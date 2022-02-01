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Новини
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Директор "Балістики" Довгий - Резнікову: "Якби влада хотіла, то в Україні вже давно був цілий ряд потужних виробників, але за словами нічого немає"

Директор

Заява міністра оборони Олексія Резнікова про відсутність українських виробників військових засобів, зокрема бронежилетів та шоломів, обурили українських виробників, які нагадали міністру про тотальну корупцію у сфері оборонних закупівель та відсутність діалогу з українськими підприємцями.

Про це заявив директор ТОВ "Балістика" Олександр Довгий, передає Цензор.НЕТ.

"Нас переповнює обурення після інтерв'ю пана міністра оборони, який він дав виданню Лівий Берег - LB.UA. Але враховуючи його публічний запит, дамо публічну відповідь Олексій Резніков.

Далі цитата з інтерв'ю, щоб розуміти про що мова:

"До речі, користуючись нагодою, зроблю такий публічний запит у бізнес-середовище. Чому досі ніхто з великих бізнесменів не подумав відкрити в Україні завод з виробництва шоломів і потужних бронежилетів натовського взірця? Даю реальний запит: 261 000 – чисельність Збройних сил, 45 000 – прикордонна служба, 45 000 – Національна гвардія, 90 000 - Нацполіція. Майже пів мільйона одиниць, вже не кажучи про розвідку та охоронні фірми. До того ж будь-який бронежилет за два-три роки все одно підлягає заміні. Плюс тероборона, плюс резерв. Чому ніхто це не виготовляє?

О.Б.: А чому це ніхто не виробляє в Україні?

Питання в повітря. Ні, у нас є два виробники. Один є фігурантом кримінальної справи – на складах арештовано близько 16 тисяч бронежилетів, є сумніви щодо їхньої відповідності і готовності витримувати кулі. До того ж спроможність цих виробництв – 3 тисячі одиниць на місяць. Це ж ніяк не закриє наші потреби. Тому сьогодні я змушений відправляти своїх заступників по країнах світу, шукати тих, хто готовий продати велику кількість бронежилетів натовського стандарту, щоб я міг узяти їх швидко на озброєння", - процитував він міністра оборони.

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"До вашого відома в Україні після 2014року було створено не одне підприємство, яке виробляє бронезахист. Є більші, є менші, але вони є, не дивлячись на тотальну монополію влаштовану в вашому відомстві. Одне з найвідоміших виробництв це UaRms підрозділ Квазар-Мікро, який виробляє шоломи які нічим не поступаються окрім ціни кращим світовим зразкам. Всі знають про шоломи ТОР та ТОР-д, але ви мабуть про них не чули", - відповів Довгий Резнікову.

"Тепер щодо потреб. Потреба міністерства оборони в 261000 бронежилетів з терміном експлуатації 3 роки означає, що потреба в них 87000 в рік, або 7250шт в місяць. Але і на це міністерство ніколи не виділяло фінанси, найбільша закупка за останній час була в 2019році на 20000шт бронежилетів, а це 1666шт в місяць. Крім того при закупці бронежилетів на торгах є лише один критерій ціна, тобто купується найдешевше, а не найкраще. Мало того сам договір містить кабальні умови, які нормальний бізнесмен не прийме. Ніякої передоплати, а оплата через 30 днів після поставки( за умови наявності коштів у міністерства оборони) тобто хочу плачу, хочу не плачу, або плачу лише своїм за откат", - додав Довгий.

"Два останніх роки взагалі нічого не закуповувалось, бо ваші клерки зробили все для закріпленні монополії, яка існувала до того. А тепер коли на озброєнні стоїть те, що готовий виробляти лише компанії з орбіти того, чиї 16000 бронежилетів лежать арештовані на складах., а всі решта відмовились робити "це" ви кажете, що будете закуповувати закордоном. Як ви те що купите закордоном будете ставити на озброєння? Чи для імпортованих жилетів вже можна без процедур? По якій ціні ви хочете закупити? Теж критерієм буде найнижча ціна? Теж без попередньої оплати?" - наголосви він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо ми готуємось до війни і замовляємо 15 тис. бронежилетів на рік – це ні про що! Можливо, є якийсь таємний план Б? - Рахманін

"Якби влада хотіла, то в Україні вже давно був цілий ряд потужних виробників, але за словами нічого немає. Бо коли рік тому ми запропонували безоплатно передати міністерству оборони всі наші напрацювання по бронежилетах, щоб зсунутись з мертвої точки, ніхто і по цей день, нічого не зробив", - резюмував Довгий.

Автор: 

корупція (4711) Міноборони (7487) зброя (7540) виробництво (1659) Бронежилет (157) закупівлі (3441) Резніков Олексій (1446) Держоборонзамовлення (62)


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Топ коментарі
+31
Катастрофа... Это в стране, где 8 лет война... Шо б вы подавились уже своими откатами и коррупцией...
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01.02.2022 10:30 Відповісти
+24
Вот и ответ на постоянную брехню зедебилов ,о самом большом финансировании ВСУ. Два года вообще ничего не закупалось!! Ни одного броника и каски в воюющей стране. Денежное довольствие не поднималось,оборон заказ не выполнялся 2 года,где деньги? Где деньги от военного сбора ,который платит каждый Украинец? Целенаправленно ,уничтожают и разлагают морально ВСУ.
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01.02.2022 10:33 Відповісти
+13
Бігус навалив всій Україні, сприявши приходу до влади єрмаків, татарових, демченків та інших ворогів, яки діють на користь росії. І дійсно він і такі як він(ДБР) сприяли закриттю каналів поставки в Україну клантронів, танкових ричагів, бо в нас на Т-72 вони не виробляються,та іншої необхідної для нас техніки, вказавши на ці канали ФСБ.
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01.02.2022 10:53 Відповісти
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Катастрофа... Это в стране, где 8 лет война... Шо б вы подавились уже своими откатами и коррупцией...
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01.02.2022 10:30 Відповісти
сывочолый хетьман оставил в наследование хорошо настроенную и налаженую систему поборов и откатов во всех сферах и отрослях экономики и государства,а зелень пользуется
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01.02.2022 12:27 Відповісти
Угу. Только 16 тышш броников, на складах сгноило ваше "маладое дарование"
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01.02.2022 12:37 Відповісти
И пусть гниют! Это не броники, это г@вно!
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02.02.2022 00:19 Відповісти
Шпециалист? Так понимаю и суд был? Или тебе по секрету продюсер квартала нашептал? Энтот, как его, а, литинант Бакланов?
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02.02.2022 00:38 Відповісти
Вот и ответ на постоянную брехню зедебилов ,о самом большом финансировании ВСУ. Два года вообще ничего не закупалось!! Ни одного броника и каски в воюющей стране. Денежное довольствие не поднималось,оборон заказ не выполнялся 2 года,где деньги? Где деньги от военного сбора ,который платит каждый Украинец? Целенаправленно ,уничтожают и разлагают морально ВСУ.
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01.02.2022 10:33 Відповісти
система закупівель ніким не реформувалася, тому цей безлад і далі буде квітнути
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01.02.2022 11:02 Відповісти
В 2014-2020 годах,не реформированная система обеспечила всем необходимым ,практически с нуля ВСУ. А при зедебилах,оборон заказ выполняется макс.на 40%! Не трогайте то что есть,все к чему притронулись нелохи превращается в г-но или невыполненные обещания.
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01.02.2022 11:07 Відповісти
звичайно не трогають, 30 років це корумповане кодло в закупівлях вошкається, ніхєра не робить а ми "не трогайте". Звичайно, бо є Фонд Повернись Живим який і тепловізори закупить, і електроніку в штаб і безпілотники. А ті курви в міноборони нехай і далі займаються своєю чорною справою.
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01.02.2022 11:17 Відповісти
да сейчас резников +гусев,от зедебилов тебе реформируют.
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01.02.2022 11:25 Відповісти
боже збав звичайно ні. Але і минулі нічого з цим не робили.
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01.02.2022 11:33 Відповісти
і додати нічого
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01.02.2022 10:35 Відповісти
Остання закупівля,-ще за контрактом при Порошенку,потім Труба з Бакановим влаштували шоу-диверсію з бронежилетами.
Розумію Довгого,якого використали в знищенні обороноздатності ЗСУ.Хлоп вважав,що викидає конкурента,а лишився "з носом"...
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01.02.2022 10:37 Відповісти
Ех, були шоколадні часи правління соєвого олігархату. От тоді жили....
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01.02.2022 10:44 Відповісти
Так ваш коломойський оліграхат уже все виправив, чи не так? Ви ж із цим йшли на вибори? То де бронежилети, снаряди і патрони?
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01.02.2022 11:28 Відповісти
Очень сложно сравнивать с временем правления нелоха. Уже каждый зедебил отдавший за него голос это понял .И реально боится у себя спросить,что было плохого при Порохе и что он у них украл?
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01.02.2022 11:29 Відповісти
От так...Одне Чмо(Зеленський Володимир) розказує, що в нас багато газу і вугілля, інші чиновники звинувачують виробників замість того, щоб сісти і навести діалог...
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01.02.2022 10:37 Відповісти
Товаришу Президент , - Коли закінчеться Цей Бардак ? Влада спроможна це Зробити?На Кону доля України .
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01.02.2022 10:40 Відповісти
Пока президентами Украины будут барыги, клоуны, пчеловоды, донецкая шпана и пр. непотріб ... других министров обороны не ждите - будут только назначенцы, вруны и жополизы.
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01.02.2022 10:41 Відповісти
А хто має керувати країною? Себе пропонуєте чи так ляпнуть аби ляпнуть?
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04.02.2022 11:19 Відповісти
Как только вы поймете ГЛАВНУЮ проблему Украины, вы поймете кто нам необходим в качестве президента.
Очень простой "больничный" пример:
- Мне очень плохо
- А что конкретно беспокоит?
- Не могу сказать, у меня всё болит
- Извините, но у нас нет доктора "по всему".
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05.02.2022 09:15 Відповісти
Зараз Довгого "зелено-голуба" ДБР і "Бігус інфо", гордони та інша шобла зроблять панікьором і ворогом України.
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01.02.2022 10:42 Відповісти
Тобі Бігус в штани насцяв? Чи досі не можеш заспокоїтись, що Бігус сприяв обвалу рейтингу Свиночолого серією розслідувань про корупцію в сфері держзакупівель в Оборонпромі? Чи тоді соєві крали патріотично, а каломойшині зараз крадуть не-патріотично?
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01.02.2022 10:47 Відповісти
Бігус навалив всій Україні, сприявши приходу до влади єрмаків, татарових, демченків та інших ворогів, яки діють на користь росії. І дійсно він і такі як він(ДБР) сприяли закриттю каналів поставки в Україну клантронів, танкових ричагів, бо в нас на Т-72 вони не виробляються,та іншої необхідної для нас техніки, вказавши на ці канали ФСБ.
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01.02.2022 10:53 Відповісти
Вибачаюся, не клантронів, а клістронів.
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01.02.2022 15:08 Відповісти
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01.02.2022 10:57 Відповісти
Стесняюсь спросить, а чем занимаются новосозданные антикоррупционные органы? Хотя вапрос всирамно чиста рита ричиский
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01.02.2022 11:02 Відповісти
Є закордонний виробник, продукція його сертифікована, і він готовий за неї відповісти матеріально.
А є "вітчизняний товаровиробник", який 95% часу думає, як не заплатити податки, а 5% - як зліпити бронежилет якнайдешевше...
Що в сухому підсумку?
Міністерство Оборони України проплатило наперед будівництво укріплених складів для ***********. "Вітчизняному товаровиробнику".
Складів немає. Гроші витрачено. МІЛЬЯРД.
Інформація загальнодоступна.
Україна, над якою нависає ворог, має роками бабратися в гівні "вітчизняних виробників"?
Безпеку треба організувати не зараз, а ВЧОРА. Немає часу чекати, доки конкуренція знищить хапуг, а залишить порядних та грамотних,які дадуть продукцію світового рівня.
На це пішли б роки.
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01.02.2022 11:13 Відповісти
"Є закордонний виробник, продукція його сертифікована, і він готовий за неї відповісти матеріально." - а они тоже готовы работать по ценам предлагаемым нами, и на условиях - "может заплатим"?
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01.02.2022 12:41 Відповісти
Країна тримається на невеликому проценті патріотів, державників, свідомих громадян. Більшість це ,,какая разница", хабарники, бидлоВата, совкодрочери та відкриті вороги. Я спілкуюсь тільки з свідомими українцями, переважно волонтерами і з часом маю враження що в Україні буде все добре. Але коли приїжджаю в Україну, бачу пересічних громадян, поспілкуюсь з ними, то оптимізм кудись втрачається.
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01.02.2022 11:22 Відповісти
ну дык на закупках можно больше наварить. а для украинских производителей много рисков (мало занесли и начнется не проходит ттх и тд.........)
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01.02.2022 11:27 Відповісти
Незря так упорно блокируется назначение антикоррупционного прокурора. Тут ему работы непочатый край. Коррупция убивает.
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01.02.2022 11:33 Відповісти
Українські виробники тикають носом привладних таранів хомчаків резніківих у їх злочинну профнепридатність на таких посадах під час московської агресії проти України !!!
Такі ж, «діячі-недореформатори», були і кузьмуки та єханурови з єжелями… кінахи, тигіпки, клюєві, азірови…
Зкацаплені створили для Українських виробників вакуум, бо відкати захмарні… Це за 30 років стало усім видно, крім ВРУ, ГПУ, АМК, КМУ та купи антикорупційного мотлоху за гроші платників податків!!!
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01.02.2022 11:43 Відповісти
Навіть додати нічого. Все по ділу людина говорить. І це не тільки у оборонці так - в усьому, до чого торкається українське чиновництво. Причому чим вищий за рангом чиновник - тим він пихатіший і тупіший.
Тому теревені Резнікова не викликають нічого, крім відрази.
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01.02.2022 14:10 Відповісти
Может быть, война потому и продолжается, что есть коррупция...
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01.02.2022 18:36 Відповісти
 
 