Корнієнко про союз з Польщею та Великою Британією: Це не альтернатива НАТО і ЄС, а додаткова можливість для співпраці
Союз України, Польщі та Великої Британії може бути додатковою можливістю для співпраці.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.
"Це не треба сприймати як альтернативу чомусь. Це не альтернатива НАТО, не альтернатива ЄС. Це навіть не альтернатива іншому регіональному утворенню - так званому "Тримор'ю", - зазначив він.
За його словами, у нинішній безпековій ситуації Україна потребує допомоги.
Він наголосив, що Польща є найбільшим сусідом та союзником України, який допомагає Україні, а Британія зараз активно постачає нам зброю. "Я спілкувався в Брюсселі з колегами-поляками… Вони дуже натхненні. Вони хочуть надати ще більше допомоги і від себе, і в Європі про це говорять. Вони, дійсно, зараз наші в гарному сенсі промоутери", - додав перший віцеспікер.
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