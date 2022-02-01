ДТЕК для підтримки енергосистеми імпортував рекордні 1,2 млн. тонн вугілля

Компанія ДТЕК в умовах світової енергетичної кризи імпортувала в Україну рекордні 1,2 млн тонну вугілля, щоб врятувати енергосистему від дефіциту потужності й аварій в опалювальний сезон.

Про це йдеться у повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Всупереч світовій енергетичній кризі, компанія ДТЕК мобілізувала всі зусилля для того, щоб забезпечити українців теплом і світлом. У безпрецедентно важких умовах ДТЕК імпортував понад 1,2 млн тонн вугілля, забезпечивши паливом не тільки власні ТЕС, а й станції державної генерації", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що шахти ДТЕК за підсумком року виробили понад 16,8 млн тонн вугілля. А ТЕС ДТЕК істотно наростили вироблення, щоб не допустити дефіциту електроенергії.

"ТЕС ДТЕК працюють максимальним складом обладнання, покриваючи всі піки споживання. За підсумком 2021 року ТЕС компанії наростили виробництво до 25 млрд кВт.годину, не допустивши дефіциту електроенергії", - зазначено в повідомленні.

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У ремонт ТЕС за підсумком року інвестовано понад 2,6 млрд грн, завдяки чому обладнання енергоблоків повністю підготовлено до роботи в період максимальних навантажень, уточнили в компанії.

У ДТЕК також зазначили, що наразі з'явилися чергові спроби в ЗМІ поставити під сумнів професіоналізм співробітників компанії ДТЕК і знецінити їхні заслуги в проходженні опалювального сезону.

"ДТЕК завжди відкритий і максимально сприяє працівникам ЗМІ у виконанні ними професійних обов'язків. Закликаємо журналістів більш уважно вивчати ситуацію, не вводити громадськість в оману", - йдеться в повідомленні.