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Новини
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В ДБР підтвердили проведення обшуків у Коболєва за фактом незаконного відчуження у 2020 році газу на 2,2 млрд грн. ФОТО (оновлено)

Державне бюро розслідувань проводить обшуки за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.

Про це повідомили Цензор.НЕТ у ДБР.

Зазначається, що обшуки проводять у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України", в офісі АТ "Укртрансгаз" та у керівників приватних підприємств за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.

В Бюро пообіцяли повідомити деталі згодом.

В пресслужбі ДБР зазначили, що здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 мільйонів куб. м природного газу посадовцями АТ "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України" за співучасті з іншими особами.

"Слідством перевіряється інформація щодо правомірності повернення "Нафтогазом України" боргу комерційним структурам, що виник понад двадцять років тому. Керівництво НАК "Нафтогаз України" за зверненням АТ "Укртрансгаз" погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав. Керуючись рішенням керівництва державної компанії Господарський суд міста Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 мільйонів куб. м природного газу", - йдеться в повідомленні.

За висновками експертів, сума підтверджених збитків становить 2 млрд 182 млн гривень. Крім того, додали в ДБР, встановлено, що керівник НАК "Нафтогаз України" підписав Рішення акціонера АТ "Укртрансгаз" щодо мирових угод без погодження Наглядової Ради НАК "Нафтогаз України".

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що ДБР проводить обшуки в Коболєва.

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В ДБР підтвердили проведення обшуків у Коболєва за фактом незаконного відчуження у 2020 році газу на 2,2 млрд грн 01
В ДБР підтвердили проведення обшуків у Коболєва за фактом незаконного відчуження у 2020 році газу на 2,2 млрд грн 02

Автор: 

Нафтогаз (4433) обшук (1983) Укртрансгаз (878) Коболєв Андрій (823) ДБР (3562)


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Топ коментарі
+38
и не говори.. бАрыга морду себе нажрал - скоро треснет:
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01.02.2022 12:22 Відповісти
+32
Ай-яй-яй. У Фирташа в пользу Украины газ забрали.

Ну так ЗЕ сейчас все возвращает олигархам с лихвой.
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01.02.2022 12:19 Відповісти
+27
Иди уже стекломоя глотни или боярки. Чем вы там упоротые Зебабуины убиваетесь.
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01.02.2022 12:19 Відповісти
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Газанул, так газанул.
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01.02.2022 12:16 Відповісти
Маме газа не хватает.
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01.02.2022 12:18 Відповісти
На НАРЫ сволоту эту от него ниточки к Барыге потянутся ..
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01.02.2022 12:17 Відповісти
Иди уже стекломоя глотни или боярки. Чем вы там упоротые Зебабуины убиваетесь.
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01.02.2022 12:19 Відповісти
и не говори.. бАрыга морду себе нажрал - скоро треснет:
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01.02.2022 12:22 Відповісти
🤮
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01.02.2022 12:23 Відповісти
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01.02.2022 15:09 Відповісти
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01.02.2022 15:15 Відповісти
это от нервов)))))
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01.02.2022 12:37 Відповісти
да и как посмел Коболев отобрать газ у фирташа в пользу Украины, верно?
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01.02.2022 12:23 Відповісти
Це як Роттердам+. Постраждали два підприємства Коломойського, інші були у виграші. Але ж зелебобікам достатньо коментаря Натахи Пів-вареника.)
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01.02.2022 12:27 Відповісти
Зебіле, поясни чому Нафтогаз при Баризі був суперприбутковим, а при Торчку - суперзбитковим? Доречі, як тільки звільнили злочинця Коболєва, не стало кудись газу. ))
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01.02.2022 12:24 Відповісти
"вы нипанимаете, этадругое! коболев крал у каламойскага, фирташа и газпрома и нагло прятал газ в госхранилища Украины!"(с)зебилы
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01.02.2022 12:30 Відповісти
Тупость непробиваемая. Прибыль за счёт обдирания населения и ужимания экономики, потому что деньги понесли только в Нефтегаз, это сверхгениально в понимании ботвы.
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01.02.2022 12:59 Відповісти
и деньги пропали для закупки газа на зиму, так зелебобики шож натворил такого Коболев шо из плюсов шапито 95 сразу в минуса ушло?
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01.02.2022 13:14 Відповісти
Читаючи коменти під твоїм , таке враження що тебе в лайно мокнули 😂😂😂
А твоє мовчання доказує те що тобі це подобається 🙂
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01.02.2022 18:37 Відповісти
Ай-яй-яй. У Фирташа в пользу Украины газ забрали.

Ну так ЗЕ сейчас все возвращает олигархам с лихвой.
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01.02.2022 12:19 Відповісти
Не даремно Агрохімія літав до Фірташа.
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01.02.2022 12:22 Відповісти
АМКУ расследует продажу в 2021 г. Нефтегазом газа по заниженной цене облгазам Фирташа размере 6 млрд. м3 и дочке Нефтегаза ООО "....", т.е. частным лицам, в размере 2.2 млрд. м3. Ботва просто безмозгов.
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01.02.2022 13:20 Відповісти
Тот АМКУ, который по указанию ЗЕ Фирташу и Коломою простил штрафы на сотни миллионов долларов?

Ну круто чо.
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01.02.2022 16:48 Відповісти
Вот же гады сделали Нафтогаз самым крупным налогоплательщиком страны с рекордной прибылью, Газпром раком поставили и не дали заработать хозяину преЗедента, ну теперь то все норм - 20ярдов убытка, Беня в шоколаде. Зебизяны довольны?
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01.02.2022 12:21 Відповісти
Від Зеленського одні проблеми для людейта держави!Питання в тому,що воно саме ніколи не піде з посади,бо нема в нього честі ні на крихту!Сам казав про те,що як не буде справлятися з роботою-сам піде!Не йде,хупца- зрадник!Треба допомогти блазню,бо інакше нам всім буде непереливки!
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01.02.2022 12:36 Відповісти
Почекай , ще рано! Ще не всі зроблені разом.
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01.02.2022 12:39 Відповісти
Бене подарили просто так миллиарды кубов газа.
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01.02.2022 12:22 Відповісти
Чому прото так7 А благодарочка?))
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01.02.2022 12:25 Відповісти
Ніхто йому не дарував. Він сам бере все, що захоче. Не для того він посадив у крісло президента України свою мавпочку, щоб ще щось у когось запитувати.
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01.02.2022 12:48 Відповісти
И как это на неприкасаемого жулика замахнулись?
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01.02.2022 12:35 Відповісти
А в чем жулик?)
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01.02.2022 14:24 Відповісти
2020? 😲 А як щодо Порошенка? Якась дата не правильна.
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01.02.2022 12:37 Відповісти
Бубочка бореться з за олігархів.
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01.02.2022 12:42 Відповісти
и что хотят найти? золотую пыль?
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01.02.2022 13:23 Відповісти
Ймовірно Коломойський шукає газ, який начебто повинний бути його. Це моя думка
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01.02.2022 13:52 Відповісти
Так а що взагалі то шукають,не зрозуміло, може газ,який вкрали,чи що?
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01.02.2022 14:09 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27928562.html Ну не у Фирташа же обыски проводить
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01.02.2022 14:19 Відповісти
Напоминаю что ДБР это карманная структура офиса Президента.

Фирташ и Ермак:

1) Свалили менеджмент в Нафтогазе (который вытащил $5,5 млрд из Газпрома) и поставили ручного Витренко.

2) Выдавили Наб.совет из Нафтогаза

Витренко, в свою очередь:

3) Похоронил рынок газа

4) и заключил контракты с белорусскими компаниями которые находятся под санкциями.

Все это кажется удивительным, если не принимать один факт: Ермак - российский шпион. Его цель не просто разворовывать Украину и договариваться с олигархами. Его цель - МАКСИМАЛЬНО демонстративно кидать запад.

У Ермака друзья это Фирташ и Лукашенко. А недруги - западные компании и менеджмент Нафтогаза который ***шил Газпром.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3137258929821944&id=100006136038244 Mark Savchuk
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01.02.2022 14:20 Відповісти
Свалили? Это как? Назначив бывшего коммерческого при Коболеве, который как раз и отвечал за увеличение добычи газа, на которые выделили 140 млрд, Главою Нафтогаза?
Вот только тогда добыча газа госкомпанией почему-то упала, а не увеличилась.
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01.02.2022 16:03 Відповісти
Про ЗЕлупу Янелоха та д*Єрмака все вірно, але тобі самому від цієї фрази про Кобєльова "(который вытащил $5,5 млрд из Газпрома)" не смішно?
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01.02.2022 16:04 Відповісти
Коболев Порошенки выплатил себе выходное пособие

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01.02.2022 14:48 Відповісти
Арестовать все имущество и все счета и все конфисковать в казну Украины, откуда все украдено было! Это топ коррупционер и он должен получить топ срок в тюрьму строгого режима!!!
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01.02.2022 15:44 Відповісти
А потом казну раздать правильным людям.
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01.02.2022 16:05 Відповісти
Всьо взять і раздєліть, вірно Шаріков?
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01.02.2022 20:18 Відповісти
Кому як, а мені до колік в животі смішно, як порохатиші натужно намагаються зробити з пдрс*са Кобельова милого руденького няшку.
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01.02.2022 15:59 Відповісти
Сява, а як ти визначаєш порохобот чи зелебот чи ще якийсь бот? серцем чуєш? А Українобот у тебе є поняття? ти чьїх будеш?
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01.02.2022 20:20 Відповісти
Після Труби і останнього призначення керівника ДБР сприймається як проститутка за викликом клоунів. Крім того ДБР за визначенням повинна займатися вищими посадовими особами державних органів, а не акціонерного товариства Нафтогаз. Десь там Бєня повинен з'явитися
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01.02.2022 20:16 Відповісти
Интересно получается, жулька, как всегда намухлевала с газом в 2009 году, а Коболев виноват, что разгреб ее дерьмо????
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02.02.2022 00:44 Відповісти
Шукали у Коболєва газ? Так він вже у друга зелі на прізвисько Бєня.
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02.02.2022 14:52 Відповісти
 
 