямку Світлодарська окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення дістав цивільний місцевий мешканець.

Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних Сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні", - повідомили у штабі.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - наголосили в штабі.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - про це повідомляє пресцентр ОС.