У бюджеті достатньо коштів для виплати 500 грн усім вакцинованим бустерною дозою, - Мінфін
На програму "Є-підтримка" у держбюджеті на 2022 рік закладено 3 млрд грн. Цих коштів достатньо для виплати 500 грн громадянам, які вакцинувалися третьою бустреною дозою і зробили заявку на отримання коштів.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, розповсюджена у деяких ЗМІ інформація про нестачу коштів для виплат за програмою "Є-підтримка" є маніпуляцією та не відповідає дійсності. Зараз коштів у державному бюджеті достатньо для таких виплат і їх отримають абсолютно всі, хто отримав третю бустерну дозу та має відповідний сертифікат у мобільному застосунку "Дія", - зазначили у міністерстві.
У разі потреби та більшої кількості заявок Міністерство фінансів ініціюватиме зміни до держбюжету-2022.
У Мінфіні відзначили, що кошти для цього є. Так, лише за січень поточного року виконання бюджету становить плюс 9 млрд грн.
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