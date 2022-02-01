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Прогнози великих блогерів і Ванги не справдилися. Ніхто не вирішує за нашими спинами, всі їдуть до нас, - Зеленський

Прогнози великих блогерів і Ванги не справдилися. Ніхто не вирішує за нашими спинами, всі їдуть до нас, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення нового формату політичної співпраці в Європі.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на відкритті сьомої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора за нашою з Анджеєм Дудою ініціативою відбулася зустріч міністрів України та Польщі. Ми досягли взаємовигідних домовленостей у сфері торгівлі, у сфері інвестицій, перевезень, транзиту товарів. Цього тижня Київ приймає прем'єрів Великої Британії, Польщі, Нідерландів, президента Туреччини. Така інтенсивність міжнародних візитів - серйозний чинник стабілізації ситуації в нашій державі. Чутки, плітки, прогнози експертів, великих блогерів і Ванги не справдилися. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами, всі їдуть до нас. Нам готові підставити плече, а не підніжку", - зазначив він.

Читайте також: З'явилася надія на деескалацію та мирне врегулювання ситуації довкола України, – Зеленський

Автор: 

Велика Британія (5663) Зеленський Володимир (24391) Польща (8634)


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Топ коментарі
+54
Дурень, Україну їдуть витягати із тієї ..опи, в яку ти її завів свєю тупістю !
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01.02.2022 10:49 Відповісти
+27
Я себе представляю как противно мировым лидерам общаться с этим чмом!!
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01.02.2022 10:55 Відповісти
+25
Точно, весь світ поважає наших наркоманів.


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01.02.2022 10:49 Відповісти
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Дурень, Україну їдуть витягати із тієї ..опи, в яку ти її завів свєю тупістю !
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01.02.2022 10:49 Відповісти
рабинович повторил (и похвалил зеленского ) тезисы зеЛоха о :

"Запад нагнетает и распространяет фейки о каком-то там "нападении".. Но наши зеленые друзья оказались умнее и не поверили эим фейкам"(с)рабинович
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01.02.2022 10:55 Відповісти
да-да-да, это зе подписал унизительные минск2, это зе 5 лет со свинурчаками разворовывал армию, это зе медведчука, кума путина, возродил это зе провел 144 реформы, это зе провалил самую важную судебную реформу. Логика у вас железная. Вы расхлебываете сейчас 5 лет предыдущего президента. Слава Богу, что ему больше уже ничего не светит, кроме тюрьмы.
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01.02.2022 11:33 Відповісти
Уже даже не смешно,зесрань..."домашние задания" ,которые кинулся выполнять твой зелупа ,после Парижа,отводя наши войска -все показали...
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01.02.2022 11:46 Відповісти
Порохосрань, от вас только нытье и раскачивание ситуации. ЗЕ еще ничего не сдал, в отличии от пороха.
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01.02.2022 13:14 Відповісти
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02.02.2022 01:40 Відповісти
вот ты чмо брехливое...а "домашнее задание" отход с территорий,при Порохе завоеванными ?
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02.02.2022 09:44 Відповісти
Всем интересно, кто же подписал Минск2.
И очень интересно, кто армию разворовывал)))

Давай, тупой рашкоиван, дальше по методичке.
распятый мальчик - монтажная пена - фосфорные боеприпасы

Как-то неудобно получается, да лаптеногое гуано))) Методичку смени дурачок.
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01.02.2022 11:46 Відповісти
порохасрань, ты действительно тупой?

12 февраля 2015 года была принята Декларация в поддержку Соглашений[33], которую подписали президенты Пётр Алексеевич Порошенко, Владимир Владимирович Путин, Франсуа Олланд и канцлер Ангела Меркель.

Какую методичку? Ты идиот? Если ты проплаченый бот, то я - нет. И мне срать на твоих подоляк, зе и других.
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01.02.2022 13:16 Відповісти
Территории не сдавал. Да, так получилось))) Это другое.

А ты тупое читать не умеешь))) От слова - совсем.
Неужели Порох, подписал Минск2? Как интересно)))

А в Декларации... лидеры одобряют Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года.

Ничего не попутал зеножабный утырок?
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01.02.2022 13:25 Відповісти
ахах, "так получилось" - тупое ты порохосраное животное. Его судить за это нужно, а не только за то, что он с медвудчуком барыжинчал с террористами. И за то, что Иловайск и Дебальцево допустил. Впрочем, это вопрос времени.

Ты полный идиот? Минск2 не при порохе был подписан, не? не с его согласия? Он не при делах? Где вас таких плодят ущербных, а порохосрань? Логика упорантов.
Сколько же такой порохошвали как ты платят?
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01.02.2022 14:19 Відповісти
Дурачок, без твоей подписи, любая бумажка - пшик. Я могу стоять у суда, но не подписывать ничего. Какие с меня взятки?
Так что не труси яйцами.
Ну а про барыжничество и т.д. вот и вскрылся ушлёпок парашкоиван)))
За Иловайск, вы уже зеленобыдло обосрались. там комойша, ваш вротдаватель отвечает.
Меняй методичку)))
Т.е сейчас покупать электрику у парашостана, не преступление, не? Да ты ванюша тупой.
Ах, да сорри, ты зелень тупорылая)))
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01.02.2022 15:17 Відповісти
додик ты тупой, де тебя никак не доходит? Для меня, что твой хозяин барыга, что коломойский, что зе и все зеленые, что опзж, что юля, что любые другие - мне пох на всех них, я в отличии от тебя, порохосранской продажной твари, Украиной не торгую и работаю на себя. Так, что бот закрой свой маленький поганый ротик и не истери.

За Иловайск и Дебальцево - вы все предатели Украины будете отвечать. Сменится зе и придет нормальный президент и все, кто допустил эти трагедии, все будут сидеть.

То, что до тебя не доходит, что отвечать будет барыга-президент за позорный минск2 - это твои проблемы. Удивляться нечему - кто вас набирает, хоть бы со средним образованием набирал вас в боты, тупое ты животное.
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01.02.2022 16:20 Відповісти
В методичке, новые главы. Умеет зеленотварь работать.
Похвально что, быдло научилось читать.
И для себя упоротое, изучи термин "барыга", а заодно изучи ВЕСЬ текст "минска2".
Всё остальное, это твои зеленобыдлячьи влажные детские фантазии.
Отдыхай дурачок.
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01.02.2022 16:25 Відповісти
Воно завело , а завело завдячуючи смердючим зебілам .
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01.02.2022 12:13 Відповісти
Точно, весь світ поважає наших наркоманів.


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01.02.2022 10:49 Відповісти
это ужасно
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01.02.2022 12:09 Відповісти
Ой дебіл.
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01.02.2022 10:50 Відповісти
Не, оно уже и Вангу видел и слышал! И опровергает ее прогнозы по поезкам в Украину западных политиков!
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01.02.2022 14:08 Відповісти
Молодец президент
Собаки лают караван идет
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01.02.2022 10:52 Відповісти
Отработал свою пацку, иуда?
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01.02.2022 10:54 Відповісти
и радость для зебилов - рабинович повторил (и похвалил зеленского ) тезисы зеЛоха о :

"Запад нагнетает и распространяет фейки о каком-то там "нападении".. Но наши зеленые друзья оказались умнее и не поверили эим фейкам"(с)рабинович
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01.02.2022 10:55 Відповісти
"Олег Петрович", спеціально для вас.
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01.02.2022 10:56 Відповісти
Домалюй до Януковича його вірного міністра торгівлі, Порошенка.
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01.02.2022 11:35 Відповісти
Що, фсЬо, здувся? Оди найвеличніВшивому закінчились? А чому?









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01.02.2022 12:13 Відповісти
Півники співають.
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01.02.2022 10:58 Відповісти
Я себе представляю как противно мировым лидерам общаться с этим чмом!!
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01.02.2022 10:55 Відповісти
Очень даже с интересом общаются
Даже великий Пу заинтересовался в общени
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01.02.2022 10:59 Відповісти
Твой вяликий пуй вообще считает твою зелупу пианистом -так сказала лошадь,которая отказывается с зелупой общаться )))
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01.02.2022 11:54 Відповісти
"...всі їдуть до нас" - как он обожает себя любимого, едут на поклон царю батюшке, вместо того, чтоб корректно заявить о совместных переговорах!
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01.02.2022 10:55 Відповісти
Хочу,щоб було так:
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01.02.2022 10:55 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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01.02.2022 10:57 Відповісти
А ще воно таки цікавиться прогнозами! 😁Напевне і гороскоп читає! 🤮
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01.02.2022 11:44 Відповісти
Может они едут "на собачку говорящую посмотреть"(с)
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01.02.2022 10:58 Відповісти
Гундосая самоустраненка все никак не успокоится и все ниже на коленях перед ****** ползать пытается
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01.02.2022 10:59 Відповісти
Клоунада продовжується.
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01.02.2022 10:59 Відповісти
*** закнись уже осёл, тошнит уже от тебя
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01.02.2022 11:01 Відповісти
Гірше зрадника лише дурень!!! 😡
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01.02.2022 11:04 Відповісти
ще гірше - самозакоханий дурень при владі...
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01.02.2022 11:30 Відповісти
Это ж как нужно было чмырить ребенка в детстве, чтобы к 44 годам выросло столько комплексов!
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01.02.2022 11:05 Відповісти
Скорее всего он с детства говно человек, поэтому ему сверсники отсыпали по полной..
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01.02.2022 11:37 Відповісти
Где молодец, там молодец. Но вопрос с главой САПвсе ещё открыт
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01.02.2022 11:07 Відповісти
ІХде?
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01.02.2022 12:21 Відповісти
Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами, всі їдуть до нас. Нам готові підставити плече, а не підніжку", - зазначив він. Дружні держави підставляють плече Україні і її народу ,котрій "зе " влада підставляє підніжки
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01.02.2022 11:09 Відповісти
Идиот. Едут не благодаря тебе а вопреки.
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01.02.2022 11:11 Відповісти
"Уж ты б,Зин,лучше промолчала бы..." (с)
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01.02.2022 11:14 Відповісти
Боже який баран! Їдуть бо ти тупиш і заяви робиш що хера тебе зрозуміло🤬
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01.02.2022 11:14 Відповісти
Що ж таке, а Ванга тут до чого? Віра Зе у понаднормальне бентежить, тому що Зе пропагує себе, як атеіст.
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01.02.2022 11:16 Відповісти
Молодец, сегодня прочитал по бумажке. Пусть кто то умный пишет ему, что должен говорить президент страны в предверии нападения. Никакой актерской импровизации. Он и так одним своим видом провоцирует врагов на атаку.
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01.02.2022 11:22 Відповісти
А Межгалактический шахматный турнир будет?
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01.02.2022 11:30 Відповісти
заткните фонтан
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01.02.2022 11:30 Відповісти
если б жеж фонтан))) - прорвало канализацию ))))
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01.02.2022 11:32 Відповісти
Всегда говорил и продолжаю утверждать - этому сцыцерону надо зашить рот суровыми нитками что-бы этот дегенерат молчал и сопел в свой пархатый нос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.02.2022 11:34 Відповісти
"Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами"

Благодаря Пороху, который и ввёл в оборот этот принцип.
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01.02.2022 11:34 Відповісти
великий блоггер
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01.02.2022 11:34 Відповісти
пока шото решали, ты на сейшелах отдыхал и бухал в карпатах
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01.02.2022 11:37 Відповісти
А чого він Вангу приплів? Алан Чумак та Кашпіровського напевне ,що не чув,про Месінга взагалі мовчу)
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01.02.2022 11:39 Відповісти
Поделитесь секретом,как вы это смотрите и слушаете?
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01.02.2022 11:40 Відповісти
Где-то с 2012 года он меня просто раздражал. С началом президенства я не могу его слушать. А сейчас даже читать его тяжело и больно.

Вопрос не только в ситуации где он раскрылся на полную или что уже накопилось впечатлений, он реально деградирует с каждым месяцем (или его дополнительно чем-то накачивают спецом, хз).
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01.02.2022 11:41 Відповісти
Істерика українських шоколадних друзів скабєєвої мене задовольняє.
Україна швидко міцніє, демократичний світ допомагає, ворогу все важче поперти на Україну - і це головне.
Розверни піаніно, Зеленський, покажи і зовнішнім, і внутрішнім ворогам те, що вони отримають.
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01.02.2022 11:41 Відповісти
Треба пояснити йому, що Україна не зє, і зє - це не Україна. Тому і їдуть допомагати Україні.
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01.02.2022 11:54 Відповісти
В местном "Rotary International" имел беседу с репортёром-международником, специализирующемся на Европе. Умный, знающий, циничный. Обойти самую острую тему последних недель ожидаемо не удалось.

Хотите сторонний взгляд прожжённого журналиста, который всё называет своими именами? Дальше от первого лица. Поехали...
* * *
Знаешь, почему мы ушли из Афганистана? Потому, что основную задачу для себя там выполнили. Денежные потоки на финансирование терроризма из того региона теперь под нашим контролем. Наркотрафик (ха-ха-ха) тоже. На компре завербовано тысячи людей - они не сдадут именно потому, что на компре. Попытаются прийти с повинной - будут уничтожены своими же. Страх - лучший мотиватор вербовочной работы. И самое главное - талибы всё это понимают, поэтому будут держать себя в рамках.

Мы пытались обучить афганцев всему - от военного дела до демократии. Хотели научить их пользоваться самой дорогой удочкой, которую мы могли себе позволить. Но они этой удочкой ковыряли в носу и гоняли баранов, а от нас требовали всё больше рыбы. Они не мотивированы, а те, кто мотивирован, мотивирован исключительно религиозным страхом. Афган 18-го века и Афган 21-го века гораздо ближе друг к другу, чем США 60-х годов 20-го века и США 20-х годов 21-го века. Оно нам надо?

Украина... Вы в корне отличаетесь от Афгана - вы европейцы по духу и бунтари по жизни. Но самая большая проблема в том, что у вас нет национального единства по главному вопросу. Скажу откровенно: Украина не такая важная для США страна, как это кажется. Можно было пойти по пути наименьшего сопротивления, позволить Путину взять под свой контроль ещё 2-3 восточные украинские области, и все большие игроки остались бы при своих. Это всё херня, что он пошёл бы на запад Украины и в Европу - там, где практически нет элит, ориентированных на Москву, невозможно удержать власть на штыках. Это должен понимать даже такой упырь, как Путин.

Но Вашингтон идёт на поддержку вашей страны из принципа, а иногда даже вопреки внутриполитическим рейтингам. Вон Трамп сейчас ездит по стране и обвиняет Байдена в том, что тот слишком много внимания уделяет Украине в то время, как нужно полностью переключиться на миграционный кризис и восстановление американской экономики послековидного периода.

Просто Байден, когда у вас ещё был президентом Порошенко, понял, насколько важно для тех, кто называет себя украинцами, а не ориентированными на Москву выходцами из СССР, сохранить свою страну и уберечь её от российской оккупации. По-моему, даже слово дал, что если его изберут главой Белого дома, не пойдёт на соглашательство с Москвой.
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01.02.2022 11:56 Відповісти
Но сейчас у вас этот (дословно) fucking jester, который сам не понимает чего хочет. То ему нужно срочно в НАТО, то подайте прямые переговоры с Путиным, то Америка нагнетает напряжённость, то дайте побольше оружия, то не раздражайте Путина, то срочно введите против него санкции. Наши журналисты его не любят - он не кажется умным, но кажется таким, который ведёт двойную игру. Он хочет быть хорошим для всех и сидеть на 5 стульях сразу - но так не бывает.

Белый дом сейчас знает, что делает - он играет с Москвой в долгую и в шахматы. Где сопутствующими фигурами и Китай, и Новая Европа, и старая Европа, и Турция, и Ближний Восток и ещё много других игроков. У которых своё мнение и свои профиты в этой игре. Партия всё равно будет за США, но при этом нужно сохранить на доске максимум союзных фигур. А ваш fucking jester требует играть в Чапаева (дословно было сказано: в боулинг). Вынь, вылож, прими в НАТО, введи санкции, а то договоримся с Путиным и отдадимся Китаю. Детский сад.

Поэтому я и боюсь, что даже такой опытный политик, как Байден, однажды может сказать себе (дословно): "Да пошли они в жопу - буду я рисковать своим рейтингом ради тех, кто не ценит поддержку главного партнёра и не знают, чего хотят." Там, конечно, Конгресс своё слово скажет, но слово президента тоже не двойка в покере.

Что дальше? Это были эмоции. Давление на Россию продолжится. Оружие будет идти в режиме нон-стоп. Санкции в режиме стэнд-бай. Главное, чтобы те, кто за США и НАТО между собой окончательно не разоср***. Вот зачем Шестой устроил этот спектакль в отношении Пятого? У нас последний копирайтер в редакции понимает, что это личная ненависть, и законом тут не пахнет. Наверное потому, что знает: на следующих выборах Вашингтон поддерживать Зе не будет. Мало того, существует шанс, что наша Фемида привяжет его к делам по Коломойскому. Есть данные, что Зе это понимает, и его люди уже сейчас ищут неформальные контакты с Трампом.

На кого ставит Белый дом? Порошенко, Кличко... Пожалуй, всё. А на кого ещё? Остальные связаны или с Москвой или с финансово-промышленными кругами, ориентированными на Москву. Да и не взлетит никто из новых проамериканских за это время. Так что будем убеждать их объединять усилия.

Превентивные санкции? Есть информация, что 18 февраля ударят по одному значимому сектору российской экономики в качестве предупреждения - сейчас советуемся с европейцами. Дальше будем смотреть. А британцы пойдут ещё дальше. Им терять ещё меньше, поэтому они ударят посильнее. Вплоть до заморозки российского бизнеса на всей территории островов и увеличения поставок ценной оборонной номенклатуры.

Нет, не думаю, что после сигналов последних трёх недель Путин будет пытаться дёргаться в военном плане. Хотя ракеты подтянет, конечно, ближе к западу. Потом сделает откат и, используя пятую колону в Украине, продолжит курс на её внутреннюю дестабилизацию. Впрочем, прогнозировать мысли такого человека бесполезно.


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01.02.2022 11:57 Відповісти
Воно повинне перебувати в дурдомі разом з тими , хто пише йому цю маячню .
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01.02.2022 12:15 Відповісти
Не удержался Вовчик что бы не съязвить, как маленький....( хотя для речи президента в парламенте в период опасности масштабного вторжения это не доречно) Ну по поводу "великого блогера" тут понятно в чей огород камень .., не стерпела "душа" гаранта обид ( пресс конференции) А кто же тогда " ванга"...
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01.02.2022 12:17 Відповісти
Ко-ко-ко, наполеончик рояльный раскудахтался в последнее время)))
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01.02.2022 12:45 Відповісти
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01.02.2022 12:54 Відповісти
В Україну їдуть потоки дипломатів яким не байдужі проблеми України.
Їдуть з дною думкою щозможуть образумити ДЛБ.
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01.02.2022 15:53 Відповісти
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02.02.2022 01:43 Відповісти
 
 