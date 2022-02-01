Зеленський заявив про стабілізацію економіки: Надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 млрд. Гривня вже почувається краще

Українська економіка стабілізується.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, під час виступу у Верховній Раді заявив президент Володимир Зеленський.

Він запевнив, що у фінансовій системі все під контролем.

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"Надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 мільярдів. Гривня сьогодні, слава Богу, вже почувається краще. Вчора зміцнилася на 30 копійок. Поступово повертаємося до стабільного і запланованого курсу", - наголосив президент.

За словами президента, майже тиждень на міжнародних фінансових ринках спостерігається позитивна динаміка повернення українських облігацій "на попередній рівень".

"Фінансовий світ оцінює майбутнє в Україні з оптимізмом", - зазначив він.