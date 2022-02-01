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Новини
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Постанову про відтермінування штрафів для ФОПів зняли через відсутність голосів, - Корнієнко

Постанову про відтермінування штрафів для ФОПів зняли через відсутність голосів, - Корнієнко

Постанову про відтермінування штрафів для ФОПів, яку депутати обіцяли напрацювати і ухвалити, не внесли до порядку денного Верховної Ради через відсутність голосів.

Про це розповів журналістам перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.

Він також зазначив, що парламентарі знайдуть альтернативне рішення.

"Наскільки я розумію, монобільшість запропонувала компроміс по штрафам, але не всі фракції підтримали голосування за процедурою "ед хок". Тому що, крім "ед хоку" треба ще голоси. У залі близько 180-190 голосів коаліції... Де шукати з них 226, хай мені пояснить опозиція, яка розповідає що монобільшість розвалилась.... Але і в їхніх фракціях теж є проблеми, оскільки багато депутатів хворіють", - сказав Корнієнко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні ФОПи знову пікетують Раду. ФОТОрепортаж (оновлено)

26 січня представники депутатських фракцій та груп Верховної Ради домовились про створення постанови щодо відтермінування штрафів для фізичних осіб-підприємців за несвоєчасне встановлення касових апаратів. Документ мали розглянути сьогодні, 1 лютого.

Вже кілька тижнів під будівлею Верховної Ради в Києві триває мітинг підприємців. Вони вимагають скасувати обовʼязкове використання касових апаратів для окремих груп підприємців, яке набуло чинності цього року. Спочатку мітинг був мирним, однак 27 січня, коли нардепи завершували пленарну роботу, почалися сутички. Протестувальники намагались штурмувати парламент, силовики чинили їм опір. Унаслідок сутичок 18 правоохоронців отримали тілесні ушкодження, зокрема переломи, черепно-мозкові травми і хімічні опіки очей. Щодо учасників акції, то відомо про трьох людей, які звернулися за медичною допомогою. Одна з жінок, яка перебувала в натовпі мітингувальників, отримала перелом передпліччя та трьох ребер.

Також читайте: Акції ФОПів під Радою фінансують контрабандисти, - "слуга народу" Гетманцев

Найактивнішних порушників – 63 людини – затримали. З них ФОПами виявилися 38 людей, ще пʼятеро були ними, але припинили діяльність, інші підприємцями не були. Усіх затриманих одразу ж відпустили.

28 січня під парламентом встановили залізну огорожу, щоб мітингувальники не змогли дістатися до Маріїнського палацу, де відбувалися заходи за участю президента Зеленського. Також було перекрито рух біля Міністерства охорони здров'я.

Сьогодні, 1 лютого, в урядовомму кварталі посилили заходи безпеки через виступ Зеленськог в Раді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ФОПи пікетують Раду: між мітингувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ВР (15048) підприємці (620) Слуга народу (2820) Корнієнко Олександр (666) ФОП (159)


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Топ коментарі
+15
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01.02.2022 13:56 Відповісти
+13
И ни какой не позор. Этих ФОПов Зеленский ещё в 2019 году предупреждал - думайТЕ. Не думали - жриТЕ.
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01.02.2022 13:39 Відповісти
+9
Радуйтесь, ФОПи! Радуйтесь, пенси! Радуйся вся зелена порода! Настала вам від грошей свобода!!! Тепер ви будете вільні, як вітер, який буде уляти не лише у ваших головах, але й у кишенях і холодильниках! Вас має тішити той факт, що забрати у вас таки нічого не зможуть окрім ваших кайданів! (це я трохи від комуністів розичив). Зєлєнскій вважає, що вам вистачить і шоу з Порошенком, або якщо не в горить - то з Коболєвим і трьома та и депутатами. І Зєлєнскій правий! Зєбаньки, навіщо вам гроші????
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01.02.2022 13:45 Відповісти
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Позор !
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01.02.2022 13:13 Відповісти
И ни какой не позор. Этих ФОПов Зеленский ещё в 2019 году предупреждал - думайТЕ. Не думали - жриТЕ.
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01.02.2022 13:39 Відповісти
"Лохов не кинуть - себя не уважать" (С) Папа Беня и его зеленый холуй.
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01.02.2022 13:55 Відповісти
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01.02.2022 13:56 Відповісти
Ничаго-ничаго, это для ума. дУМать. Помните?
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01.02.2022 13:18 Відповісти
Был год даже больше
Чтобы подготовиться к работе с кассами
Думали --пронесет как в прошлом году
Главное можно будет вернуть /хороший товар/
А так подсунут брак и потом не узнают покупателя
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01.02.2022 13:21 Відповісти
Дурницi.
Чек, надрукований РКА та виписаний "вiд руки", мають однакову силу.
Iнша рiч, якщо ви не вимагаєте того чеку, але то вже iнша справа - то вже ваш "косяк"
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01.02.2022 13:36 Відповісти
шо значит "нэ вымагаетэ"? А разве продавец не обязан выдавать чек, требует того покупатель или нет?
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01.02.2022 14:00 Відповісти
а ты дятел подумал что зеленожопые кретины переживают за твой чек и твои права? )))) ППЦ, вас надо реально кастрировать. они начали загонять всех на общую систему. с 22 года 3 группу, потом остальных. причем не утверждаю что это плохо, просто у баранов сознание перевернуто с ног на голову.
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01.02.2022 14:24 Відповісти
Дятел - это твой папа, что презервативом не пользовался
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01.02.2022 14:26 Відповісти
То ви не менi, то ви Яреську розповiдайте - то в нього "хтось/щось пiдсовуэ" без чеку
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01.02.2022 14:27 Відповісти
Тролляка подоляка
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01.02.2022 13:42 Відповісти
Что значит отсрочка? Ввалите им по полной. Пущай ЖРУТ, что наголосовали.
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01.02.2022 13:36 Відповісти
солдат ФОП не обидит или заплатит больше это как минимум))
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01.02.2022 13:40 Відповісти
А в чём я не прав? В том, что они вот это наголосовали в 2019 году и посадили нам это говно на шею? Так пойдут пускай и уберут то, что навалили в нашем доме. А мне, на мороженную скумбрию даже по 10 гр. за 1 кило хватит. Она же сейчас по 8.
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01.02.2022 13:46 Відповісти
нельзя бить лежачего - а все должны обесцениться для не повторения - союзники нужны - надо протянуть руку помощи сейчас - так будет правельно по человечески и полезно для дело
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01.02.2022 13:50 Відповісти
С дураками так не работает. Это как с собакой Павлова, нужно больше бить током только тогда рефлекс выработается
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01.02.2022 13:54 Відповісти
Какие же они лежачие? Они электорат Зеленского и Слуг народа. Их избранники у власти. При чём власть у них полная и невиданная доселе. Они НА КОНЕ! А зедолбни мне не союзники и руки я им не только не протяну но и при встрече не подам.
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01.02.2022 13:57 Відповісти
я вам как офицер говорю - для достижения цели все средства хороши - нам для победы надо их голоса - все понятно?))))
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01.02.2022 14:09 Відповісти
И я вам, как офицер, отвечу - руки предателю не подавал и подавать не собираюсь. Брезгую. Предавший раз - предаст и второй раз.
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01.02.2022 14:16 Відповісти
предатели это когда другая страна - а тут - наивные и доверчивые ,таких большинство это и есть демократия - когда англичане не выбрали после войны Черчеля - они ведь не предатели были - просто ошиблись ,а потом исправили
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01.02.2022 14:21 Відповісти
Не понял, они, что, иностранцы? Граждане другого государства? Да вы, батенька, уж не белены ли с утра откушали? И не наивные они, а шариковы возжаждавшие халявы. Ну, если не шариковы то лохи. А ежели они лохи то какие же это предприниматели, что развесили уши и клюнули на лживые, рассчитанные на умственно недоразвитых, обещания этого фигляра? И вы так хорошо заметили, что англичане не выбрали ПОСЛЕ войны Черчеля. А они ВО ВРЕМЯ войн6ы выбрали лживого, злобного, злопамятного, пророссийского вора-членограя. Это ли не предательство?
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01.02.2022 17:09 Відповісти
И ежели они ОШИБЛИСЬ, как вы их тут выгораживаете, то пускай пойдут и ИСПРАВЯТ свою ошибку.
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01.02.2022 17:10 Відповісти
Какого только бреда не прочитаешь от "специалистов - государственников". Завтра вы можете оказаться на месте ФОПов. (не зарекайтесь) И тогда, действительно разобравшись в сути вопроса - вы поймете что такое хорошо и что такое плохо..
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01.02.2022 13:38 Відповісти
Ватники никогда не станут ФОП для них диван дорог !
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01.02.2022 13:43 Відповісти
Та крепите этих барыг по полной!!!а то они себя работниками возомнили.не нравиться?на завод,дворником грузчиком, асфальт ложат пусть!
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01.02.2022 13:39 Відповісти
васька а ты обратно в социализм захотел - или просто не хватает знаний шоб понять - шо таки происходит?)))
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01.02.2022 13:42 Відповісти
Уважаемый,здесь все понятно,просто денег жалко.хочеться всегда больше! ответьте на один вопрос,почему работяга платит 20%с зарплаты,а барыга нет,чем он лучше,и для вас Василий Васильевич, уважаемый
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01.02.2022 13:49 Відповісти
Ув. Василий Васильевич - спасибо за вопрос - а кто вам сказал шо платят Меньше чем работяга(как вы пишите) 20% это первое ,второе и наверное главное - социализм уже доказал как плохо в нем жить - а ваши понятия не изменились - плохо - человек отличается тем шо понимает - причинно -следственные связи не на уровни инстинктов или лозунгов . Как то так))))
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01.02.2022 13:55 Відповісти
Уважаемый чунгачкук,у меня кум барыга,20 точек по городу,40работников в штате,НЕ ОДИН не трудоустроен официально,платит единый минимальный налог,теперь он в шоке,а таких знаете сколько!?
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01.02.2022 14:04 Відповісти
а кум знает о вашей позиции ? вы это на змею по ходу похожи ,которую пригрели))))))))))
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01.02.2022 14:06 Відповісти
Да знает,все все знают!по этому и вводят кассовый аппарат!
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01.02.2022 14:58 Відповісти
Ну и причём здесь РРО к трудоустройству? И платить за все будет не барыга, а конечный потребитель через увеличение цен и расценок. Что уже и происходит третий год подряд.
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01.02.2022 14:11 Відповісти
Ну если пострадает конечный потребитель, зачем фопам так переживать?все равно по ихнему не будет,год отсрочки прошол,пришло время платить!
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01.02.2022 15:01 Відповісти
Потому, что теперь практически всем нужно будет еще и нанимать бухгалтера, следить за подачей z-отчетов и т.д. Иначе конкретные штрафы. Многие вынуждены будут закрыться или уйти полностью в тень.
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01.02.2022 16:55 Відповісти
Уходите!прийду те,кто будет работать!а те кто в тень штрафы им да побольше!
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01.02.2022 17:40 Відповісти
Да без проблем. Подумаешь опять все подорожает

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01.02.2022 18:00 Відповісти
Судя по "зрелости" рассуждений, социализма Вася в глаза не видел.
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01.02.2022 14:36 Відповісти
Почему?застал и это время
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01.02.2022 15:02 Відповісти
Пусть этот закон себе в одно место отправят. Нужно было не принимать дебильный закон, а написать все правильно, а они типа 2 года общались с ФОПами, а потом сказали да пофиг.
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01.02.2022 13:39 Відповісти
Згадується епопея з євробляхами кількарічної давності. Люди вимагали адекватних цін на розмитнення, а їм - ви халявщики, не хочете платити податки. І в основному це були люди середнього достатку, які, на відміну від "бляхарів" могли собі дозволити купити машину й тут. Зараз все повернулося з точністю до навпаки - а ви би не хотіли заплатити податки, відповідно до свого доходу?
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01.02.2022 13:40 Відповісти
вы не в теме - не слушайте зеленых мразей - они врут ,потом опять врут - не о податках речь - в Штатах аппараты стоят ,чеки дают но аппараты не фискальные и нет штрафов как хотят у нас - по сему нет коррупции - а главное - нет затрат на администрирование этого по тому шо они превышают доход от этого - ну там конечно дураки)))
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01.02.2022 13:47 Відповісти
Радуйтесь, ФОПи! Радуйтесь, пенси! Радуйся вся зелена порода! Настала вам від грошей свобода!!! Тепер ви будете вільні, як вітер, який буде уляти не лише у ваших головах, але й у кишенях і холодильниках! Вас має тішити той факт, що забрати у вас таки нічого не зможуть окрім ваших кайданів! (це я трохи від комуністів розичив). Зєлєнскій вважає, що вам вистачить і шоу з Порошенком, або якщо не в горить - то з Коболєвим і трьома та и депутатами. І Зєлєнскій правий! Зєбаньки, навіщо вам гроші????
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01.02.2022 13:45 Відповісти
Прошло 2,5 года и для ФОПов слова "гетманцев и зеленский" трансформировались в слова "наркоманцев и задолбенский"
Ну шо, хуже не стало !?
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01.02.2022 13:50 Відповісти
Если ФОПы начнут в огромном колличестве закрыватся, то налогов намного меньше пойдет в бюджет. Пенсионеры, военные, учителя, медработники останутся без пенсий и зарплат. Вот к чему может это привести, а теперь, кто там против ФОПов выступает, думайте.
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01.02.2022 14:05 Відповісти
Ну и к чему же это приведёт?
Слуги сбегут или просто уйдут, так как обеспечили уже и своих пра пра правнуков.....
А то как вы будете выживать, никого не волнует, это ваши проблемы - вы это выбирали, ВЫ ЭТОГО ХОТЕЛИ!
А Вам, ничего не обещали, а что там говорил голобородько в сериале, вот с него и спрос!
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01.02.2022 14:16 Відповісти
Угу, закрываться. Эти протесты имеют целью только одно: не показать реальной выручки, чтоб не перейти на общую систему налогообложения. И всё.
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01.02.2022 14:31 Відповісти
Та пусть хоть один закроется!?на его место другой прийдёт
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01.02.2022 15:03 Відповісти
Этот хряк Корниенко своими высерами напоминает такого старого кугута, который думает, что его окружают одни лохи.
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01.02.2022 14:07 Відповісти
Это просто отличная новость! Дави их млядь!
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01.02.2022 14:13 Відповісти
ФОПи смачно умились.... Вони ж також виходили з "цвяточками" під ОП і Кабмін, кричали "ми бєз політікі" та.... посилали нах... Гончаренко, Ляпіну і Федину.... А тепер "їжте не обляпайтесь"... Нарешті "Звєзда знайшла гєроєв"....
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01.02.2022 14:16 Відповісти
Скільки з цими фопами можна носитись,як дурень з ступою,видали указ і нехай платять! Ми так ніколи державу не збудуємо,якщо кожному в сраку заглядати й питати» а чєго ізволітєс» в західному світі також не хотять платити,але держава повинна, щоб бути сильною змушувати! Так було з покон віку,колись за податками( дань) ходили озброєні дружини!
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01.02.2022 15:20 Відповісти
Раніше було так:
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01.02.2022 15:34 Відповісти
А зараз - механізація ...
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01.02.2022 15:35 Відповісти
...я сидел при Кравчуке, я сидел при КучмЕ, я сидел при ЮщЕ, я сидел при ЯнукЕ, я сидел до Революции, я сидел во время Революции ,я сидел после Революции, я сидел до угара во время угара и после угара буду сидеть!
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01.02.2022 17:08 Відповісти
 
 