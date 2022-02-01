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Новини Агресія Росії проти України Допомога Україні Війна
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Місія Литви почала роботу в Україні: оцінить потреби країни у додатковій допомозі на тлі агресії РФ

Місія Литви почала роботу в Україні: оцінить потреби країни у додатковій допомозі на тлі агресії РФ

31 січня в Україні почала роботу новостворена урядом Литви місія з оцінки потреб, яка оцінить українські потреби в додатковій допомозі з боку Литви та координуватиме надання допомоги на тлі агресії Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляється на сайті литовського уряду, пише "Європейська правда".

Місію очолює представник Міністерства закордонних справ, надзвичайний та повноважний посол Йонас Даниляускас.

До її складу входять представники апарату уряду, міністерства національної оборони, міністерства енергетики, міністерства внутрішніх справ, міністерства охорони здоров'я, міністерства соціальної безпеки та праці.

Під час перебування в Україні місія зустрінеться з представниками українських установ, оцінить потреби України у допомозі у різних сферах та погодить механізми надання допомоги.

Планується, що місія пропрацює в Україні близько місяця.

Нагадаємо, у відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Науседою: Обговорили безпекову ситуацію вздовж українських кордонів

Литва (2456) допомога (8453) росія (66144)


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Топ коментарі
+11
Литовським браттям-черговий респект...
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01.02.2022 13:07 Відповісти
+7
Украине просто повезло что президентом летом 2014 годв стал Порошенко...,Даля Грибаускайте.президент Литвы...
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01.02.2022 13:23 Відповісти
+5
Хо-Ро-Шо , будем благодарны любой помощи ..
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01.02.2022 13:08 Відповісти
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Литовським браттям-черговий респект...
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01.02.2022 13:07 Відповісти
Хо-Ро-Шо , будем благодарны любой помощи ..
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01.02.2022 13:08 Відповісти
Дякуємо
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01.02.2022 13:12 Відповісти
Лучшая помощь - санкции против Зеленского и слуг народа.
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01.02.2022 13:16 Відповісти
стоп наркотик
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01.02.2022 13:21 Відповісти
незя на других перекладывать свою работу - если и в следующий раз проголосуют так же - значит как и сейчас - мы все этого заслуживаем (конечно это мое личное мнение)
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01.02.2022 13:22 Відповісти
Дебилов хватит, проголосуют.
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01.02.2022 13:29 Відповісти
Дякуємо, брати.
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01.02.2022 13:21 Відповісти
Украине просто повезло что президентом летом 2014 годв стал Порошенко...,Даля Грибаускайте.президент Литвы...
показати весь коментар
01.02.2022 13:23 Відповісти
 
 