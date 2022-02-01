Моравецький про позицію Німеччини щодо постачання зброї Україні: "Путіна треба зупинити, доки не пізно"

Польський прем'єр Матеуш Моравецький назвав "великим розчаруванням" позицію Німеччини щодо ситуації навколо України, а участь Берліна у будівництві газопроводу "Північний потік-2" – "великою помилкою".

В інтерв'ю LB.ua він висловив сподівання, що Захід зупинить агресивну російську експансію до того, як Кремль розв'яже велику війну, передає Цензор.НЕТ.

"Мир і війна стосуються всіх нас. Тому всі ми повинні бути сповнені рішучості протистояти російській загрозі", – сказав він і додав, що Німеччина "діє надто м'яко і розчаровує", причому мотиви такої поведінки вторинні, на відміну від наслідків.

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Моравецький каже, що він не має єдиної відповіді на питання про мотиви нинішньої політики Берліна, яка "турбує Європу, і саме час виправити цю пасивну позицію". Економічних мотивів, вважає він, замало для пояснення поведінки ФРН, яка відмовляється продавати Україні зброю.

"Можливо, обережність німецької політики є результатом історичних страхів та особливої ролі Німеччини в європолітиці після Другої світової війни. Але якщо історії є що сказати, вона каже так: Володимира Путіна треба зупинити, доки не пізно", – сказав прем'єр Польщі.

Він додав, що закликатиме канцлера Олафа Шольца до цих кроків і того, що Німеччина "має взяти на себе більшу відповідальність за безпеку Європи".

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Щодо ультиматуму Кремля Заходу (не брати Україну в НАТО і взагалі "відкотити" Альянс до меж 1997 року) Моравецький заявив, що в НАТО усвідомлюють – "коли Росія ставить ультиматум, вона готується зробити наступний крок". Тому, резюмує він, необхідно зміцнити східний фланг НАТО.