"Батьківщина" засудила спробу узурпації влади в Києві: "Звільнення голів РДА за поданням Кабміну – наступ на самоврядування"

Партія "Батьківщина" вважає призначення і звільнення голів РДА у столиці за поданням Кабміну наступом на місцеве самоврядування та спробою узурпації влади. "Батьківщина" закликала всі демократичні сили у Київраді підтримати проєкти рішень, зареєстровані мером столиці Віталієм Кличком, щоб не допустити розбалансування системи управління столицею.

Про це йдеться у заяві на сайті партії.

"Управляти Києвом має лише громада столиці, яка обирає своїх представників до органів місцевого самоврядування. Позбавлення обраного людьми мера столиці повноважень – це порушення Конституції і шлях до узурпації влади. "Батьківщина" впевнена, що розбалансування системи управління столицею в умовах можливої російської агресії може стати серйозною загрозою для країни. Зокрема, зірвати підготовку територіальної оборони Києва", - йдеться в заяві.

Як зазначають в партії, минулого тижня Кабінет міністрів змінив порядок подання на призначення і звільнення голів райдержадміністрацій у Києві. Якщо раніше ці повноваження були покладені на голову КМДА, який одночасно є обраним киянами мером, то тепер уряд перебрав їх на себе за умови, що 80% повноважень РДА делеговані Київрадою та належать до сфери місцевого самоврядування.

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В "Батьківщині" підтримують проєкти рішень Київради, зареєстровані лідером "УДАРу", мером столиці Віталієм Кличком, щоб протидіяти спробам узурпації влади. Зокрема, "Про скасування рішення Київради про передачу повноважень місцевого самоврядування до РДА", "Про створення департаментів районів у структурі КМДА, щоб органом їхнього управління став виконком Київради", "Про проведення виборів до районних рад, щоб реалізувати право киян на місцеве самоврядування у повному обсязі".

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"Закликаємо всі демократичні сили у Київраді підтримати ці проєкти рішень, щоб не допустити розбалансування системи управління столицею. Києвом має керувати громада через своїх представників, а не чиновники!", - підкреслюють в "Батьківщині".