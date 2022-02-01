"Слуга народу" Кузьміних проігнорував три повістки про виклики до правоохоронців. Адвокат повідомив, що підозрюваний у закладі охорони здоров’я, - НАБУ

31 січня 2022 року Генеральний прокурор України склала та підписала повідомлення про підозру чинному народному депутату - "слузі народу" Сергію Кузьміних. Відповідно до приписів ст. 111 та 135 КПК України, повідомлення про підозру скеровано за місцем роботи - до Верховної Ради України та за відомими місцями проживання та реєстрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

В НАБУ зазначають, що з 31 січня 2022 року, народний депутат набув статусу підозрюваного, що відповідно до ст. 42 КПК України покладає на нього низку обов’язків. Зокрема про прибуття до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою.

"Народного обранця заздалегідь та належним чином повідомили про дату, час та місце запланованих процесуальних дій. Однак, він проігнорував три повістки про виклики на 29 січня, 31 січня, 1 лютого 2022 року і не з’явився до правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

"Водночас, 31 січня 2022 року, особа, що представилась захисником нардепа, повідомила під час телефоної розмови слідству, що наразі депутат знаходиться у закладі охорони здоров’я та на виклик не прибуде. Проте, ч. 1 ст. 139 КПК України покладає обов’язок повідомляти про причини неприбуття особисто на підозрюваного та не передбачає делегування", - додають в НАБУ.

Крім того, роз’яснюється, що відповідно до положень норми п. 5 ч. 1 ст. 138 КПК України поважною причиною неприбуття особи на виклик, серед іншого, є перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням лише за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад. Сам факт перебування особи у закладі охорони здоров’я не є поважною причиною неприбуття.

НАБУ також нагадує, що народного депутата викрили "на гарячому" 28 січня 2022 року під час одержання 558 тис. грн. Через "депутатський імунітет" його не було затримано й у такий спосіб неможливо було запобігти ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова підписала підозру в отриманні хабаря "слузі народу" Кузьміних

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.