Львів розгортає додаткові ліжка для хворих на COVID-19 дітей, - Садовий

У Львові збільшують кількість ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19 дітей.

Таке рішення ухвалила сьогодні регіональна комісія ТЕБ та НС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук мера міста Андрія Садового.

"Щойно на комісії з надзвичайних ситуацій ухвалили рішення збільшити кількість дитячих ліжок для лікування COVID-19. Тепер їх буде 150. Сьогодні у міській лікарні на Орлика лікується 96, а в обласній ще 102 дітей. Важливо розуміти, що місця також облаштовуються і для батьків, які часто мають упродовж всього лікування перебувати зі своїми дітьми", - написав очільник міста.

Він також нагадав, що за рішенням шкіл 86% учнів 1-4 класів вже переведено на дистанційне навчання.

"Знаю, як це складно. Дякую усім за свідомі і такі важливі рішення! Статистика захворюваності є невтішною. За вчора маємо +1832 позитивних ПЛР-тести. Цього разу вірус особливо вражає найменших. Тому просимо бути уважними до себе та своїх діток!Не нехтуйте карантинними обмеженнями, носіть маски і оминайте скупчення людей!", - резюмував Садовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Львівський "Охматдит" переповнений пацієнтами з COVID-19. Такої страшної динаміки за два роки ми ще не бачили, - Садовий