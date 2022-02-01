Медіаполе - нове поле битви, а новини - нова зброя, - Зеленський закликав не піддаватися на "вірус паніки"

Президент України Володимир Зеленський закликав до єдності в українському медіаполі.

Такий заклик прозвучав із уст президента під час його виступу на відкритті сьомої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдність потрібна і у словах. Саме у словах, єдність у інформаційному полі. У розумінні ЗМІ своєї відповідальності. У часи, коли медіаполе - це нове поле битви, а новини - нова зброя, а будь-які повідомлення, особливо побудовані на анонімних джерелах, мають великий вплив на наших людей, на їхню психіку, на нашу державу, особливо на нашу економіку", - заявив президента, подякувавши громадянам та бізнесу, які не піддалися на "вірус паніки".

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