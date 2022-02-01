РФ назвала Вашингтон "генератором напруги" і заявила, що не збирається "задкувати і ставати у стійці струнко" через санкції США

РФ назвала Вашингтон "генератором напруги" довкола України і заявила, що не збирається відступати через загрозу санкцій з боку США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді посольства Росії у США на публікацію Держдепартаменту США у твіттері, який перерахував із позначкою "факт" твердження про те, що Росія вторглася в Україну у 2014 році та окупувала Крим, а зараз зосередила понад 100 тис. військових на кордоні з Україною.

Так, російські дипломати заявили, що начебто "саме США заохотили радикал-націоналістичний держпереворот у Києві, внаслідок якого жителі Криму опинилися під загрозою знищення та проголосували за возз'єднання з Росією".

"Саме США забезпечують сучасними наступальними озброєннями українську владу, сходячись із прагненням уряду В.Зеленського вирішити проблему Донбасу силовим шляхом. Саме США, порушуючи принцип неподільності безпеки, підібралися зі своєю військовою інфраструктурою впритул до російських кордонів. Переміщення Збройних Сил Російської Федерації на своїй землі є нашим суверенним правом і нікому не загрожують", - пишуть російські дипломати.

"Таким чином, генератором напруги є не Москва, а Вашингтон. Ми не збираємося задкувати назад і ставати у стійці струнко, слухаючи погрози американських санкцій", - додали у російському відомстві.

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Нагадаємо, раніше речник Пентагону Джон Кірбі розповів, що США розглядають низку стримувальних факторів у питанні ймовірної нової агресії Росії щодо України небаченого раніше масштабу, хоча зазначив, що все ще залишається "час і місце для дипломатії".





