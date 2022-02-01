Перевірка сил Росії та Білорусі: РФ перекинула війська на 10 тис. км, задіяні авіапідрозділи та військові частини ППО

Війська Східного військового округу в рамках перевірки сил реагування Союзної держави перекинуті на відстань до десяти тисяч кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це повідомив Міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Відповідно до рішення президентів Росії та Білорусі проводиться перевірка сил реагування Союзної держави. Від російських Збройних сил задіяні органи військового управління та підрозділи Східного військового округу. Наразі проходить перший етап перевірки. Війська перекинуті на відстань до десяти тисяч кілометрів, у тому числі перебазовано авіаційні підрозділи та військові частини протиповітряної оборони", - сказав Шойгу на селекторній нараді.

За його словами, "організована охорона та оборона державних та військових об'єктів, державного кордону у повітряному просторі в рамках Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони Білорусі та Росії".

Зазначається, що перевірка сил Союзної держави відбувається у два етапи. На першому етапі (до 9 лютого) буде передислоковано та створено угруповання військ на території Білорусі. На другому етапі (з 10 по 20 лютого) відбудуться спільні навчання "Союзна рішучість-2022", у рамках яких будуть відпрацьовані питання "запобігання та відображення зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави".

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Нагадаємо, раніше постпред США при ООН Томас-Грінфілд повідомила, що РФ планує збільшити кількість військових на білорусько-українському кордоні до понад 30 тис.