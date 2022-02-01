Траса Київ - Знам'янка, річки Дніпро та Південний Буг можуть стати частиною Транс’європейської транспортної мережі, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури веде спільну роботу з Єврокомісією щодо імплементації Угоди про спільний авіапростір, а також про включення українських шляхів до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), розвитку екологічного транспорту тощо.

Як повідомляє МІУ, про це йшлося під час онлайн-зустрічі з генеральним директором Директорату з питань мобільності та транспорту Генріком Хололеєм та заступницею генерального директора Директорату з питань добросусідства та перемовин щодо розширення Катаріною Матерновою, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС є нашим ключовим партнером і ми вдячні Єврокомісії за сприяння реформам галузі, фінансову підтримку значимих інфраструктурних проєктів. Європейські партнери України поділяють позицію щодо пріоритетності інвестицій держави в інфраструктуру, адже це необхідна умова для розвитку регіонів, єдності країни та її інтеграції в європейську транспортну мережу", - зазначив голова Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков.

Зокрема, міністерство працює над включенням в регіональні карти TEN-T автодороги Н-01 Київ – Знам’янка, залізничних ділянок Коростень – Житомир – Бердичів і Стрий – Івано-Франківськ, а також річок Дніпро та Південний Буг.

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"Україна висловила готовність підписати необхідну для включення до TEN-T Угоду про наміри на високому рівні", - зазначили в міністерстві.

Також відомство підготувало до внесення в парламент законопроєкт щодо ратифікації Угоди про Спільний авіапростір з Євросоюзом і формує склад української частини спільного профільного комітету.

Ще одним напрямком є співпраця в рамках інфраструктурної програми "Велике будівництво" та Європейського зеленого курсу. Йдеться про розвиток електричного транспорту в Україні, внутрішніх водних шляхів, адаптацію українського законодавства в транспортній сфері до європейських стандартів та інші проєкти.

Нагадаємо, координатор "Великого будівництва" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що в рамках інфраструктурної президентської програми електрифікують 500 км залізничних колій до 2024 року.

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