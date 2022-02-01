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Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України: Створять 20 додаткових бригад ЗСУ та збільшать чисельність війська на 100 тис. осіб

Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України: Створять 20 додаткових бригад ЗСУ та збільшать чисельність війська на 100 тис. осіб

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності країни.

Про це глава держави заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо захищати тих, хто захищає нас. Для цього розроблено указ президента України про зміцнення обороноздатності держави, привабливості військової служби. Цей указ передбачає: збільшення грошового забезпечення всіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат; перехід України до основ професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розроблення концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей, систему кар'єрного зростання офіцерів, а також збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних сил України на 100 тисяч осіб професійної армії і створення додаткових 20 бригад ЗСУ", - заявив президент.

За словами глави держави, цей указ - це старт переходу України на професіну армію.

"Цей указ не тому що скоро війна, цей указ для того, щоб скоро й надалі був мир. Цей указ із радістю підписую", - додав глава держави.

Читайте: Медіаполе - нове поле битви, а новини - нова зброя, - Зеленський закликав не піддаватися на "вірус паніки"

Автор: 

армія (3780) Зеленський Володимир (24391) ЗСУ (7679)


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Топ коментарі
+37
Черговий міл'ярд дерев
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01.02.2022 10:38 Відповісти
+34
Не пройшло і три роки як Володя побачив, що є армія і вона потребує грошей. Але то для лохів, указ підписав, а гроші не виділив. Нічого Володя, потерпи ще рік, бо два тобі багато. Там прийде той, що цю армію відродив і він точно за неї потурбується.
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01.02.2022 10:39 Відповісти
+34
"створення додаткових 20 бригад"

Бригада "95 квартал".
Бригада "Ліга сміху".
Бригада "Свати".
Бригада імені Монатика.
Бригада імені Бадоєва.
Бригада Потапа та Насті.
Бригада Тані Ліберман.

А ще які?
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01.02.2022 10:46 Відповісти
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И кто .это все сделает?
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01.02.2022 10:57 Відповісти
ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ !
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01.02.2022 10:58 Відповісти
Вершина популизма и полнейшей некомпетентности!
Для полноты картины не хватило указа: Для увеличения обороноспособности приказываю поменять цвет формы ЗСУ ...
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01.02.2022 10:59 Відповісти
У Недолугих Порохооботів когнітивний дисонанс
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01.02.2022 10:59 Відповісти
Ідіоти й досі вірять у популістичні виступи янєлоха - паталогічні ідіоти.
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01.02.2022 11:07 Відповісти
Це він вчора понюхав переключився на свою роль Наполеона у рожевому...
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01.02.2022 11:00 Відповісти
Это хорошо. Но есть много вопросов. Где законопроект об увеличении расходов на Вооруженные Силы? На все хотелки должны быть финансы. А по сути не могу понять а почему 20 бригад. Вообще-то боеспособность бригады зависит не только от численности военнослужащих в бригаде (бригадой можно назвать соединение численностью 1000 -1200 солдат) но и степенью оснащения военной техникой этих бригад. Может быть выделить больше денег на закупку военной техники и вооружив?
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01.02.2022 11:00 Відповісти
Розродилося нарешті.Але знаючи цього клоуна,це зробилося під тиском західних партнерів.Йдемо далі,що там по бюджету по цій статті,темний ліс...2 з половиною роки безбожно та путін не нападе,а тут півень в сраку клюнув.
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01.02.2022 11:05 Відповісти
Надеюсь шо у командира бригады наконец будет зарплата а потом и пенсия как у судьи или у прокурора? Ведь у командира деятельность наверное важнее и небезопасные??? А гарантик и слуги? Шо вы думаете по этому поводу?
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01.02.2022 11:07 Відповісти
велике воївництво
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01.02.2022 11:08 Відповісти
Велике брехівництво
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01.02.2022 11:15 Відповісти
За 20 пойдём защищать Родину ,а за 10 нет.
У ваших политтехнологов мозги набекрень.
Где взять 20 бригад,вас собрать и уже 1 бригада сформирована.
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01.02.2022 11:16 Відповісти
ще один 73/43%зебіл , якому починають доходити істини реальності...
Нехай. хоч так, через жопу!
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01.02.2022 11:22 Відповісти
Дафай-дафай,пэс лает,караван идёт.
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01.02.2022 11:28 Відповісти
З якого числа буде піднята зарплатня військовим - де закон???
Коли заповниться штат існуючих бригад у ВСУ?
коли паливо в армії з´явиться, каски, бронежилети?
Стугни, корсари на 2022 рік замовлено???
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01.02.2022 11:17 Відповісти
А боевая машина пехоты нужна?
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01.02.2022 11:22 Відповісти
Можна багато перераховувати того, що потрібно, і тих програм, які зупинила ця зелена бєніна макака…
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01.02.2022 12:03 Відповісти
Нет. Зелень заблокировало БМП «Вавилон»
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01.02.2022 12:29 Відповісти
сегодня вечером будет видосик и клоун покажет все подписанные документы прям на беговой дорожке, только от того спортзала растёт у клоуна морда, а не зарплата военных.
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01.02.2022 11:23 Відповісти
да до укомлектуйте с начала те бригады которые есть а потом увеличивайте их число!
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01.02.2022 11:19 Відповісти
Шоу продовжується. Головне бовкнути під аплодисменти депутанів-зебенів і одобрямс зейолопів. А як воно має виконуватись піськограю тринь-трава.
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01.02.2022 11:24 Відповісти
У цього чувака праве око не знає, що нюхає ліва ніздря.
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01.02.2022 11:23 Відповісти
Зєля, ти той що сидить на дереві і довбає
Навіщо вигадувати велосипед, коли за зразок можна взяти ізраїльську систему або швейцарську.
Потрібно створювати свої новітні системи озброєння. ЗСУ повинні складатись із трьох груп - постійні, резервісти, територіальна оборона. Постійні це кістяк навколо якого формуються всі інші військові формування. Резервісти - мають дома зброю і військову амуніцію, повинні явитись на збірний пункт до певного часу. ТМО - зброя видається у певному місці.
Звичайно знищення кротів як у владі так і в ЗСУ
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01.02.2022 11:28 Відповісти
Нельзя все время предавать, потом молить: исправлюсь, Точно!
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01.02.2022 11:31 Відповісти
Вони вже існуючі бригади не можуть доукомплектувати і забезпечити паливом. А тут такий широкий жест і в рамках нинішнього фінансування.
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01.02.2022 11:32 Відповісти
на 20 бригад надо по танковому бату а это как минимум 500 машин
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01.02.2022 11:36 Відповісти
На хранении есть.
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01.02.2022 11:40 Відповісти
угу их надо зановово пере собирать потом "батарейка"бригадная из 6 пушке аШепетовку ушатали ппд надо создавать Зебил замахнулся как бонапартий а на выходе мышь
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01.02.2022 11:43 Відповісти
Миша то ще і забагато , скоріше пшик (((
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01.02.2022 11:57 Відповісти
А ******* ППО, без цього це тільки гарна мішень, плюс ще потрібно хочаб 1000 БМП та БТР, артилерію
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01.02.2022 12:10 Відповісти
Зеленський підписав указ про збільшення заробітної плати військовим, проблема в тому, що він не може ні збільшувати, ні зменшувати заробітні плати будь-кому. Посада президента не передбачає таких повноважень.
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01.02.2022 11:40 Відповісти
Я вчора розмовляв з одним зелєбобом - бажав, щоб він покаявся на колінах.... Ніт вони досі в нірвані: "Зельонскій строіт дарогі, борєтся с карупцієй, дєлаєт рєформи..."
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01.02.2022 12:02 Відповісти
Пан уже побіг контракт підписувати? Чи пан вважає в тих бригадах святий дух буде за контрактом служити? Мене пан може не згадувати - я резервіст.
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01.02.2022 12:00 Відповісти
Пан повинен знати - я не здатен зрозуміти, бо тупенький я. Не такий розумний як пан. Я розумію тільки 26 ОАБр, 44 ОАБр. якщо здатен зрозуміти про що я.
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03.02.2022 20:57 Відповісти
У нас ОЧЕРЕДЬ на контракт? Все существующие бригады не могут вместить всех желающих служить?
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01.02.2022 12:44 Відповісти
чем опять нарушил закон
любые увеличения или уменьшения численности и денежного содержания возможны только путем голосования в ВР. свой указ пусть засунет в жопу себе
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01.02.2022 11:41 Відповісти
Чому цей Указ Зеленського про типу посилення армії піар? Бо потрібне фінансування, потрібні зміни до бюджету як пропонувала вже ЄС але Слуги не захотіли, потрібні зміни до за законів, це питання які може вирішити тільки ВРУ. Але бажання немає, є бажання піару. Указ це папірець!
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01.02.2022 11:54 Відповісти
Але частині населення цей піар і брехня подобаються Порошенко "мародер" за свої кошти зміцнює армію (вже майже один млрд грн) ,а чотирижди уклоніст --відправив і відправляє в офшори. Але ж к"клятий "Поршенко винуватий.
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01.02.2022 13:03 Відповісти
Ой не знаю. Краще б ці гроші на розробку ПРО та ПВО пішли. а не на піхоту.
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01.02.2022 11:43 Відповісти
Ті бригади які є недоукомплектовані на 50+%...
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01.02.2022 11:50 Відповісти
50 тыс. Да, но нужны заводы по производству беспилотников и ракет....,

перестройка на профессиональный лад с хорошей физухой..... и профессиональное пользование всей боевой техникой.

А так это будет опять,.... неповоротливая армада.
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01.02.2022 11:57 Відповісти
Якась суцільна маячня: збільшення ЗСУ зі знаком "-". "Нєгатівний прірост"? Чи як там? Ось статистика для тих, хто хоче співставити - https://www.slovoidilo.ua/2021/06/30/infografika/bezpeka/yak-zminyuvalysya-chyselnist-zsu-ta-vytraty-oboronu-2013-roku
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01.02.2022 11:57 Відповісти
https://www.slovoidilo.ua/2021/06/30/infografika/bezpeka/yak-zminyuvalysya-chyselnist-zsu-ta-vytraty-oboronu-2013-roku
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01.02.2022 11:58 Відповісти
Это надо было сделать еще полгода назад или даже раньше. Нашему Пол-шестому для спасения его рухнувшего рейтинга придется делать то, что он за три года всячески сабботировал.
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01.02.2022 12:04 Відповісти
А с чего вы взяли, что он собирается что то делать?)
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01.02.2022 12:46 Відповісти
А с какого тогда перепугу оно выдало этот Указ ? Как это согласуется с его призывами "не паниковать" ?
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01.02.2022 13:19 Відповісти
Согласуется?) Вот это вы вопрос задали))) Это как искать логику у генератора случайных слов))) А еще пытаться из этих слов построить несколько взаимосвязанных предложений)))
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01.02.2022 13:48 Відповісти
"В течение следующих трех лет..." - начиная с этой формулировки все остальное теряет смысл. Ну может разве что хоть зарплату военным поднимут в ближайшей перспективе.
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01.02.2022 12:13 Відповісти
в першу чергу треба збільшити бригади ПВО, колись біля кожного міста бригада стояла, а в Криму-3, і моряків не хвата і авіатехнеків, Берегової охорони
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01.02.2022 12:24 Відповісти
Для армії зброї не купують, нової не розробляють. Навіть "Білу книгу" не публікують з 2019 року. А в указі збільшення кількості бригад ще на 20! А чим озброювати? А фінансування? Головне запиляти черговий відосик про "Велике армійське будівництво"...
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01.02.2022 12:31 Відповісти
ну и брееед! надо не штыки наращивать, а современное вооружение в армию поставлять! прошлый век ((
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01.02.2022 12:44 Відповісти
Не говори глупости и посмотри на протяженность границы с Эрефией!А что надо современное оружие это всё не секрет.
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01.02.2022 14:25 Відповісти
Кем всё это будет комплектоваться интересно? Желающих идти в украинскую армейку особо нет.
Тем более после случаев с массовыми убийствами сослуживцев.
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01.02.2022 12:44 Відповісти
служить за копейки желающих нет
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01.02.2022 12:53 Відповісти
Ну коли ця брехня припиниться. Перше в указі сказано, що зарплати в ЗСУ повиситься З ПЕРШОГО СІЧНЯ 2023р. і це буде 10700грн. Ще треба прожити рік. Друге --збільшення зарплати повинно закладено в бюджеті, який затверджує ВРУ. Третє--збільшення численості ЗСУ---приймає ВРУ,а не указ президента. Тільки в одному реченні три брехні і фейки . Зебіли невже вам подобається постійні відосики і брехня???
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01.02.2022 12:58 Відповісти
непонятно, о каких бригадах идет речь? нынешние войны это войны заводов и технологий. один с пистолетом разгонит 10 с палками, тоже и в войне. опять наверное 20 с палками будут. а у РФ полный комплект стратегических наступательных высокотехнологичных воружений.
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01.02.2022 13:26 Відповісти
гiвнокомандуюче Зе-чмо, або як крiт дєрьмак ******** захiдну допомогу Українi.

Захiд, США насамперед, задають питання -для чого допомагати Українi, якщо Зе-чмо каже, що нiчого страшного не трапилось, а паРаша не нападе ?

https://youtu.be/S0V1qMVOK9g

Путин провалил операцию против США, НАТО и Украины. Он возвращается к операции по подрыву Украины изнутри. Разговор Зеленского и Байдена - сильнейший удар по антипутинской коалиции США и НАТО. Источник утечки информации об этом разговоре - российский "крот" в администрации Зеленского.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=0s 00:00 В Кремле происходит «слив воды»: СМИ и официальные лица заявляют, что не намеревались нападать на Украину. Патрушев заявил, что мыслей о нападении России на Украину не было. Российский посол в Великобритании также опровергает намерения о нападении на Украину.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=112s 01:52 Действия США и НАТО предотвратили нападение России. Союзники Украины предоставили решающую помощь, чтобы предотвратить агрессию России против Украины. Украина за последние дни была перевооружена.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=207s 03:27 НАТО провело демонстрацию силы: была переброшена техника, авиация, флот, приведены в состояние боевой готовности войска. Великобритания произвела давление на Москву, которая отказалась от учений недалеко от Ирландии. Американо-британские учения в Арктике.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=354s 05:54 Почему Кремль сменил риторику: у Путина появилась надежда взять Украину изнутри. https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=395s 06:35 Телефонный разговор Зеленского и Байдена. Скандал из-за заявлений Зеленского о том, что угрозы со стороны России нет. Зеленский сделал такое заявление после встречи Ермака с российским представителем Козаком.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=967s 16:07 Байден ответил Зеленскому, что если Украине не нужна помощь, то поставки вооружений могут прекратиться. Зеленский провел переговоры неудовлетворительно. То, что сделало НАТО в последнее время для Украины, такого не было со времен холодной войны.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1164s 19:24 Ермак впутал Зеленского и всю Украину в уголовное дело против Байдена по заказу Трампа.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1350s 22:30 Анонимный представитель Администрации Зеленского дает тайное интервью американскому корреспонденту Метью Чэнсу, в котором говорилось, что Зеленский не доволен переговорами с Байденом, Зеленский заявил Байдену, что лучше знает ситуацию, после чего Байден якобы заявил, что Украина больше не получит помощи, а Зеленскому следует готовиться к удару, в ходе которого может быть взят Киев. Это интервью - активное мероприятие Кремля, направленное против всей антипутинской коалиции.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1503s 25:03 Текст для анонимного представителя Офиса Президента Украины был, вероятно, подготовлен в Кремле для передачи CNN. Кто был этот тайный представитель Банковой, а по сути "крот" Кремля в Офисе Президента Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1705s 28:25 Ермак втянул Зеленского и всю Украину в фейковое дело против Байдена. Ермак вывез Зеленского в Оман на тайную встречу с Патрушевым. Встреча Зеленского с Патрушевым - это, по сути, государственная измена.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1829s 30:29 Почему до сих пор не введены санкции против путинского режима.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1940s 32:20 Как Вашингтон отреагировал на заявления Зеленского. Как Вашингтон характеризует Зеленского: непостоянен в своих проявлениях, занудный, вызывающий бешенство у тех, с кем он говорит, контрпродуктивный (от него больше вреда, чем пользы).
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2045s 34:05 Цена помощи США и НАТО Украине. Удар Офиса *********** по антипутинской коалиции.
 https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2348s 39:08 Что будет дальше. Украине будет предоставлена помощь, которую поставят на 45-ти самолетах.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2435s 40:35 На вопрос зачем США должны помогать, если Украина заявляет, что угрозы нет, Блинкен ответил, что так не считает.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2535s 42:15 Подготовлен окончательный пакет санкций против Кремля: SWIFT снимается; ведущие российские банки будут отрезаны от мировой финансовой системы; внесены в черный список важнейшие российские компании, связанные с Путиным и Кремлем; запрещается экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2770s 46:10 Лавров отправил запрос, почему НАТО не хочет отступать до границ 1997 года.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2917s 48:37 Анализ разговора Зеленского и Байдена показывает, что Зеленский верит, что Байден слил Украину Путину.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=3062s 51:02 Андрей Ермак, по разведпризнакам, - российский "крот". Украине жизненно необходимо войти в НАТО или стать стратегическим союзником США вне НАТО.
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01.02.2022 13:57 Відповісти
Всё было бы по другому, если бы президентом был Петро Алексеич, а он им уже никогда не будет...теперь будет только судится...а может даже и посадят "патриёта"...))))
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01.02.2022 14:25 Відповісти
туда ему и дорога.
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01.02.2022 15:44 Відповісти
А звідки гроші, Зін? Невже відкажеться від великого крадівництва???
Не вірю.
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01.02.2022 14:14 Відповісти
Монобільшість щойно відмовилася ставити в порядок денний законопроекти 6542 та 6566 про збільшення фінансування Збройних Сил України.

Слуги народу дали лише 47 голосів за.

Влада не хоче фінансувати армію, бо реальні кроки вона зриває, поки Зеленський робить піарні, але недієві 😧
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01.02.2022 14:14 Відповісти

пам'ятаю, Овоч також вiдмiнив призов якраз перед рашистською агресiєю, виконуючи наказ

своїх кремлядських хозяїв...
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01.02.2022 15:17 Відповісти
Дурость, конечно. И без того лютый некомплект, девчонками (на боевых должностях!) дыры затыкают...

но есть одно НО: издай такой указ "гЭтьман", здесь в комментариях стоял бы праздничный гул
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01.02.2022 15:43 Відповісти
Мудрая стратегия!
20 дополнительных бригад незаметно для России спрячутся в миллиарде деревьев!
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01.02.2022 18:34 Відповісти
нарешти... наш ********** всрался......
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02.02.2022 17:41 Відповісти
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