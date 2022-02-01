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Росія не може ветувати право України на вступ до НАТО, - представник Києва в ООН Кислиця

Росія не може ветувати право України на вступ до НАТО, - представник Києва в ООН Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Кремль не може ветувати права України на вступ до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Для України безальтернативно – конфлікт має розв'язуватись дипломатично й завершитись відновленням її суверенітету та територіальної цілісності", - зазначив він.

За словами Кислиці, в України немає можливості йти на компроміси у принципових позиціях.

"Найпринциповіша позиція для нас полягає у тому, що ми маємо суверенне право самостійно вирішувати питання власної безпеки, вступати в Альянси та об'єднання, які Росія не може намагатись ветувати та поставити під сумнів", - наголосив він.

Кислиця зауважив, що Якщо у Росії є питання до України, то краще зустрітися і провести перемовини.

"А не приводити солдат на український кордон та залякувати й шантажувати український народ", - пдсумував він.

Також читайте: Не можна вірити словам Росії, треба судити за її діями, - Кислиця на Радбезі ООН

Автор: 

НАТО (6561) росія (66144) членство в НАТО (1745) Кислиця Сергій (216)


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Топ коментарі
+3
Расєя може тільки піти нахрєн-бо саме там їхнє ісконнає мєсто...
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01.02.2022 10:06 Відповісти
+2
А навіщо росія має ветувати право України вступати в НАТО? В нас для цього є Володя Зеленський, Арахамія, Данілов, Резніков і щобла 73%. Вони свою справу вже зробили в кінці січня 2022 року.
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01.02.2022 10:05 Відповісти
+1
чому ти вчора про окупований Крим "забув" сказати? Чого не наголосив, що на окупованому Донбасі - касапські збройні сили, які складаються з кадрових офіцерів РФ від командирів рот та вище з найманцями з усього касапстану та місцевих орків-колаборантів?
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01.02.2022 10:13 Відповісти
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А навіщо росія має ветувати право України вступати в НАТО? В нас для цього є Володя Зеленський, Арахамія, Данілов, Резніков і щобла 73%. Вони свою справу вже зробили в кінці січня 2022 року.
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01.02.2022 10:05 Відповісти
Тому що ця шобла не вічна (хоча явно думає наче), кацапня хоче щоб і без них не змогли
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01.02.2022 10:11 Відповісти
Расєя може тільки піти нахрєн-бо саме там їхнє ісконнає мєсто...
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01.02.2022 10:06 Відповісти
Дааа,раиссия не может ничего ,минус лимон ваты только за год похоже писец бензоколонке ..
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01.02.2022 10:10 Відповісти
чому ти вчора про окупований Крим "забув" сказати? Чого не наголосив, що на окупованому Донбасі - касапські збройні сили, які складаються з кадрових офіцерів РФ від командирів рот та вище з найманцями з усього касапстану та місцевих орків-колаборантів?
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01.02.2022 10:13 Відповісти
видео -- https://youtu.be/H4i5XpqButw https://youtu.be/H4i5XpqButw

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01.02.2022 10:13 Відповісти
"НА́ТО, Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатлантический Альянс (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA военно-политический блок , объединяющий большинство стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Европы (включая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турцию ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Соединённые Штаты Америки и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаду . Основан https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 4 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1949 года в США (внимание!!!) С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ОТ СОВЕТСКОГО ВЛИЯНИЯ!!!",

Интересно, а у гитлера кто-то спрашивал разрешения перед тем как вступить в Анти-гитлеровскую коалицию?
Не?
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01.02.2022 10:21 Відповісти
Україна зараз просувається до стандартів ЄС і НАТО швидше, ніж це було будь-коли в новітній історії України. Україна інтегрується в той самий "Захід"! Так само і Захід інтегрується в Україну. І це чудово. Бо відкритий напад на Україну буде вважатися нападом на колективний демократичний Захід. Не за горами і вступ до ЄС і НАТО. Ніхто цього не зробить в період загострення психічної хвороби Кремля, але загострення вічними не бувають...
Браво Зе!-команді.
Саме тому зараз так сатаніє Рашка... І її корисні ідіоти.
Це добре.
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01.02.2022 10:26 Відповісти
Куди подівся представник України в ООН в 2014-му році Сергеєв? Чим він криголаму не сподобався?
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01.02.2022 10:37 Відповісти
Країну Х не можна приймати до НАТО!
- Схід країни Х контролюється про-російськими силами;
- Вступ країни Х до НАТО буде провокацією для Росії;
- Країна Х тільки нещодавно стала на шлях демократичних реформ.
Країна Х - Німеччина у 1955 році, коли вона вступила до НАТО!
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01.02.2022 11:29 Відповісти
 
 