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Корнієнко про союз з Польщею та Великою Британією: Це не альтернатива НАТО і ЄС, а додаткова можливість для співпраці

Корнієнко про союз з Польщею та Великою Британією: Це не альтернатива НАТО і ЄС, а додаткова можливість для співпраці

Союз України, Польщі та Великої Британії може бути додатковою можливістю для співпраці.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

"Це не треба сприймати як альтернативу чомусь. Це не альтернатива НАТО, не альтернатива ЄС. Це навіть не альтернатива іншому регіональному утворенню - так званому "Тримор'ю", - зазначив він.

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За його словами, у нинішній безпековій ситуації Україна потребує допомоги.

Він наголосив, що Польща є найбільшим сусідом та союзником України, який допомагає Україні, а Британія зараз активно постачає нам зброю. "Я спілкувався в Брюсселі з колегами-поляками… Вони дуже натхненні. Вони хочуть надати ще більше допомоги і від себе, і в Європі про це говорять. Вони, дійсно, зараз наші в гарному сенсі промоутери", - додав перший віцеспікер.

Автор: 

Велика Британія (5663) ВР (15048) Польща (8634) Корнієнко Олександр (666)


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Это не альтернатива ,это дополнительный инструмент ...
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01.02.2022 12:36 Відповісти
Жалко, что в такое тревожное и опасное для Украины время, во власти такие предатели, работающие на врага, ворье и подонки.
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01.02.2022 12:38 Відповісти
Хоче паказати що розуміться не тільки в корабельних соснах...
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01.02.2022 12:38 Відповісти
Именно альтернатива,и именно НАТО ..
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01.02.2022 12:45 Відповісти
Это ступенька к НАТО .
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01.02.2022 12:50 Відповісти
Ця трускавецька нікчема,яка пригнічує своїми словами,цей союз,далека від реальності.Завдяки бритам,та американцям,НАТО існує по суті.
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01.02.2022 13:24 Відповісти
Представимо на хвилинку Нато без Америки та Англії.Завдяки чванливості німців та французів,кацапи би дійсно були,би десь У Лісабоні.
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01.02.2022 13:28 Відповісти
Вы хоть это не просрите с вашим Елдаком!
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01.02.2022 13:35 Відповісти
Дожились. Вчорашній алкаш вирішує що краще для України. Де яка альтернатива. https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU Ще вчора грав пуем на гітарі.
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01.02.2022 13:37 Відповісти
 
 