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Новини
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ДТЕК для підтримки енергосистеми імпортував рекордні 1,2 млн. тонн вугілля

ДТЕК для підтримки енергосистеми імпортував рекордні 1,2 млн. тонн вугілля

Компанія ДТЕК в умовах світової енергетичної кризи імпортувала в Україну рекордні 1,2 млн тонну вугілля, щоб врятувати енергосистему від дефіциту потужності й аварій в опалювальний сезон.

Про це йдеться у повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Всупереч світовій енергетичній кризі, компанія ДТЕК мобілізувала всі зусилля для того, щоб забезпечити українців теплом і світлом. У безпрецедентно важких умовах ДТЕК імпортував понад 1,2 млн тонн вугілля, забезпечивши паливом не тільки власні ТЕС, а й станції державної генерації", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що шахти ДТЕК за підсумком року виробили понад 16,8 млн тонн вугілля. А ТЕС ДТЕК істотно наростили вироблення, щоб не допустити дефіциту електроенергії.

"ТЕС ДТЕК працюють максимальним складом обладнання, покриваючи всі піки споживання. За підсумком 2021 року ТЕС компанії наростили виробництво до 25 млрд кВт.годину, не допустивши дефіциту електроенергії", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТЕС ДТЕК Ахметова у січні збільшили запаси вугілля майже вдвічі

У ремонт ТЕС за підсумком року інвестовано понад 2,6 млрд грн, завдяки чому обладнання енергоблоків повністю підготовлено до роботи в період максимальних навантажень, уточнили в компанії.

У ДТЕК також зазначили, що наразі з'явилися чергові спроби в ЗМІ поставити під сумнів професіоналізм співробітників компанії ДТЕК і знецінити їхні заслуги в проходженні опалювального сезону.

"ДТЕК завжди відкритий і максимально сприяє працівникам ЗМІ у виконанні ними професійних обов'язків. Закликаємо журналістів більш уважно вивчати ситуацію, не вводити громадськість в оману", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

вугілля (2477) електроенергія (6261) ДТЕК (1985) опалювальний сезон (1754)


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Топ коментарі
+4
На "Цензоре" у Ахметки бесплатная реклама или отрабатывают вложения "экономического патриота"?
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01.02.2022 09:57 Відповісти
+3
А з українських шахт не хотіли купувати, вугілля були гори, а збуту не було, поки шахти загнулися. Оце і є державна зрада.
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01.02.2022 09:53 Відповісти
+1
чё это так Ахметку рекламируют?
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01.02.2022 09:58 Відповісти
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А з українських шахт не хотіли купувати, вугілля були гори, а збуту не було, поки шахти загнулися. Оце і є державна зрада.
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01.02.2022 09:53 Відповісти
На "Цензоре" у Ахметки бесплатная реклама или отрабатывают вложения "экономического патриота"?
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01.02.2022 09:57 Відповісти
на одну новость от ахметки 20 новостей про велике крадівництво. І шо?
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01.02.2022 10:01 Відповісти
Может потому,что,кроме упоротых шоколалников,все поддерживают строительства?
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01.02.2022 10:05 Відповісти
Ты ж договаривай. Строительства дорог на военный сбор и ковидный бюджет во время войны и пандемии.
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01.02.2022 10:16 Відповісти
Откуда же они,если на армию не уменьшилось?
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01.02.2022 10:25 Відповісти
Бюджет на армию 117 млрд гривен.
Военный сбор - 28 млрд гривен (ОДИН МИЛЛИАРД БАКСОВ ЗЕЛЕНЬ СТРУСИЛА С УКРАИНЦЕВ ЗА 2021 в качестве военного сбора)
Бюджет на армию должен был увеличиться до 145 млрд гривен.

Где деньги, Зин?
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01.02.2022 10:51 Відповісти
Сурьезно?Так мож поворишь на того,кто ВВЕЛ этот сбор?Да еще обещал налог на роскошь,но потом че-то забыл))
А куда шли деньги раньше,Зин?Может дашь данные и посчитаешь?
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01.02.2022 12:13 Відповісти
кстати, причём тут шоколадники к одному из процветающих олигархов Зеленского?
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01.02.2022 10:18 Відповісти
Тот,ради которого,Гэтьман ветеранов избивал,снимая блокаду,а его кум называл "патриотом"?
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01.02.2022 10:26 Відповісти
Нее, один из тех, которого сейчас Зеля кормит)
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01.02.2022 10:46 Відповісти
ветераны это у тебя парасюк-семенченко?)
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01.02.2022 10:54 Відповісти
Нет,конечно)Ветераны-это типки,типа тебя,которые несколько лет поливали грязью того же Семена,который ,якобы,отдал приказ войти в Иловайск.А идиоты даже не задумывались над тем,КАК мог Семен отдать приказ частям ВСУ.Что в итоге:Муженко признался,что это именно он отдал приказ.Ты обвинил его потом в чем-то или этот приказ из "преступного" резко превратился в "гениальный?
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01.02.2022 12:11 Відповісти
чё это так Ахметку рекламируют?
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01.02.2022 09:58 Відповісти
Потому что его бигус вчера выимел и высушил как раз по углю)
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01.02.2022 10:11 Відповісти
Херой прямо, Ahmetman to the rescue
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01.02.2022 10:01 Відповісти
Таки шо???? Когда Ахметову уже дадут героя Украины????? Хотя для этого нужно еще в три раза поднять народу цену на свет, воду и коммуналку, а рыжему донецкому сепару, купить еще пару вилл в Швейцарии.
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01.02.2022 10:03 Відповісти
Прикол в том, что этот уголь он обязан импортировать заранее, либо платить большие штрафы за отстутствие угля на своих ТЭС. Лицензия на ТЭС накладывает такие обязательства.
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01.02.2022 10:14 Відповісти
Приятно узнать, что олигарху будет на чём заработать на новый остров с виллой. Нарисованная проблема решена! Осталось содрать деньги с потребителей
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01.02.2022 11:43 Відповісти
 
 