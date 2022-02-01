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Новини
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Працівники ДБР Мережко та Козленко, які не пройшли перевірку на доброчесність, продовжать працювати у ДБР, - ЗМІ

У працівників ДБР Сергія Мережка та Олександра Козленка в деклараціях зафіксовано неточності, а витрати родини Мережка на кілька мільйонів перевищують офіційні доходи.

Про це у Facebook повідомляють журналісти "Схем", передає Цензор.НЕТ.

Мережко та Козленко були двома з трьох фіналістів конкурсу на посаду директора ДБР. Третім фіналістом (зрештою і переможцем) став їхній же керівник Олексій Сухачов. На той момент він виконував обов'язки очільника ДБР.

"Наприклад, Сергій Мережко, який за часів президента Януковича очолював відділ антикорупційного бюро в Міністерстві внутрішніх справ, не зміг пояснити, чому витрати родини на кілька мільйонів перевищують офіційні доходи. Залишились запитання у членів комісії і до Олександра Козленка, зокрема, через неточності в декларації та купівлю авто нижче ринкової вартості", - йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, двоє працівників ДБР, які, на думку комісії, не відповідають критерію доброчесності, продовжать нести службу у правоохоронному органі.

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Працівники ДБР Мережко та Козленко, які не пройшли перевірку на доброчесність, продовжать працювати у ДБР, - ЗМІ 01
Працівники ДБР Мережко та Козленко, які не пройшли перевірку на доброчесність, продовжать працювати у ДБР, - ЗМІ 02

Автор: 

конкурс (1294) ДБР (3562) Сухачов Олексій (61)


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Топ коментарі
+15
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01.02.2022 09:29 Відповісти
+14
Патамуша КОЗЛЕНКИ залишаються на всіх гілках влади...
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01.02.2022 09:27 Відповісти
+11
Вы ни панимаити, ето другое...
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01.02.2022 09:29 Відповісти
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Патамуша КОЗЛЕНКИ залишаються на всіх гілках влади...
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01.02.2022 09:27 Відповісти
Вероятно бесчестные люди нужны для бесчестных заданий, которые им дают.
Вот только тот кто даёт задания, он честный или бесчестный?
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01.02.2022 09:29 Відповісти
Бесчестные люди, в первую очередь, превращают систему, которая должна служить справедливости, в публичный дом "Чего изволите". Ложка дерьма с бочке меда делает весь мед дерьмом.
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01.02.2022 09:32 Відповісти
Совок он такой. Его невозможно вытравить из человека. Это пожизненная программа.
Избавление от совка проходит только через смену поколений.
Полное избавление страны от совкового инфантилизма происходит после смены 2-3 поколений.
А у нас растет второе поколение и ему 11 лет.
По логике где то через 9 лет наступит переломный момент, а через 29 лет страна вырвется из совка окончательно
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01.02.2022 09:46 Відповісти
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01.02.2022 09:29 Відповісти
Вы ни панимаити, ето другое...
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01.02.2022 09:29 Відповісти
Вам мало що у нас президентом совок Зеля?
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01.02.2022 09:31 Відповісти
А при минулому вони не працювали? їх до нас нещодавно з марсу прислали?
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01.02.2022 09:43 Відповісти
Генпрокурорша Бенядиктова не прошедшая проверку работает благополучно, так херли этим нельзя, на фоне Сосен народа один хрен тупее выглядеть не будут.
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01.02.2022 09:31 Відповісти
Саме такі Козленки і є опорою зеленого режиму.
Їхніми руками здійснюються репресії, незаконні переслідування невгодних режиму.
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01.02.2022 09:31 Відповісти
Борьба с коррупцией выходит на новый уровень!😂
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01.02.2022 09:32 Відповісти
Ручная карательная дубинка ОПы другой быть не может...
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01.02.2022 09:32 Відповісти
господи..., ну какая доброчестность..., это же не совместимые вещи - дбр и доброчестность..., в дбр на такие зарплаты и для такой деятельности именно такие "спецы" - это просто находка, за лишнюю тысячу баксов они накопают что-нибудь даже на родную маму..., за возможность сделать пристройку к своему элитному особнячку они будут выполнять любую грязную работу..., это шавки нынешней власти...
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01.02.2022 09:35 Відповісти
Почему только нынешней? Как вы считаете - они до сегодняшнего дня ни где не работали и пришли с улицы? Такие кадры решали все при всех наших властях!!!
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01.02.2022 10:30 Відповісти
Ну дик логічно, яка ще ху...ня буде виконувати злочинні накази клоуна?🤬 А взагалі там в офісі кроти роССії і шісткі яника в оточенні, чому ще пару рил не взяти...
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01.02.2022 09:37 Відповісти
А шо, кто-то ожидал от ГБР другого? Серьезно?
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01.02.2022 09:40 Відповісти
Ви їх до "татарова". Він підтвердить їх доброчесність
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01.02.2022 09:45 Відповісти
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01.02.2022 09:46 Відповісти
Green Cancer...
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01.02.2022 09:52 Відповісти
Саме такі козленки були і є, до теперішнього часу, опорою любого режиму в Україні
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01.02.2022 10:17 Відповісти
Хтось вірить, що оці поросячі пики приперлись туди щоб боротися з організованою злочинністю? Там же на щоках написано - не поділишся - сядеш...
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01.02.2022 10:27 Відповісти
Свої люди. Ще потрібні...
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01.02.2022 10:31 Відповісти
мережко в кацапии помер а козленко козел всех в топку откуда миллионы
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01.02.2022 11:20 Відповісти
 
 