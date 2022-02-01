Росія несе повну відповідальність за те, що відбувається на окупованих територіях України, - Верещук про рішення Путіна щодо соцвиплат жителям ОРДЛО

Те, що Росія виплачує соцвиплати жителям ОРДЛО, ще раз підтверджує, що вона окупувала частину Донецької та Луганської областей.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказала віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Це ще раз підтверджує, що Росія несе повну відповідальність за те, що у нас сьогодні відбувається на тимчасово непідконтрольних територіях. Ми працюватимемо у відповідності до міжнародних конвенцій, міжнародних договорів, і вимагатимемо за це відповідальності Росії", - наголосила вона.

Міністр також розказала, що настрої людей на окупованих територіях спокійні та адекватні, паніки немає.

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"Я була на Донеччині, перед тим - на Луганщині. Людей більше турбують тарифи, як встановити РРО. Ми зустрічаємося з малим бізнесом. Вони запитують: як зробити так, щоб нас не штрафували, щоб податкова до нас ставилася справедливо", - зазначила Верещук.