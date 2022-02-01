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Новини
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Траса Київ - Знам'янка, річки Дніпро та Південний Буг можуть стати частиною Транс’європейської транспортної мережі, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури веде спільну роботу з Єврокомісією щодо імплементації Угоди про спільний авіапростір, а також про включення українських шляхів до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), розвитку екологічного транспорту тощо.

Як повідомляє МІУ, про це йшлося під час онлайн-зустрічі з генеральним директором Директорату з питань мобільності та транспорту Генріком Хололеєм та заступницею генерального директора Директорату з питань добросусідства та перемовин щодо розширення Катаріною Матерновою, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС є нашим ключовим партнером і ми вдячні Єврокомісії за сприяння реформам галузі, фінансову підтримку значимих інфраструктурних проєктів. Європейські партнери України поділяють позицію щодо пріоритетності інвестицій держави в інфраструктуру, адже це необхідна умова для розвитку регіонів, єдності країни та її інтеграції в європейську транспортну мережу", - зазначив голова Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков.

Траса Київ - Знамянка, річки Дніпро та Південний Буг можуть стати частиною Транс’європейської транспортної мережі, - Мінінфраструктури 01

Зокрема, міністерство працює над включенням в регіональні карти TEN-T автодороги Н-01 Київ – Знам’янка, залізничних ділянок Коростень – Житомир – Бердичів і Стрий – Івано-Франківськ, а також річок Дніпро та Південний Буг.

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"Україна висловила готовність підписати необхідну для включення до TEN-T Угоду про наміри на високому рівні", - зазначили в міністерстві.

Також відомство підготувало до внесення в парламент законопроєкт щодо ратифікації Угоди про Спільний авіапростір з Євросоюзом і формує склад української частини спільного профільного комітету.

Ще одним напрямком є співпраця в рамках інфраструктурної програми "Велике будівництво" та Європейського зеленого курсу. Йдеться про розвиток електричного транспорту в Україні, внутрішніх водних шляхів, адаптацію українського законодавства в транспортній сфері до європейських стандартів та інші проєкти.

Нагадаємо, координатор "Великого будівництва" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що в рамках інфраструктурної президентської програми електрифікують 500 км залізничних колій до 2024 року.

Читайте: На Полтавщині будують розв'язку на перетині двох трас, що ведуть до Києва, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Траса Київ - Знамянка, річки Дніпро та Південний Буг можуть стати частиною Транс’європейської транспортної мережі, - Мінінфраструктури 02

Автор: 

Єврокомісія (2186) Мінінфраструктури (2060) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+1
Сколько десятилетий мы потом будем долги отдавать!!
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01.02.2022 09:14 Відповісти
+1
чо? Судохідна річка з метром глибини? Може, ти переплутав Хмельницький з Хмельником?
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01.02.2022 09:47 Відповісти
+1
Ти знаєш що таке "рафтінг"? Так от - на Миколаївщині (в районі села Мигія організований сплав через пороги на надувних плотах В деяких місцях влітку посеред річки - ПІВМЕТРА води! (У мене є ціла фотосесія того порожистого району)
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01.02.2022 10:40 Відповісти
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Маленький Гитлер на марше!
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01.02.2022 09:13 Відповісти
Сколько десятилетий мы потом будем долги отдавать!!
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01.02.2022 09:14 Відповісти
А ви гадали для чого він завів волинку "не про війну, а економіку"?
Воно зрозуміло, що при загрозу війни Україні на шару надали кучу зброї і про оснащення армії можно вже не паритись...., а в бюджеті грошей на власний піар (у т.ч. продовження "Великого крадівництва") вже немає..., а якщо підмінити війну, на загрозу руйнування економіки, та ще звинуватити і цьому західних партнерів?! Мов компенсуйте нам це неподобство! О це ідея!
Воно ж ***** тупе - це логика тупого, закінченого довбодятла!!!!
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01.02.2022 09:23 Відповісти
Яка в біса - Знам'янка .? Які траси ? Куди ви гроші викидаєте , зебіли ?? Ви ЗБРОЮ ДУМАЄТЕ ВИРОБЛЯТИ ?? Ви країну думаєте озброювати . ? В нас війна взагалі то йде , з кацапами . ! .
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01.02.2022 09:26 Відповісти
Макс диван под тобой не прогнулся от войны??? вояка хренов идиоты дай только повоевать.. вы идиоты... вона всегда преходящее а дороги вечные... жить надо миром а не о войне думать чем вы лучше Параши????
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01.02.2022 09:40 Відповісти
чтобы вы знали для НАТО ---СТАНДАРТОМ-- ЕСТЬ также КАЧЕСТВЕННЫЕ РАЗВЛЕТВЛЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ВЕТКА И ДА 1435 ММ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛЛЕИ КОТОРУЮ НАМ НАДО ЗАВЕСТИ В УКРАИНУ И ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ....
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01.02.2022 09:42 Відповісти
Нема на тих козлiв Царя нашого, правда?)))) От був би Цар то будудували б танки БТР самолети кораблi, та воювали б собi нормально!!!
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01.02.2022 10:12 Відповісти
Стесняюсь спросить: А ты последние 8 лет в коме был? До 2014 г. Украина "о войне" думала?
И твои дешевые манипуляции тут не прокатят: Украина думает НЕ О ВОЙНЕ, а об обороне. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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01.02.2022 10:02 Відповісти
бердичів-житомир-коростень - це в бік білоруського кордону...
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01.02.2022 09:34 Відповісти
река Южный Буг увы не везде судоходная есть природные пороги... которые можно сегодня технологически можно убрать прочистить русло углубить и сделать реку судоходной например от Хмельницкого до Николаева....
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01.02.2022 09:37 Відповісти
чо? Судохідна річка з метром глибини? Може, ти переплутав Хмельницький з Хмельником?
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01.02.2022 09:47 Відповісти
Ти знаєш що таке "рафтінг"? Так от - на Миколаївщині (в районі села Мигія організований сплав через пороги на надувних плотах В деяких місцях влітку посеред річки - ПІВМЕТРА води! (У мене є ціла фотосесія того порожистого району)
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01.02.2022 10:40 Відповісти
учите гидрологию если реку сделать от верха судоходной очистить фарватер и русло углубить от порогов то уровень вырастет до 3-4 метров второе-есть мелководные суда им хватает и 30 см воды.. и есть мелкосидящие плоскодонные баржи самоходки...
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01.02.2022 10:47 Відповісти
"Твою мать!" Ти там був хоч раз? Там кілька десятків кілометрів ріка тече у кам"яному каньйоні Дно - суцільний граніт Русло в багатьох місцях розбите на кілька "рукавів шириною в 2-3 метри розділене гранітними скелями У кількох місцях скати водяні в порогах до 30 градусів! Набери сайт "Парк "Гранітно-Степове Побужжя" і подивися фотографії
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01.02.2022 11:03 Відповісти
не трогай мою мать она умерла 4 года тому назад....
твои аргументы это ИСТЕРИКА гранит и что..... строят в конце концов каналы и пускают изменяют русло реки в каналы.. если хлопотно -но реально! убрать все дно от гранита... каньон как громко ты написал...
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01.02.2022 11:15 Відповісти
Ідіот! Повторюю - відкрий сайт і подивися! Там ріка тече в скельних берегах нижче рівня оточуючої місцевості на 200-300 м! Альпіністи там тренуються прямо на прибережних скелях! Де там "канали пробивать"?
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01.02.2022 11:25 Відповісти
хоть бы на тебя ковид напал.. достал идиот тут сколько лет я тут на сайте все время ты з себя строишь нечто вумное оскорбляя иных...
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01.02.2022 11:26 Відповісти
Ну а що робить? Якщо придурки тут таку "ху*ню" пишуть що купи не тримається? Я у тих місцях бував до війни кожен рік і обплавав Південний Буг у тих місцях зі спінінгом і вудочкою То кому як не мені знать які там умови? У мене цілий альбом фотографій - більша половина - зняті саме пороги на річці!
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01.02.2022 11:32 Відповісти
Куда будет вести эта "трансевропейская" магистраль? В какую европейскую страну на восточных границах?
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01.02.2022 09:40 Відповісти
в Украину наивный клоун-- в Украину....
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01.02.2022 09:43 Відповісти
Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) Джерело:

какая нахрен трансевропейская????? В европе автобаны с гарантией 20-30+ лет, если запустить европейскую нагрузку , то наше великекрадивництво ляжет за год ( может кроме участков где турки делают, там более качественее).
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01.02.2022 09:45 Відповісти
Новина з розряду - Зеленський може стати імператором Юпітера. Я б скинувся на квиток, особливо якби відправляли з Майдану, спосіб не має значення, головне щоб полетів.
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01.02.2022 10:43 Відповісти
Київ-Знам'янка хоча й реконструйована, але в деякий місцях (Кагарлик або Владиславка, наприклад) - це дві вузенькі смуги.
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01.02.2022 12:07 Відповісти
 
 