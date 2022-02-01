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Новини
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Медіаполе - нове поле битви, а новини - нова зброя, - Зеленський закликав не піддаватися на "вірус паніки"

Медіаполе - нове поле битви, а новини - нова зброя, - Зеленський закликав не піддаватися на

Президент України Володимир Зеленський закликав до єдності в українському медіаполі.

Такий заклик прозвучав із уст президента під час його виступу на відкритті сьомої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдність потрібна і у словах. Саме у словах, єдність у інформаційному полі. У розумінні ЗМІ своєї відповідальності. У часи, коли медіаполе - це нове поле битви, а новини - нова зброя, а будь-які повідомлення, особливо побудовані на анонімних джерелах, мають великий вплив на наших людей, на їхню психіку, на нашу державу, особливо на нашу економіку", - заявив президента, подякувавши громадянам та бізнесу, які не піддалися на "вірус паніки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні достатньо запасів газу та вугілля, - Зеленський

Автор: 

ВР (15048) журналістика (1785) Зеленський Володимир (24391) паніка (30)


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Топ коментарі
+7
Он знается на вопросе. Без массового оболванивания болванов, не быть ему президентом.
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01.02.2022 10:25 Відповісти
+6
Это оно о новостях 2019 года про стоимость борщевого набора ?? Или о своих скотах и прочих лигах смешных уродов??
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01.02.2022 10:26 Відповісти
+5
знов обісрався зепанікер, чи тепер не панікер?
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01.02.2022 10:23 Відповісти
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знов обісрався зепанікер, чи тепер не панікер?
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01.02.2022 10:23 Відповісти
Главное что бы не мешали пистить на большой стройке?)
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01.02.2022 10:24 Відповісти
знає, psia krew, як сам заліз до влади...
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01.02.2022 10:25 Відповісти
Глибше голову у пісок, страус
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01.02.2022 10:25 Відповісти
Он знается на вопросе. Без массового оболванивания болванов, не быть ему президентом.
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01.02.2022 10:25 Відповісти
Это оно о новостях 2019 года про стоимость борщевого набора ?? Или о своих скотах и прочих лигах смешных уродов??
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01.02.2022 10:26 Відповісти
О скумбрии по 8грн и сале по 20))))
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01.02.2022 10:31 Відповісти
Єдність проходить навколо України. Зеленський поза цим процесом. Йому ніхто не вірить, крім упоротих зебілів, щоправда. І це критична меншість.
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01.02.2022 10:27 Відповісти
длбйб
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01.02.2022 10:28 Відповісти
О какой панике он говорит? Украинцы хладнокровны и решительны. Готовы дать бой оккупантам. Зрадоньки и паникерства в информационном поле минимум. На контрасте с ноющей и сломленной Беларусью это ещё больше видно.
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01.02.2022 10:28 Відповісти
Плісняві необхідна паніка, щоб під її приводом ратифікувати "формулу уйла- вазелінського" і позбутися підтримки Заходу.
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01.02.2022 10:39 Відповісти
На контрасте с ноющей и сломленной Беларусью(с) Ну это не совсем так, пока есть такие люди в Вашей стране , как Вы , не все еще потеряно. Надеюсь с годами людей с такой гражданской позицией будет все больше. Живе Беларусь!
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01.02.2022 13:43 Відповісти
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01.02.2022 10:35 Відповісти
Господи, що ж воно намеле сьогодні на зустрічі? Відмовиться від союзу Україна- Польща- Англія? Моторошно.
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01.02.2022 10:37 Відповісти
Схоже, шаурмен проспав або перебував в наркотичному угарі, той момент, коли медіаполе стало полем битви.
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01.02.2022 10:37 Відповісти
Эээ...Как там с "переворотом", анонсированным Клованом - посадили уже хоть кого то?
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01.02.2022 10:43 Відповісти
Вот это, нам про вирус паники говорит, во время агрессии ********** и угроз полномасштабной войны. Ты нормальную реакцию народа, решимость и готовность защищаться, мобилизацию всех сил и международную помощь называешь вирусом паники.

Может нам ещё брататься начать с убийцами оккупантами, ты этого добиваешься.

Ты или тупой или враг, который при очевидной угрозе пытается отвернуть спиной украинский народ, чтобы ***** воткнуло нож.

К ***** обращайся, чтобы оно не сеяло смерть в Украине.

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01.02.2022 10:55 Відповісти
Ой, такі да!

Після заяви "анонімного джерела" про державний переворот акції більш, ніж 100 українських підприємств впали на понад 20%

А раніше, після ляпання язиком цього "анонімного джерела" на майже 2 роки кинули за ґрати Антоненка, Кузменко та дугарь без будь-яких вагомих доказів.

Протягом двох років заяви цього "анонімного джерела" сприймаються на Заході як маячня хвороюї людини.

За час свого "царювання" оте "анонімне джерело" не виконало жодної своєї передвиборчої обіцянки перед "мудрим нарідом", зате з лихвою виконало обіцяне своїм хазяєвам...
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01.02.2022 12:05 Відповісти
Тогда, недоносок, просто убейся об стену и весь мир выдохнет с облегчением и паника исчезнет, ибо паника не из- за путинских полчищ на границе, паника из- за того, что нашу страну рушит банда клоунов
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01.02.2022 12:53 Відповісти
 
 