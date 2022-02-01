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Резніков про запуск виробництва "Байрактарів" в Україні: Завод можна збудувати протягом року. Обладнання вже є. Місце ми вибрали

Резніков про запуск виробництва

Серед пріоритетів Міноборони в питанні переозброєння – радіоелектронна боротьба та радіоелектронний захист.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю виданню "Лівий берег", передає Цензор.НЕТ.

"У нас величезна потреба в розвитку того, що називається радіоелектронна боротьба і радіоелектронний захист. Світ розвивається в бік безпілотних літаків, безпілотних гвинтокрилів, безпілотних танкеток, усе безпілотне. Йде повна роботизація. Ми розуміємо, що треба розвиватися в системі придушення, захисту і спостереження максимально далеко. У тому числі ми максимально зацікавлені в розвитку спостереження надводної та підводної обстановки. Йдеться саме про Чорне море та Азов. Також маємо розвивати свої безпілотники. У нас є перспективи будівництва "байрактарів" вже українських в Україні. І велике сподівання на КБ "Луч", яке має свою розробку – "Сокіл-300"", - розповів Резніков.

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Відповідаючи на запитання, скільки часу займе підготовка до виробництва власних "байрактарів", Резніков зазначив, що це можна буде зробити упродовж року.

"Якщо все буде добре, думаю, завод можна збудувати протягом року. Це не складна історія. Обладнання вже є, його привезуть. Треба просто правильний майданчик, де можна монтувати обладнання й тестувати. Місце ми вибрали, поруч є аеродром", - сказав міністр.

Як повідомлялося, 29 вересня 2021 року у присутності Президента Володимира Зеленського підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та турецькою компанією Bayraktar Savunma. Він передбачає будівництво та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, ремонту, модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar.

Автор: 

безпілотник (4363) завод (1029) Міноборони (7487) оборона (4833) Резніков Олексій (1446) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+15
Резников продолжает риторику шефа-Осла. Все мы построим, произведем, все у нас впереди...
По факту за три года ничего не построили и не произвели. Сократили финансирование ВСУ а деньги закатали в асфальт и в офшоры.
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01.02.2022 09:00 Відповісти
+11
они просто ищут как наварить на этом.. строить ничего не нужно.. авиаремонтные заводы загружены на 10 процентов.. освоить это им нужно ровно месяца 2-3 не больше...
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01.02.2022 09:05 Відповісти
+10
хорошее дело
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01.02.2022 08:57 Відповісти
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хорошее дело
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01.02.2022 08:57 Відповісти
турборежим, мля(
протягом 3 років...
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01.02.2022 09:31 Відповісти
Так патронний завод вже вісім років чекаємо
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01.02.2022 10:12 Відповісти
да..теперь нужно решить кому и сколько отстегнуть
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01.02.2022 09:50 Відповісти
Без ефективної ППО і роботи СБУ, контррозвідки-гроші на вітер!
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17.06.2022 12:13 Відповісти
ЗЕляди Ирокезы в Одессе уже начинали выпускать.

Кто-то помнит сейчас про это эпохальное событие?
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01.02.2022 08:58 Відповісти
это изначально было неправдой.. для лохов играли спектакль..
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01.02.2022 09:07 Відповісти
Под масквой уже заработал завод, а у нас всё площадку ищут.
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01.02.2022 08:58 Відповісти
а у них под москвой всё, что не под питером...
в украине совсем другая ситуация...не все под киевом...
про беспилотники писали, что в василькове...но лучше для врагов писать противоположные по значению сообщения
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01.02.2022 09:11 Відповісти
Тіпа, запутать щоб не здогадались? Це добре.
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01.02.2022 09:14 Відповісти
От нынешней власти такие сообщения идут, что похоже исключительно для врагов
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01.02.2022 09:17 Відповісти
роли расписаны и нынешняя власть, еще те актеры
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01.02.2022 09:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=t92kPGdYmQ4&t=520s Ось цей славний завод
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01.02.2022 09:24 Відповісти
Дурачок какой-то лысый комментирует. Походу из тамошнего Квартала
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01.02.2022 09:52 Відповісти
мабуть якийсь іноагент злословить на расєюшку за англійські гроші?
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01.02.2022 10:15 Відповісти
Бандеровец 100%
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01.02.2022 11:23 Відповісти
А навіщо будувати завод, нам же ніхто не погрожує? Краще будувати дороги.
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01.02.2022 08:59 Відповісти
Резников продолжает риторику шефа-Осла. Все мы построим, произведем, все у нас впереди...
По факту за три года ничего не построили и не произвели. Сократили финансирование ВСУ а деньги закатали в асфальт и в офшоры.
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01.02.2022 09:00 Відповісти
Сократили финансирование ВСУ - це неправда, цифри гугляться.
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01.02.2022 09:23 Відповісти
Засунь ціфри Ослу в одне місце. Я можу виділити на папері гроші і нічого за ті віртуальні гроші не закупити а потім списати в кінці року.
І ось я вже герой. Профінансував.
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01.02.2022 09:32 Відповісти
Носій української мови ніколи не напише українською "ціфри"
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01.02.2022 11:03 Відповісти
Это полный ахтунг, я был уверен, что завод уже построен и Украина совместно с Турцией собирает Байрактары, а Зе-******* оказываеться еще даже место для строительства не выбрали !
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01.02.2022 10:10 Відповісти
Поставити ангари щоб встановити обладнання потрібен рік?!!! Гребані ідіоти та саботажники блд.
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01.02.2022 09:01 Відповісти
они просто ищут как наварить на этом.. строить ничего не нужно.. авиаремонтные заводы загружены на 10 процентов.. освоить это им нужно ровно месяца 2-3 не больше...
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01.02.2022 09:05 Відповісти
Проти кацапії треба ракетну програму. Сумніваюся, що "байрактарами" її можна зупинити.
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01.02.2022 09:03 Відповісти
Южмаш не спромігся налагодити виробництво наших ракет середньої дальності. За 8 років.
Совкові саботажники і не зберались нічого робити. Як і в КБ Антонова. Рассея для них - їх родіна.
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01.02.2022 09:13 Відповісти
Я про ракетну програму, куратором якої був Турчинов. Бо блаЗЄнські її зупинили. А "південмаш", якщо я не помиляюся, може виготовляти РСД і якщо я Вас правильно зрозумів. Принаймні, в РВСН совка (я служив) були РСД в тім числі й "південмашу".
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01.02.2022 09:26 Відповісти
всё правильно делают уроды.. госпредприятия пусть ложатся в ноль, а мы с друганами будем бабло отмывать...
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01.02.2022 09:03 Відповісти
Якщо туркам заважати не будуть, тоді побудують, а якщо туди Укроборонпром влізе хана!
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01.02.2022 09:06 Відповісти
укроборон это ни о чём.. химерная структура , пилящая бабло с предприятий, которые кстати раньше были в МО...
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01.02.2022 09:08 Відповісти
коли вже абрамявічюсів-урускких запитають - чому так є?
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01.02.2022 09:14 Відповісти
хто запитає)(
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01.02.2022 12:39 Відповісти
В Україні величезна кількісь непрацюючих заводів,пустуючих корпусів,а зелененьким подавай "чергове велике будівництво"!
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01.02.2022 09:07 Відповісти
******* виробництво важко запустити в непристосованих приміщеннях, які потребують переобладнання
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01.02.2022 09:16 Відповісти
Для чого повинні бути пристосовані приміщення? Пристосовуйте переобладнуйте.
Хоча...Навіщо коли союзники і так дають зброю.
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01.02.2022 09:22 Відповісти
для монтажу устаткування, лінії зборки...устаткування має поміститись у приміщенні, кріпитись до основи, де мають бути у визначених місцях закладні елементи, наприклад...санітарні норми мають бути витримані, тепло, повітря, освітленість, ходи-виходи....
часто простіше збудувати з ноля ніж пристосувати існуюче...
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01.02.2022 09:29 Відповісти
Какие нах закладные элементы?? Какие крепления?? Оборудование с чугунными станинами уже давно в прошлом....да и при производстве этих беспилотников нет нужды обрабатывать болванки диаметром в метр....
Лазерный...плазменный раскрой...листогибы...гельятины...токарки и фрезеры все это с ЧПУ...не требуют ни каких закладных...
Свет...температура...вентиляция...монтируются в любом ангоре и цехе за месяц два....и аварийные входы выходы тоже обустраиваются...
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01.02.2022 09:48 Відповісти
гельятины - это, что за такое оборудование?
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01.02.2022 09:55 Відповісти
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01.02.2022 10:03 Відповісти
На примере стоящих у меня на заводе станков марок Haas и Doosan, могу сказать что бетонные фундаменты под них таки ставят. Попытка поставить мелкий станок с ЧПУ без фундамента, привела к тому что он от вибрации ползал по полу.

Раз 5 инвесторы присматривались к старым не используемым цехам моего завода чтоб организовать там то или иное производство. Заканчивалось тем, что они говорили что то типа "Нам будет дешевле строить с нуля в чистом поле, чем ремонтировать и переоборудовать то что есть".

Скорее всего на таком производстве основную роль играют линии по формовке пластмасс и композитов. Слабо представляю что там можно делать токарными станками и гильотинами. Степень локализации там должна быть минимальна. На заводе должен делаться только планер и производиться сборка. Основная часть узлов и агрегатов, должна идти от смежников.
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01.02.2022 11:53 Відповісти
Простіше робити нові об'єкти, ніж переробляти існуючі. Перевірено власним досвідом
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01.02.2022 09:35 Відповісти
склады новые уже строили...
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01.02.2022 09:36 Відповісти
Наркомани біля хати....
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01.02.2022 09:19 Відповісти
Біля хати кружляють х*уйловські пропагандисти типу тебе. Та дарма. Україна рвонула вперед.
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01.02.2022 09:29 Відповісти
Жальчто Бялорусь повернулася в жопу!
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01.02.2022 09:38 Відповісти
Для тех, кто не в курсе---Брати Гадюкіни - Наркомани на городі.
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01.02.2022 09:41 Відповісти
Обіцяти одружитись, ще не означає одружитись
Вчителі вже отримують зарплату по 4000 дол, посаджено 1 мрд дерев, тарифи на комуналку давно вже знижено
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01.02.2022 09:22 Відповісти
Но откады и доли будем делить все два года до конца каденции!
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01.02.2022 09:26 Відповісти
Патронный завод уже несколько лет обещают построить.))
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01.02.2022 09:27 Відповісти
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01.02.2022 09:28 Відповісти
Патронный завод постройте!!!
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01.02.2022 09:27 Відповісти
стопэ, сначала патронный завод
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01.02.2022 09:34 Відповісти
уже сделали план на 3 года, чтобы 3 года их никто не трогал, а там и срок пройдет...
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01.02.2022 09:35 Відповісти
Спочатку сказав "завод", а потім за "майданчик для збирання і тестування"... Отаке воно завжди: спочатку виглядає "Великим Наполеоном" а придивишся - сцикливе, гнусаве брехло.
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01.02.2022 09:36 Відповісти
Гарно, але треба поквапитись. У нас війна.
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01.02.2022 09:37 Відповісти
Можна побудувать, а можна і не побудувать
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01.02.2022 09:41 Відповісти
УЖЕ??? ВЫБРАЛИ??? МЕСТО???? СЕБЕ НА КЛАДБИЩЕ И ДОРОГУ УЖЕ СДЕЛАЛИ... АЙ МОЛОДЦЫ ...ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО БЕНЮ ПОТРЯСТИ И ДЕНЬГИ У СЕБЯ ЛЮБИМЫХ ЗАБРАТЬ ПАРДОН НЕ УКРАСТЬ У НАРОДА ...А ТУТ КАК РАЗ СЛОЖНОСТИ...ПУСТЬ НАВЕРНОЕ АМЕРИКАНЦЫ СО СВОИХ НАЛОГОВ СДЕЛАЮТ А ОНИ ПОТОМ В СЛУЧАЕ ЧЕГО КАК В АФГАНЕ ВЛАСТЬ УМОЮТ РУКИ...
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01.02.2022 09:44 Відповісти
патронный завод строится уже 8 лет, приоритет дороги)))
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01.02.2022 09:49 Відповісти
Если не закатают в осфальт
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01.02.2022 09:50 Відповісти
Так само воны сміття-переробний завод у Львові будують 8 років вже пройшло.
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01.02.2022 09:54 Відповісти
..ЬАЛАБОЛИ- триндюки .. НЕМА вам довіри - ДОКАЗАЛИ ...
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01.02.2022 09:58 Відповісти
лучше бы еще одну дорогу построили. Никто ж не угрожает.
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01.02.2022 10:05 Відповісти
Какой год? У нас за год под Киевом микрорайон вырос из 10-ти етажек со всей инфраструктурой. А вы ангар для сборки год собрались строить когда война на носу?
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01.02.2022 10:18 Відповісти
Строить завод беспилотников надо при другой власти.
При этой его построят втридорога, и за 1 день Россия его разбомбит.
По координатам, продиктованным с Банковой.
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01.02.2022 10:32 Відповісти
Блин, нахрена новый завод? Опять деньги воруете господа власть придержащие?
У вас же Антонов есть... Незадействованный! Уже выпускать можете ничего не строя.
Кого вы обманываете?!!!
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01.02.2022 11:00 Відповісти
а бабулесов на строительство выделеных распилить? тута ни всьо так проста дивяноста...
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01.02.2022 12:20 Відповісти
Хороше діло, але за словами нічого немає.
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01.02.2022 11:19 Відповісти
Протягом року? а чиво не трех, или пяти лет?! Не удивлюсь если так и будет. китайцы за неделю больницы строят...
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01.02.2022 12:19 Відповісти
ОБОРУДОВАНИЕ ЕСТЬ, А ЗАВОДА НЕТ !!! ДЛБЁБЫ !!!
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01.02.2022 16:17 Відповісти
 
 