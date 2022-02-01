За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ
За добу 31 січня в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"За добу 31 січня в Україні:
зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 056, медпрацівників – 337);
65 655 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу дозу – 25 525 людей, додаткову дозу отримали 480 людей, бустерну дозу – 16 372 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 069 осіб;
летальних випадків – 192;
одужало – 8 835 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 095 263 особи;
одужало – 3 631 580 осіб;
летальних випадків – 100 395
проведено ПЛР-тестувань – 18 113 574.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 347 953 людини, з них отримали першу дозу – 15 347 951 людина, отримали дві дози – 14 645 012 людей, отримали додаткову дозу – 17 175 людей, бустерну дозу – 356 098 людей. Загалом проведено 30 366 236 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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