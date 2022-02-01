70 випадків фізичної агресії проти журналістів зафіксовано у 2021 році, - НСЖУ

Сто працівників українських ЗМІ постраждали під час інцидентів із застосуванням сили у 2021 році. Загалом минулого року трапилося сімдесят випадків фізичної агресії щодо українських журналістів.

Про це голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", посилаючись на результати моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів", який НСЖУ проводить спільно з партнерами, інформує Цензор.НЕТ.

Ця цифра майже дорівнює показникам попереднього року, коли в 77 епізодах насильства постраждав 101 журналіст. Певне зменшення рівня агресії експерти Спілки пояснюють, зокрема, з адаптацією суспільства до карантинних обмежень, запровадження яких спричиняло психологічну напругу та провокувало додаткову агресію на працівників ЗМІ.

Провідні місця в антирейтингу проявів фізичної агресії стабільно посідають столичний регіон (20 випадків у Києві та Київській області) і Одещина (8 випадків). Також високі показники торік зафіксовано в Харківській (5 випадків) і Житомирській (4 випадки) областях.

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Доволі високим залишається рівень фізичної агресії щодо жінок-журналісток: у 2021 році постраждали 25 медійниць (у 2020 році – 36).

Представники правоохоронних органів торік застосували силу щодо журналістів у 4 епізодах (позаторік – у 6), а посадовці депутати й чиновники – у 12 (позаторік – лише в 4). Два випадки трапилися із застосуванням зброї.

За даними Національної спілки журналістів, в Україні кожні 5 днів трапляється інцидент із застосуванням сили до журналістів: це побиття, спалені машини, пошкоджена апаратура. Експерти НСЖУ, на жаль, констатують певну зневіру медійників у дієвості звернень по допомогу до правоохоронних та судових органів.

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Зокрема, 4 листопада 2021 року про перешкоджання у здійсненні професійних обов’язків священнослужителями Києво-Печерської лаври заявили журналіст видання "Сьогодні" Ігор Сєров і телекореспондент "Магнолія-ТБ" Олександр Терещенко.

"Троє осіб... намагалися заборонити знімати наслідки резонансної пожежі та підійти по коментар до спікера пожежників, – розповідає Сєров. – Один з них завзято виривав телефон з увімкненою трансляцією, затуляв камеру, відтягував за куртку, виштовхував з території. За 13,5 року в "Сьогодні" у таких ситуаціях я справлявся сам. Але тут поряд були службовці, що назвалися співробітниками поліції охорони. Навіть у їхній присутності особливо нічого не змінилося". Журналіст змушений був викликати патрульних.

Водночас, можна констатувати певний прогрес у реагуванні правоохоронної системи на злочини проти журналістів, поліція оперативно розпочинає розслідування та кваліфікує перешкоджання і напади саме за "журналістськими" статтями Кримінального кодексу.

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"Цей прогрес ми пов’язуємо насамперед із розбудовою механізмів реагування на випадки перешкоджання журналістській діяльності в структурах Нацполіції та органів прокуратури, зокрема, і завдяки наполегливій роботі журналістської спільноти, – каже Томіленко. – Всі наші зусилля в захисті безпеки журналістів спрямовані на один результат – це невідворотність покарання в кожному випадку нападу".

"Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. Індекс укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.