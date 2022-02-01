УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11291 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 262 16

За добу кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 8 тис. осіб. Лише в Індії та США зафіксовано понад тисячу смертей. ІНФОГРАФІКА

За добу кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 8 тис. осіб. Лише в Індії та США зафіксовано понад тисячу смертей. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 1 лютого у світі зареєстрували 2 201 893 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 064 особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 379 014 674 випадки інфікування, з них 2 201 893 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 692 369 осіб, з них 8 064 за минулу добу.

За добу кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 8 тис. осіб. Лише в Індії та США зафіксовано понад тисячу смертей 01

Побороли хворобу та вилікувалися 299,1 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 30 768 нових випадків захворювання на коронавірус. 192 особи померло, 8 835 - одужало, - МОЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.

За добу кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 8 тис. осіб. Лише в Індії та США зафіксовано понад тисячу смертей 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 25-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 15-ту, за летальними випадками за добу Україна - 21-ша у світі та 9-та в Європі.

статистика (2249) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
То есть,на почти 8 лярдов населения,8 т.смертей в сутки от ,якобы,вируса?Серъёзно?А сколько за сутки от онко,инсультов,инфарктов,ДТП,пожаров,с голоду,в конце концов?Нема статистики?
показати весь коментар
01.02.2022 10:20 Відповісти
+1
Да да, хватит, перестаньте умирать и попвдать в статистику...
показати весь коментар
01.02.2022 09:42 Відповісти
+1
Да да, антиваксы, скажите, что 8000 это вообщениачёмэтаабычныйгрипп
показати весь коментар
01.02.2022 09:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все,в ряде стран уже забили на этот преступный обман!уже никто и не колеться.а те кто двинулись ковидловой жижей начинают болеть!
показати весь коментар
01.02.2022 09:19 Відповісти
Зелебот, какой жижей двинули тебя? А нет, стоп не отвечай... Мы и так знаем какой жижей тебя двинули кожаным шприцом в коричневую вену
показати весь коментар
01.02.2022 09:44 Відповісти
По себе других не судят петушок ты!с ковидлой в жопе!
показати весь коментар
01.02.2022 09:54 Відповісти
А чего ты раскукарекался? Малыш, иди поспи... Дай своей попке отдохнуть... А то опять тебя вакцинируют
показати весь коментар
01.02.2022 10:13 Відповісти
Может уже хватит. Обычный грипп
показати весь коментар
01.02.2022 09:37 Відповісти
Да да, хватит, перестаньте умирать и попвдать в статистику...
показати весь коментар
01.02.2022 09:42 Відповісти
Да-да, во время испанского гриппа так заболевшим и говорили.
показати весь коментар
01.02.2022 10:04 Відповісти
Та люди просто работают по методичкам..
показати весь коментар
01.02.2022 10:19 Відповісти
Локдауни під час першої хвилі COVID-19 навесні 2020 року знизили смертність від COVID-19 тільки на 0,2% в США і Європі. Згідно з метааналізом кількох досліджень, проведеним університетом Джона Хопкінса, локдауни завдали величезної шкоди.
показати весь коментар
02.02.2022 12:55 Відповісти
Да да, антиваксы, скажите, что 8000 это вообщениачёмэтаабычныйгрипп
показати весь коментар
01.02.2022 09:48 Відповісти
Петух,здрысни с доски,не спи своим ртом здесь.провокатор голимый!
показати весь коментар
01.02.2022 09:55 Відповісти
Ой, смотрю тебя задело... Ты прям борец за чистоту... Ну иди подмойся и вазелином себе очко намажь
показати весь коментар
01.02.2022 10:16 Відповісти
🐓 иди уколись жижейв глаз,и сдрысни с доски от тебя воняет.фу быть таким как ты!
показати весь коментар
01.02.2022 10:20 Відповісти
Иди испугайся собакой...
показати весь коментар
01.02.2022 13:08 Відповісти
То есть,на почти 8 лярдов населения,8 т.смертей в сутки от ,якобы,вируса?Серъёзно?А сколько за сутки от онко,инсультов,инфарктов,ДТП,пожаров,с голоду,в конце концов?Нема статистики?
показати весь коментар
01.02.2022 10:20 Відповісти
И на одну Индию приходится 1.4 миллиарда жителей. На этом же сайте worldometers последняя графа в таблице, отчего бы и данные по населению каждой страны не предоставить в новостях? И делать выводы самим.
показати весь коментар
01.02.2022 11:01 Відповісти
 
 