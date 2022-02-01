"Батьківщина" засудила спробу узурпації влади в Києві: "Звільнення голів РДА за поданням Кабміну – наступ на самоврядування"
Партія "Батьківщина" вважає призначення і звільнення голів РДА у столиці за поданням Кабміну наступом на місцеве самоврядування та спробою узурпації влади. "Батьківщина" закликала всі демократичні сили у Київраді підтримати проєкти рішень, зареєстровані мером столиці Віталієм Кличком, щоб не допустити розбалансування системи управління столицею.
Про це йдеться у заяві на сайті партії.
"Управляти Києвом має лише громада столиці, яка обирає своїх представників до органів місцевого самоврядування. Позбавлення обраного людьми мера столиці повноважень – це порушення Конституції і шлях до узурпації влади. "Батьківщина" впевнена, що розбалансування системи управління столицею в умовах можливої російської агресії може стати серйозною загрозою для країни. Зокрема, зірвати підготовку територіальної оборони Києва", - йдеться в заяві.
Як зазначають в партії, минулого тижня Кабінет міністрів змінив порядок подання на призначення і звільнення голів райдержадміністрацій у Києві. Якщо раніше ці повноваження були покладені на голову КМДА, який одночасно є обраним киянами мером, то тепер уряд перебрав їх на себе за умови, що 80% повноважень РДА делеговані Київрадою та належать до сфери місцевого самоврядування.
В "Батьківщині" підтримують проєкти рішень Київради, зареєстровані лідером "УДАРу", мером столиці Віталієм Кличком, щоб протидіяти спробам узурпації влади. Зокрема, "Про скасування рішення Київради про передачу повноважень місцевого самоврядування до РДА", "Про створення департаментів районів у структурі КМДА, щоб органом їхнього управління став виконком Київради", "Про проведення виборів до районних рад, щоб реалізувати право киян на місцеве самоврядування у повному обсязі".
"Закликаємо всі демократичні сили у Київраді підтримати ці проєкти рішень, щоб не допустити розбалансування системи управління столицею. Києвом має керувати громада через своїх представників, а не чиновники!", - підкреслюють в "Батьківщині".
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У статті мабуть усе заплутали. РДА - це районні державні адміністрації. Якщо читати буквально, їх ліквідація ніяк не впливає на самоврядування, бо у місцевих громад повинні бути виконавчі органи.
Наскільки я зрозумів, то у мера Києва забрали повноваження призначати голів РДА і привласнили їх собі.
А відповідно і від Юлії Тимошенко.
На сайті повинні бути новини тільки від кремлівського холуя Порошенка! Тільки вони!
Так я знаю , що можливо відповісти , мовляв Бутусов довгий час товаришує з Турчиновим й це з того часу єдина адреса у Батьківщини й у Цензора ...
Але згадаємо, що відносини Турчинова з ЮВТ це табу для самої Юлі -- дуже боляча тема .
А самому Турчинову нема що казати , бо пішов у крен до Арсенія він саме , коли Юля була за гратами ...
А що до Юрія - він інша людина , він не політик , він журналіст . Й на відміну від Турчинова , який вже від Арсенія пійшов до Пєті , Юрій ніколи й жодного доброго слова не казав за Кондитера .
Хоч й товариш , але інша людина !
Й тим більш в часи панування банди Ібуковича жодного дня з ними не співпрацювала . Й не була міністром по головному дерібану в уряді Пахла ...
А з ****** набагато більше спілкується Байден , а раніше Меркель майже 20 років й продовжують у будуть продовжувати . Вже не з прем"єром середнього віку й протеже Єгора Гайдара . Зі старим вбивцєю як мінімум 20 тисяч українців . Кривавим довічним диктатором . До 2014 року й Макаревич ходив в Кремлін на зустрічи . А зараз це лютий ворого ***** .
Я ж не дивлюсь на то як щось виглядає зовне . Я дивлюсь у сутність й наслідки .
Нема наслідків - то й не було "спільної мови" . Йще наслідки -- на ********** проти Юлі значна більшість негативних "хфільмів" було знято , ніж про будь кого іншого з України .
Й "абнімає й цєлую" ніхто не чув після цієї "спільної мови" .
Але без усякого фотошопу , півторюю по справах й вчинках , ніколи не було "цілую й обмнімаю" , хоча півторюю - ***** тоді був лише прем"єром , а не серійним вбивцею й заграбноком , як в часи "цілую й обнімаю" .
А з Мертветчуком ЮВТ ніколи , півторюю ніколи не була в одній партії , й це знов таки - Порошенко в 1998 році був співзасновників СДПУо , не пересічним діячем , а разом з Мертветчуком заснували це лайно .
Крім того - один з найяскравійших епізодів цих років була відверта війна "Батьківщини" саме з СДПУо -- з Суркісом й Мертветчуком бо саме тоді Юля була ключовою особою акції "Україна без Кучмо" . А саме Мертветчук й його утворення було головним авангардом по захисту Кучми .
Лікуйся, хворе
Я згадав 1998 рік виключно в контексті , що Порох з Пахлом та Мертветчуком (та його людьми) не один раз був партнером , але коли Юлю з Юрою посадили саме тоді став знов таки на бік донецької зграї . Не простим був міністром якоїсь там соцполітики - ні ... цілої економіки .
А Юлі й не потрібно було "розходитись в поглядах" з цією бандою , бо ніколи жодної дії не було суспільної з цією бандой -- знов таки ... на відміну від Порошенка .
Підкреслюю особисто , я констатую історичні факти й події , а Ви підсовуєте постійно якийсь чи то фотошоп , чи то О(дна)Б(аба)К(азала) .
Це темка делюкс . Омріянна гепотетична полюційна хреновина , того , що нібито "знайшли" , нібито десь між купою страусиного лайна й золотим батоно-унітазом .
Тема , після якої усі пригоди Барона Мюнхаузена здаються творами соцріалізму ... про то як токар 6-го розряду покохав слюсарку 3-го розряду й витягнув її за волосся з черги на коперативне житло й разом вони народжали цілий виводок єнакієвської гопоти !
Хоча дуже несвіжа -- вона настільки антикварна , що протухла наскрізь .
Й навіть поєтесса усіх торгівок сємками від Петрівки до Півновки , вона же адвокатесса Фірташки й Пінчушки одночастно "Інка з ринка" вже не згадує . Бо "35 років тому" це вирок для інтелекта того , хто це згадує .
Але дуже хоцеця продовжити цю комедну тему .
Адже ж , що ми маємо в дебиті ?
Йой , йще в 2002 році суд одного з штатів США своєю спеціально постановою заборонив будь яким чином згадувати тему будь яким чином Тимошенко з Лазаренком разом . Сторона Тимошенко вимагала кваліфікувати ЮВТ як одну жертв діяльнсті Лазаренка й штатівский суд задовільнив цю вимогу .
Але до грошових компенсацій йще було зарано .
А ось вже досудове рішення від 2020 року -- 4 ляма баксоїдів особистої компесацію ЮВТ від групи Манафорда . Причому , спарава йшла про не тільки про ділову репутацію але й людську гідніть . Й в цьому зв"язку доказами було рішення суду від 2002 року й часті згадки Манафордом ЮВТ в контексті з засудженним в США Лазаренко .
Але тут краще
https://24tv.ua/**************************************************************************************************/amp
Мене теж банять . Вони самі вже давно не шукають "порушників" . Виключно якщо хтось скаржиться .
Ось й рівняйте . У Юлі нема грошей , часу й бажання навіть на особистий партійний стрім . Ніколи не було свого медіа . А Пєтя тримає тисячний загін ботів й напівботів . Вони скаржаться , коли знаходять формальний привід когось з опонентів Кондитера забанити . Й не один а кілька зразу .
Кажуть , що Пєтя дуже великий скнара . Але як до мене - він марнотратник , якщо підтримає такий гурт троглодитів . В його вже 2 субсидійних канали , а він йще плюси спробував захопити . Й тисячи , десятки тисяч ботів .
Не приймайте глибоко до сердця -- ці адміни просто працюють по законах математичної статистики . Хто більше скаржиться - той й отрумує . Навіщо їм цей геморой зі скаргами ?! Тому перевіряють формально .
Йще один ньюанс -- хто завжди працює в адмінах ? Молодь . А Юля вона для зрілих людей . Людей з життєвим досвітом . Або хоча хто пом"ятає відомий виступ А. Зінченка . Хто пом"ятає Помаранчєвий майдан , коли йще в 2004 році усі казали про недоліки Ющенка , це його оточення й особливо колишній регіонал дехто Петро П...
Одна моя знайома шляхетна пані тоді йще пішака під стіл ходила , а зараз вже кандидат наук й прихильниця (щира) Пєті .