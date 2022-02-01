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Новини Коронавірус і карантин
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Три чинники свідчать, що пандемія COVID-19 може завершитися у 2022 році, - Ляшко

Три чинники свідчать, що пандемія COVID-19 може завершитися у 2022 році, - Ляшко

Наразі можна із обережним оптимізмом прогнозувати перемогу над COVID-19 у 2022 році.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова на ICTV", інформує Цензор.НЕТ.

"Чи варто розраховувати на завершення епідемії? Я назву декілька чинників: поява вакцини, поява препаратів прямої противірусної дії, зменшення агресивності штаму. Три фактори, які говорять про те, що можна з обережним оптимізмом дивитися у 2022 рік, як рік, в якому може завершитися пандемія", - сказав міністр.

Ляшко зазначив, що вже найближчими днями Україна отримає препарати прямої противірусної дії, якими лікуватимуть пацієнтів з COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ

Автор: 

карантин (18172) пандемія (126) Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Реклама спрацювала.Далі тільки бізнес: - укольчики,пігулки,може ще щось придумають,А народ буде це все купляти і "лікуватися,рятуватися".
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01.02.2022 09:05 Відповісти
За пародію на свободу, як за совка.
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01.02.2022 09:13 Відповісти
Первый чиннык:
- откаты уменьшаются.
Второй чиннык:
- лохотрат шо то начинает подозревать.
Третий чиннык:
- всё шо можно под эту лавочку уже и так у@уйкали надо новую халяву придумывать.
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01.02.2022 09:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kgVCkNS5osM https://www.youtube.com/watch?v=kgVCkNS5osM

Новости из Европы
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01.02.2022 09:26 Відповісти
не закінчиться, гроші ще не заробили
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01.02.2022 09:45 Відповісти
Все це, - брехня. Три місяці прошу по телефону зробити щеплення
старій матері, яка не пересувається по вулиці, а на все відповід--
" чекайте дзвонка".
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01.02.2022 10:04 Відповісти
Вколись краще сам в голову, пожалій матір..
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02.02.2022 02:08 Відповісти
Ковидобесы как вы будете жить дальше? Кто же вам теперь бустер даст
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01.02.2022 10:08 Відповісти
 
 