У Бундестазі пояснили відмову ФРН постачати зброю Україні: Триває переговорний процес. У разі вторгнення РФ будуть розглянуті "всі варіанти"

Поки тривають дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією, Німеччина не повинна постачати зброю Києву, вважає заступник голови парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю DW у понеділок, 31 січня.

Депутат Бундестагу наголосив, що на випадок військової агресії щодо України розглядаються "всі варіанти".

"Ми підтримуємо збройні сили України нелетальними компонентами. Ми надаємо допомогу економіці. Ми відкриваємо наші ринки в Європейському Союзі для українських товарів. Робиться багато чого, і ми допомагаємо Україні як можемо", - зазначив він.

При цьому на даному етапі йдеться насамперед про переговорний процес, підкреслив Ламбсдорфф, зазначивши, що в дипломатичній сфері залишається ще багато варіантів, які варто розглянути. Зокрема, за його словами, у рамках ООН необхідно винести конфлікт із РФ на обговорення не Ради Безпеки, а Генеральної Асамблеї, оскільки там Росія не має права вето.

За його словами, якщо українці хочуть придбати зброю, вони знають де це можна зробити, про що також сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба під час візиту німецької колеги Анналени Бербок (Annalena Baerbock).

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Відповідаючи на запитання щодо можливості виключення для України в політиці Берліна, яка передбачає відмову від постачання зброї до регіонів воєнних конфліктів, Ламбсдорфф зазначив, що це було зроблено лише двічі - у випадку іракських курдів та з метою захисту косовських албанців від геноциду з боку сербів. В обох випадках це була не та ситуація, в якій були можливі переговори, а йшлося про геноцид, який уже відбувався, зазначив депутат.

"При цьому з російською стороною говорити можливо, хоч і важко, що ми й робимо разом із нашими союзниками", - наголосив він. Водночас уряд Німеччини чітко заявив, що у разі військової агресії всі варіанти, як і раніше, можливі, нагадав він.

Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

Так, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.