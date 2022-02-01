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Новини Допомога Україні Війна
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Цінуємо підтримку, але розраховуємо тільки на себе. У нас прекрасні дипломати, кращі за них лише наші військові, - Зеленський

Цінуємо підтримку, але розраховуємо тільки на себе. У нас прекрасні дипломати, кращі за них лише наші військові, - Зеленський

Рівень дипломатичної та військово-технічної підтримки, яку наразі отримує Україна, найвищий із 2014 року.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на відкритті сьомої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, інформує Цензор.НЕТ.

"Дипломатична підтримка України з 2014 року найбільша, безумовна і зберігається. Військово-технічна допомога із 2014 року найбільша і продовжує надходити до України. Головна філософія України незмінна, ми продовжуємо її дотримуватися, вона проста і зрозуміла: Ми цінуємо підтримку всіх, ми розраховуємо тільки на себе. Ми сильна країна, у нас прекрасні дипломати, кращі за них лише наші військові", - зазначив він.

"У нас дійсно є багато друзів, але у друзів є своя Батьківщина. Ми маємо розраховувати лише на себе", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) допомога (8453)


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Топ коментарі
+33
Что-то осла сегодня слишком много...
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01.02.2022 11:00 Відповісти
+32
И худший Гавнокомандувач Верховный
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01.02.2022 11:00 Відповісти
+28
Наші військові найкращі, а наш президент найгірший.
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01.02.2022 11:00 Відповісти
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Что-то осла сегодня слишком много...
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01.02.2022 11:00 Відповісти
Нюхнул что то с утреца уж очень забористое , вот и понесло Остапа
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01.02.2022 11:11 Відповісти
Надолго не хватит )
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01.02.2022 11:20 Відповісти
И худший Гавнокомандувач Верховный
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01.02.2022 11:00 Відповісти
Наші військові найкращі, а наш президент найгірший.
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01.02.2022 11:00 Відповісти
Є в медицині такий діагноз - біполярний розлад. Це про нашого Тамаду на Престолі.
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01.02.2022 11:02 Відповісти
А причиною такого біполярного розладу може бути вживання наркотиків чи психотропів.
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01.02.2022 11:52 Відповісти
А найкращий серед найкращих дипломатів, .... фсб-шний завхоз зЕзидентської ОПи.
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01.02.2022 11:02 Відповісти
Та кращій палкаводєц **********...
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01.02.2022 11:03 Відповісти
а оце наш найкращий дипломат

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01.02.2022 11:04 Відповісти
абхазкий бабуин АраХламидия, да известный дипломат
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01.02.2022 11:18 Відповісти
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01.02.2022 11:28 Відповісти
даст своему другу йузіку парабэллум, а сивухе сухие джинсы.
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01.02.2022 11:02 Відповісти
Тільки на себе воно розраховує, ЛОЛ)
Якби не США, ВБ та інші країни, до сраки були б ті дипломати.
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01.02.2022 11:03 Відповісти
зеленський з росцією і сам би справився, без західних панікерів.
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01.02.2022 11:04 Відповісти
Звучит, примерно, именно так...
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01.02.2022 11:06 Відповісти
Ми сильна країна, у нас прекрасні дипломати, кращі за них лише наші військові"

Не доиграл, Вова. Забыл лизнуть учителям, медикам, полицейским ... Не верю!
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01.02.2022 11:04 Відповісти
Может того, Порошенко Министром иностранных дел взять надо, бо с таким уклонистом головнокомандующим презом мы скоро точно останемся со Сватами и ****** во благо бизнеса квартального.
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01.02.2022 11:04 Відповісти
хоч щось видавила із себе ця непотреба
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01.02.2022 11:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1444s https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1444s


Крот из АП демонстративно слил разговор Зеленского и Байдена. Какое НАТО?
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01.02.2022 11:07 Відповісти
Зевіслюк не розуміє , що нас підтримує весь світ не завдяки йому ,
а неперекір йому , так як розуміють , що воно продасть Украіну , а сам здрисне на росію до своїх скотів 😡
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01.02.2022 11:08 Відповісти
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01.02.2022 11:11 Відповісти
Ну що не пиз...е, то як в калюжу пердне. До халери багато цього лайна. Хоч книжку видава.
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01.02.2022 11:12 Відповісти
А не можна було просто подякувати за підтримку, без але....ідіот
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01.02.2022 11:12 Відповісти
З його вуст це звучить так: ми цінуємо вашу допомогу, але ми й без вас... А насправді він злякався, що з такою могутньою допомогою прийдуть в Україну і американські війська, та зметуть цих монозрадників.
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01.02.2022 11:17 Відповісти
Не меліть дурниць. За звичай, війска приходять - то підорашкінськи . А зметуть - активна частина українського суспільства. Але цього і чекає *****. Був вихід- закон Парубія за ТСК - там повна і реально виконувана процедура зняття блазнів . Але гундоса самоусуванка це заветувало
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01.02.2022 11:23 Відповісти
это не дипломаты, это запад понимает что столько войск согнали не просто так. а зелох витает в облаках
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01.02.2022 11:21 Відповісти
Napomnite ka, chto jeshcho u vas samoje luchshoje v mire, odna zaberemenevsaja govorila, nailuchshij prezident mira, vjalicheishij iz vseh prezidentov (nu konechno ne po rostu a v dushe)
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01.02.2022 11:25 Відповісти
Зеля я дам Вам парабеллум.
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01.02.2022 11:25 Відповісти
Сам хоть понял - что сказал?
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01.02.2022 11:25 Відповісти
На практиці Зєлєнь виявився крутіше ніж бариги-папєрєдняки.
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01.02.2022 11:25 Відповісти
Хрясніть його хто-небуть дверима!
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01.02.2022 11:27 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27926610.html Якого ще покращення вам не вистачає?


Кажуть, що домашні тварини згодом стають схожими на господарів. Ось і Вова з кожним днем дедалі більше схожий на Єрмака.
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01.02.2022 11:28 Відповісти
Хм..Кто бы мог подумать,что от скумбрии так морду может разнести.
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01.02.2022 11:32 Відповісти
За 3 года так раздобреть... Бедствовали, видать, до президентства, недоедали, бедняги.
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01.02.2022 11:47 Відповісти
А лЭди смотрю тоже не изнуряет себя диетой. Любит семейка пожрать за казенный кошт, ох любит
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01.02.2022 11:46 Відповісти
Как Вам не стыдно такое говорить.Семья найвеличнішого всё отдает фронту ну и деткам еще.Они сами недоедают,с голодухи припухать начали.
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01.02.2022 11:51 Відповісти
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01.02.2022 13:18 Відповісти
Ну нинада нам помощи, путен гаварит, что бизнес в расее зарубает, вот и папа Беня, тоже против, денех в семье хватает.
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01.02.2022 11:29 Відповісти
Самый ценный дипломат это ты вова,стараешься поссориться с Америкой в пользу твоего хозяина путлера. Донюхался кокса, что мозги высыхают, или специально прикидываешься дурачком, усыпить бдительность 73% зебаранам.
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01.02.2022 11:30 Відповісти
І чим наші найкращі військові будуть відбивати напад орди? Відосіками? Цей дебіл таки допи*диться, що захід вмиє руки. Гундосе сраний, припини робити козу заходу. В той час, коли треба метатися по світу, домовлятися про підтримку, ти, *алупа хрипата, дурака валяєш по буковелях.
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01.02.2022 11:30 Відповісти
Тут чітко видно зворотній ефект: чи більше піськограй починає бовкати проти колективного Заходу - тим більша військова підтримка України.
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01.02.2022 12:02 Відповісти
Отож треба консультуватися з такими дипломатам перед тим, як давати інтерв*ю іноземним кореспондентам, а не з "араухімівшими давидами".
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01.02.2022 11:31 Відповісти
Просто тамада ( причем неплохой тамада), а не президент. Ну вот зачем , зачем артисту разговорного жанра то президенство? Всегда считал евреев умными и дальновидными людьми, но тут что-то пошло не так
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01.02.2022 11:42 Відповісти
В семье не без урода.
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01.02.2022 11:47 Відповісти
Для євреїв головне---особисте збагатчення. А для цього підходять всі методи--брехня, наклеп, фейки, розум,хитрість, зрада,базікання. До речі --вміють "заговорити "любу справу,яка їм вигідна.
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01.02.2022 14:06 Відповісти
Из ФБ

Сила бренду
Кажуть, що почувши фразу "Боже! Яке ж воно сцикливе і дурне!" ніхто навіть не запитує, про кого мова.
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01.02.2022 11:50 Відповісти
распіліл дєньгі на дорогах и расчітиваєт на сєбя... или он імєєт в віду что ето ми, гражданє, должни только на сєбя рассчітивать? 🤔🤔🤔
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01.02.2022 11:51 Відповісти
Військові - яким ти, падлюка заслана, вже третій рік не підвищуєш зарплатню!
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01.02.2022 12:08 Відповісти
Дипломаты - прекрасные, вийскови кращи.. А врачи ще кращи за вчителив, яки точно не гирши за дипломатив!
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01.02.2022 12:17 Відповісти
Коли завхоз керує дипломатами, то півсвіту не розуміє цю дипломатію. А українці розуміють,що цей "дипломат" агент ФСБ і ворог держави.
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01.02.2022 14:02 Відповісти
 
 