За добу від COVID-19 у Києві померли 5 осіб, виявлено 2 363 нові випадки захворювання, - Кличко
У Києві за минулу добу виявлено 2 363 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 367 993), зафіксовано 5 летальних випадків від вірусу (загалом 8 510).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, захворіли: 1271 жінка віком від 18 до 93 років, 756 чоловіків віком від 18 до 89 років, 144 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 192 хлопчики від 1 місяця до 17 років.
Зафіксовано 5 летальних випадків від вірусу (загалом 8 510). Серед них: 2 жінки 80 та 83 роки, 3 чоловіків від 22 до 87 років.
До лікарень столиці госпіталізовано 81 хворого на коронавірус та 180 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Водночас, 873 подолали коронавірус (загалом 336 865).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (435), Дарницькому (375) та в Святошинському (268).
Будь ласка, зачекайте...
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Спасибки природе матушке, за законы развития жизни на земле. У сверхагрессивных форм вирусов выживаемость ниже, чем у менее летальных штаммов.
А теперь прикол (НИКАКИХ НАМЕКОВ на некие правила!, случайная выборка попавшая на глаза) - три семьи, все привитые, мужики астрозенекой, жены 1 пфайзер, 2 китайскими мертвецами. Заболели все с одинаковыми симптомами (есть подозрение на смесь короны с гриппом). Положительный ПЦР у жен и отрицательный у мужиков! Случай РЕАЛЬНЫЙ.
А теперь вопрос - куда лазят жены и куда смотрят мужики?
Это так, для разрядки, но этотреальный случай, никакой рекламы, просто так совпало.