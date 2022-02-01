Резніков обговорив із міністром оборони Польщі Блащаком оборонні потреби України: Чекаємо на цікаві "подарунки" від наших друзів

Міністри оборони України та Польщі Олексій Резніков та Маріуш Блащак під час телефонної розмови обговорили потреби України в оборонних боєприпасах.

Про це Резніков повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене була тепла розмова з моїм польським колегою Маріушем Блащаком. Він підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Серед важливих тем обговорено поточні потреби України в оборонних боєприпасах. Чекаємо на цікаві "подарунки" від наших друзів", - написав Резников.

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