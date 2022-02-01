Українець Сінченко, який вже втретє потрапив до полону найманців РФ, оголосив голодування в СІЗО окупованого Донецька

Український патріот Григорій Сінченко, якого незаконно утримують у СІЗО окупованого Донецька, оголосив голодування.

Про це повідомила мати Григорія Тетяна Гулевська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За її словами, причина такого вчинку Григорія невідома. Окупанти, які тримають українця "на підвалі", рідним нічого не пояснюють.

Як повідомлялося, 25-річного Григорія Сінченка було заарештовано в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували нібито в партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора. У грудні 2017 року Сінченко разом із 74 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся до України. У жовтні 2019 року Сінченка знову затримали "спецслужби "ДНР". Тривалий час рідні не знали, де перебуває Григорій. 21 травня 2020 йому вдалося втекти з в'язниці "ДНР", однак 29 червня Сінченка знову затримали.

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