Порошенко закликав збільшити фінансування армії на ділі, а не на словах

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав збільшити фінансування армії на ділі, а не на словах. Він також зазначив, що бездіяльність парламенту наразі є неприпустимою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність".

"Збільшення чисельності – це не "відосик" президента з указом. Це повноваження Верховної Ради. І перед тим, як збільшувати на 100 тисяч, забезпечте грошовим, військовим, харчовим, речовим забезпеченням діючу армію. Поставте 25 тисяч військовому і 50 тисяч тим, хто на фронті. Поставте наш проект бюджету, підтримайте його. Неприпустимою є бездіяльність парламенту", – наголосив Порошенко.

П’ятий Президент також зауважив, що Путін досяг зворотного ефекту від нарощування військ поблизу кордонів України. Порошенко констатував – ця загроза призвела до зміцнення проукраїнської коаліції. І завдання влади – не руйнувати її безвідповідальною риторикою.

"Концентрацією військ Путін досяг зворотного. Він хотів налякати світ і налякати нас, а замість цього загроза повномасштабного вторгнення московських орд в Україну мобілізувала наших друзів і весь світ на безпрецедентне збільшення допомоги Україні. В тому числі і допомоги військової. Але я наголошую – що це сталося не завдяки, а всупереч українській владі", – констатує Порошенко.

"Наші західні партнери поки що через ЗМІ дедалі частіше задаються питанням: а для чого поставляти Україні зброю, якщо її керівництво публічно заперечує агресивні наміри Путіна і не докладає зусиль щодо посилення армії", – констатує п’ятий Президент.

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"Багато хто з нас цими днями відчував "іспанський сором". І хай пробачить мене Іспанія, вона тут не до чого. В даному випадку вислів слід розуміти, що накосячив Офіс Президента, а червоніємо всі ми – українці", – зауважує Порошенко.

"Європейська Солідарність" ще з листопада вимагала від Зеленського скликати Раду безпеки ООН. Вчора це засідання відбулося, але не на вимогу Києва, а на вимогу наших партнерів Сполучених Штатів. І от момент ганьби, коли представник Росії козирі наших союзників криє цитатами Зеленського та його міністрів, нібито жодної посиленої небезпеки і загрози з боку Росії немає", – зазначає лідер партії.

"Весь світ був у шоці від пресконференції Зеленського закордонним ЗМІ, крім Патрушева, який його похвалив. Зеленському не дано зрозуміти, що потужна підтримка міжнародних партнерів – запорука перемоги над агресором. Маємо виступати єдиним фронтом з заходом, всередині України, і самі посилювати армію України", – наголошує Порошенко.