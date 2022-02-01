У разі повномасштабного наступу Росії Рада продовжить виконувати свої обов’язки, - Корнієнко

У разі повномасштабного наступу Росії на Україну Верховна Рада залишатиметься дієздатною.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в кулуарах в інтерв’ю журналістам перший заступник спікера Олександр Корнієнко.

Він нагадав що вчора спікер Руслан Стефанчук коментував цю ситуацію.

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"Ми не будемо говорити про деталі, які захищені законодавством про військову та державну таємницю. Є розроблений регламент порядку дій, але ми не розповідатимемо його в прямому ефірі", - зауважив перший віцеспікер.

Корнієнко запевнив, що у разі наступу Росії Верховна Рада продовжить виконувати покладені на неї Конституцією та законодавством обов’язки.