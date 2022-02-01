Львів розгортає додаткові ліжка для хворих на COVID-19 дітей, - Садовий
У Львові збільшують кількість ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19 дітей.
Таке рішення ухвалила сьогодні регіональна комісія ТЕБ та НС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук мера міста Андрія Садового.
"Щойно на комісії з надзвичайних ситуацій ухвалили рішення збільшити кількість дитячих ліжок для лікування COVID-19. Тепер їх буде 150. Сьогодні у міській лікарні на Орлика лікується 96, а в обласній ще 102 дітей. Важливо розуміти, що місця також облаштовуються і для батьків, які часто мають упродовж всього лікування перебувати зі своїми дітьми", - написав очільник міста.
Він також нагадав, що за рішенням шкіл 86% учнів 1-4 класів вже переведено на дистанційне навчання.
"Знаю, як це складно. Дякую усім за свідомі і такі важливі рішення! Статистика захворюваності є невтішною. За вчора маємо +1832 позитивних ПЛР-тести. Цього разу вірус особливо вражає найменших. Тому просимо бути уважними до себе та своїх діток!Не нехтуйте карантинними обмеженнями, носіть маски і оминайте скупчення людей!", - резюмував Садовий.
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