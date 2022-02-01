Вершбоу про позицію Німеччини щодо постачання зброї Україні: "Це не та солідарність, яку мало б показувати НАТО"

Німеччина багато допомагає Україні в економічній галузі, проте намагається уникнути військових питань. Зокрема, ФРН не хоче постачати зброю Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив колишній заступник генерального секретаря НАТО та експосол США у Росії Александер Вершбоу в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

"Це насправді болісно. Навіть бачити ці мапи, коли британські літаки мають облітати повітряний простір Німеччини – це не та солідарність, яку мало б показувати НАТО", – зазначив він.

Вершбоу вважає, що Німеччина всіма способами намагається уникнути військових питань, які стосуються допомоги України. Він припустив, що ФРН ухвалила відповідне рішення через історичний досвід.

"Німці насправді намагаються уникнути військових питань, які стосуються допомоги України. Вони брали участь в обговоренні того, як допомогти Україні. Вони багато роблять в економічній галузі, можливо, тому що у них є дуже сумний досвід. Вони дуже стримані щодо військової допомоги", – сказав колишній заступник генерального секретаря НАТО.

На його думку, Німеччина не хоче війни, однак їй варто було б переглянути свою позицію щодо постачання зброї Україні.

"Вони не дуже войовничі, не хочуть війни. Ми маємо поважати це. Але у цьому випадку ми маємо справу з прямим партнером, який є прямою жертвою російської агресії. Тому ми маємо думати, щоб не було такої позиції, яка розбиває союз Альянсу", - сказав Вершбоу.

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Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

Так, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.