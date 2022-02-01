Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України: Створять 20 додаткових бригад ЗСУ та збільшать чисельність війська на 100 тис. осіб
Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності країни.
Про це глава держави заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
"Ми маємо захищати тих, хто захищає нас. Для цього розроблено указ президента України про зміцнення обороноздатності держави, привабливості військової служби. Цей указ передбачає: збільшення грошового забезпечення всіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат; перехід України до основ професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розроблення концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей, систему кар'єрного зростання офіцерів, а також збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних сил України на 100 тисяч осіб професійної армії і створення додаткових 20 бригад ЗСУ", - заявив президент.
За словами глави держави, цей указ - це старт переходу України на професіну армію.
"Цей указ не тому що скоро війна, цей указ для того, щоб скоро й надалі був мир. Цей указ із радістю підписую", - додав глава держави.
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Для полноты картины не хватило указа: Для увеличения обороноспособности приказываю поменять цвет формы ЗСУ ...
У ваших политтехнологов мозги набекрень.
Где взять 20 бригад,вас собрать и уже 1 бригада сформирована.
Нехай. хоч так, через жопу!
Коли заповниться штат існуючих бригад у ВСУ?
коли паливо в армії з´явиться, каски, бронежилети?
Стугни, корсари на 2022 рік замовлено???
Навіщо вигадувати велосипед, коли за зразок можна взяти ізраїльську систему або швейцарську.
Потрібно створювати свої новітні системи озброєння. ЗСУ повинні складатись із трьох груп - постійні, резервісти, територіальна оборона. Постійні це кістяк навколо якого формуються всі інші військові формування. Резервісти - мають дома зброю і військову амуніцію, повинні явитись на збірний пункт до певного часу. ТМО - зброя видається у певному місці.
Звичайно знищення кротів як у владі так і в ЗСУ
любые увеличения или уменьшения численности и денежного содержания возможны только путем голосования в ВР. свой указ пусть засунет в жопу себе
перестройка на профессиональный лад с хорошей физухой..... и профессиональное пользование всей боевой техникой.
А так это будет опять,.... неповоротливая армада.
Тем более после случаев с массовыми убийствами сослуживцев.
Захiд, США насамперед, задають питання -для чого допомагати Українi, якщо Зе-чмо каже, що нiчого страшного не трапилось, а паРаша не нападе ?
https://youtu.be/S0V1qMVOK9g
Путин провалил операцию против США, НАТО и Украины. Он возвращается к операции по подрыву Украины изнутри. Разговор Зеленского и Байдена - сильнейший удар по антипутинской коалиции США и НАТО. Источник утечки информации об этом разговоре - российский "крот" в администрации Зеленского.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=0s 00:00 В Кремле происходит «слив воды»: СМИ и официальные лица заявляют, что не намеревались нападать на Украину. Патрушев заявил, что мыслей о нападении России на Украину не было. Российский посол в Великобритании также опровергает намерения о нападении на Украину.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=112s 01:52 Действия США и НАТО предотвратили нападение России. Союзники Украины предоставили решающую помощь, чтобы предотвратить агрессию России против Украины. Украина за последние дни была перевооружена.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=207s 03:27 НАТО провело демонстрацию силы: была переброшена техника, авиация, флот, приведены в состояние боевой готовности войска. Великобритания произвела давление на Москву, которая отказалась от учений недалеко от Ирландии. Американо-британские учения в Арктике.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=354s 05:54 Почему Кремль сменил риторику: у Путина появилась надежда взять Украину изнутри. https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=395s 06:35 Телефонный разговор Зеленского и Байдена. Скандал из-за заявлений Зеленского о том, что угрозы со стороны России нет. Зеленский сделал такое заявление после встречи Ермака с российским представителем Козаком.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=967s 16:07 Байден ответил Зеленскому, что если Украине не нужна помощь, то поставки вооружений могут прекратиться. Зеленский провел переговоры неудовлетворительно. То, что сделало НАТО в последнее время для Украины, такого не было со времен холодной войны.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1164s 19:24 Ермак впутал Зеленского и всю Украину в уголовное дело против Байдена по заказу Трампа.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1350s 22:30 Анонимный представитель Администрации Зеленского дает тайное интервью американскому корреспонденту Метью Чэнсу, в котором говорилось, что Зеленский не доволен переговорами с Байденом, Зеленский заявил Байдену, что лучше знает ситуацию, после чего Байден якобы заявил, что Украина больше не получит помощи, а Зеленскому следует готовиться к удару, в ходе которого может быть взят Киев. Это интервью - активное мероприятие Кремля, направленное против всей антипутинской коалиции.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1503s 25:03 Текст для анонимного представителя Офиса Президента Украины был, вероятно, подготовлен в Кремле для передачи CNN. Кто был этот тайный представитель Банковой, а по сути "крот" Кремля в Офисе Президента Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1705s 28:25 Ермак втянул Зеленского и всю Украину в фейковое дело против Байдена. Ермак вывез Зеленского в Оман на тайную встречу с Патрушевым. Встреча Зеленского с Патрушевым - это, по сути, государственная измена.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1829s 30:29 Почему до сих пор не введены санкции против путинского режима.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1940s 32:20 Как Вашингтон отреагировал на заявления Зеленского. Как Вашингтон характеризует Зеленского: непостоянен в своих проявлениях, занудный, вызывающий бешенство у тех, с кем он говорит, контрпродуктивный (от него больше вреда, чем пользы).
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2045s 34:05 Цена помощи США и НАТО Украине. Удар Офиса *********** по антипутинской коалиции.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2348s 39:08 Что будет дальше. Украине будет предоставлена помощь, которую поставят на 45-ти самолетах.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2435s 40:35 На вопрос зачем США должны помогать, если Украина заявляет, что угрозы нет, Блинкен ответил, что так не считает.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2535s 42:15 Подготовлен окончательный пакет санкций против Кремля: SWIFT снимается; ведущие российские банки будут отрезаны от мировой финансовой системы; внесены в черный список важнейшие российские компании, связанные с Путиным и Кремлем; запрещается экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2770s 46:10 Лавров отправил запрос, почему НАТО не хочет отступать до границ 1997 года.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2917s 48:37 Анализ разговора Зеленского и Байдена показывает, что Зеленский верит, что Байден слил Украину Путину.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=3062s 51:02 Андрей Ермак, по разведпризнакам, - российский "крот". Украине жизненно необходимо войти в НАТО или стать стратегическим союзником США вне НАТО.
Не вірю.
Слуги народу дали лише 47 голосів за.
Влада не хоче фінансувати армію, бо реальні кроки вона зриває, поки Зеленський робить піарні, але недієві 😧
пам'ятаю, Овоч також вiдмiнив призов якраз перед рашистською агресiєю, виконуючи наказ
своїх кремлядських хозяїв...
но есть одно НО: издай такой указ "гЭтьман", здесь в комментариях стоял бы праздничный гул
20 дополнительных бригад незаметно для России спрячутся в миллиарде деревьев!