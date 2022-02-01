"Слуга народу" Кузьміних проігнорував три повістки про виклики до правоохоронців. Адвокат повідомив, що підозрюваний у закладі охорони здоров’я, - НАБУ
31 січня 2022 року Генеральний прокурор України склала та підписала повідомлення про підозру чинному народному депутату - "слузі народу" Сергію Кузьміних. Відповідно до приписів ст. 111 та 135 КПК України, повідомлення про підозру скеровано за місцем роботи - до Верховної Ради України та за відомими місцями проживання та реєстрації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
В НАБУ зазначають, що з 31 січня 2022 року, народний депутат набув статусу підозрюваного, що відповідно до ст. 42 КПК України покладає на нього низку обов’язків. Зокрема про прибуття до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою.
"Народного обранця заздалегідь та належним чином повідомили про дату, час та місце запланованих процесуальних дій. Однак, він проігнорував три повістки про виклики на 29 січня, 31 січня, 1 лютого 2022 року і не з’явився до правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.
"Водночас, 31 січня 2022 року, особа, що представилась захисником нардепа, повідомила під час телефоної розмови слідству, що наразі депутат знаходиться у закладі охорони здоров’я та на виклик не прибуде. Проте, ч. 1 ст. 139 КПК України покладає обов’язок повідомляти про причини неприбуття особисто на підозрюваного та не передбачає делегування", - додають в НАБУ.
Крім того, роз’яснюється, що відповідно до положень норми п. 5 ч. 1 ст. 138 КПК України поважною причиною неприбуття особи на виклик, серед іншого, є перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням лише за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад. Сам факт перебування особи у закладі охорони здоров’я не є поважною причиною неприбуття.
НАБУ також нагадує, що народного депутата викрили "на гарячому" 28 січня 2022 року під час одержання 558 тис. грн. Через "депутатський імунітет" його не було затримано й у такий спосіб неможливо було запобігти ситуації.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.
За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
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Цікаво, він лежить в тій самій лікарні на якій мав заробити 500к?
и поехал давать концерты врагу, а этот ещё не дорос.
Передайте, это ему поможет.
Ну и правильно сделал! Нечего ходить в несуществующие органы.
>в соответствии со ст. 42 УПК РФ возлагает на него
че за хрень
Члены секты: Тимошенко, Корбан, Насиров......
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І. Ільф і В. Петров" Золоте теля"
Оказывается, не для дипломатической поддержки. А для решения «шкурных» вопросов: подписания Зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.
Для тех, кто помнит суть Зоны свободной торговли с ЕС, поясняю: турецкие товары получат беспошлинный доступ на украинский рынок и хлынут в огромных объемах, а украинские товары, ясное дело, получат минимальные квоты в Турции.
И это не первый раз Зеленский позволяет Турции зарабатывать на украинцах. Так, турецкая компания «Онур» осваивает десятки миллиардов на коррупционной «Большой стройке».
Ясное дело, что Зеленский имеет немалый гешефт от «Онура». Не обделят его и за невыгодную Украине зону свободной торговли с Турцией.
А вы про него, мол, комик, ничего не понимает в госуправлении. Когда на кону стоят большие деньги на карман, то все очень быстро учатся рисовать схемы с использованием государственной машины…
Там ему быстро полегчает ...