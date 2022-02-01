Резніков обговорив із міністром оборони Польщі Блащаком оборонні потреби України: Чекаємо на цікаві "подарунки" від наших друзів
Міністри оборони України та Польщі Олексій Резніков та Маріуш Блащак під час телефонної розмови обговорили потреби України в оборонних боєприпасах.
Про це Резніков повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене була тепла розмова з моїм польським колегою Маріушем Блащаком. Він підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Серед важливих тем обговорено поточні потреби України в оборонних боєприпасах. Чекаємо на цікаві "подарунки" від наших друзів", - написав Резников.
Топ коментарі
+3 Алекс Мышкевич
показати весь коментар01.02.2022 12:59 Відповісти Посилання
+2 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.02.2022 12:56 Відповісти Посилання
+2 Яр Холодний
показати весь коментар01.02.2022 13:00 Відповісти Посилання
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скурвився Льоха Рєзніков біля ЗЄ-льоной плєсєні !!!
де зарплати військовим ?
де доукомплектування бойових бригад !
де фінансування тероборони ?
де.... ?
де...?
де....?
...в ЗЄ-льоной Карагандє, на Великом воровництві !
Но, что самое интересное, в настоящее время МиГ-31ИК развёрнуты отдельным полком в Ахтубинске, в почти 1,5 тыс километрах от Новгородской области.
Иными словами, Россия перебросила ближе к границе со странами Балтии истребители, вооружённые так называемыми "гиперзвуковыми" ракетами "Кинжал". Вот такая деэскалация.
все, що нам надає Польща, ми можемо виробляти самі і навіть стільки же більше, бо наш ВПК потужніший за польський, але....
при владі 79 разів Говнокомандующий (ой, не згадав що Вєрховой)