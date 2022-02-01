Корнієнко про союз з Польщею та Великою Британією: Це не альтернатива НАТО і ЄС, а додаткова можливість для співпраці

Союз України, Польщі та Великої Британії може бути додатковою можливістю для співпраці.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

"Це не треба сприймати як альтернативу чомусь. Це не альтернатива НАТО, не альтернатива ЄС. Це навіть не альтернатива іншому регіональному утворенню - так званому "Тримор'ю", - зазначив він.

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За його словами, у нинішній безпековій ситуації Україна потребує допомоги.

Він наголосив, що Польща є найбільшим сусідом та союзником України, який допомагає Україні, а Британія зараз активно постачає нам зброю. "Я спілкувався в Брюсселі з колегами-поляками… Вони дуже натхненні. Вони хочуть надати ще більше допомоги і від себе, і в Європі про це говорять. Вони, дійсно, зараз наші в гарному сенсі промоутери", - додав перший віцеспікер.