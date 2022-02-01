У разі повномасштабного наступу Росії Рада продовжить виконувати свої обов’язки, - Корнієнко
У разі повномасштабного наступу Росії на Україну Верховна Рада залишатиметься дієздатною.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в кулуарах в інтерв’ю журналістам перший заступник спікера Олександр Корнієнко.
Він нагадав що вчора спікер Руслан Стефанчук коментував цю ситуацію.
"Ми не будемо говорити про деталі, які захищені законодавством про військову та державну таємницю. Є розроблений регламент порядку дій, але ми не розповідатимемо його в прямому ефірі", - зауважив перший віцеспікер.
Корнієнко запевнив, що у разі наступу Росії Верховна Рада продовжить виконувати покладені на неї Конституцією та законодавством обов’язки.
Топ коментарі
+8 Romk@
показати весь коментар01.02.2022 12:11 Відповісти Посилання
+3 Vladimir K
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+2 Нина Лабунская
показати весь коментар01.02.2022 12:12 Відповісти Посилання
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Ленка Зели - уже тоже заграницей.
Эта зеленая погань вместе с Беней, которые обокрали украинцев, защищать Украину не будут, побегут вприпрышку встречать оккупантов хлебом-солью
А теперь льете нам в уши что будете чуть ли не в боевой обстановке ( в секретном окопе или в погребе?) продолжать заниматься законотворчеством.
Ну идиоты 6 - лять, вы по жизни дебилы или вы там в раде такими становитесь? Что вы там жрете, или нюхаете такое?
Друзі, ми добровільно в результаті прямих виборів 2019-го року перетворилися з суб'єкта на об'єкт міжнародної політики. Ми не формуємо повістку, тому ваше ниття всім до сраки.
Нашого президента цитує Кремль, мовляв, он українці самі підтверджують, що ми на них нападати не збираємось.
Наш президент за рік відпочиває в кілька разів більше, ніж я зі своєю скромною альфацентаврою. В тому числі - поки ворог збирає війська на кордоні.
Наш президент, що є інструментом в руках Коломойского, Фірташа та Ахметова, до завершення першого строку має головне завдання: посварити нас із союзниками, в першу чергу - зі Сполученими Штатами та Великою Британією.
І тоді ми залишимось наодинці з Кремлем, коли за нашою спиною стоятиме Німеччина. І, може Угорщина. Вони істерії не нагнітатимуть, просто спостерігатимуть, як нас зжеруть.
Розповсюджувати кремлівські тези про нагнітання істерії, які чомусь довбичить наш президент, можуть лише два типи людей. Ті, кому за це платять. Та ті, кому бракує мізків.
Краще подякуйте союзникам за надану зброю.