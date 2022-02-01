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США готові відправити до Європи 8,5 тис. солдатів, але жодних рішень про це ще не прийнято, - Пентагон

США готові відправити до Європи 8,5 тис. солдатів, але жодних рішень про це ще не прийнято, - Пентагон

США змінили статус готовності підрозділів на випадок можливості їх перекидання до Європи, якщо ситуація навколо України ускладниться, однак жодних рішень поки що не прийнято.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у понеділок на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми змінили статус готовності для 8,5 тис. американських солдатів, вони проходять необхідну підготовку, але жодних рішень про їхнє залучення не було", - сказав він.

За словами Кірбі, остаточне рішення має ухвалити головнокомандувач (президент США) після консультацій із союзниками з НАТО.

Водночас Кірбі зазначив, що Україна продовжить отримувати військову допомогу із США.

"Ми продовжуємо сприяти у сфері безпеки українським збройним силам. Ще одне відвантаження надійшло у п'ятницю, у наступні дні будуть інші поставки. Там також є наші інструктори, і не лише наші, але також британські та канадські", - повідомив представник Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США попередили Путіна про небачені раніше санкції проти Росії у разі її нової агресії щодо України, - речник Пентагону Кірбі

Нагадаємо, черговий американський літак з військовою допомогою прибув до України ввечері, 31 січня. Це вже п'ятий літак, який доставив різне озброєння для української армії.

Європа (1880) Пентагон (1439) США (23449) військовослужбовці (4812) Кірбі Джон (526)


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Чё-то Дєйр-єз-Зор вспомнился!
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01.02.2022 08:06 Відповісти
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01.02.2022 08:31 Відповісти
с Афганистана приехали же, дома скучно
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01.02.2022 08:36 Відповісти
Україна - це Європа.
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01.02.2022 08:41 Відповісти
 
 