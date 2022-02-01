Медіаполе - нове поле битви, а новини - нова зброя, - Зеленський закликав не піддаватися на "вірус паніки"
Президент України Володимир Зеленський закликав до єдності в українському медіаполі.
Такий заклик прозвучав із уст президента під час його виступу на відкритті сьомої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, інформує Цензор.НЕТ.
"Єдність потрібна і у словах. Саме у словах, єдність у інформаційному полі. У розумінні ЗМІ своєї відповідальності. У часи, коли медіаполе - це нове поле битви, а новини - нова зброя, а будь-які повідомлення, особливо побудовані на анонімних джерелах, мають великий вплив на наших людей, на їхню психіку, на нашу державу, особливо на нашу економіку", - заявив президента, подякувавши громадянам та бізнесу, які не піддалися на "вірус паніки".
Топ коментарі
+7 jklpqrs
показати весь коментар01.02.2022 10:25 Відповісти Посилання
+6 Привет
показати весь коментар01.02.2022 10:26 Відповісти Посилання
+5 Muron
показати весь коментар01.02.2022 10:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Может нам ещё брататься начать с убийцами оккупантами, ты этого добиваешься.
Ты или тупой или враг, который при очевидной угрозе пытается отвернуть спиной украинский народ, чтобы ***** воткнуло нож.
К ***** обращайся, чтобы оно не сеяло смерть в Украине.
Після заяви "анонімного джерела" про державний переворот акції більш, ніж 100 українських підприємств впали на понад 20%
А раніше, після ляпання язиком цього "анонімного джерела" на майже 2 роки кинули за ґрати Антоненка, Кузменко та дугарь без будь-яких вагомих доказів.
Протягом двох років заяви цього "анонімного джерела" сприймаються на Заході як маячня хвороюї людини.
За час свого "царювання" оте "анонімне джерело" не виконало жодної своєї передвиборчої обіцянки перед "мудрим нарідом", зате з лихвою виконало обіцяне своїм хазяєвам...