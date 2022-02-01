УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11034 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
4 554 12

Українець Сінченко, який вже втретє потрапив до полону найманців РФ, оголосив голодування в СІЗО окупованого Донецька

Українець Сінченко, який вже втретє потрапив до полону найманців РФ, оголосив голодування в СІЗО окупованого Донецька

Український патріот Григорій Сінченко, якого незаконно утримують у СІЗО окупованого Донецька, оголосив голодування.

Про це повідомила мати Григорія Тетяна Гулевська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За її словами, причина такого вчинку Григорія невідома. Окупанти, які тримають українця "на підвалі", рідним нічого не пояснюють.

Як повідомлялося, 25-річного Григорія Сінченка було заарештовано в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували нібито в партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора. У грудні 2017 року Сінченко разом із 74 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся до України. У жовтні 2019 року Сінченка знову затримали "спецслужби "ДНР". Тривалий час рідні не знали, де перебуває Григорій. 21 травня 2020 йому вдалося втекти з в'язниці "ДНР", однак 29 червня Сінченка знову затримали.

Читайте: Український політв'язень Іван Яцкін оголосив голодування

Автор: 

голодування (426) окупація (6753) Донбас (22357) політв’язні (1357)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Є питання-а навіщо він туди повертався???
показати весь коментар
01.02.2022 12:04 Відповісти
+5
Впечатление что ДЫБИЛ!
показати весь коментар
01.02.2022 12:06 Відповісти
+3
Мазохист?
показати весь коментар
01.02.2022 12:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є питання-а навіщо він туди повертався???
показати весь коментар
01.02.2022 12:04 Відповісти
Мабуть має зайву вагу. А просто скинути не може. Тому, щоб пілтримувати себе у формі, йде в "ордло" щоб сісти та оголосити "голодування"
Хай там що, а всі ознаки недоумства він має. А мо' просто працює на кацапів .
показати весь коментар
01.02.2022 12:51 Відповісти
Мазохист?
показати весь коментар
01.02.2022 12:04 Відповісти
Мазахист. Его меняют, он обратно туда.. он бежит и опять туда же.
показати весь коментар
01.02.2022 12:06 Відповісти
Впечатление что ДЫБИЛ!
показати весь коментар
01.02.2022 12:06 Відповісти
Может вышку ремонтирует, а он ее снова выводит из строя, серийный подрывник?
показати весь коментар
01.02.2022 12:12 Відповісти
Патриот скоро получит третью квартиру в Киеве.
Пока не дадут на Крещатике с видом на жилье Суркисов - не успокоится.
показати весь коментар
01.02.2022 12:16 Відповісти
"Професійний вязень Динири"? То це за нього сцикун віддав Цемаха?
показати весь коментар
01.02.2022 12:34 Відповісти
У него абонемент?
показати весь коментар
01.02.2022 13:51 Відповісти
Нагадує мишей і кактуса.
показати весь коментар
01.02.2022 14:25 Відповісти
 
 