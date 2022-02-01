УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11034 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
7 281 13

Двоє "двохсотих", один "трьохсотий": армія РФ на Донбасі зазнає втрат через нестатутні відносини, - розвідка

Двоє

Командування ЗС РФ продовжує утримувати у готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у фейсбуці.

Так, за даними української розвідки, противник провів планову ротацію передових підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів з посиленням їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів для завдання втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь.

Разом з тим, зазначають у ГУР, утримання командуванням противника особового складу в постійній напруженій обстановці призводить до погіршення морально-психологічного стану в підрозділах окупаційних військ.

"Як наслідок, протягом минулої доби внаслідок нестатутних взаємовідносин загинуло два та важко поранено одного військовослужбовця окупантів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в ОРДЛО активізували набір найманців до своїх лав, - розвідка

Двоє двохсотих, один трьохсотий: армія РФ на Донбасі зазнає втрат через нестатутні відносини, - розвідка 01

армія рф (17876) розвідка (3882) ОРДЛО (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Гораздо приятнее было бы читать о том что эти скоты несут потери в результате наших ну хотя бы ответных ударов....
показати весь коментар
01.02.2022 12:21 Відповісти
+9
Не сильно радійте - у нас відродилась при зелених таж фігня. Коли совки при владі - повертається все на кацапсткі рейки. Це я про кейс у Дніпрі.
показати весь коментар
01.02.2022 12:29 Відповісти
+7
Мабуть гарячий хлопець із Чечні задвохсотил, пердолячі в дупу, двох мокшів і сам так натер собі цюцюрку, шо потрапив у "трьохсоті"
показати весь коментар
01.02.2022 12:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гораздо приятнее было бы читать о том что эти скоты несут потери в результате наших ну хотя бы ответных ударов....
показати весь коментар
01.02.2022 12:21 Відповісти
Та нічьо-баби іщьо наражают...
показати весь коментар
01.02.2022 12:23 Відповісти
В них вже не так і норожають, бо іхні баби з дитинства ходять взимку в неопалюванних туалет на шкільному подвірїі, застужають собі придатки яєчників и в підсумку не можуть завагітніти.
показати весь коментар
01.02.2022 12:29 Відповісти
А в 20-ті роки xx ст. Ходили в опалювальні приміщення? . Що під час війни цю фразу м'ясник жуков сказав.
показати весь коментар
01.02.2022 12:45 Відповісти
Дааа ,минус миллион ватников за год это круто ,неужели это мы утилизировали столько ихтамнетов ..
показати весь коментар
01.02.2022 12:23 Відповісти
Мабуть гарячий хлопець із Чечні задвохсотил, пердолячі в дупу, двох мокшів і сам так натер собі цюцюрку, шо потрапив у "трьохсоті"
показати весь коментар
01.02.2022 12:25 Відповісти
Не сильно радійте - у нас відродилась при зелених таж фігня. Коли совки при владі - повертається все на кацапсткі рейки. Це я про кейс у Дніпрі.
показати весь коментар
01.02.2022 12:29 Відповісти
нестатутні відносини це секс зі шваброю
показати весь коментар
01.02.2022 12:35 Відповісти
А в нас краще? Минулого тижня Південмаш
показати весь коментар
01.02.2022 12:43 Відповісти
Надеюсь "неуставные взаимоотношения" имеют калибр 12,7 мм. (made in USA)
показати весь коментар
01.02.2022 12:48 Відповісти
Яка сумна новина
показати весь коментар
01.02.2022 13:08 Відповісти
...где победа ?у нас из за неуставных отношений 5 двухсотых и 5 трех сотых..
показати весь коментар
01.02.2022 13:11 Відповісти
Кожен здохлий російський фашист - це ще один малесенький крок до МИРУ .
показати весь коментар
01.02.2022 13:32 Відповісти
 
 