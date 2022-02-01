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Порошенко закликав збільшити фінансування армії на ділі, а не на словах

Порошенко закликав збільшити фінансування армії на ділі, а не на словах

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав збільшити фінансування армії на ділі, а не на словах. Він також зазначив, що бездіяльність парламенту наразі є неприпустимою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність".

"Збільшення чисельності – це не "відосик" президента з указом. Це повноваження Верховної Ради. І перед тим, як збільшувати на 100 тисяч, забезпечте грошовим, військовим, харчовим, речовим забезпеченням діючу армію. Поставте 25 тисяч військовому і 50 тисяч тим, хто на фронті. Поставте наш проект бюджету, підтримайте його. Неприпустимою є бездіяльність парламенту", – наголосив Порошенко.

П’ятий Президент також зауважив, що Путін досяг зворотного ефекту від нарощування військ поблизу кордонів України. Порошенко констатував – ця загроза призвела до зміцнення проукраїнської коаліції. І завдання влади – не руйнувати її безвідповідальною риторикою.

"Концентрацією військ Путін досяг зворотного. Він хотів налякати світ і налякати нас, а замість цього загроза повномасштабного вторгнення московських орд в Україну мобілізувала наших друзів і весь світ на безпрецедентне збільшення допомоги Україні. В тому числі і допомоги військової. Але я наголошую – що це сталося не завдяки, а всупереч українській владі", – констатує Порошенко.

"Наші західні партнери поки що через ЗМІ дедалі частіше задаються питанням: а для чого поставляти Україні зброю, якщо її керівництво публічно заперечує агресивні наміри Путіна і не докладає зусиль щодо посилення армії", – констатує п’ятий Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України: Створять 20 додаткових бригад ЗСУ та збільшать чисельність війська на 100 тис. осіб

"Багато хто з нас цими днями відчував "іспанський сором". І хай пробачить мене Іспанія, вона тут не до чого. В даному випадку вислів слід розуміти, що накосячив Офіс Президента, а червоніємо всі ми – українці", – зауважує Порошенко.

"Європейська Солідарність" ще з листопада вимагала від Зеленського скликати Раду безпеки ООН. Вчора це засідання відбулося, але не на вимогу Києва, а на вимогу наших партнерів Сполучених Штатів. І от момент ганьби, коли представник Росії козирі наших союзників криє цитатами Зеленського та його міністрів, нібито жодної посиленої небезпеки і загрози з боку Росії немає", – зазначає лідер партії.

"Весь світ був у шоці від пресконференції Зеленського закордонним ЗМІ, крім Патрушева, який його похвалив. Зеленському не дано зрозуміти, що потужна підтримка міжнародних партнерів – запорука перемоги над агресором. Маємо виступати єдиним фронтом з заходом, всередині України, і самі посилювати армію України", – наголошує Порошенко.

ВР (15048) Порошенко Петро (15193) фінансування (3153) ЗСУ (7679) Європейська Солідарність (1090)


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Топ коментарі
+18
Не є прихильником Порошенко і ніколи ним не був.
Але сьогодні він говорить і робить те, що потрібно говорити і робити політичним лідерам в Україні.
Респект!
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01.02.2022 12:54 Відповісти
+16
То ж і я кажу зебілам - мені з Порохом по путі, а вони - парахобот, парахабот.)
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01.02.2022 12:57 Відповісти
+15
Може Зе-зедент хоч копійчину кине з своїх? Наприклад, з тих що разом з Коломойським вкрав з Привату, і на офшорах сховав?
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01.02.2022 13:17 Відповісти
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Від кожного правдивого слова Гетьмана, Найвєлічайший міняє зразу два памперса і телефонує в ДБР, щоб ті його заспокоїли.
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01.02.2022 15:21 Відповісти
ЧОГОЖ НЕ ПІДІЙМАВ? ЛИШЕ ТРЕНДИТЬ
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01.02.2022 15:29 Відповісти
Бувши президентом України Порошенко посивів, влізши в крісло президента зеЛох наїв харю.
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01.02.2022 16:42 Відповісти
Воно ж трутень ніхріна не робить.
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01.02.2022 18:44 Відповісти
зелебобики чего вы разтявкались? вы не хотите чтобы ВСУ вас достойно защищали, нет? ну, тогда будете кормить армию оккупанта, и они уж точно не будут спрашивать вашего мнения(смотрим на Крым и Донбасс), руSSо-мародеры заберут все что им понравится, включая и ваши жизни тоже.
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01.02.2022 18:59 Відповісти
А достойно защищать Родину моно только за деньги?
Как и всегда занимается разрушением Украины,если кто не понял,то все его деяния направлены были на разрушение нашего государства под видом патриотизма.Тем же самым занимается и сейчас.
А военные действительно должны получать достойную зарплату,как и пенсионеры пенсию и миллионы украинцев зарплату.
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12.02.2022 11:22 Відповісти
а комментарии свои ты пишешь за ЗЕленые деньги, или просто дурак по жизни?
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12.02.2022 11:34 Відповісти
Ой, козак! Ну, козак! Прям, всем хорош козак Петро Порохатый: и баблища набатовал немеряно, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. А рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Вот что мне ещё не хватает? А не буду голосовать за Порохатого и всё тут
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02.02.2022 08:31 Відповісти
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