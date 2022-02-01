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Новини Війна
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Резніков обговорив із міністром оборони Польщі Блащаком оборонні потреби України: Чекаємо на цікаві "подарунки" від наших друзів

Резніков обговорив із міністром оборони Польщі Блащаком оборонні потреби України: Чекаємо на цікаві

Міністри оборони України та Польщі Олексій Резніков та Маріуш Блащак під час телефонної розмови обговорили потреби України в оборонних боєприпасах.

Про це Резніков повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене була тепла розмова з моїм польським колегою Маріушем Блащаком. Він підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Серед важливих тем обговорено поточні потреби України в оборонних боєприпасах. Чекаємо на цікаві "подарунки" від наших друзів", - написав Резников.

Резніков обговорив із міністром оборони Польщі Блащаком оборонні потреби України: Чекаємо на цікаві подарунки від наших друзів 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави оборонних відомств США та Польщі обговорили, як посилити стримування вздовж східного флангу НАТО

Автор: 

зброя (7540) Польща (8634) допомога (8453) Резніков Олексій (1446) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+3
ну вот нє надо. да !

скурвився Льоха Рєзніков біля ЗЄ-льоной плєсєні !!!

де зарплати військовим ?
де доукомплектування бойових бригад !
де фінансування тероборони ?
де.... ?
де...?
де....?

...в ЗЄ-льоной Карагандє, на Великом воровництві !
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01.02.2022 12:59 Відповісти
+2
Дуже гарна новина...
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01.02.2022 12:56 Відповісти
+2
Как известно, 29 января 2022 года на аэродроме Сольцы в Новгородской области во время взлёта потерпел крушение истребитель МиГ-31. Потерпел и потерпел, но вот, что оказалось интересным при детальном изучении данного борта - это была модификация МиГ-31ИК. То есть, один из немногих МиГ-31 способных нести так называемые "гиперзвуковые" ракеты "Кинжал".



Но, что самое интересное, в настоящее время МиГ-31ИК развёрнуты отдельным полком в Ахтубинске, в почти 1,5 тыс километрах от Новгородской области.



Иными словами, Россия перебросила ближе к границе со странами Балтии истребители, вооружённые так называемыми "гиперзвуковыми" ракетами "Кинжал". Вот такая деэскалация.
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01.02.2022 13:00 Відповісти
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Молодец Резников ,так держать ,спасибо Зеленскому за Резникова и Кулебу ,люди явно на своих местах
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01.02.2022 12:55 Відповісти
ну вот нє надо. да !

скурвився Льоха Рєзніков біля ЗЄ-льоной плєсєні !!!

де зарплати військовим ?
де доукомплектування бойових бригад !
де фінансування тероборони ?
де.... ?
де...?
де....?

...в ЗЄ-льоной Карагандє, на Великом воровництві !
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01.02.2022 12:59 Відповісти
...спасіба партіі...!!!
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01.02.2022 12:59 Відповісти
Дуже гарна новина...
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01.02.2022 12:56 Відповісти
Как известно, 29 января 2022 года на аэродроме Сольцы в Новгородской области во время взлёта потерпел крушение истребитель МиГ-31. Потерпел и потерпел, но вот, что оказалось интересным при детальном изучении данного борта - это была модификация МиГ-31ИК. То есть, один из немногих МиГ-31 способных нести так называемые "гиперзвуковые" ракеты "Кинжал".



Но, что самое интересное, в настоящее время МиГ-31ИК развёрнуты отдельным полком в Ахтубинске, в почти 1,5 тыс километрах от Новгородской области.



Иными словами, Россия перебросила ближе к границе со странами Балтии истребители, вооружённые так называемыми "гиперзвуковыми" ракетами "Кинжал". Вот такая деэскалация.
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01.02.2022 13:00 Відповісти
Щось цей мих-31 дуже має величезну схожість з радянським МІГ-25,може я й помиляюсь!
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01.02.2022 15:12 Відповісти
От бачиш - ти тут "губи копилиш" що я тебе "носом тикаю" а сам своє невігластво підтверджуєш! МіГ-31 це модернізований МіГ-25 (Так само як Су-27-й став Су-35-тим) Планер залишився той самий а "начинку" обновили!
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01.02.2022 16:18 Відповісти
Ботанік,ти вже загуглив грамотєй сраний,а я МІГ-25 в Вітштоці На свої очі бачив,на той час секретний літак був самий крутий,можна сказати своїми руками торкався,тому й бачу схожість,хоч років і багато пройшло,а ти муділо все з гугла черпаєш!
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01.02.2022 21:33 Відповісти
А я мабуть літаки тільки на фото бачив! (Закінчивши авіаучилище і дослужившись в авіації до капітана (далі служив у іншій структурі) Я дивлюся - тебе недоумка старого аж тіпає - так ти рвешся "відіграться" за те що я тебе в твоє ж лайно мордою ткнув!
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01.02.2022 21:45 Відповісти
О ти ще й льотчик! Тоді так ботанік-льотчик-історик-капітан ПНХ!!!
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01.02.2022 21:51 Відповісти
А ти всього-навсього звичайний упертий осел!
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01.02.2022 21:52 Відповісти
Самі виконувати держоборонзавомлення не пробували ?

все, що нам надає Польща, ми можемо виробляти самі і навіть стільки же більше, бо наш ВПК потужніший за польський, але....

при владі 79 разів Говнокомандующий (ой, не згадав що Вєрховой)
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01.02.2022 13:02 Відповісти
Ну так тебе - назначенцу и жополизу клоуна, только и остается что на "подарки друзей" рассчитывать.
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01.02.2022 13:09 Відповісти
 
 