Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України: Створять 20 додаткових бригад ЗСУ та збільшать чисельність війська на 100 тис. осіб

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності країни.

Про це глава держави заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо захищати тих, хто захищає нас. Для цього розроблено указ президента України про зміцнення обороноздатності держави, привабливості військової служби. Цей указ передбачає: збільшення грошового забезпечення всіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат; перехід України до основ професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розроблення концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей, систему кар'єрного зростання офіцерів, а також збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних сил України на 100 тисяч осіб професійної армії і створення додаткових 20 бригад ЗСУ", - заявив президент.

За словами глави держави, цей указ - це старт переходу України на професіну армію.

"Цей указ не тому що скоро війна, цей указ для того, щоб скоро й надалі був мир. Цей указ із радістю підписую", - додав глава держави.

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