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Три чинники свідчать, що пандемія COVID-19 може завершитися у 2022 році, - Ляшко
Наразі можна із обережним оптимізмом прогнозувати перемогу над COVID-19 у 2022 році.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова на ICTV", інформує Цензор.НЕТ.
"Чи варто розраховувати на завершення епідемії? Я назву декілька чинників: поява вакцини, поява препаратів прямої противірусної дії, зменшення агресивності штаму. Три фактори, які говорять про те, що можна з обережним оптимізмом дивитися у 2022 рік, як рік, в якому може завершитися пандемія", - сказав міністр.
Ляшко зазначив, що вже найближчими днями Україна отримає препарати прямої противірусної дії, якими лікуватимуть пацієнтів з COVID-19.
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- откаты уменьшаются.
Второй чиннык:
- лохотрат шо то начинает подозревать.
Третий чиннык:
- всё шо можно под эту лавочку уже и так у@уйкали надо новую халяву придумывать.
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старій матері, яка не пересувається по вулиці, а на все відповід--
" чекайте дзвонка".