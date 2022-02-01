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Новини Бюджет-2022
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Зеленський заявив про стабілізацію економіки: Надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 млрд. Гривня вже почувається краще

Зеленський заявив про стабілізацію економіки: Надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 млрд. Гривня вже почувається краще

Українська економіка стабілізується.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, під час виступу у Верховній Раді заявив президент Володимир Зеленський.

Він запевнив, що у фінансовій системі все під контролем.

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"Надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 мільярдів. Гривня сьогодні, слава Богу, вже почувається краще. Вчора зміцнилася на 30 копійок. Поступово повертаємося до стабільного і запланованого курсу", - наголосив президент.

За словами президента, майже тиждень на міжнародних фінансових ринках спостерігається позитивна динаміка повернення українських облігацій "на попередній рівень".

"Фінансовий світ оцінює майбутнє в Україні з оптимізмом", - зазначив він.

Автор: 

ВР (15048) держбюджет (2413) гривня (1764) Зеленський Володимир (24391) економіка (935)


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Топ коментарі
+11
Єдине що в Україні росте - це ліцо першого ліца государства.
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01.02.2022 10:39 Відповісти
+6
Якщо і далі так піде то кінця другої каденції Зеленського вийдемо на рівень квітня 2019 року. Але це не точно.
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01.02.2022 10:33 Відповісти
+6
Гроші друкують , ціни ростуть , але у зебабуіна все під контролем 🙁
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01.02.2022 10:33 Відповісти
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Шось згадалось-вот тєпєрь зажівьом...
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01.02.2022 10:30 Відповісти
Якщо і далі так піде то кінця другої каденції Зеленського вийдемо на рівень квітня 2019 року. Але це не точно.
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01.02.2022 10:33 Відповісти
- Когда мы будем делить наши деньги? - суетился Паниковский (с)
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01.02.2022 11:26 Відповісти
Не знаю, як гривня але Зєлєнскій почувається непогано. Бо накопичує точно не гривні, а тверду валюту і не в українських банках. Та й курс (спеціально заглянув) оптимізму не додає.
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01.02.2022 12:00 Відповісти
Ось цікаво, а у зеЛоха (шмигаля/вітренко та іншій шоблі) - розуміють, що газу в газосховищах НЕМАЄ?
Всі запаси, що створили при Порошенко (майже 29 млрд.куб) - використали, а на закупівлю потрібних на весну-літо, та тим паче - на зиму 22-23гг - потрібно купити 15-17 млрд.куб.. що по сьогоднішнім цінам дорівнює 17-20 млрд.долл!

Саме ті 3 млрд.долл щл залишив Коболев - і були для закупівлі цих 15-17 млрд.кубів..

але замість закупівлі газу по 200 долл - вітренко віддав ці гроші на рокрадання у великому крадівництві.
І тепер Україна НЕМАЄ ні грошей, ні газу..
А у зеЛоха ще й "не думають" - де взяти цих 20 млрд.долл.. та скільки коштуватиме опалення наступної зими..
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01.02.2022 11:36 Відповісти
Паралельна реальність...
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01.02.2022 10:31 Відповісти
И с какого муя улучшение, если с новогоднего гэйлування Рада ушла на карантинное.
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01.02.2022 10:31 Відповісти
Прєстіж крєпчає - неупинно повишаєтся процент жиров у маслі....
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01.02.2022 10:31 Відповісти
А вова как Ленин, протрындел бы еще речуху об увеличении производства табака.
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01.02.2022 10:33 Відповісти
Гроші друкують , ціни ростуть , але у зебабуіна все під контролем 🙁
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01.02.2022 10:33 Відповісти
И не тока у него ... У АРАхамии вон, - тоже нищаки, отправляет семью на Кипр. Правда Ща там колодрыга , по ночам бывает и +1 и другой день - проливные дожди в районе Ларнаки.
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01.02.2022 10:36 Відповісти
Єдине що в Україні росте - це ліцо першого ліца государства.
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01.02.2022 10:39 Відповісти
Дурик, поступления в бюджет увеличились, только из-за того, что упал курс гривни
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01.02.2022 10:33 Відповісти
Не тільки. Підприємства з оборотом до 40 млн. податок на прибуток просто платить почали за 2021 рік
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01.02.2022 11:20 Відповісти
Зеоблигации никто не покупает!!!
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01.02.2022 10:33 Відповісти
Хтось непогано заробляє на цих штучних стрибках валюти.
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01.02.2022 10:33 Відповісти
Хтось?
Це ЗеБеня !
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01.02.2022 10:35 Відповісти
Ніт, Порошенко. Це - аксіома.))
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01.02.2022 10:40 Відповісти
Бреше Володя. До бюджету надійшло 30 мільярдів гривень, які надрукувати. Станок працював без виключення декілька діб.
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01.02.2022 10:34 Відповісти
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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01.02.2022 10:34 Відповісти
Не) Трохи ещё потерпеть нужно
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01.02.2022 11:02 Відповісти
У цих вже.
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01.02.2022 11:07 Відповісти
СтабилеЗец или просто пиз.ец
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01.02.2022 10:35 Відповісти
Зе-стабилизатор....!!??
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01.02.2022 10:53 Відповісти
Зе-стабилизец.
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01.02.2022 11:03 Відповісти
А бубачка не забыл сказать, что эти деньги налоговая надаивает из бизнеса уже на перед, как при азирове?!
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01.02.2022 10:58 Відповісти
спасибо твиттеру и мендель
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01.02.2022 10:58 Відповісти
Ну да, гривна была по 26 а теперь 28, так что если перевести в валюту то будет падение а не перевыполнение.
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01.02.2022 10:59 Відповісти
прєстiж крепчає, мощно возростаєт
день ото дня процент жиров у маслi
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01.02.2022 11:00 Відповісти
Надходження до бюджету збільшились бо виросли ціни. 1 лютого торги на міжбанку відбуваються в діапазоні 28,27-28,30 грн/дол. Гривня по 8 кричало зе-бидло у 2019 році.
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01.02.2022 11:02 Відповісти
поступления это хорошо. а сальдо по итогу января какое?!
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01.02.2022 11:03 Відповісти
...
Гривня уже чувствует себя лучше..
Сводите этого идиота в обменный ларек, пускай посмотрит эо лучше.
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01.02.2022 11:07 Відповісти
Володя, цены прут вверх, зарплата почти не растет.....
Какая на хрен стабилизация???
Может в ОП и есть стабилизация, а мы с женой каждую копейку считаем, чтобы ребенку все нужное купить.

Брехуны.
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01.02.2022 11:30 Відповісти
Акуеть, ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.02.2022 11:30 Відповісти
Ну так Европа с Америкой вливания сделали, вот у него и профицит от того, что ещё не успели скиздить...
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01.02.2022 11:36 Відповісти
сьогодні зустрів одного упоротого прихильника зюзі ,каже його презезедент не прогинається під америкосов що таке нібито вперше за тридцять років коли вони не управляють ненькою,отакої..
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01.02.2022 11:47 Відповісти
Telegram
Скептик
Выступление Зеленского в Верховной Раде прошло по уже накатанной его медиа-технологами схеме "ППЦ" - "подяки"-"перемоги"-"цiнностi".
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01.02.2022 11:59 Відповісти
Ідіот! Це відбулося лише за рахунок зниження курсу
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01.02.2022 12:20 Відповісти
Зараз тимчасова ремісія, бо прийшов час виплат зарплатні у компаніях і вони продають долари. За тиждень все відновиться
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01.02.2022 12:22 Відповісти
Вчора волав що економічний стан погіршився, а вже сьогодні розповідає про перевиконання. Мендель, зупинись балакати.
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01.02.2022 13:29 Відповісти
в дурдоме валенок тоже трахают.
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01.02.2022 14:47 Відповісти
брехня это всё... инфляция это подорожание любого товара или вида услуг, а цена баксюка для ООН, что бы мы не вошли в список голодающих
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01.02.2022 14:59 Відповісти
 
 