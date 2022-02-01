Берлін не вибачився перед українцями за злочини нацистів. Вони вибачаються лише перед РФ, - Данілов
Німеччина вибачилася за нацистські злочини, вчинені під час Другої світової війни, лише перед Росією, а перед Україною – ні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю AP.
Секретар РНБО розкритикував Німеччину за відмову надати Україні зброю для протистояння російській агресії та заявив, що Берлін належним чином не вибачився перед українцями за нацистські злочини під час Другої світової війни, коли Україна була частиною Радянського Союзу.
"На жаль, вони не вибачилися за вбивство мільйонів наших громадян, – сказав Данілов. – Вони вибачаються перед росіянами, начебто ми одна країна. Тоді їм не слід говорити про демократію, а говорити, що вони підтримують авторитарні режими та співпрацюють із ними".
Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.
Так, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.
На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.
Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.
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Німці повинні сплатити Україні 10 000 000 000 000 ЄВРО репарації!
на 2 месте - Украина
Россия вообще была оккупирована совсем незначительно - отсюда и небольшие относительные потери
Доречі, літак летів не через німеччину не тому , що йому заборонили ,а тому що йому подрібні були додаткові узгодження. А Великобританія не хотіла цим займатись.
Екскурс в історію.
Крім того ,щоб Німеччина щось виплатила ,потрібно подавать до суду.
Пан Данилов подав вже до суду?
У липні 2012 року https://www.istpravda.com.ua/short/2012/07/2/89505/ повідомлялося, що ФРН надаватиме гуманітарну допомогу колишнім радянським військовополоненим, які не отримали виплати від фонду "Пам'ять, відповідальність і майбутнє" - в розмірі 300 євро у гривневому еквіваленті.
У лютому 2012 року Міжнародний суд ООН у Гаазі https://www.istpravda.com.ua/short/2012/02/3/71254/ постановив, що Німеччина не зобов'язана платити компенсації родичам убитих нацистами цивільних громадян.
У 1990-их 631 тисяча українських остарбайтерів https://www.istpravda.com.ua/research/2012/05/8/84523/ отримала від ФРН гуманітарну допомогу в загальному розмірі 377 млн марок ($94 млн).
У 2000-2007 рр. 471 тисяча українських остарбайтерів та їхніх спадкоємців отримала від ФРН компенсаційних виплат у розмірі 867 млн євро ($1 млрд).
А що стосується євреїв, то вони молодці - змогли виставити себе єдиними постраждалими від ІІІ Райху та здерти з ФРГ десятки мільярдів дол. США. Точну суму не пам*ятаю, тому уточнювати не буду. Причому компенсації отримали не тільки окремі особи та сім*ї, а і держава Ізраїль. Дивно, але чомусь суд в Гаазі тут не зреагував.
А ці інтерв'ю роблять для того ,щоб розвалить антіпутінську коаліцію зсередини.
США та Великобританія тільки робить якийсь прогрес , так Зеленський, Арахуйня чи ще щось вилізе і нагадить на Німеччину. Якщо Німеччина не захоче ,то з ЄС не буде допомоги взагалі ніякої.
Це виплати , які просто Німеччина ухвалила після 1991 року.
Ви лічіть своє ВВП ,а не німеччини.
10 миллиардов долларов - много или мало?
Послевоенные репарации, пишет в своей книге Михаил Семиряга, должны были служить двум целям: уничтожению военно-промышленного потенциала Германии и частичному возмещению ущерба, нанесенного нацистами странам антигитлеровской коалиции. Размеры репараций обговаривались на Ялтинской конференции в марте 1945 года. И хотя ни Англия, ни позже США не согласились со всеми требованиями, которые предъявлял Советский Союз, тем не менее, было решено, что половину всех будущих репараций получат от Германии СССР и Польша. Эта половина оценивалась в 10 миллиардов долларов. Из какого расчета тут исходили, неясно. Только прямой ущерб СССР, по данным советских экспертов, составил за годы войны 679 миллиардов рублей. Правда, рубль был неконвертируемой валютой и реальный курс доллара установить очень трудно, но все равно это намного больше, чем 10 миллиардов долларов.
Кельн в 1945 году
С другой стороны, как показывают остававшиеся секретными до недавнего времени данные, на практике размеры репараций, которые получил в итоге с Германии Советский Союз, существенно превысили обговоренную с западными союзниками сумму. Трофейные команды отправили из Германии в СССР более двух с половиной тысяч демонтированных промышленных предприятий, свыше двух миллионов голов рогатого скота, почти сто тысяч вагонов со стройматериалами, мебелью, вещами, различным хозяйственным оборудованием, около трех миллионов пар обуви, полмиллиона радиоприемников, 60 тысяч одних только роялей и пианино и многое-многое другое.
Почитай, телепню, що писав про колективну вину німецької нації член комісії по денацифікації Карл Юнг. Може, хоча навряд, зрозумієш тоді, що Німеччина заплатила мізер порівняно з тою бідою, яку вона зробила іншим народам.
Данилову обидно.
Казалось бы, а это тут сейчас причем? Это называется - "ну к чему бы еще дое**ться". Все правильно, все идет по плану. Кому-то очень не нужен сильный Евросоюз. Вначале Британию выбили брекситом, затем раздрай внутри ЕС..... Кому это нужно... ну думаю и так ясно. А луганский фельдшер просто отрабатывает свою пайку.
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От для чого ти так нахабно брешеш?
Яким би телепнем не був цей Данілов, але він не уникав ніколи, як Порошенко, називати ***** агресором та вбивцею. І я не пам*ятаю, щоб Данілов коли-небудь називав кацапів "браццьким народом", а Порошенко називав.
Йди до дупи, блаЗЄнський ср@колизе!
Отсюда и уровень поддержки- им гораздо проще сдать нас рашке чем страдать из-за дорогого газа и запрета торговли с ней, ради како-то непонятной Украины, такой же им непонятной как для нас - войны Судана с Южным Суданом
Бізнес є бізнес , нічєго лічного .