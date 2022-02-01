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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ

За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ

За добу 31 січня в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 31 січня в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ 02 зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 056, медпрацівників – 337);

За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ 02 65 655 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу дозу – 25 525 людей, додаткову дозу отримали 480 людей, бустерну дозу – 16 372 людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті посилюють карантин через спалах коронавірусу

Також за минулу добу:

За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ 02 госпіталізовано – 2 069 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ 02 летальних випадків – 192;

За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ 02 одужало – 8 835 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ 02 захворіло – 4 095 263 особи;

За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ 02 одужало – 3 631 580 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ 02 летальних випадків – 100 395

За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ 02 проведено ПЛР-тестувань – 18 113 574.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 347 953 людини, з них отримали першу дозу – 15 347 951 людина, отримали дві дози – 14 645 012 людей, отримали додаткову дозу – 17 175 людей, бустерну дозу – 356 098 людей. Загалом проведено 30 366 236 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ 10
За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ 11
За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ 12
За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ 13

Автор: 

МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Дебилоид, где у тебя тут слово "января" -" ОДЕССА свалились ТРОЕ семья жена 26 я и дочка 27 сначала были"?
Или хотябы уже писал так:"26-го свалились ТРОЕ: жена, я и дочка. 27-го сначала были..."
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01.02.2022 11:22 Відповісти
+2
А може показниками про інші ГРВІ поділяться???? Чи крім корини вже нічого не залишилося???? Чи просто знову усі штами грипу стали короною для красивої картинки???? Бабки відмивати потрібно ж .... Да і стрьомно, мабуть декому від "медицини", якщо подивитися, що в Європі робиться з колишніми оболваненими масами... Дивись і до горла дотягнуться...
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01.02.2022 08:53 Відповісти
+2
Всякий ковид - это ОРВИ, но не всякая ОРВИ это ковид.
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01.02.2022 09:56 Відповісти
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Завтра будет тысяч 40-50
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01.02.2022 08:15 Відповісти
Вангую, что 40-45 тысяч. Не думаю, что на этой неделе дотянет до 50 тысяч.
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01.02.2022 08:22 Відповісти
Росте кількість нових випадків, тому що багато де відкриті навчальні заклади. В класах сидить половина учнів, хворіють вчителі, що заміняти нема кому, сопливі діти без масок їдуть в транспорті і чхати вони хотіли на інших пасажирів разом із супроводжуючими батьками. Переведення учбових закладів на дистанційну освіту - це найбільш дієвий засіб зупинити епідемію, відомий ще з часів грипу. Але тоді ж не було навчання онлайн і нічого - були розумніші за ******* молодь... Клічко та мери інших міст, негайно закривайте школи на карантин !
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01.02.2022 08:44 Відповісти
Та їх набагато більше вже сьогодні, тільки офіційно така цифра виявлених, а ще скільки не передано. Влада знову проспала, зато гроші регулярно виділяються на дороги.
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01.02.2022 08:28 Відповісти
Интересно: долго ли народ, убравший в 2014м януковскую шайку, будет подчиняться нынешней власти ?
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01.02.2022 08:45 Відповісти
ОДЕССА свалились ТРОЕ семья жена 26 я и дочка 27 сначала были предвестники заложенность одной ноздри чихание.. скачки температуры.. слабость ломота в теле.. потом раз и все температура более 38-6 не поднималась...самое страшное это оттек носоглотки горла скажу так мы не привитые хотя как мы поняли прививка от Ковид тут не работает.. догоняет всех больше или меньше... в ЭТОМ сезоне как отписала семейный доктор это ТРЕШ оттеки горла похожие на ураганные оттек Квинке.. просвет есть язычек огромный просто свисает на большой язык.. припухлость а самое страшное пить нельзя ничего лично у меня кончик чайно ложки вызывал приступ удушья вода попадала в область бронхов глаза на вылет падаю на пол сгинаюсь каким то чудом выдаю крики и выплевываю ту водичку в груди все гудит рвет боль горла неописуемая задышка правда сатурация 99-96% запасайтесь антигистаминными препаратами в ампулах Супрастин...если не сможете пить таблетки то уколы.... если такое у вас врач сказала купить ампулы на всякий ЧП так как СКОРЫЕ ЕДУТ 2-3 ЧАСА В СРЕДНЕМ... АНДРЕНАЛИНА И https://tabletki.ua/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/7646/ Дексаметазон- АМПУЛЫ по пару штук они недорогие 20 грн ампула 1 штука Супрастина 5-7 грн ампула Анаприлина и Дексаметазона -его 2 года рекомендуют при лечении ковидных тяжелой формы.. с проблемами дыхания.. + доктор мне прописала АНТИБИОТИК ОРИГИНАЛ --А НЕ АНАЛОГ--- СУМАМЕД.. сегодня с утра на 3 день приема антибиотика пропал восприятие любого запаха- хотя у меня на это дело всегда отменный даже был талант... все стало пластмассовым... если у вас дома кто то заболеет не оставляйте его одного пусть что то кушает детское пюре и творожки в стаканчиках.. творожные... иного не сможет априори кушать крошка может вызвать такое удушье... мясное овощное в вашем присутствии если поперхнется чтобы вы оказали ему помощь пить сидя неспеша я научился брать в рот порцию жидкости полоскать а потом рывком запрокидывать голову и глотать тогда жидкость проходит в пищевод.. из за отека там все страшное и не так работает как при здоровом да еще симптомом это дикая боль в ушах это https://www.google.com/search?client=opera&hs=yWB&sxsrf=APq-WBt_7I5sJnSjVrXGWRfr93t1_rFU0A:1643698297714&q=%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwitmZyp9d31AhVGsaQKHQMuA8EQkeECKAB6BAgBEDc иррадиирующая боль при оттеках....горла носоглотки...
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01.02.2022 08:52 Відповісти
Жена младше дочки? Даже для второго брака это перебор...
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01.02.2022 09:59 Відповісти
Дебилоид откуда вывод жена младше дочки ты что кретин маразматический несёшь число ,26 это января заболела жена идиот....ты Антипа номерная а 27 января заболели я и дочка дебил тебе пеньком на фронт маскироваться не надо бошка твоя как пенек..
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01.02.2022 10:41 Відповісти
Дебилоид, где у тебя тут слово "января" -" ОДЕССА свалились ТРОЕ семья жена 26 я и дочка 27 сначала были"?
Или хотябы уже писал так:"26-го свалились ТРОЕ: жена, я и дочка. 27-го сначала были..."
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01.02.2022 11:22 Відповісти
я же говорю и ПОВТОРЮ ---ГОЛОВА У ТЕБЯ КАК ПЕНЕК НА ФРОНТ ТЕБ В РАЗВЕДКУ МАСКИРОВАТСЬЯ НЕ НАДО БУДЕТ....
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01.02.2022 11:24 Відповісти
То ты отражение своей головы в мониторе видишь.
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01.02.2022 11:25 Відповісти
П.С. Критика присутствия числа в нике от персонажа с ником выглядит несколько по-дебильному, не находите?
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01.02.2022 11:24 Відповісти
Це психічєскій бальной. Пише постійно усіляку маячню КАПСОМ. Забув знову пігулки випити... Полізло недавно на мене з ПРОКЛЬОНАМИ та матюками.. Неадекватне повністю. Не звертайте уваги.
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01.02.2022 11:51 Відповісти
Можливо його просто нервують тупі боти?
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02.02.2022 02:12 Відповісти
Можливо що і словесний понос капсом із тьмяним потоком відомості разом з матюками - це і Ваша фішка!? Побачили брата по розуму!?
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02.02.2022 07:25 Відповісти
Якщо брати до уваги той факт, що вашими, як ви кажете, братами по розуму, є відморожені боти, то мені не зрозуміло, чому ви тоді дивуєтесь такому відношенню до себе?
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02.02.2022 11:07 Відповісти
Думка Кацапа - котрий сидить під ВПЕ з анонімайзера - дуже мене цікавить....
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02.02.2022 11:22 Відповісти
А може показниками про інші ГРВІ поділяться???? Чи крім корини вже нічого не залишилося???? Чи просто знову усі штами грипу стали короною для красивої картинки???? Бабки відмивати потрібно ж .... Да і стрьомно, мабуть декому від "медицини", якщо подивитися, що в Європі робиться з колишніми оболваненими масами... Дивись і до горла дотягнуться...
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01.02.2022 08:53 Відповісти
официально прочитал.... есть такое ОРВИ+Ковид Уханьская (первая версия) и разделить очень сложно так как все признаки есть и ОРВИ и Ковид...и это как я понял самое страшное...
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01.02.2022 09:06 Відповісти
Всякий ковид - это ОРВИ, но не всякая ОРВИ это ковид.
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01.02.2022 09:56 Відповісти
дай то Бог тебе понять в чем разница друг.. пол чайной ложки и ты на полу задыхаешься вода перекрыла трахею а дома никого ото посмеёмся потом.... у морге....
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01.02.2022 10:51 Відповісти
В отличие от тебя я привитый и вероятность перенести ковид легче у меня гораздо выше, чем у тебя.
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01.02.2022 11:28 Відповісти
ОРЗ+ковид,орв+ковид,грипп+ковид, ангина+ковид,простуда +ковид.......не гоните,ковидовы поклонники,вы уже не знаете что и придумать,ваше время прошло,скоро все под суд ,за преступление против человечества,не имеет срока давности!
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01.02.2022 10:49 Відповісти
ВАЧСЯ ОТСЫЛАЮ ТЕБЕ ВВЕРХ НЕ ГНЕВИ БОГА ВСЕ ПОЙМАЕМ КОВИДУ ИЛИ ЕЕ РАЗНОВИДНОСТИ ДЕЛО В ТОМ ЧТО ОРВИ + ковид давно уже 2 года... именно лекарство https://tabletki.ua/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/7646/ Дексаметазон и применяют благодаря спасению тяжелейших форм с проблемами дыхания Ковид больных.... не в курсе не пишите галиматью а ПРОТИВНИК ВАКЦИНАЦИИ И НЕ ВАКЦИНИРОВАЛСЯ.. просто описал то что я сегодня испытал.... врачи между прочим до лампочки то все Протоколы в каждом конкретном случае разные подходы и назначения препаратов и списка... жене и дочке схожие --- а мне несколько иное.. им жене и дочке нет антибиотика а мне да врач согласилась с учетом всех моих хронических проблем и инвалидности неврологии и так далее и так далее...
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01.02.2022 10:55 Відповісти
Вы нормальный человек,но ниужели и вы верите в ковидобесие?здоровья вам и вашей семье,от чистого!
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01.02.2022 11:19 Відповісти
Він не вірить, тому і істерить.
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01.02.2022 11:33 Відповісти
 
 