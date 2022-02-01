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Вершбоу про позицію Німеччини щодо постачання зброї Україні: "Це не та солідарність, яку мало б показувати НАТО"

Вершбоу про позицію Німеччини щодо постачання зброї Україні:

Німеччина багато допомагає Україні в економічній галузі, проте намагається уникнути військових питань. Зокрема, ФРН не хоче постачати зброю Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив колишній заступник генерального секретаря НАТО та експосол США у Росії Александер Вершбоу в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

"Це насправді болісно. Навіть бачити ці мапи, коли британські літаки мають облітати повітряний простір Німеччини – це не та солідарність, яку мало б показувати НАТО", – зазначив він.

Вершбоу вважає, що Німеччина всіма способами намагається уникнути військових питань, які стосуються допомоги України. Він припустив, що ФРН ухвалила відповідне рішення через історичний досвід.

"Німці насправді намагаються уникнути військових питань, які стосуються допомоги України. Вони брали участь в обговоренні того, як допомогти Україні. Вони багато роблять в економічній галузі, можливо, тому що у них є дуже сумний досвід. Вони дуже стримані щодо військової допомоги", – сказав колишній заступник генерального секретаря НАТО.

На його думку, Німеччина не хоче війни, однак їй варто було б переглянути свою позицію щодо постачання зброї Україні.

"Вони не дуже войовничі, не хочуть війни. Ми маємо поважати це. Але у цьому випадку ми маємо справу з прямим партнером, який є прямою жертвою російської агресії. Тому ми маємо думати, щоб не було такої позиції, яка розбиває союз Альянсу", - сказав Вершбоу.

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Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

Так, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.

Німеччина (7487) НАТО (6561) зброя (7540) Вершбоу Александер (54)


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https://www.facebook.com/butusov.yuriy 6 год ·



До друзів України в НАТО

Українське суспільство наразі розколото ставленням до політичної та військової кампанії країн НАТО проти російської загрози.

Керівництво України переконує, що заяви про загрозу російського вторгнення з країн Заходу ніби шкодять нашій економіці та створюють паніку у суспільстві, інвестори через це тікають. Наша влада робить заяви, ніби-то США, Велика Британія та інші - провокатори, і розгортання російських військ не становить загрози на яку варто активно реагувати.

Але це не є думкою більшості українського суспільства.

І багатьом громадянам України боляче бачити закиди у провокаціях та "внутрішніх політичних підставах" на адресу НАТО, під час цієї безпрецедентної дипломатичної битви з російською загрозою.

Ми розуміємо, що політична кампанія у країнах НАТО - це не змагання екстрасенсів за передбачення точної дати наступу. Це намагання відхилити дамоклів меч, яким Путін шантажує Україні 8 років.

Ми розуміємо, що кожного дня російські війська на українській землі намагаються вбити громадян України. Саме тому Росія - єдиний в цій війні провокатор, головний ризик для інвесторів, основне джерело паніки для суспільства.

Ми розуміємо, що наші друзі у НАТО намагаються створити единий політичний антипутінський фронт, солідарну позицію. Наші союзники в НАТО ************ європейців визначитись, надати матеріальну підтримку Україні, і саме для цього потрібно говорити про загрозу з РФ максимально голосно.

Ми розуміємо, що США, Велика Британія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія дарують нам зброю для того, щоб підсилити нашу безпеку, і змусити Росію замислитись, що постачання новітньої зброї від НАТО буде ще більшим під час війни, і українська армія завдасть важких втрат росіянам. Зброя - це найкраща та найпотужніша підтримка України, і це безпрецедентні масштаби допомоги.

Ми зробимо з часом Україну потужною державою, яка так само без вагань прийде на допомогу своїм друзям. Можливо, далеко не всі чують у світі наш голос, але навіть якщо це побачить хтось один, нам важливо сказати: Ми вдячні. Ми розуміємо.
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01.02.2022 08:46 Відповісти
+18
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01.02.2022 08:48 Відповісти
+17
Німеччина з "лідера" Єпвропи якого з себе вдавала і дуже хотіла об'єднати Європу навколо себе, перетворилась на шматок смердюсого лайна посеред Європи, разом з Францією! Тепер Європа захоче об'єднання навколо Англії)) Весь світ побачив що Німеччина і Франція не дієздатні, інфантильні з хворим естеблішментом!
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01.02.2022 09:09 Відповісти
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy 6 год ·



До друзів України в НАТО

Українське суспільство наразі розколото ставленням до політичної та військової кампанії країн НАТО проти російської загрози.

Керівництво України переконує, що заяви про загрозу російського вторгнення з країн Заходу ніби шкодять нашій економіці та створюють паніку у суспільстві, інвестори через це тікають. Наша влада робить заяви, ніби-то США, Велика Британія та інші - провокатори, і розгортання російських військ не становить загрози на яку варто активно реагувати.

Але це не є думкою більшості українського суспільства.

І багатьом громадянам України боляче бачити закиди у провокаціях та "внутрішніх політичних підставах" на адресу НАТО, під час цієї безпрецедентної дипломатичної битви з російською загрозою.

Ми розуміємо, що політична кампанія у країнах НАТО - це не змагання екстрасенсів за передбачення точної дати наступу. Це намагання відхилити дамоклів меч, яким Путін шантажує Україні 8 років.

Ми розуміємо, що кожного дня російські війська на українській землі намагаються вбити громадян України. Саме тому Росія - єдиний в цій війні провокатор, головний ризик для інвесторів, основне джерело паніки для суспільства.

Ми розуміємо, що наші друзі у НАТО намагаються створити единий політичний антипутінський фронт, солідарну позицію. Наші союзники в НАТО ************ європейців визначитись, надати матеріальну підтримку Україні, і саме для цього потрібно говорити про загрозу з РФ максимально голосно.

Ми розуміємо, що США, Велика Британія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія дарують нам зброю для того, щоб підсилити нашу безпеку, і змусити Росію замислитись, що постачання новітньої зброї від НАТО буде ще більшим під час війни, і українська армія завдасть важких втрат росіянам. Зброя - це найкраща та найпотужніша підтримка України, і це безпрецедентні масштаби допомоги.

Ми зробимо з часом Україну потужною державою, яка так само без вагань прийде на допомогу своїм друзям. Можливо, далеко не всі чують у світі наш голос, але навіть якщо це побачить хтось один, нам важливо сказати: Ми вдячні. Ми розуміємо.
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01.02.2022 08:46 Відповісти
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01.02.2022 08:48 Відповісти
Тактично відступаю разом зі своєю сім'єю до Італії.
Звідти підтримуватиму вас у вашому опорі капітуляції через видосики.
Слава Україні!
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01.02.2022 08:53 Відповісти
Давай, крути педалі поки не дали!
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01.02.2022 09:46 Відповісти
Німці мають вибачитись перед Україною і українцями за ті злочини, що вони скоїли у 20 столітті і вбивство 10 000 000 українців!!!
Німці повинні сплатити Україні 10 000 000 000 000 ЄВРО репарації!
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01.02.2022 08:51 Відповісти
Вірно в зад їм ці каски засунути.
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01.02.2022 09:23 Відповісти
Не согласен... Кроме репараций, Германия должна Украине еще и территорию) С рашкой рассчиталась, с Польшей тоже... С нами НЕТ)))
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01.02.2022 12:08 Відповісти
Негайно поверніть каски взад!
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01.02.2022 08:54 Відповісти
Как-то не понятно... Возможны три варианта:

1 Германия не пустила британские самолёты в своё воздушное пространство.
2 Британия опасается летать над Германией.
3 Это была показательная "не та солидарность" (порка).

Я думаю, самая реалистичная причина облёта - №3.
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01.02.2022 08:55 Відповісти
Пора гнать из НАТО сраной метлой
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01.02.2022 09:15 Відповісти
Був заявка від Британії про повітряний коридор, за дві години нацисти відмовили. У нас це не є таємницею.
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01.02.2022 09:26 Відповісти
Если они для вас "нацисты", то правильно сделали.
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01.02.2022 10:14 Відповісти
Нацисти підписали акт Молотова-Рібентропа і досі його виконують, значить вони нацисти. Не дарма разом проводили парад в окупованому польському Бресті. Потім розсварилися, зараз знову один в одного в обіймах.
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01.02.2022 10:21 Відповісти
См выше. "Правильно сделали".
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01.02.2022 10:30 Відповісти
З нацистами не спілкуюсь, як і з ідейними комуняками. УПА било тих і тих, за співпрацю з нацистами смертна кара. Нацисти збиралися відступати, заявили, що якщо УПА не буде робити засідки, то вони їм склад зброї залишать. Командир УПА погодився. Через день прибуло керівництво УПА того регіону, вислухали, відвели трохи в ліс кілька метрів, зачитали вирок і стратили. Хоча кому я це розповідаю, боту кацапів, який захищає своїх союзників. Читай справа наліво, зліва направо, потім по діагоналі в кожен бік, а потім знизу вгору і так раз мільйон.
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01.02.2022 10:41 Відповісти
Скорее не перину, а презерватив.
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01.02.2022 09:07 Відповісти
История, зебобики, это самый важный предмет для изучения. Важнее математики, физики и всего остального. Ведь это наука не о прошлом, это наука о будущем. А что может быть важнее будущего? Хотите знать что будет, открывайте книжки по истории. Немцы оружия не дадут именно потому, что они выучили историю. А мы как были так и остались с дулей в кармане и идиотом в кресле президента.
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01.02.2022 09:03 Відповісти
Немцы оружия не дадут именно потому, что они выучили историю???
Выучили, но не поняли
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01.02.2022 09:18 Відповісти
Выучить - это понять. Немцы правильно самоустранились в этом вопросе.
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01.02.2022 10:32 Відповісти
В чем правильность самоустранения?
А выучить - это не факт, что понять. Можно и вызубрить, но не понять.
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01.02.2022 10:37 Відповісти
Они обьявили нейтралитет? Вышли из НАТО? Нет? Хотят на полшишечки?) Чтобы НАТО их защищало, а когда их очередь, то они самоустраняются?)
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01.02.2022 12:17 Відповісти
Правильно подмечено. Таким хитрецам обычно в итоге достается звиздюлины больше всех
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01.02.2022 12:24 Відповісти
Германия - чересчур важная и сильная страна, как для мира так и для НАТО. Потому она может позволить себе то, что не могут другие, и с этим будут считаться. Но здесь такое поведение полностью оправдано. История определяет ее отношение к ситуации И
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01.02.2022 12:59 Відповісти
А чего же она не самоустранилась, когда сралин предлагал обьединить Германию?) Чего полезла под колпак НАТО?) Или история здесь совсем не причем?)
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01.02.2022 13:41 Відповісти
Нацисты убили около 30 млн граждан бывшего СССР. Чему удивляться, что они пытаются всеми силами избежать ситуации, при которой будут втянуты прямо или косвенно в новый конфликт на территории бывшего Союза. Но бункер для зеленского пусть построят, там будет об чем кварталовскому недофюреру подумать.
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01.02.2022 13:58 Відповісти
Правильно, они теперь за аншлюсы... А вы говорите, что они выводы сделали)
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01.02.2022 14:09 Відповісти
НПЗД!
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01.02.2022 10:29 Відповісти
Шо сие значит? НефтеПерерабатывающий Завод Дружба?
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01.02.2022 10:33 Відповісти

А німці цього не розуміють. Дешево їх купив знанням німецької мови стукач із ГБ.
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01.02.2022 09:07 Відповісти
Німеччина з "лідера" Єпвропи якого з себе вдавала і дуже хотіла об'єднати Європу навколо себе, перетворилась на шматок смердюсого лайна посеред Європи, разом з Францією! Тепер Європа захоче об'єднання навколо Англії)) Весь світ побачив що Німеччина і Франція не дієздатні, інфантильні з хворим естеблішментом!
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01.02.2022 09:09 Відповісти
Сьогодні буде започатковане таке об'єднання. Прем'єр міністри Великобританії Джонсон і Польщі Моравецький сьогодні в Києві укладуть військово-економічний союз УПА (Україна, Польща, Англія).
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01.02.2022 10:16 Відповісти
Это уже как бы полу НАТО и рюсские проглотят в безсилии, следующий шаг это будет НАТО!
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01.02.2022 12:27 Відповісти
Якщо врахувати, що Великобританія і Польща члени НАТО, а Україна, Польща і Литва (теж член НАТО) мають спільний військовий підрозділ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Литовсько-польсько-українська бригада імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.
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01.02.2022 22:01 Відповісти
Зря давят. Немцы слишком гордые, именно гордые, знающие себе цену, а не гонорливые из-за комплексов как восточные европейцы. Может вызвать обратный эффект. То же самое было бы с англосаксами.
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01.02.2022 09:09 Відповісти
Гордость с таким эффектом они два раза за 20-й век не смогли вывезти,хоть и очень старались..
А третий приступ может их уничтожить,как нацию..
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01.02.2022 09:15 Відповісти
Ну, взагалі то, там п'ять "націй", які зовсім недавно об'єднали "спільною" мовою. І до готів чи германців вони мають не більше відношення ніж українці чи італійці. Поняття нація дуже молоде.
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01.02.2022 09:37 Відповісти
Німці не горді, вони пихаті. А це як кажуть в Одесі, дві великих різниці.
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01.02.2022 21:57 Відповісти
Вы не понимаете, это другое!😂
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01.02.2022 09:14 Відповісти
"О немецких интересах, о немецкой свободе, о немецком единстве, немецком благосостоянии НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ, когда вопрос стоит о свободе или угнетении, о счастье или несчастье ВСЕЙ ЕВРОПЫ. Здесь кончаются все национальные вопросы, здесь существует ТОЛЬКО ОДИН ВОПРОС! ХОТИТЕ ЛИ ВЫ БЫТЬ СВОБОДНЫМИ или ХОТИТЕ БЫТЬ ПОД ПЯТОЙ РОССИИ?"
1849 г. Ф. Энгельс (из работы "Демократический панславизм")
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01.02.2022 09:19 Відповісти
Аби не мати розчарування, не покладайте марних надій. Треба розуміти чого і скільки можна очікувати від того чи іншого партнера і поводитися з ними відповідно. Питання вибору між ерефією та Україною для німців криється в економічній площині то ж, десь так і маємо до цього ставитися. В кінці-кінців у себе в країні ми маємо немало таких самих "німців". І ставлення до них таке саме. Візьміть хоча б для прикладу Мураєва та Андрія Антоненко "Ріфмайстра". Головне аби так не було з англійцями, прибалтами та поляками.
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01.02.2022 09:32 Відповісти
Можете пояснить, что вы имели в виду под этой фразой "В кінці-кінців у себе в країні ми маємо немало таких самих "німців". І ставлення до них таке саме. Візьміть хоча б для прикладу Мураєва та Андрія Антоненко "Ріфмайстра"."?
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01.02.2022 11:54 Відповісти
Я правильно понял, вы на примере мураева и Рифмастера, просто привели пример выбора для Германии между райшкой и Украиной? Типа выбор между богатым гопником и не богатым человеком чести?
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01.02.2022 12:30 Відповісти
Каски повернить їм негайно. З написом "ЩІ ХЛІБАТИ"
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01.02.2022 09:41 Відповісти
Що поробиш, пройшла "тиха шредеризація" країни, вже і "мегафонна дипломатія" не допоможе.
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01.02.2022 09:51 Відповісти
Хермания и Австрия (частично Франция и Бельгия) - страны давно купленные ГАЗПРОМом (с потрохами, сверху до низу)!
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01.02.2022 10:05 Відповісти
Агресія проти України:
20 століття - Російська імперія-СРСР та фашистсько-гітлерівська Німеччина,
21 століття - путінська Росія за підтримки Німеччини.
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01.02.2022 10:08 Відповісти
Якесь ***** порушило міжнародні Закони й внесло невеликий але розбрат у середині НАТО.... а усе це жадібність до кривавих грошей московії.
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01.02.2022 10:34 Відповісти
Германия сейчас делает историческую ошибку...
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01.02.2022 10:45 Відповісти
Очередную
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01.02.2022 12:28 Відповісти
Важко не погодитись з цим шановним паном.
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01.02.2022 10:50 Відповісти
Німці не зобов"язані постачати нам зброю, але те що вони блокують поставки зброї іншими країнами- це свинство. І звідси логічне питання, вони член НАТО і на чиєму вони боці в "Нормандському форматі" і "Мінському процесі"
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01.02.2022 12:46 Відповісти
 
 