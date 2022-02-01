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Новини
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Перевірка сил Росії та Білорусі: РФ перекинула війська на 10 тис. км, задіяні авіапідрозділи та військові частини ППО

Перевірка сил Росії та Білорусі: РФ перекинула війська на 10 тис. км, задіяні авіапідрозділи та військові частини ППО

Війська Східного військового округу в рамках перевірки сил реагування Союзної держави перекинуті на відстань до десяти тисяч кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це повідомив Міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Відповідно до рішення президентів Росії та Білорусі проводиться перевірка сил реагування Союзної держави. Від російських Збройних сил задіяні органи військового управління та підрозділи Східного військового округу. Наразі проходить перший етап перевірки. Війська перекинуті на відстань до десяти тисяч кілометрів, у тому числі перебазовано авіаційні підрозділи та військові частини протиповітряної оборони", - сказав Шойгу на селекторній нараді.

За його словами, "організована охорона та оборона державних та військових об'єктів, державного кордону у повітряному просторі в рамках Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони Білорусі та Росії".

Зазначається, що перевірка сил Союзної держави відбувається у два етапи. На першому етапі (до 9 лютого) буде передислоковано та створено угруповання військ на території Білорусі. На другому етапі (з 10 по 20 лютого) відбудуться спільні навчання "Союзна рішучість-2022", у рамках яких будуть відпрацьовані питання "запобігання та відображення зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави".

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Нагадаємо, раніше постпред США при ООН Томас-Грінфілд повідомила, що РФ планує збільшити кількість військових на білорусько-українському кордоні до понад 30 тис.

армія рф (17876) Білорусь (7970) росія (66144) військові навчання (2781) Шойгу Сергій (629)


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Топ коментарі
+12
Это ж сколько бабла можно было влить в экономику или пусть даже на пенсии... Феерические долб.....
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01.02.2022 11:39 Відповісти
+10
Ки та й ці , тайга ваш. Фас! Япона, забирайте Куріли та Сахалін.
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01.02.2022 11:49 Відповісти
+8
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01.02.2022 11:46 Відповісти
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Ну правильно ,минус миллион ваты за год явно мало ,надо стремиться к большему ...
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01.02.2022 11:38 Відповісти
Не нагнітайте.
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01.02.2022 13:09 Відповісти
Это ж сколько бабла можно было влить в экономику или пусть даже на пенсии... Феерические долб.....
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01.02.2022 11:39 Відповісти
Вяяличие, оно такое...
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01.02.2022 11:54 Відповісти
на это говно только в кошмаре напасть можно, а они скулят шо кто то мол позарился на их выгребные ямы и валежник. у них столько дряни, что хватит уничтожить таких планет - десятки - радиация, биооружие, новички и главное - полностью отбитое население, но они упорно визжат что вот-вот на них нападут
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01.02.2022 11:39 Відповісти
Захіндні політики і засоби масової інформацію наголошують на загрозі. Навіть мордорський шойгу підтверджує то, що перекидання військ відбувається.
А Зебобік каже, щоб не нагнітали.
І хто тут не наркоман або зрадник?
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01.02.2022 11:41 Відповісти
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01.02.2022 11:46 Відповісти
Ки та й ці , тайга ваш. Фас! Япона, забирайте Куріли та Сахалін.
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01.02.2022 11:49 Відповісти
10000 км это с под Японии весь металлолом перевезли)) а после 20 февраля если полезут, то киздец расее и Япония обустроит острова и покажет крепостным шо надо ходить на унитаз а не на дырку)) и китайцам ляпота появится на карте новая провинция Сибирь))
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01.02.2022 12:32 Відповісти
10 000 км, це ще й можна з Камчатки зробити Японський автономний округ. Ще й зостанеться.
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01.02.2022 13:35 Відповісти
Китайці молодці, дали команду очистити Схід від москалів, а вони і виконують….

СтарШой сказал… Не рипнуться…
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01.02.2022 11:53 Відповісти
запобігання та відсіч 🧐
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01.02.2022 12:03 Відповісти
Війна на два фронти - це так обтяжливо! Для москалів. Тільки кацапи можуть з оцим упоратись, якщо китайцю Сибір в одвічну оренду віддати.
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01.02.2022 12:17 Відповісти
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01.02.2022 12:29 Відповісти
Нравится мне настрой украинцев в последние дни.

"Или нападайте уже, или нах отсюда в свои болота!"

Так и освобождение Донбасса произойдет, дня за два-три. А потом участники будут друг друга спрашивать "А чому ми раніше це не зробили? - Да хз. Сам в шоке."
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01.02.2022 14:22 Відповісти
 
 