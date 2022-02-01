Цінуємо підтримку, але розраховуємо тільки на себе. У нас прекрасні дипломати, кращі за них лише наші військові, - Зеленський
Рівень дипломатичної та військово-технічної підтримки, яку наразі отримує Україна, найвищий із 2014 року.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на відкритті сьомої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, інформує Цензор.НЕТ.
"Дипломатична підтримка України з 2014 року найбільша, безумовна і зберігається. Військово-технічна допомога із 2014 року найбільша і продовжує надходити до України. Головна філософія України незмінна, ми продовжуємо її дотримуватися, вона проста і зрозуміла: Ми цінуємо підтримку всіх, ми розраховуємо тільки на себе. Ми сильна країна, у нас прекрасні дипломати, кращі за них лише наші військові", - зазначив він.
"У нас дійсно є багато друзів, але у друзів є своя Батьківщина. Ми маємо розраховувати лише на себе", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якби не США, ВБ та інші країни, до сраки були б ті дипломати.
Не доиграл, Вова. Забыл лизнуть учителям, медикам, полицейским ... Не верю!
Крот из АП демонстративно слил разговор Зеленского и Байдена. Какое НАТО?
а неперекір йому , так як розуміють , що воно продасть Украіну , а сам здрисне на росію до своїх скотів 😡
Кажуть, що домашні тварини згодом стають схожими на господарів. Ось і Вова з кожним днем дедалі більше схожий на Єрмака.
Сила бренду
Кажуть, що почувши фразу "Боже! Яке ж воно сцикливе і дурне!" ніхто навіть не запитує, про кого мова.