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Новини
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На столичній Оболоні жорстоко побили двох літніх жінок, потерпілих госпіталізовано, - поліція. ФОТО

За фактом тілесних ушкоджень двом жінкам на столичній Оболоні розпочато кримінальні провадження. Потерпілих госпіталізовано. Нападника розшукують правоохоронці, йому загрожує до трьох років ув’язнення. Увага! Фото 18+

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожих про те, що на вулиці Йорданській та Приозерній невідомий побив двох місцевих мешканок. На місце події виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та лікарі.

Попередньо встановлено, що незнайомець раптово накинувся на жінок, побив їх та втік. Потерпілих госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

На столичній Оболоні жорстоко побили двох літніх жінок, потерпілих госпіталізовано, - поліція 01
Фото: ДТП.kiev.ua

За даним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до трьох років. На даний час поліцейські встановлюють особу, причетну до скоєння злочину.

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Водночас, як розповів dtp.kiev.ua син однієї із постраждалих, його 61-річну матір побили "малолітки" задля забави.

"Друзі, в мій дім прийшла біда, сьогодні моя 61-річна мати о 7:00 йшла на роботу, на вулиці Йорданська, 6 на неї напали, не зрозуміло поки хто, не зрозуміло поки скільки, зрозуміло тільки що це були не люди, швидше рейд малоліток, нічого не забрали, телефон, сумка, гаманець, все на місці, ці іроди це робили задля забави, на цій же вулиці в проміжок 10-15 хвилин так само побили жінку, яка так і не вийшла з реанімації на даний момент, прошу якщо хоч якась інформація, що хтось щось бачив, дайте знати, дуже важливо 063-861-61-91" - пише син постраждалої жінки.

жінки (632) побиття (958) Київ (19688) Нацполіція (15285)


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Топ коментарі
+16
Ищите теперь видосики этих уродцев и пакуйте.
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01.02.2022 11:58 Відповісти
+12
Садить таких малолеток в психушку до конца жизни
Когда уже перепишут Уогловный Кодекс который писал еще рыг Портнов.
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01.02.2022 12:02 Відповісти
+11
Тільки зовсім дебільне може таке зробити...
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01.02.2022 12:02 Відповісти
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Ищите теперь видосики этих уродцев и пакуйте.
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01.02.2022 11:58 Відповісти
Одуження жінкам.
Невже не було поруч не байдужих перехожих?
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01.02.2022 12:00 Відповісти
Тільки зовсім дебільне може таке зробити...
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01.02.2022 12:02 Відповісти
Садить таких малолеток в психушку до конца жизни
Когда уже перепишут Уогловный Кодекс который писал еще рыг Портнов.
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01.02.2022 12:02 Відповісти
Тебе нужен кодекс с максимальными сроками за все подряд? И это в стране с сильнейшей коррупцией? Лол, дебилы.
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01.02.2022 12:57 Відповісти
Ну за маму не писать надо а расчитаться ..
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01.02.2022 12:22 Відповісти
Рассчитаться? В смысле пойти покалечить этих людей и потом тоже сесть вместе с ними лет на 5? Чтоб нищая мама передачки носила? Рассчитайся сам с собой, быдло тупое из 90-х, мля.
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01.02.2022 12:55 Відповісти
Та нет милок ,тупое быдло это то которое не может расчитаться за мать так ,чтобы никуда не садиться поэтому твой уровень вообщем ясен .
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01.02.2022 12:58 Відповісти
Єто не люди...
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01.02.2022 13:02 Відповісти
Непонятно какого числа? В 7.00 появление на улице группы невменяемых малолеток маловероятно. Это в соседнем со мной доме.
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01.02.2022 12:31 Відповісти
До 3-х лет? Наградите ещё.
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01.02.2022 12:33 Відповісти
Какая то **** или суки решили самоутвердиться. И выбрали самых немощных и старых. Получается . Это суки-отморозки. Еще и сцыкливые как моя половая тряпка, которой я убираю за своим псом. Если он до утра не дотерпит.
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01.02.2022 13:03 Відповісти
Виродки яжематєй. Коли ці яжематі носяться зі своїми 3-5-7-річними аніжедєті, то всі мовчать. А потім дивуються, звідки беруться такі виродки!
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01.02.2022 13:25 Відповісти
Зараз цих собак малолетніх з телефонами і без ... випивших, під солями, під якимсь гівном на кожному кроці і в кожному місті...Не можливо пройте без зауважень: матюки від сцикунів різного віку, починаючи із 2 го класу ( це про Черкаси)....дибільний ржач, відкрита неповага до дорослих. Вони не вважають закрити свій матюкивий рот при появі дорослого, натомісцть ще й посилають нах........Суспільство деградує жостко.....і не без інтернету, тік тока, смартфонів...самовираження ..вірніше випорожнення.....

Нададь виросло і росте покоління гівнюків, які не відповідали за свої слова в живу....в інтернеті можна кого угодно послать.....І розуміють силу пистона, бо ніколи не отримували в харю...
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01.02.2022 14:01 Відповісти
 
 