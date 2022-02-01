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Новини Санкції проти Росії
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РФ назвала Вашингтон "генератором напруги" і заявила, що не збирається "задкувати і ставати у стійці струнко" через санкції США

РФ назвала Вашингтон

РФ назвала Вашингтон "генератором напруги" довкола України і заявила, що не збирається відступати через загрозу санкцій з боку США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді посольства Росії у США на публікацію Держдепартаменту США у твіттері, який перерахував із позначкою "факт" твердження про те, що Росія вторглася в Україну у 2014 році та окупувала Крим, а зараз зосередила понад 100 тис. військових на кордоні з Україною.

Так, російські дипломати заявили, що начебто "саме США заохотили радикал-націоналістичний держпереворот у Києві, внаслідок якого жителі Криму опинилися під загрозою знищення та проголосували за возз'єднання з Росією".

"Саме США забезпечують сучасними наступальними озброєннями українську владу, сходячись із прагненням уряду В.Зеленського вирішити проблему Донбасу силовим шляхом. Саме США, порушуючи принцип неподільності безпеки, підібралися зі своєю військовою інфраструктурою впритул до російських кордонів. Переміщення Збройних Сил Російської Федерації на своїй землі є нашим суверенним правом і нікому не загрожують", - пишуть російські дипломати.

"Таким чином, генератором напруги є не Москва, а Вашингтон. Ми не збираємося задкувати назад і ставати у стійці струнко, слухаючи погрози американських санкцій", - додали у російському відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США склали конкретні списки індивідуальних санкцій проти лідерів РФ, - Білий дім

Нагадаємо, раніше речник Пентагону Джон Кірбі розповів, що США розглядають низку стримувальних факторів у питанні ймовірної нової агресії Росії щодо України небаченого раніше масштабу, хоча зазначив, що все ще залишається "час і місце для дипломатії".

РФ назвала Вашингтон генератором напруги і заявила, що не збирається задкувати і ставати у стійці струнко через санкції США 01
РФ назвала Вашингтон генератором напруги і заявила, що не збирається задкувати і ставати у стійці струнко через санкції США 02
РФ назвала Вашингтон генератором напруги і заявила, що не збирається задкувати і ставати у стійці струнко через санкції США 03

росія (66144) санкції (12131) США (23449)


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Топ коментарі
+32
рашка и зеленский цитируют друг дружку..
єдакий тандем единомішленников..
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01.02.2022 09:50 Відповісти
+24
Так задача поставить вас не по "стойке смирно" а раком...
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01.02.2022 09:51 Відповісти
+13
Вони, кацапи, ще згадають про"струнко" як про благо. Коли знову стоятимуть у черзі по "стегенця_буша" Тільки на цей раз вони будуть дуууууууууже дієтичними. Щоб знову "вЄлічіЄ" не відригувалось
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01.02.2022 09:54 Відповісти
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рашка и зеленский цитируют друг дружку..
єдакий тандем единомішленников..
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01.02.2022 09:50 Відповісти
партньори, а тут США їм заважає
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01.02.2022 09:51 Відповісти
danilka zhe skazal(cherez cvetochki) ES, USA hochet razvalitj Ukrainu.
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01.02.2022 10:25 Відповісти
Так и есть
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01.02.2022 10:13 Відповісти
ЗасРашка реально гадає що хтось вірить у їх маячню? Ну звісно крім Янєлоха....
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01.02.2022 09:51 Відповісти
Так задача поставить вас не по "стойке смирно" а раком...
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01.02.2022 09:51 Відповісти
Вони, кацапи, ще згадають про"струнко" як про благо. Коли знову стоятимуть у черзі по "стегенця_буша" Тільки на цей раз вони будуть дуууууууууже дієтичними. Щоб знову "вЄлічіЄ" не відригувалось
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01.02.2022 09:54 Відповісти
У лапатників є козир, північний потік 2, і найпотужніша в Європі Германія на їхньому боці і на крючку. Та ще й в Україні свій в доску паяц -- це їх надихнуло стати гопки і спробувати відновити імперію.
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01.02.2022 10:14 Відповісти
Просто за Німеччину ще не взялися США. Спробував був Трамп за них взятися і зразу потекли німецькі соплі: "рятуйте!". Тому це "зброя" лише до того моменту, до якого дозволить США.
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01.02.2022 10:20 Відповісти
"стегенця_буша" = "стегенця_байдена" .Так, Буш був трішки повніший за Байдена🤓
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01.02.2022 10:15 Відповісти
Знов у лапатніків винна клята Вашингтонщина..
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01.02.2022 09:53 Відповісти
да уж не дают им покоя .. тут только от Обамы избавились который россиянам по ночам подьезды обгаживал.. и вот опять
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01.02.2022 13:07 Відповісти
"Нормальні" картинки на укрсайті.... І ще доколупуємось до якогось бельгійського каналу.
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01.02.2022 09:53 Відповісти
Справді! Адже є технічні можливості зверху по картинці зазначити "касапський фейк"!
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01.02.2022 09:56 Відповісти
параша не только генератор войн, но и его привод.
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01.02.2022 09:54 Відповісти
Тогда санкции поставят рашку в стойку раком.
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01.02.2022 09:54 Відповісти
Бажано в такій позі на 2 м під землею.
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01.02.2022 09:59 Відповісти
між іншим, вчора представник України в ООН Кислиця на засіданні РБ ООН ні разу не згадав про окупований Крим...
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01.02.2022 09:55 Відповісти
Какой убогий перевод стрелок. Все по заветам хряка недоросля хутина: "Кто как обзывается, тот сам так называется".
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01.02.2022 09:56 Відповісти
А сруцке і не треба смірна ставать, їх скрепна поза - стояти рака
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01.02.2022 09:56 Відповісти
А що США "поощрілі" і в 2019 році "зелений переворот", скинувши "хунту"?
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01.02.2022 09:56 Відповісти
Росія - це порноактриса з німецьких серіалів, яку спереду має США, а ззаду - Китай.
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01.02.2022 09:57 Відповісти
Пожалуйста не перевирайте слова приЗЕдента. Он так говорил про Украину.
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01.02.2022 10:13 Відповісти
Росія - це не порноактриса з німецьких серіалів, яку спереду має США, а ззаду - Китай???
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01.02.2022 11:05 Відповісти
А не треба, щоби ви струнко стояли, треба щоби потонули у своєму сортирі…
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01.02.2022 09:57 Відповісти
Путинские олигархи с одной стороны не должны ссориться с западом, потому что все бабло в баксах и за рубежом, с другой надо своему быдлу показывать кто хозяйн, чтобы не дай бог не вышло из стойла. Вот так и кормят свое лишнехромосомное население угрозами западу, а по факту готовы не то что мирно стоять, но и на коленки встать если надо.
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01.02.2022 09:59 Відповісти
Так встанете раком !
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01.02.2022 10:00 Відповісти
Вовка із Кривого Рогу і вся його зеленодибільномалороська команда допомогли росії виправдатися і продовжити оточувати Україну. Дякую зебілам 73%, без вас такого б точно не було. Зібрли вже валізи валити з країни?
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01.02.2022 10:01 Відповісти
ЗЕ говорит то же, что и РФ. Совпадение?
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01.02.2022 10:06 Відповісти
Да? Говорит что, цитирую " США снабжают современными наступательными вооружения украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства В.Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем."?

Источник:
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01.02.2022 10:16 Відповісти
Не тільки зе, птрх також
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01.02.2022 11:02 Відповісти
Ага ... Лаяла Моська на слона ...
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01.02.2022 10:06 Відповісти
Ага...
Тем-более, что стать "смирно" из позиции "раком" - этож можно и спину потянуть!
Да?...
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01.02.2022 10:09 Відповісти
Правильно, сидите на корточках, пока кто то не даст в епло ногой!
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01.02.2022 10:14 Відповісти
Очевидно,что кремль сдулся.Никаких серьёзных движений от них не будет.Будут только активно отгавкиваться и гадить изподтишка
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01.02.2022 10:22 Відповісти
A chto, razve v poze rakom tozhe jestj stoika smirno, eto kak?
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01.02.2022 10:23 Відповісти
Зяленскі дапамог кацапам змяніць рэторыку на больш агрэсіўную. "Малайчына".
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01.02.2022 10:25 Відповісти
Поднимите там подноготную бацьки, мож у него на корпоративе(по молодости) в сауне гастролировал клоун...
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01.02.2022 10:27 Відповісти
А правда , шо на Лыгорача в Гааге открывают дельце?
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01.02.2022 10:28 Відповісти
Мож, када муйлуша здохне, на лаптестане искоренятся эти дидываивально-уличающие штампы?
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01.02.2022 10:25 Відповісти
станете раком, как только пойдёт конфискация награбленного в Англии, попривыкали твари рассказывать холопам своим про проклятую Америку и гейропу, в тот же момент свои выводки с любовницами поотправляли прям в тыл врага на поселение
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01.02.2022 10:28 Відповісти
Та введіть нарешті ці санкції, скільки можна базарити! Заодно перевіримо, нарешті, чи завдадуть вони шкоди Росії, і наскільки...
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01.02.2022 10:30 Відповісти
Московия для своей безопасности лучше бы повернулась к Китаю передом ,а то скоро без своих колоний останется
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01.02.2022 10:39 Відповісти
Партия "единая россия" это неонацистская партия и фашистская одновременно. И президент их такой же.
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01.02.2022 10:59 Відповісти
511 моральных уродов российской культуры и искусства, поддержавших нападение Путина на Украину: «…Мы твердо заявляем о поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%E2%80%94_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
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01.02.2022 11:12 Відповісти
Прошу ввести санкции против 511 моральных уродов российской культуры и искусства, поддержавших нападение Путина на Украину: «…Мы твердо заявляем о поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%E2%80%94_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
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01.02.2022 11:15 Відповісти
Эта ссылка, похоже, не работает. Работает такая: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%E2%80%94_%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83 https://ru.wikipedia.org/wiki/Деятели_культуры_России_-_в поддержку_позиции_Президента_по Украине_и_Крыму
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01.02.2022 11:49 Відповісти
Таким чином, генератором напруги є не Москва, а Вашингтон. Ми не збираємося задкувати назад і ставати у стійці струнко, слухаючи погрози американських санкцій", - американці мають багато держав ,які стоять "струнко" д'якуючи їхнім грошам.Це і Південна Корея і Австралія і Ізраїль,Японія ,Англія,Польща,країни Прибалтики і т.д, а американці довго дивилися на кровожадного рашиста,котрий спочатку окупував Грузію.потім Україну і дальше погрожує Україні і Європі війною.Залишилося рашиста ставити не в стійку "струнко" ,а в позу лежачої букви "зю".
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01.02.2022 11:19 Відповісти
По стойке смирно???? Да вы, мудакеры, сначала с собачьей стойки поднимитесь!!!!!!!
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01.02.2022 11:28 Відповісти
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01.02.2022 12:41 Відповісти
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01.02.2022 12:43 Відповісти
Рашодебилы из МИДа как моська бегают в американский твитер и гадят там в комментах.
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01.02.2022 13:05 Відповісти
 
 