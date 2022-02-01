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Новини Хабарники
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"Слуга народу" Кузьміних проігнорував три повістки про виклики до правоохоронців. Адвокат повідомив, що підозрюваний у закладі охорони здоров’я, - НАБУ

31 січня 2022 року Генеральний прокурор України склала та підписала повідомлення про підозру чинному народному депутату - "слузі народу" Сергію Кузьміних. Відповідно до приписів ст. 111 та 135 КПК України, повідомлення про підозру скеровано за місцем роботи - до Верховної Ради України та за відомими місцями проживання та реєстрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

В НАБУ зазначають, що з 31 січня 2022 року, народний депутат набув статусу підозрюваного, що відповідно до ст. 42 КПК України покладає на нього низку обов’язків. Зокрема про прибуття до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою.

"Народного обранця заздалегідь та належним чином повідомили про дату, час та місце запланованих процесуальних дій. Однак, він проігнорував три повістки про виклики на 29 січня, 31 січня, 1 лютого 2022 року і не з’явився до правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

"Водночас, 31 січня 2022 року, особа, що представилась захисником нардепа, повідомила під час телефоної розмови слідству, що наразі депутат знаходиться у закладі охорони здоров’я та на виклик не прибуде. Проте, ч. 1 ст. 139 КПК України покладає обов’язок повідомляти про причини неприбуття особисто на підозрюваного та не передбачає делегування", - додають в НАБУ.

Крім того, роз’яснюється, що відповідно до положень норми п. 5 ч. 1 ст. 138 КПК України поважною причиною неприбуття особи на виклик, серед іншого, є перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням лише за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад. Сам факт перебування особи у закладі охорони здоров’я не є поважною причиною неприбуття.

НАБУ також нагадує, що народного депутата викрили "на гарячому" 28 січня 2022 року під час одержання 558 тис. грн. Через "депутатський імунітет" його не було затримано й у такий спосіб неможливо було запобігти ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова підписала підозру в отриманні хабаря "слузі народу" Кузьміних

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Автор: 

НАБУ (5097) хабар (4738) Кузьміних Сергій (51)


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Топ коментарі
+13
ЗАХВОРАЛ?
Передайте, это ему поможет.
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01.02.2022 13:43 Відповісти
+11
Хай Арахамія чи Корнієнко завезуть йому клітчате одіяло. А то не по традиції
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01.02.2022 13:30 Відповісти
+8
Ха, испугали. Президент игнорировал четыре при войне
и поехал давать концерты врагу, а этот ещё не дорос.
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01.02.2022 13:40 Відповісти
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Хороший ученик. Быстро усваивает.
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01.02.2022 13:25 Відповісти
Робити всяку хрєнь-здоровий,а відповідати-савсєм бальной...
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01.02.2022 13:25 Відповісти
Ну так геморой не вибирає чи ти під слідством, чи ні ,
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01.02.2022 13:35 Відповісти
так саме воно та подібні і є гемороєм...
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01.02.2022 13:37 Відповісти
так він же нівчом невіноват. Спитайте трухіна.
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01.02.2022 13:28 Відповісти
Хай Арахамія чи Корнієнко завезуть йому клітчате одіяло. А то не по традиції
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01.02.2022 13:30 Відповісти
Хвороба зватися..."не винен"
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01.02.2022 13:30 Відповісти
підозрюваний у закладі охорони здоров'я, -
Цікаво, він лежить в тій самій лікарні на якій мав заробити 500к?
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01.02.2022 13:34 Відповісти
та ні, в тих лікарнях депутати не лікуютися, то для бидла)))
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01.02.2022 13:40 Відповісти
Ха, испугали. Президент игнорировал четыре при войне
и поехал давать концерты врагу, а этот ещё не дорос.
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01.02.2022 13:40 Відповісти
Возьмёшь на поруки?
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01.02.2022 13:45 Відповісти
на фонарь, а не на поруки!
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01.02.2022 14:19 Відповісти
Цей хряк уже в Ізраїлі . ДУПАтути ж у нас особливо слуги урода багато хто з подвійним громадянством... Вони йому не треба, ваші "повестки"
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01.02.2022 13:42 Відповісти
кто бы сомневался)))))))))))))))))
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01.02.2022 13:43 Відповісти
ЗАХВОРАЛ?
Передайте, это ему поможет.
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01.02.2022 13:43 Відповісти
Іменно там ,, слуга урода "під одіяльцем в клітинку
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01.02.2022 14:48 Відповісти
ковдру треба зелену
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01.02.2022 15:27 Відповісти
42 УПК РФ?
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01.02.2022 13:43 Відповісти
Чтобы быть коррупционером, надо иметь крепкое здоровье. Не каждый сможет. Молоко от государства им положено быть за вредность на производстве бабла.
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01.02.2022 13:44 Відповісти
Брат его.
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01.02.2022 13:46 Відповісти
застаріла схема, пора вже міняти, курив курнику вже знають, що то за болячки такі))
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01.02.2022 13:46 Відповісти
Как ему там на больничке- не замёрз ещё? Одеяло ЗЕлёненькое в студию !!!
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01.02.2022 13:46 Відповісти
"Слуга народа" Кузьминых проигнорировал три повестки о вызовах в милицию.

Ну и правильно сделал! Нечего ходить в несуществующие органы.
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01.02.2022 13:47 Відповісти
>три повестки о вызовах в милицию...

>в соответствии со ст. 42 УПК РФ возлагает на него

че за хрень
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01.02.2022 13:52 Відповісти
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01.02.2022 13:52 Відповісти
Влился в секту инвалидов политического труда !
Члены секты: Тимошенко, Корбан, Насиров......
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01.02.2022 13:52 Відповісти
"- Как здоровье? - спросил все-таки Лапидус. - Пяточный нерв?

- Все прошло, - отвечал Берлага, не поднимая головы. - Я даже не верю, что такой нерв есть у человека."...
"- Тебе ничего не придется делать, - втолковывал шурин, - ты только должен всем и каждому кричать в уши: «Я Наполеон!», или: «Я Эмиль Золя!», или: «Магомет!» если хочешь.

- А вице-короля Индии можно? - доверчиво спросил Берлага.

- Можно, можно. Сумасшедшему все можно. Значит - вице-король Индии?"...
" - Я вице-король Индии, - заявил он, осмелев.

- Молчи, сволочь! - лениво ответил на это Кай Юлий. И с прямотой римлянина добавил: - Убью! Душу выну!"...
І. Ільф і В. Петров" Золоте теля"
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01.02.2022 13:53 Відповісти
в очереди сидит, бедный..., наверное к семейному врачу, нельзя отойти..., вдруг очередь пропустит...
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01.02.2022 13:56 Відповісти
Зеленский в своём выступлении в Раде проговорился, зачем в Киев едет Эрдоган.

Оказывается, не для дипломатической поддержки. А для решения «шкурных» вопросов: подписания Зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Для тех, кто помнит суть Зоны свободной торговли с ЕС, поясняю: турецкие товары получат беспошлинный доступ на украинский рынок и хлынут в огромных объемах, а украинские товары, ясное дело, получат минимальные квоты в Турции.

И это не первый раз Зеленский позволяет Турции зарабатывать на украинцах. Так, турецкая компания «Онур» осваивает десятки миллиардов на коррупционной «Большой стройке».

Ясное дело, что Зеленский имеет немалый гешефт от «Онура». Не обделят его и за невыгодную Украине зону свободной торговли с Турцией.

А вы про него, мол, комик, ничего не понимает в госуправлении. Когда на кону стоят большие деньги на карман, то все очень быстро учатся рисовать схемы с использованием государственной машины…
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01.02.2022 13:59 Відповісти
Шож они таки слабеньки,надо в Трусковець.
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01.02.2022 14:00 Відповісти
Чик, чик и я в домике! Ну все, как обычно.
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01.02.2022 14:02 Відповісти
я бы тоже проигнорировал. хрен его знает, куда идти? де та милиция? и машины времени у мну нету.
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01.02.2022 14:04 Відповісти
этот редактор поломался! у него до сих пор в голове милиция!
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01.02.2022 14:07 Відповісти
Подозреваемый должен быть в учреждении зэкоохранения. Всё остальное- это симулянт под клетчатым одеялом.
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01.02.2022 14:08 Відповісти
За шкирку этого самого больного и в полицию ! Можно даже с кроватью вместе.
Там ему быстро полегчает ...
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01.02.2022 14:15 Відповісти
игнорирует оно падло, за яйца и на нары, ****, война а оно мародерит- взятки берет и обогащается
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01.02.2022 14:17 Відповісти
Я так понимаю что это новый штам кароны... Очень опасный для взяточников.и он заражает их только в случае если их ловят с поличным. Вот такая новая мутация.😂
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01.02.2022 14:41 Відповісти
Вердикт самого неподкупного укр. суда: НЕВИНОВЕН!
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01.02.2022 14:43 Відповісти
в царскую жандармерию
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01.02.2022 15:05 Відповісти
 
 