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Новини Війна
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Моравецький про позицію Німеччини щодо постачання зброї Україні: "Путіна треба зупинити, доки не пізно"

Моравецький про позицію Німеччини щодо постачання зброї Україні:

Польський прем'єр Матеуш Моравецький назвав "великим розчаруванням" позицію Німеччини щодо ситуації навколо України, а участь Берліна у будівництві газопроводу "Північний потік-2" – "великою помилкою".

В інтерв'ю LB.ua він висловив сподівання, що Захід зупинить агресивну російську експансію до того, як Кремль розв'яже велику війну, передає Цензор.НЕТ.

"Мир і війна стосуються всіх нас. Тому всі ми повинні бути сповнені рішучості протистояти російській загрозі", – сказав він і додав, що Німеччина "діє надто м'яко і розчаровує", причому мотиви такої поведінки вторинні, на відміну від наслідків.

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Моравецький каже, що він не має єдиної відповіді на питання про мотиви нинішньої політики Берліна, яка "турбує Європу, і саме час виправити цю пасивну позицію". Економічних мотивів, вважає він, замало для пояснення поведінки ФРН, яка відмовляється продавати Україні зброю.

"Можливо, обережність німецької політики є результатом історичних страхів та особливої ролі Німеччини в європолітиці після Другої світової війни. Але якщо історії є що сказати, вона каже так: Володимира Путіна треба зупинити, доки не пізно", – сказав прем'єр Польщі.

Він додав, що закликатиме канцлера Олафа Шольца до цих кроків і того, що Німеччина "має взяти на себе більшу відповідальність за безпеку Європи".

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Щодо ультиматуму Кремля Заходу (не брати Україну в НАТО і взагалі "відкотити" Альянс до меж 1997 року) Моравецький заявив, що в НАТО усвідомлюють – "коли Росія ставить ультиматум, вона готується зробити наступний крок". Тому, резюмує він, необхідно зміцнити східний фланг НАТО.

Автор: 

Німеччина (7487) зброя (7540) путін володимир (24130) росія (66144) Моравецький Матеуш (371) Шольц Олаф (1142)


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Нам би такого президента.
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01.02.2022 13:30 Відповісти
Немецкие порно-фильмы до добра не приводят. Немецкую власть заразили.
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01.02.2022 13:32 Відповісти
Повторюю,позиція у німців одна-раком перед лапатним сцарьом...
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01.02.2022 13:32 Відповісти
Моравєцкі не називає Путлєра Володимиром чи Влодзімєжем, а лише Владіміром. Врахуйте це в укрверсії Цензора. Не одомашнюйе ту москєвску скотину Владімір Путін.
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01.02.2022 13:36 Відповісти
Німеччина опускає себе чимдалі глибше. Європі потрібен інший лідер.
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01.02.2022 13:51 Відповісти
Про цінності, про свободи блеють на всіх майданчиках, особливо для себе благополучних та ситих і про те, що їх треба захищати. А коли треба реально і потужно помагати українцям, які грудьми на фронті захищають цінності і свободу всієї Європи, то допомогу цикають ,ніби дурника грають (в час по чайной ложке). І сказати про це належним чином не виходить , бо помогають все таки...
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20.01.2023 20:00 Відповісти
 
 