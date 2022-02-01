Працівники ДБР Мережко та Козленко, які не пройшли перевірку на доброчесність, продовжать працювати у ДБР, - ЗМІ

У працівників ДБР Сергія Мережка та Олександра Козленка в деклараціях зафіксовано неточності, а витрати родини Мережка на кілька мільйонів перевищують офіційні доходи.

Про це у Facebook повідомляють журналісти "Схем", передає Цензор.НЕТ.

Мережко та Козленко були двома з трьох фіналістів конкурсу на посаду директора ДБР. Третім фіналістом (зрештою і переможцем) став їхній же керівник Олексій Сухачов. На той момент він виконував обов'язки очільника ДБР.

"Наприклад, Сергій Мережко, який за часів президента Януковича очолював відділ антикорупційного бюро в Міністерстві внутрішніх справ, не зміг пояснити, чому витрати родини на кілька мільйонів перевищують офіційні доходи. Залишились запитання у членів комісії і до Олександра Козленка, зокрема, через неточності в декларації та купівлю авто нижче ринкової вартості", - йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, двоє працівників ДБР, які, на думку комісії, не відповідають критерію доброчесності, продовжать нести службу у правоохоронному органі.

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