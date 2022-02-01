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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 350 тис. українців вже отримали бустерну дозу вакцини від СOVID-19, - Ляшко

Понад 350 тис. українців вже отримали бустерну дозу вакцини від СOVID-19, - Ляшко

Наразі бустерну дозу вакцини від СOVID-19 отримали вже понад 350 тис. українців.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, принаймні однією дозою вже вакциновано від коронавірусу половину дорослого населення країни. Повний базовий курс отримали понад 47% людей.

При цьому Ляшко нагадав, що люди, які отримали бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажити новий COVID-сертифікат.

"Щоб отримати цифровий документ, необхідно, як і раніше, надіслати запит на генерацію документа на порталі або в застосунку "Дія", - уточнив він.

Читайте також: COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою можна згенерувати в "Дії", - МОЗ

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1518) коронавірус (19923)


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а скільки ще треба доз вколоти щоб вже повністю вакцинуватися?))) я так розумію скільки штамів стільки і доз))) а ще на бубочку кажуть що він уколотий))
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01.02.2022 10:02 Відповісти
На кожен штамп по 3 дози.
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01.02.2022 10:06 Відповісти
Отримали бустер.
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01.02.2022 10:04 Відповісти
"Вакцинація" доводить, що люди заважають комп'ютерам та роботам.
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01.02.2022 10:15 Відповісти
 
 