Працівники ДБР Мережко та Козленко, які не пройшли перевірку на доброчесність, продовжать працювати у ДБР, - ЗМІ
У працівників ДБР Сергія Мережка та Олександра Козленка в деклараціях зафіксовано неточності, а витрати родини Мережка на кілька мільйонів перевищують офіційні доходи.
Про це у Facebook повідомляють журналісти "Схем", передає Цензор.НЕТ.
Мережко та Козленко були двома з трьох фіналістів конкурсу на посаду директора ДБР. Третім фіналістом (зрештою і переможцем) став їхній же керівник Олексій Сухачов. На той момент він виконував обов'язки очільника ДБР.
"Наприклад, Сергій Мережко, який за часів президента Януковича очолював відділ антикорупційного бюро в Міністерстві внутрішніх справ, не зміг пояснити, чому витрати родини на кілька мільйонів перевищують офіційні доходи. Залишились запитання у членів комісії і до Олександра Козленка, зокрема, через неточності в декларації та купівлю авто нижче ринкової вартості", - йдеться в повідомленні.
За даними журналістів, двоє працівників ДБР, які, на думку комісії, не відповідають критерію доброчесності, продовжать нести службу у правоохоронному органі.
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Вот только тот кто даёт задания, он честный или бесчестный?
Избавление от совка проходит только через смену поколений.
Полное избавление страны от совкового инфантилизма происходит после смены 2-3 поколений.
А у нас растет второе поколение и ему 11 лет.
По логике где то через 9 лет наступит переломный момент, а через 29 лет страна вырвется из совка окончательно
Їхніми руками здійснюються репресії, незаконні переслідування невгодних режиму.