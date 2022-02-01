За добу кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 8 тис. осіб. Лише в Індії та США зафіксовано понад тисячу смертей. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 1 лютого у світі зареєстрували 2 201 893 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 064 особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 379 014 674 випадки інфікування, з них 2 201 893 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 692 369 осіб, з них 8 064 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 299,1 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 25-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 15-ту, за летальними випадками за добу Україна - 21-ша у світі та 9-та в Європі.