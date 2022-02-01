Директор "Балістики" Довгий - Резнікову: "Якби влада хотіла, то в Україні вже давно був цілий ряд потужних виробників, але за словами нічого немає"

Заява міністра оборони Олексія Резнікова про відсутність українських виробників військових засобів, зокрема бронежилетів та шоломів, обурили українських виробників, які нагадали міністру про тотальну корупцію у сфері оборонних закупівель та відсутність діалогу з українськими підприємцями.

Про це заявив директор ТОВ "Балістика" Олександр Довгий, передає Цензор.НЕТ.

"Нас переповнює обурення після інтерв'ю пана міністра оборони, який він дав виданню Лівий Берег - LB.UA. Але враховуючи його публічний запит, дамо публічну відповідь Олексій Резніков.

Далі цитата з інтерв'ю, щоб розуміти про що мова:

"До речі, користуючись нагодою, зроблю такий публічний запит у бізнес-середовище. Чому досі ніхто з великих бізнесменів не подумав відкрити в Україні завод з виробництва шоломів і потужних бронежилетів натовського взірця? Даю реальний запит: 261 000 – чисельність Збройних сил, 45 000 – прикордонна служба, 45 000 – Національна гвардія, 90 000 - Нацполіція. Майже пів мільйона одиниць, вже не кажучи про розвідку та охоронні фірми. До того ж будь-який бронежилет за два-три роки все одно підлягає заміні. Плюс тероборона, плюс резерв. Чому ніхто це не виготовляє?

О.Б.: А чому це ніхто не виробляє в Україні?

Питання в повітря. Ні, у нас є два виробники. Один є фігурантом кримінальної справи – на складах арештовано близько 16 тисяч бронежилетів, є сумніви щодо їхньої відповідності і готовності витримувати кулі. До того ж спроможність цих виробництв – 3 тисячі одиниць на місяць. Це ж ніяк не закриє наші потреби. Тому сьогодні я змушений відправляти своїх заступників по країнах світу, шукати тих, хто готовий продати велику кількість бронежилетів натовського стандарту, щоб я міг узяти їх швидко на озброєння", - процитував він міністра оборони.

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"До вашого відома в Україні після 2014року було створено не одне підприємство, яке виробляє бронезахист. Є більші, є менші, але вони є, не дивлячись на тотальну монополію влаштовану в вашому відомстві. Одне з найвідоміших виробництв це UaRms підрозділ Квазар-Мікро, який виробляє шоломи які нічим не поступаються окрім ціни кращим світовим зразкам. Всі знають про шоломи ТОР та ТОР-д, але ви мабуть про них не чули", - відповів Довгий Резнікову.

"Тепер щодо потреб. Потреба міністерства оборони в 261000 бронежилетів з терміном експлуатації 3 роки означає, що потреба в них 87000 в рік, або 7250шт в місяць. Але і на це міністерство ніколи не виділяло фінанси, найбільша закупка за останній час була в 2019році на 20000шт бронежилетів, а це 1666шт в місяць. Крім того при закупці бронежилетів на торгах є лише один критерій ціна, тобто купується найдешевше, а не найкраще. Мало того сам договір містить кабальні умови, які нормальний бізнесмен не прийме. Ніякої передоплати, а оплата через 30 днів після поставки( за умови наявності коштів у міністерства оборони) тобто хочу плачу, хочу не плачу, або плачу лише своїм за откат", - додав Довгий.

"Два останніх роки взагалі нічого не закуповувалось, бо ваші клерки зробили все для закріпленні монополії, яка існувала до того. А тепер коли на озброєнні стоїть те, що готовий виробляти лише компанії з орбіти того, чиї 16000 бронежилетів лежать арештовані на складах., а всі решта відмовились робити "це" ви кажете, що будете закуповувати закордоном. Як ви те що купите закордоном будете ставити на озброєння? Чи для імпортованих жилетів вже можна без процедур? По якій ціні ви хочете закупити? Теж критерієм буде найнижча ціна? Теж без попередньої оплати?" - наголосви він.

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"Якби влада хотіла, то в Україні вже давно був цілий ряд потужних виробників, але за словами нічого немає. Бо коли рік тому ми запропонували безоплатно передати міністерству оборони всі наші напрацювання по бронежилетах, щоб зсунутись з мертвої точки, ніхто і по цей день, нічого не зробив", - резюмував Довгий.