Резніков про запуск виробництва "Байрактарів" в Україні: Завод можна збудувати протягом року. Обладнання вже є. Місце ми вибрали

Серед пріоритетів Міноборони в питанні переозброєння – радіоелектронна боротьба та радіоелектронний захист.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю виданню "Лівий берег", передає Цензор.НЕТ.

"У нас величезна потреба в розвитку того, що називається радіоелектронна боротьба і радіоелектронний захист. Світ розвивається в бік безпілотних літаків, безпілотних гвинтокрилів, безпілотних танкеток, усе безпілотне. Йде повна роботизація. Ми розуміємо, що треба розвиватися в системі придушення, захисту і спостереження максимально далеко. У тому числі ми максимально зацікавлені в розвитку спостереження надводної та підводної обстановки. Йдеться саме про Чорне море та Азов. Також маємо розвивати свої безпілотники. У нас є перспективи будівництва "байрактарів" вже українських в Україні. І велике сподівання на КБ "Луч", яке має свою розробку – "Сокіл-300"", - розповів Резніков.

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Відповідаючи на запитання, скільки часу займе підготовка до виробництва власних "байрактарів", Резніков зазначив, що це можна буде зробити упродовж року.

"Якщо все буде добре, думаю, завод можна збудувати протягом року. Це не складна історія. Обладнання вже є, його привезуть. Треба просто правильний майданчик, де можна монтувати обладнання й тестувати. Місце ми вибрали, поруч є аеродром", - сказав міністр.

Як повідомлялося, 29 вересня 2021 року у присутності Президента Володимира Зеленського підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та турецькою компанією Bayraktar Savunma. Він передбачає будівництво та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, ремонту, модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar.