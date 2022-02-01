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Новини Окуповані території
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Росія несе повну відповідальність за те, що відбувається на окупованих територіях України, - Верещук про рішення Путіна щодо соцвиплат жителям ОРДЛО

Росія несе повну відповідальність за те, що відбувається на окупованих територіях України, - Верещук про рішення Путіна щодо соцвиплат жителям ОРДЛО

Те, що Росія виплачує соцвиплати жителям ОРДЛО, ще раз підтверджує, що вона окупувала частину Донецької та Луганської областей.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказала віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Це ще раз підтверджує, що Росія несе повну відповідальність за те, що у нас сьогодні відбувається на тимчасово непідконтрольних територіях. Ми працюватимемо у відповідності до міжнародних конвенцій, міжнародних договорів, і вимагатимемо за це відповідальності Росії", - наголосила вона.

Міністр також розказала, що настрої людей на окупованих територіях спокійні та адекватні, паніки немає.

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"Я була на Донеччині, перед тим - на Луганщині. Людей більше турбують тарифи, як встановити РРО. Ми зустрічаємося з малим бізнесом. Вони запитують: як зробити так, щоб нас не штрафували, щоб податкова до нас ставилася справедливо", - зазначила Верещук.

Автор: 

окупація (6753) росія (66144) соцвиплати (313) Верещук Ірина (685) ОРДЛО (320)


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зесопли должні определиться между собой плохо это или норм, а то одни говорят - нарушение минска, а другая верещит - пусть платят раз там пасутся
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01.02.2022 10:29 Відповісти
А я вважаю, що ми вже давно маємо перекласти ОРДЛО на шию Росії. ХОтіли "руцького мира" -їжте. Ми не повернемо ОРДЛО в розумній перспективі а тому потрібно відрізати його і зайнятися своєю економікою. Ящірка, коли їй прищемлять хваста, кидає його щоб рятувати життя. Людям, які переїхали з ОРДЛО до нас, потрібно всіляко допомогти розпочати нове життя а ті хто хоче жити при комендантській годині -флаг в руки і вперед. Приклад такої політики- Ізраїль.
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01.02.2022 10:35 Відповісти
Справедливо! І пенсії їм не платити. Бо виходить, що отримують наші гроші сепаратисти-діти померлих пенсів.
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01.02.2022 12:24 Відповісти
 
 