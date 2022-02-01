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Новини Війна
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У разі повномасштабного наступу Росії Рада продовжить виконувати свої обов’язки, - Корнієнко

У разі повномасштабного наступу Росії Рада продовжить виконувати свої обов’язки, - Корнієнко

У разі повномасштабного наступу Росії на Україну Верховна Рада залишатиметься дієздатною.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в кулуарах в інтерв’ю журналістам перший заступник спікера Олександр Корнієнко.

Він нагадав що вчора спікер Руслан Стефанчук коментував цю ситуацію.

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"Ми не будемо говорити про деталі, які захищені законодавством про військову та державну таємницю. Є розроблений регламент порядку дій, але ми не розповідатимемо його в прямому ефірі", - зауважив перший віцеспікер.

Корнієнко запевнив, що у разі наступу Росії Верховна Рада продовжить виконувати покладені на неї Конституцією та законодавством обов’язки.

Автор: 

ВР (15048) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+8
На Сейшелах?
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01.02.2022 12:11 Відповісти
+3
Да вы в достаточно мирное время не выполняли свои обязанности.
А теперь льете нам в уши что будете чуть ли не в боевой обстановке ( в секретном окопе или в погребе?) продолжать заниматься законотворчеством.
Ну идиоты 6 - лять, вы по жизни дебилы или вы там в раде такими становитесь? Что вы там жрете, или нюхаете такое?
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01.02.2022 12:29 Відповісти
+2
"виконувати обов'язки" ???? Так вам уже зараз ніхто не довіряє, куди вже "далі?
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01.02.2022 12:12 Відповісти
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На Сейшелах?
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01.02.2022 12:11 Відповісти
в дубаях, мершалловы острова, фиджи, вануату, шри-ланка, кипр.... вобщем по-домам сидеть будут и чатиться
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01.02.2022 12:24 Відповісти
Арахамия вывез свою семью на Крит.
Ленка Зели - уже тоже заграницей.
Эта зеленая погань вместе с Беней, которые обокрали украинцев, защищать Украину не будут, побегут вприпрышку встречать оккупантов хлебом-солью
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01.02.2022 12:29 Відповісти
"виконувати обов'язки" ???? Так вам уже зараз ніхто не довіряє, куди вже "далі?
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01.02.2022 12:12 Відповісти
На чьей стороне?
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01.02.2022 12:15 Відповісти
Виконуйте,тільки обов'язок військовий,на передній лінії фронту!
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01.02.2022 12:18 Відповісти
В режимі онлайн.Не для того,ви собі канікули до 15 лютого робили.І більш ніж впевнений,що при загрозі каців,ви продовжите свій "локдаун" на 2 тижня і більше.
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01.02.2022 12:20 Відповісти
Перебування на канікулах - це так тепер у зелених називається виконання обов'язків.
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01.02.2022 12:24 Відповісти
Да вы в достаточно мирное время не выполняли свои обязанности.
А теперь льете нам в уши что будете чуть ли не в боевой обстановке ( в секретном окопе или в погребе?) продолжать заниматься законотворчеством.
Ну идиоты 6 - лять, вы по жизни дебилы или вы там в раде такими становитесь? Что вы там жрете, или нюхаете такое?
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01.02.2022 12:29 Відповісти
Дивують пости в стрічці про «нагнітання істерії» «західними медіа».

Друзі, ми добровільно в результаті прямих виборів 2019-го року перетворилися з суб'єкта на об'єкт міжнародної політики. Ми не формуємо повістку, тому ваше ниття всім до сраки.

Нашого президента цитує Кремль, мовляв, он українці самі підтверджують, що ми на них нападати не збираємось.

Наш президент за рік відпочиває в кілька разів більше, ніж я зі своєю скромною альфацентаврою. В тому числі - поки ворог збирає війська на кордоні.

Наш президент, що є інструментом в руках Коломойского, Фірташа та Ахметова, до завершення першого строку має головне завдання: посварити нас із союзниками, в першу чергу - зі Сполученими Штатами та Великою Британією.

І тоді ми залишимось наодинці з Кремлем, коли за нашою спиною стоятиме Німеччина. І, може Угорщина. Вони істерії не нагнітатимуть, просто спостерігатимуть, як нас зжеруть.

Розповсюджувати кремлівські тези про нагнітання істерії, які чомусь довбичить наш президент, можуть лише два типи людей. Ті, кому за це платять. Та ті, кому бракує мізків.

Краще подякуйте союзникам за надану зброю.
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01.02.2022 12:53 Відповісти
Три роки зелене стадо знищують країну, то зрозуміло для кого вони готові залишитись працездатними при вторгненні
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01.02.2022 13:01 Відповісти
Анекдот, але не смішно.
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01.02.2022 14:30 Відповісти
Верховна Рада проведе засiдання на Сейшелах, на Багамах та остаточно осяде в Парижi. А вы, граждане-лохи, сидите под обстрелами.
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01.02.2022 14:37 Відповісти
 
 