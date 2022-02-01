Вершбоу про позицію Німеччини щодо постачання зброї Україні: "Це не та солідарність, яку мало б показувати НАТО"
Німеччина багато допомагає Україні в економічній галузі, проте намагається уникнути військових питань. Зокрема, ФРН не хоче постачати зброю Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив колишній заступник генерального секретаря НАТО та експосол США у Росії Александер Вершбоу в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.
"Це насправді болісно. Навіть бачити ці мапи, коли британські літаки мають облітати повітряний простір Німеччини – це не та солідарність, яку мало б показувати НАТО", – зазначив він.
Вершбоу вважає, що Німеччина всіма способами намагається уникнути військових питань, які стосуються допомоги України. Він припустив, що ФРН ухвалила відповідне рішення через історичний досвід.
"Німці насправді намагаються уникнути військових питань, які стосуються допомоги України. Вони брали участь в обговоренні того, як допомогти Україні. Вони багато роблять в економічній галузі, можливо, тому що у них є дуже сумний досвід. Вони дуже стримані щодо військової допомоги", – сказав колишній заступник генерального секретаря НАТО.
На його думку, Німеччина не хоче війни, однак їй варто було б переглянути свою позицію щодо постачання зброї Україні.
"Вони не дуже войовничі, не хочуть війни. Ми маємо поважати це. Але у цьому випадку ми маємо справу з прямим партнером, який є прямою жертвою російської агресії. Тому ми маємо думати, щоб не було такої позиції, яка розбиває союз Альянсу", - сказав Вершбоу.
Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.
Так, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.
На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.
Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/butusov.yuriy 6 год ·
До друзів України в НАТО
Українське суспільство наразі розколото ставленням до політичної та військової кампанії країн НАТО проти російської загрози.
Керівництво України переконує, що заяви про загрозу російського вторгнення з країн Заходу ніби шкодять нашій економіці та створюють паніку у суспільстві, інвестори через це тікають. Наша влада робить заяви, ніби-то США, Велика Британія та інші - провокатори, і розгортання російських військ не становить загрози на яку варто активно реагувати.
Але це не є думкою більшості українського суспільства.
І багатьом громадянам України боляче бачити закиди у провокаціях та "внутрішніх політичних підставах" на адресу НАТО, під час цієї безпрецедентної дипломатичної битви з російською загрозою.
Ми розуміємо, що політична кампанія у країнах НАТО - це не змагання екстрасенсів за передбачення точної дати наступу. Це намагання відхилити дамоклів меч, яким Путін шантажує Україні 8 років.
Ми розуміємо, що кожного дня російські війська на українській землі намагаються вбити громадян України. Саме тому Росія - єдиний в цій війні провокатор, головний ризик для інвесторів, основне джерело паніки для суспільства.
Ми розуміємо, що наші друзі у НАТО намагаються створити единий політичний антипутінський фронт, солідарну позицію. Наші союзники в НАТО ************ європейців визначитись, надати матеріальну підтримку Україні, і саме для цього потрібно говорити про загрозу з РФ максимально голосно.
Ми розуміємо, що США, Велика Британія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія дарують нам зброю для того, щоб підсилити нашу безпеку, і змусити Росію замислитись, що постачання новітньої зброї від НАТО буде ще більшим під час війни, і українська армія завдасть важких втрат росіянам. Зброя - це найкраща та найпотужніша підтримка України, і це безпрецедентні масштаби допомоги.
Ми зробимо з часом Україну потужною державою, яка так само без вагань прийде на допомогу своїм друзям. Можливо, далеко не всі чують у світі наш голос, але навіть якщо це побачить хтось один, нам важливо сказати: Ми вдячні. Ми розуміємо.
Звідти підтримуватиму вас у вашому опорі капітуляції через видосики.
Слава Україні!
Німці повинні сплатити Україні 10 000 000 000 000 ЄВРО репарації!
1 Германия не пустила британские самолёты в своё воздушное пространство.
2 Британия опасается летать над Германией.
3 Это была показательная "не та солидарность" (порка).
Я думаю, самая реалистичная причина облёта - №3.
Выучили, но не поняли
А выучить - это не факт, что понять. Можно и вызубрить, но не понять.
А німці цього не розуміють. Дешево їх купив знанням німецької мови стукач із ГБ.
А третий приступ может их уничтожить,как нацию..
1849 г. Ф. Энгельс (из работы "Демократический панславизм")
20 століття - Російська імперія-СРСР та фашистсько-гітлерівська Німеччина,
21 століття - путінська Росія за підтримки Німеччини.