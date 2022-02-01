Берлін не вибачився перед українцями за злочини нацистів. Вони вибачаються лише перед РФ, - Данілов

Німеччина вибачилася за нацистські злочини, вчинені під час Другої світової війни, лише перед Росією, а перед Україною – ні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю AP.

Секретар РНБО розкритикував Німеччину за відмову надати Україні зброю для протистояння російській агресії та заявив, що Берлін належним чином не вибачився перед українцями за нацистські злочини під час Другої світової війни, коли Україна була частиною Радянського Союзу.

"На жаль, вони не вибачилися за вбивство мільйонів наших громадян, – сказав Данілов. – Вони вибачаються перед росіянами, начебто ми одна країна. Тоді їм не слід говорити про демократію, а говорити, що вони підтримують авторитарні режими та співпрацюють із ними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спостерігається дуже потужна залежність Німеччини від Росії: прагматизм перемагає ідеали та цінності, - Резніков

Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

Так, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.