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Новини Коронавірус і карантин
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У бюджеті достатньо коштів для виплати 500 грн усім вакцинованим бустерною дозою, - Мінфін

У бюджеті достатньо коштів для виплати 500 грн усім вакцинованим бустерною дозою, - Мінфін

На програму "Є-підтримка" у держбюджеті на 2022 рік закладено 3 млрд грн. Цих коштів достатньо для виплати 500 грн громадянам, які вакцинувалися третьою бустреною дозою і зробили заявку на отримання коштів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, розповсюджена у деяких ЗМІ інформація про нестачу коштів для виплат за програмою "Є-підтримка" є маніпуляцією та не відповідає дійсності. Зараз коштів у державному бюджеті достатньо для таких виплат і їх отримають абсолютно всі, хто отримав третю бустерну дозу та має відповідний сертифікат у мобільному застосунку "Дія", - зазначили у міністерстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінцифри упродовж тижня розробить механізм виплати 500 грн за бустерну дозу COVID-вакцини, - Федоров

У разі потреби та більшої кількості заявок Міністерство фінансів ініціюватиме зміни до держбюжету-2022.

У Мінфіні відзначили, що кошти для цього є. Так, лише за січень поточного року виконання бюджету становить плюс 9 млрд грн.

вакцина (4419) виплати (1070) Мінфін (3662) щеплення (174) коронавірус (19923)


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Ще рік правління "зеленої" команди і за 500 гривень можна буде купити буханець хліба. Ціни ростуть і ростуть, а зарплати і пенсії на місці.
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01.02.2022 10:35 Відповісти
але ж отарі тисчу обіцяли
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01.02.2022 10:35 Відповісти
Уроды зедебильные ,дайте возможность ,эти деньги перечислить на зарплаты ВСУ. Я не хочу книги и кино от ткаченок и зедебилов!!
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01.02.2022 10:35 Відповісти
Ось бачте яке совпаденіє. Див. нижче. Ноосфера переповнена посилами до здорового глузду.))
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01.02.2022 10:38 Відповісти
Тут не знаєш що робити з тищою за дві дози... Зробіть можливість перечисляти на з/п воїнів ВСУ.
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01.02.2022 10:36 Відповісти
Купіть книги військовим. Можна Суворова, як смертельного ворога Недоімперії.
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01.02.2022 11:21 Відповісти
а еще вчера орали что нет денег станок трудился всю ночь
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01.02.2022 11:20 Відповісти
Нет- то на армію, халяволюбителям є і тища і гречка...
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01.02.2022 11:22 Відповісти
 
 