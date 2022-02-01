Росія не може ветувати право України на вступ до НАТО, - представник Києва в ООН Кислиця
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Кремль не може ветувати права України на вступ до НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"Для України безальтернативно – конфлікт має розв'язуватись дипломатично й завершитись відновленням її суверенітету та територіальної цілісності", - зазначив він.
За словами Кислиці, в України немає можливості йти на компроміси у принципових позиціях.
"Найпринциповіша позиція для нас полягає у тому, що ми маємо суверенне право самостійно вирішувати питання власної безпеки, вступати в Альянси та об'єднання, які Росія не може намагатись ветувати та поставити під сумнів", - наголосив він.
Кислиця зауважив, що Якщо у Росії є питання до України, то краще зустрітися і провести перемовини.
"А не приводити солдат на український кордон та залякувати й шантажувати український народ", - пдсумував він.
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Интересно, а у гитлера кто-то спрашивал разрешения перед тем как вступить в Анти-гитлеровскую коалицию?
Не?
Браво Зе!-команді.
Саме тому зараз так сатаніє Рашка... І її корисні ідіоти.
Це добре.
- Схід країни Х контролюється про-російськими силами;
- Вступ країни Х до НАТО буде провокацією для Росії;
- Країна Х тільки нещодавно стала на шлях демократичних реформ.
Країна Х - Німеччина у 1955 році, коли вона вступила до НАТО!