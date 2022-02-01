Траса Київ - Знам'янка, річки Дніпро та Південний Буг можуть стати частиною Транс’європейської транспортної мережі, - Мінінфраструктури
Міністерство інфраструктури веде спільну роботу з Єврокомісією щодо імплементації Угоди про спільний авіапростір, а також про включення українських шляхів до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), розвитку екологічного транспорту тощо.
Як повідомляє МІУ, про це йшлося під час онлайн-зустрічі з генеральним директором Директорату з питань мобільності та транспорту Генріком Хололеєм та заступницею генерального директора Директорату з питань добросусідства та перемовин щодо розширення Катаріною Матерновою, передає Цензор.НЕТ.
"ЄС є нашим ключовим партнером і ми вдячні Єврокомісії за сприяння реформам галузі, фінансову підтримку значимих інфраструктурних проєктів. Європейські партнери України поділяють позицію щодо пріоритетності інвестицій держави в інфраструктуру, адже це необхідна умова для розвитку регіонів, єдності країни та її інтеграції в європейську транспортну мережу", - зазначив голова Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков.
Зокрема, міністерство працює над включенням в регіональні карти TEN-T автодороги Н-01 Київ – Знам’янка, залізничних ділянок Коростень – Житомир – Бердичів і Стрий – Івано-Франківськ, а також річок Дніпро та Південний Буг.
"Україна висловила готовність підписати необхідну для включення до TEN-T Угоду про наміри на високому рівні", - зазначили в міністерстві.
Також відомство підготувало до внесення в парламент законопроєкт щодо ратифікації Угоди про Спільний авіапростір з Євросоюзом і формує склад української частини спільного профільного комітету.
Ще одним напрямком є співпраця в рамках інфраструктурної програми "Велике будівництво" та Європейського зеленого курсу. Йдеться про розвиток електричного транспорту в Україні, внутрішніх водних шляхів, адаптацію українського законодавства в транспортній сфері до європейських стандартів та інші проєкти.
Нагадаємо, координатор "Великого будівництва" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що в рамках інфраструктурної президентської програми електрифікують 500 км залізничних колій до 2024 року.
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Воно зрозуміло, що при загрозу війни Україні на шару надали кучу зброї і про оснащення армії можно вже не паритись...., а в бюджеті грошей на власний піар (у т.ч. продовження "Великого крадівництва") вже немає..., а якщо підмінити війну, на загрозу руйнування економіки, та ще звинуватити і цьому західних партнерів?! Мов компенсуйте нам це неподобство! О це ідея!
Воно ж ***** тупе - це логика тупого, закінченого довбодятла!!!!
танки БТР самолетикораблi, та воювали б собi нормально!!!
И твои дешевые манипуляции тут не прокатят: Украина думает НЕ О ВОЙНЕ, а об обороне. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
твои аргументы это ИСТЕРИКА гранит и что..... строят в конце концов каналы и пускают изменяют русло реки в каналы.. если хлопотно -но реально! убрать все дно от гранита... каньон как громко ты написал...
какая нахрен трансевропейская????? В европе автобаны с гарантией 20-30+ лет, если запустить европейскую нагрузку , то наше великекрадивництво ляжет за год ( может кроме участков где турки делают, там более качественее).