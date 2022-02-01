2 443 42
Зеленський заявив про стабілізацію економіки: Надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 млрд. Гривня вже почувається краще
Українська економіка стабілізується.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, під час виступу у Верховній Раді заявив президент Володимир Зеленський.
Він запевнив, що у фінансовій системі все під контролем.
"Надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 мільярдів. Гривня сьогодні, слава Богу, вже почувається краще. Вчора зміцнилася на 30 копійок. Поступово повертаємося до стабільного і запланованого курсу", - наголосив президент.
За словами президента, майже тиждень на міжнародних фінансових ринках спостерігається позитивна динаміка повернення українських облігацій "на попередній рівень".
"Фінансовий світ оцінює майбутнє в Україні з оптимізмом", - зазначив він.
Топ коментарі
+11 Oljik
показати весь коментар01.02.2022 10:39 Відповісти Посилання
+6 Oljik
показати весь коментар01.02.2022 10:33 Відповісти Посилання
+6 Amber
показати весь коментар01.02.2022 10:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всі запаси, що створили при Порошенко (майже 29 млрд.куб) - використали, а на закупівлю потрібних на весну-літо, та тим паче - на зиму 22-23гг - потрібно купити 15-17 млрд.куб.. що по сьогоднішнім цінам дорівнює 17-20 млрд.долл!
Саме ті 3 млрд.долл щл залишив Коболев - і були для закупівлі цих 15-17 млрд.кубів..
але замість закупівлі газу по 200 долл - вітренко віддав ці гроші на рокрадання у великому крадівництві.
І тепер Україна НЕМАЄ ні грошей, ні газу..
А у зеЛоха ще й "не думають" - де взяти цих 20 млрд.долл.. та скільки коштуватиме опалення наступної зими..
Це ЗеБеня !
день ото дня процент жиров у маслi
Гривня уже чувствует себя лучше..
Сводите этого идиота в обменный ларек, пускай посмотрит эо лучше.
Какая на хрен стабилизация???
Может в ОП и есть стабилизация, а мы с женой каждую копейку считаем, чтобы ребенку все нужное купить.
Брехуны.
Скептик
Выступление Зеленского в Верховной Раде прошло по уже накатанной его медиа-технологами схеме "ППЦ" - "подяки"-"перемоги"-"цiнностi".