Резніков про запуск виробництва "Байрактарів" в Україні: Завод можна збудувати протягом року. Обладнання вже є. Місце ми вибрали
Серед пріоритетів Міноборони в питанні переозброєння – радіоелектронна боротьба та радіоелектронний захист.
Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю виданню "Лівий берег", передає Цензор.НЕТ.
"У нас величезна потреба в розвитку того, що називається радіоелектронна боротьба і радіоелектронний захист. Світ розвивається в бік безпілотних літаків, безпілотних гвинтокрилів, безпілотних танкеток, усе безпілотне. Йде повна роботизація. Ми розуміємо, що треба розвиватися в системі придушення, захисту і спостереження максимально далеко. У тому числі ми максимально зацікавлені в розвитку спостереження надводної та підводної обстановки. Йдеться саме про Чорне море та Азов. Також маємо розвивати свої безпілотники. У нас є перспективи будівництва "байрактарів" вже українських в Україні. І велике сподівання на КБ "Луч", яке має свою розробку – "Сокіл-300"", - розповів Резніков.
Відповідаючи на запитання, скільки часу займе підготовка до виробництва власних "байрактарів", Резніков зазначив, що це можна буде зробити упродовж року.
"Якщо все буде добре, думаю, завод можна збудувати протягом року. Це не складна історія. Обладнання вже є, його привезуть. Треба просто правильний майданчик, де можна монтувати обладнання й тестувати. Місце ми вибрали, поруч є аеродром", - сказав міністр.
Як повідомлялося, 29 вересня 2021 року у присутності Президента Володимира Зеленського підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та турецькою компанією Bayraktar Savunma. Він передбачає будівництво та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, ремонту, модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar.
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протягом 3 років...
Кто-то помнит сейчас про это эпохальное событие?
в украине совсем другая ситуация...не все под киевом...
про беспилотники писали, что в василькове...но лучше для врагов писать противоположные по значению сообщения
По факту за три года ничего не построили и не произвели. Сократили финансирование ВСУ а деньги закатали в асфальт и в офшоры.
І ось я вже герой. Профінансував.
Совкові саботажники і не зберались нічого робити. Як і в КБ Антонова. Рассея для них - їх родіна.
Хоча...Навіщо коли союзники і так дають зброю.
часто простіше збудувати з ноля ніж пристосувати існуюче...
Лазерный...плазменный раскрой...листогибы...гельятины...токарки и фрезеры все это с ЧПУ...не требуют ни каких закладных...
Свет...температура...вентиляция...монтируются в любом ангоре и цехе за месяц два....и аварийные входы выходы тоже обустраиваются...
Раз 5 инвесторы присматривались к старым не используемым цехам моего завода чтоб организовать там то или иное производство. Заканчивалось тем, что они говорили что то типа "Нам будет дешевле строить с нуля в чистом поле, чем ремонтировать и переоборудовать то что есть".
Скорее всего на таком производстве основную роль играют линии по формовке пластмасс и композитов. Слабо представляю что там можно делать токарными станками и гильотинами. Степень локализации там должна быть минимальна. На заводе должен делаться только планер и производиться сборка. Основная часть узлов и агрегатов, должна идти от смежников.
Вчителі вже отримують зарплату по 4000 дол, посаджено 1 мрд дерев, тарифи на комуналку давно вже знижено
При этой его построят втридорога, и за 1 день Россия его разбомбит.
По координатам, продиктованным с Банковой.
У вас же Антонов есть... Незадействованный! Уже выпускать можете ничего не строя.
Кого вы обманываете?!!!