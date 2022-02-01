В ДБР підтвердили проведення обшуків у Коболєва за фактом незаконного відчуження у 2020 році газу на 2,2 млрд грн. ФОТО (оновлено)

Державне бюро розслідувань проводить обшуки за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.

Про це повідомили Цензор.НЕТ у ДБР.

Зазначається, що обшуки проводять у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України", в офісі АТ "Укртрансгаз" та у керівників приватних підприємств за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.

В Бюро пообіцяли повідомити деталі згодом.

В пресслужбі ДБР зазначили, що здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 мільйонів куб. м природного газу посадовцями АТ "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України" за співучасті з іншими особами.

"Слідством перевіряється інформація щодо правомірності повернення "Нафтогазом України" боргу комерційним структурам, що виник понад двадцять років тому. Керівництво НАК "Нафтогаз України" за зверненням АТ "Укртрансгаз" погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав. Керуючись рішенням керівництва державної компанії Господарський суд міста Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 мільйонів куб. м природного газу", - йдеться в повідомленні.

За висновками експертів, сума підтверджених збитків становить 2 млрд 182 млн гривень. Крім того, додали в ДБР, встановлено, що керівник НАК "Нафтогаз України" підписав Рішення акціонера АТ "Укртрансгаз" щодо мирових угод без погодження Наглядової Ради НАК "Нафтогаз України".

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що ДБР проводить обшуки в Коболєва.

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