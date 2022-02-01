Прогнози великих блогерів і Ванги не справдилися. Ніхто не вирішує за нашими спинами, всі їдуть до нас, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення нового формату політичної співпраці в Європі.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на відкритті сьомої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора за нашою з Анджеєм Дудою ініціативою відбулася зустріч міністрів України та Польщі. Ми досягли взаємовигідних домовленостей у сфері торгівлі, у сфері інвестицій, перевезень, транзиту товарів. Цього тижня Київ приймає прем'єрів Великої Британії, Польщі, Нідерландів, президента Туреччини. Така інтенсивність міжнародних візитів - серйозний чинник стабілізації ситуації в нашій державі. Чутки, плітки, прогнози експертів, великих блогерів і Ванги не справдилися. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами, всі їдуть до нас. Нам готові підставити плече, а не підніжку", - зазначив він.

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