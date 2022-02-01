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Сьогоднішній візит Джонсона до України: заплановані перемовини із Зеленським та їхня спільна зустріч зі ЗМІ

Сьогоднішній візит Джонсона до України: заплановані перемовини із Зеленським та їхня спільна зустріч зі ЗМІ

Сьогодні, 1 лютого, Україну із офіційним візитом відвідає прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, під час візиту до України Джонсон зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. О 19.00 у Маріїнському палаці запланована зустріч президента України та прем’єр-міністра Великої Британії з представниками ЗМІ.

Захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.

Також читайте: Джонсон та Моравецький у Києві планують оголосити про новий формат співпраці з Україною, - ЗМІ

Автор: 

Велика Британія (5663) Зеленський Володимир (24391) Джонсон Борис (584) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+10
Чекає нас сьогодні чергова ганьба та нескінченний сором. Хоч би воно вже оніміло, бо нерви вже не витримують слухати цього нанюханого виродка
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01.02.2022 08:55 Відповісти
+9
головне що Зе не ляпнув нічого
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01.02.2022 08:59 Відповісти
+8
Раз ЗЕ прозрачные намеки Запада после после всплытия Пандоры и Вагнергейта не понял, его будут закатывать вручную.

А тут инструментов овердофига от компромата и импичмента до физического устранения.
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01.02.2022 08:56 Відповісти
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Главное подписать союз УПА
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01.02.2022 08:53 Відповісти
головне що Зе не ляпнув нічого
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01.02.2022 08:59 Відповісти
Та отож. Боюся що Джонсон коли поговорить з цім ,, головнокомандувачем", щоб потім не передумав помогати.
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01.02.2022 09:20 Відповісти
С Порохом надо встречаться Боря, ***** вены себе вскроет
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01.02.2022 09:25 Відповісти
Як правило керівники іноземних держав під час офіційного візиту зустрічаються не тільки з владою, але і з опозицією. Тому все може бути.
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01.02.2022 09:58 Відповісти
Перемовини і в хвіст, і в гриву.
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01.02.2022 08:53 Відповісти
Боріс-WELCOME...
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01.02.2022 08:54 Відповісти
Чекає нас сьогодні чергова ганьба та нескінченний сором. Хоч би воно вже оніміло, бо нерви вже не витримують слухати цього нанюханого виродка
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01.02.2022 08:55 Відповісти
Тільки но подумала: хоч би того зеленого придурка зацепило😆
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01.02.2022 09:00 Відповісти
Та вже всі все зрозуміли, саме тому і спільна має бути доповідь перед ЗМІ, щоби потім не було домислів, притомна людина розкаже яким чином йдуть справи, а преЗе буде чухати носа
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01.02.2022 09:02 Відповісти
доповідь Зеленського поправки Джонсона
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01.02.2022 09:09 Відповісти
Раз ЗЕ прозрачные намеки Запада после после всплытия Пандоры и Вагнергейта не понял, его будут закатывать вручную.

А тут инструментов овердофига от компромата и импичмента до физического устранения.
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01.02.2022 08:56 Відповісти
⬆️ Автор поста закликає до вбивства Президента України.
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01.02.2022 09:16 Відповісти
нэп.зды.
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01.02.2022 09:21 Відповісти
Як негарно! Але вбивство наших воїнів на Сході теж завдяки зраді теж неприйнятно.
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01.02.2022 09:21 Відповісти
І де ти це про "вбивство" у нього вичитав?🤔 А якщо ти про це- "физического устранения", то це дуже просто-"дамо по праці". Хай живе з "палаючою сракою"
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01.02.2022 09:36 Відповісти
...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери...
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01.02.2022 09:44 Відповісти
головне щоб лідор був в адекваті а не як завжди, нанюханий до зелених соплєй.
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01.02.2022 08:56 Відповісти
Скабєєва, **** кремлівська, ти що тут робиш?
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01.02.2022 09:17 Відповісти
не палай малоросе.
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01.02.2022 09:20 Відповісти
уйди не воняй...
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01.02.2022 09:22 Відповісти
Переживаю за Джонсона ,щоб Зеля йому мозок не зломав своєю учьоністью
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01.02.2022 08:57 Відповісти
знову буде злив України Зе-чмом і чергова ганьба у прямому ефірі. Як це все дістало
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01.02.2022 08:58 Відповісти
це все і завдяки тобі.
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01.02.2022 09:01 Відповісти
Боря,напомни Изелю,что второго срока не будет,первый кончается,а основной -готовится..
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01.02.2022 09:05 Відповісти
Плекаємо надію що Джонсон все таки привезе сигнал - парабелум з одним патроном.
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01.02.2022 09:19 Відповісти
Вражає, скільки прокремлівської сволоти вільно товчеться на сайті, в тому числі серед модераторів, прикриваючись свободою слова.
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01.02.2022 09:22 Відповісти
Ти про ботів Подоляка, котрі здриснули з України ще після Помаранчевої Революції?
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01.02.2022 09:25 Відповісти
Добре що допомагають такі потужні краіни як США .Великабританія ,ось тільки з ким вести переговори в цій краіні? вибравши президента далекого від украінських інтересів.
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01.02.2022 09:23 Відповісти
Саме тому і надходить допомога, що Президента Зеленського високо оцінено. Бо шоколадному баризі не давали нічого навіть у гостру фазу АТО. Бо йому ніхто в світі не вірив. Адже воно наварювалося і до війни, і під час війни, і на війні і смертях громадян України. Захід це знав чудово.
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01.02.2022 09:34 Відповісти
Ти Хоч сплюнь, раптом волосина.
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01.02.2022 09:37 Відповісти
Сподіваюсь, що Джонсон розуміє - Україна це не Зеленський.
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01.02.2022 09:24 Відповісти
Ні ну хлопці, не потрібно заздалегідь хейтити Зеленського. Треба спочатку подивитися, який буде результат і що він скаже.
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01.02.2022 09:28 Відповісти
Зеленский превращается в звезду мирового уровня - наркоман и недоучка, которому удалось стать президентом!
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01.02.2022 09:28 Відповісти
Антизвезду уровня мадуры, ына или луки. Правда, до своего патрона и кумира х@@ла-кремлёвского пока не дотягивает. Но очень, очень старается!
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01.02.2022 09:35 Відповісти
Господа, пятая колонна, порохоботы, мертвечуки и прочья нечисть помолчите. Вам сегодня ни слова ни веры нет. Вы все лузеры.
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01.02.2022 09:28 Відповісти
Нехай скавчать. Все йде як треба. Завдяки діям влади Україна отримує могутню підтримку, прямує в НАТО та ЄС, твердо заявляє про себе на міжнародній політичній арені. Скавчать лише вороги, як зовнішні - так і їх внутрішні партнери.
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01.02.2022 09:37 Відповісти
Приготовиться к очередной порции позора?
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01.02.2022 09:31 Відповісти
вова, не пи...ди лишнього! слухай що розумні люди кеажуть! це тобі не квартал та єрмак з бутербродами
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01.02.2022 09:44 Відповісти
Джонсон красавчік! Спільна прес-конференція є обов'язковою бо Джонсон не хоче щоб сказане ним тет-а-тет знову бубочка перекрутив! Ну а на спільній прес-конференції він вжарить дипломатично і Зе і роССію! Як він лаврова розібрав коли МЗС був!))
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01.02.2022 09:45 Відповісти
Британський лев розізлився. Нарешті. Аж після полонію та новічка. Тобто після того, як срана Рашка застосувала проти Британії бойові отруйні та радіотоксичні матеріали.
Пора давати відповідь Рашці, причому всім світом.
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01.02.2022 09:50 Відповісти
представників змі різношерстних а не тільки тих яких вибере зелена погань
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01.02.2022 09:50 Відповісти
Сьогодні буде історична подія - створення військового союзу УПА - Україна, Польща, Англія (Великобританія). Приїжджає сьогодні також прем'єр міністр Польщі Моравецький і прем'єр міністр Нідерландів Рютте. Ердоган прибуде через два дні. А з приєднанням країн Балтії та Туреччини буде утворений економічний союз, який об'єднає країни трьох морів: Балтійського, Чорного і Адріатичного.
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01.02.2022 09:55 Відповісти
Первый премьер за много лет, на которого у ФСБ ничего нет и не имеет бизнес интересов с момколями!
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01.02.2022 10:03 Відповісти
 
 