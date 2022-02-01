Сьогоднішній візит Джонсона до України: заплановані перемовини із Зеленським та їхня спільна зустріч зі ЗМІ

Сьогодні, 1 лютого, Україну із офіційним візитом відвідає прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, під час візиту до України Джонсон зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. О 19.00 у Маріїнському палаці запланована зустріч президента України та прем’єр-міністра Великої Британії з представниками ЗМІ.

Захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.

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