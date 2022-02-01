Двоє "двохсотих", один "трьохсотий": армія РФ на Донбасі зазнає втрат через нестатутні відносини, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує утримувати у готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у фейсбуці.

Так, за даними української розвідки, противник провів планову ротацію передових підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів з посиленням їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів для завдання втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь.

Разом з тим, зазначають у ГУР, утримання командуванням противника особового складу в постійній напруженій обстановці призводить до погіршення морально-психологічного стану в підрозділах окупаційних військ.

"Як наслідок, протягом минулої доби внаслідок нестатутних взаємовідносин загинуло два та важко поранено одного військовослужбовця окупантів", - йдеться у повідомленні.

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