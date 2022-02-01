На столичній Оболоні жорстоко побили двох літніх жінок, потерпілих госпіталізовано, - поліція. ФОТО

За фактом тілесних ушкоджень двом жінкам на столичній Оболоні розпочато кримінальні провадження. Потерпілих госпіталізовано. Нападника розшукують правоохоронці, йому загрожує до трьох років ув’язнення. Увага! Фото 18+

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожих про те, що на вулиці Йорданській та Приозерній невідомий побив двох місцевих мешканок. На місце події виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та лікарі.

Попередньо встановлено, що незнайомець раптово накинувся на жінок, побив їх та втік. Потерпілих госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.



Фото: ДТП.kiev.ua

За даним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до трьох років. На даний час поліцейські встановлюють особу, причетну до скоєння злочину.

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Водночас, як розповів dtp.kiev.ua син однієї із постраждалих, його 61-річну матір побили "малолітки" задля забави.

"Друзі, в мій дім прийшла біда, сьогодні моя 61-річна мати о 7:00 йшла на роботу, на вулиці Йорданська, 6 на неї напали, не зрозуміло поки хто, не зрозуміло поки скільки, зрозуміло тільки що це були не люди, швидше рейд малоліток, нічого не забрали, телефон, сумка, гаманець, все на місці, ці іроди це робили задля забави, на цій же вулиці в проміжок 10-15 хвилин так само побили жінку, яка так і не вийшла з реанімації на даний момент, прошу якщо хоч якась інформація, що хтось щось бачив, дайте знати, дуже важливо 063-861-61-91" - пише син постраждалої жінки.