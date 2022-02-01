За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ

За добу 31 січня в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 31 січня в Україні:

зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 056, медпрацівників – 337);

65 655 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу дозу – 25 525 людей, додаткову дозу отримали 480 людей, бустерну дозу – 16 372 людини.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 069 осіб;

летальних випадків – 192;

одужало – 8 835 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 095 263 особи;

одужало – 3 631 580 осіб;

летальних випадків – 100 395

проведено ПЛР-тестувань – 18 113 574.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 347 953 людини, з них отримали першу дозу – 15 347 951 людина, отримали дві дози – 14 645 012 людей, отримали додаткову дозу – 17 175 людей, бустерну дозу – 356 098 людей. Загалом проведено 30 366 236 щеплень", - розповіли в МОЗ.











