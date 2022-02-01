Понад 350 тис. українців вже отримали бустерну дозу вакцини від СOVID-19, - Ляшко
Наразі бустерну дозу вакцини від СOVID-19 отримали вже понад 350 тис. українців.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, принаймні однією дозою вже вакциновано від коронавірусу половину дорослого населення країни. Повний базовий курс отримали понад 47% людей.
При цьому Ляшко нагадав, що люди, які отримали бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажити новий COVID-сертифікат.
"Щоб отримати цифровий документ, необхідно, як і раніше, надіслати запит на генерацію документа на порталі або в застосунку "Дія", - уточнив він.
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Serhii Zhuhan
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stanis nasvaiko
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