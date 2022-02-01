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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Бундестазі пояснили відмову ФРН постачати зброю Україні: Триває переговорний процес. У разі вторгнення РФ будуть розглянуті "всі варіанти"

У Бундестазі пояснили відмову ФРН постачати зброю Україні: Триває переговорний процес. У разі вторгнення РФ будуть розглянуті

Поки тривають дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією, Німеччина не повинна постачати зброю Києву, вважає заступник голови парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff).

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю DW у понеділок, 31 січня.

Депутат Бундестагу наголосив, що на випадок військової агресії щодо України розглядаються "всі варіанти".

"Ми підтримуємо збройні сили України нелетальними компонентами. Ми надаємо допомогу економіці. Ми відкриваємо наші ринки в Європейському Союзі для українських товарів. Робиться багато чого, і ми допомагаємо Україні як можемо", - зазначив він.

При цьому на даному етапі йдеться насамперед про переговорний процес, підкреслив Ламбсдорфф, зазначивши, що в дипломатичній сфері залишається ще багато варіантів, які варто розглянути. Зокрема, за його словами, у рамках ООН необхідно винести конфлікт із РФ на обговорення не Ради Безпеки, а Генеральної Асамблеї, оскільки там Росія не має права вето.

За його словами, якщо українці хочуть придбати зброю, вони знають де це можна зробити, про що також сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба під час візиту німецької колеги Анналени Бербок (Annalena Baerbock).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вершбоу про позицію Німеччини щодо постачання зброї Україні: "Це не та солідарність, яку мало б показувати НАТО"

Відповідаючи на запитання щодо можливості виключення для України в політиці Берліна, яка передбачає відмову від постачання зброї до регіонів воєнних конфліктів, Ламбсдорфф зазначив, що це було зроблено лише двічі - у випадку іракських курдів та з метою захисту косовських албанців від геноциду з боку сербів. В обох випадках це була не та ситуація, в якій були можливі переговори, а йшлося про геноцид, який уже відбувався, зазначив депутат.

"При цьому з російською стороною говорити можливо, хоч і важко, що ми й робимо разом із нашими союзниками", - наголосив він. Водночас уряд Німеччини чітко заявив, що у разі військової агресії всі варіанти, як і раніше, можливі, нагадав він.

Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

Так, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.

вторгнення (380) Німеччина (7487) зброя (7540) росія (66144) Бундестаг (196)


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Топ коментарі
+19
Друзья-таварищи патамушта.
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01.02.2022 13:43 Відповісти
+17
Хорошо, а блокировать закупку оружия Украиной через НАТО какой причиной можно объяснить?
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01.02.2022 13:39 Відповісти
+16
Когда-то Дойчланду нужно было зерно. Теперь Дойчланд требует газу.
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01.02.2022 13:38 Відповісти
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Мабуть знов з свінгерами у стрінгах-не плутати зі стінгерами...
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01.02.2022 13:35 Відповісти
ну как в анекдоте в ресторане ОН и ОНА..
ОН-я политик и депутат и к тому же честный...
ОНА- о я куртизанка девочка по вызову..... но еще и девственная.. могу и справку от доктора показать...
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01.02.2022 13:45 Відповісти
Когда-то Дойчланду нужно было зерно. Теперь Дойчланд требует газу.
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01.02.2022 13:38 Відповісти
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01.02.2022 13:52 Відповісти
Це шо, німці проти газу з рашкі?!
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01.02.2022 14:04 Відповісти
этого?
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01.02.2022 14:07 Відповісти
не.... ну ладно уж... так какого чёрта вы тогда блокируете продажу оружия другим членам нато, и какого хрена других не пускаете через свою территорию самолёты с оружием? какие проблемы идиоты? это же смешно... не продаёте вы... ок. а причём полёты над страной и запреты другим ?
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01.02.2022 13:38 Відповісти
Они не запрещают полеты над страной. Таким образом союзники по НАТО показывают Германии что они этот момент не хотят с ней даже обсуждать..
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01.02.2022 13:42 Відповісти
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01.02.2022 13:38 Відповісти
Немцы лобызались взасос с лусскими что семьдесят лет назад, что сейчас. Да что там, они и триста лет назад ездили друг к другу и обменивались правителями.
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01.02.2022 13:39 Відповісти
Знаєте яке повне ім"я династії Рованових? Гольштейн-Готторп-Романовы - гілка Ольденбургської династії.
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01.02.2022 13:52 Відповісти
Леніна і жовтневий переворот фінансували теж німці. Джугашвіллі і Алуїзович ділили Європу і були союзниками на початку 2-ї світової. Дуже тісні вікові зв"язки.
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01.02.2022 13:55 Відповісти
Хорошо, а блокировать закупку оружия Украиной через НАТО какой причиной можно объяснить?
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01.02.2022 13:39 Відповісти
Правилами Блока. Противник этого и ждёт - мол не только расширяетесь на восток а ещё поставляете летальное вооружение внеблоковой стране - читай материалы о встрече Буша и ВВП
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01.02.2022 15:54 Відповісти
Правилами блока не запрещено продавать оружие. Германия по личной инициативе Меркель блокировала поставки вооружения Украине через структуры НАТО, правом вето. Украина все равно купит это вооружение - просто через НАТО это было бы дешевле. А про противника вообще чушь - не от действий Украины зависит желание ху%ла уничтожить Украину.
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01.02.2022 16:33 Відповісти
Ссылку на документ. Украине не предоставили статус особого союзника нато... Для этого не обязательно вступать блок!как например «Катару» откуда пойдёт увеличенный трафик газа Байден присвоит «особого союзника нато» Это подразумевает поставки вооружения и прочее.... Какая транса из блока должнабыла поставить вооружение - запомни есть четкая граница понимания наступательное и оборонительное , и соответственно определение этих категорий.
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01.02.2022 16:47 Відповісти
Какой еще "особый союзник НАТО"? Запомни, если ты что-то рассказываешь, то владей хотя бы минимально темой того что пытаешься рассказать. Байден присвоил Катару не статус "особого союзника в НАТО", а статус особого союзника США вне НАТО, а это как говорят в Одессе две большие разницы.

Вот тебе ссылка на https://www.nspa.nato.int/default NSPA. вот статья https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/12/13/7131518/ статья "Украинской правды" . А теперь ты мне ссылку на документ который подтверждает твои фантазии про "Правила блока" которые запрещают продавать оружие Украине.
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01.02.2022 18:02 Відповісти
А Украина что в блоке НАТО? Или єто мешкало в 14 году єфіопцу Присвоить статус Украине?Одним единственнным указом. Ты хоть понимаешь чего они тогда оружие не дали? На чистом английском сам президент просил)))) Ага вот именнно тот который первый. Поясню - не хотели сценарий Грузии когда открыто вошли.... Сако сбежал и потом там поставили кого надо ... А эту фиалковскую газету можешь уже не читать. Пояснить кто такой фиалка? Или сам почитаешь англоязычную прессу исключительно. Самое печальное что пишешь и рассуждаешь вполне адекватно, не чита тутошней «ботохферме) .... но не зришь в корен
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01.02.2022 18:43 Відповісти
Хаха забыл сказать Фиалки процитировали бульварную прессу Бильд, это Жёлтая газетенка ...Могу тебе скинуть ссылку на устав нато .... Но ещё старый в русссоом переводе- там «партнёрство ради мира» как и все учения проводились под эгидой «оказания помощи в следствии КАТАКЛИЗМЫ Техногенного характера, И как говорят в Одессе - овзаимодействие против пиратов и так далее высадка десанта где Савченко была на танке - исключительно в рамках помощь при черезвычайном бедствии и так далее.... Захват и прочие учения - это только наши тренировались. А иностранцы- максимум тушение пожара и так далее - без стрельб.... Натовские не стреляли « по условному противнику
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01.02.2022 18:48 Відповісти
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2277/text
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01.02.2022 23:01 Відповісти
Вот ссылка уже с переводом на этот акт который не подписал Обама в 14году.... «Утвержденный https://www.unian.net/politics/1021282-rossiya-otreagirovala-na-prinyatie-kongressom-ssha-zakonoproekta-v-podderjku-ukrainyi.html Конгрессом США законопроект , который дает Украине статус главного союзника США вне блока НАТО, является лишь заверением о лучших намерениях. Но окончательное слово - предоставлять Украине оружие или нет - остается за президентом США Бараком Обамой, а он не горит желанием это делать.«
получили тогда оружие? Кто был зам Обамы
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01.02.2022 23:05 Відповісти
«Основной союзник вне нато» согласно поправке к статье конгресса это может делать президент сша.... именно таким является Израиль не состоя в блоке... Обамка мог бы подписать эту бумага , шоколадный его просил лично на английском за оружие и так далее.... Но обамка не подписал и оружие не дал ..... ибо Грузию помнил.... Но именно в 14 внесли s2277 который позволял Грузии молдавиии и Украине и его не приняли ? Кто тогда был зам Обамы
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01.02.2022 23:00 Відповісти
Та подождём под дождём--- в следующий четверг.
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01.02.2022 13:40 Відповісти
На сухую пятницу.
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01.02.2022 18:31 Відповісти
Друзья-таварищи патамушта.
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01.02.2022 13:43 Відповісти
Та кому вони цікаві ці німецькі блеяння ? Там нема з ким говорити .
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01.02.2022 13:45 Відповісти
Розгляньте до вторгнення і вторгнення не буде.
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01.02.2022 13:46 Відповісти
...Йшлося про геноцид, який уже відбувався... - Отже, напад Росіїі у 2014 ще не відбувався. Чи як зрозуміти цього путлєрфершейнера?
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01.02.2022 13:49 Відповісти
А потім вже не треба буде, шльондри кацапські
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01.02.2022 13:54 Відповісти
газпромшлюхен йа йа
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01.02.2022 13:55 Відповісти
Таки освободители в 1945-ом испортили немцам генофонд.
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01.02.2022 13:58 Відповісти
Ох и гибриды! Ох и уникумы! Когда будет вторжение тогда ваши варианты убитым будут не нужны.
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01.02.2022 13:59 Відповісти
На это и ставка
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01.02.2022 15:55 Відповісти
https://ibb.co/DL6MkCG
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01.02.2022 14:00 Відповісти
Ein Löffel wird zum Mittagessen benötigt, nicht nach dem Abendessen.
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01.02.2022 14:00 Відповісти
Ситуація з наданням допомоги Україні розставила всі крапки на геополітичній карті світу.І місце Німеччини там не поряд з цивілізованими країнами,для яких демократичні цінності не просто слова.
Німеччина стоїть поряд з варварською маньячною бензоколонкою і повністю залежить від неї.Гроші,газ,страх і вигода перемогли.І в це болото Берлін хоче втягнути всю Європу через свій Північний поток і здачу України.А Україну зробити жертовним ягням.
Але ми не будемо жертвами і рабами з Німеччиною,чи без неї.Ми то вистоїмо,а от чи поверне Німеччина свою втрачену репутацію,це питання
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01.02.2022 14:00 Відповісти
Мова йде вже навіть не про допомогу. Німеччина активно перешкоджає Україні закуповувати озброєння.
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01.02.2022 14:15 Відповісти
Берлин был фактически поделён на 2 части.... все так и осталось - но не в лучшую сторону. Чек поинт Чарли напомнить? Танки? Вот бюргеры и хотят получить все ништяки- что не понятно было - если уже станцию на суше для сп2 построили до самой нитки- мне все тогда понятно стало
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01.02.2022 15:58 Відповісти
Клеить отмазки у немчуры в чести.
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01.02.2022 14:02 Відповісти
Прогрессивному человечеству континентальной Европы лично я "верю" особенно.
Редкостное г*вно имеnно эти представители прогрссиеного человечества.

"Сменили регистрацию и летают самолеты бывшего нардепа и бизнесмена Виталия Хомутынника, президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира и соратника Медведчука из ОПЗЖ Тараса Козака, который якобы скрывается в России.

Эти самолеты покинули Украину перед введением санкций и впоследствии сменили бортовые номера и место регистрации, что позволило им функционировать дальше.

Самолет Хомутынника Гольфстрим G 280 покинул Украину 14 февраля, за 5 дней до санкций.

По информации источников УП в авиационной сфере, в конце апреля-начале мая Хомутынник выставил самолет на продажу. Сам Хомутынник подтвердил УП факт обращения в СНБО относительно "ошибочности санкций" против его компании и сообщил о "вынужденной перепродаже самолета другой компании в холдинге".

2 августа самолет с бортовым номером Т7-СIF (Cascade Investment Fund, название инвестиционного фонда Хомутынника - УП) прилетел в швейцарский город Сент-Галлен, где расположен сервисный центр самолетов Гольфстрим, а через неделю вылетел оттуда с бортовым номером T7-CSCD (аббревиатура от названия компании Хомутынника Каскад)."
https://compromat.group/main/politics/52308-homutynnik-kushnir-kozak-i-golfstrimy-s-perebitymi-nomerami.html

"Виталий Юрьевич Хомутынник (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Віталій Юрійович Хомутиннік; род. 4 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1976 года , г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Макеевка Донецкой области) - украинский предприниматель, миллионерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated1-1 [1] , депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховной Рады Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_IV_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 IV , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 V , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 VI , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 VII и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 VIII созывов.

В 2003-2005 гг. советник премьер-министра Украины. На президентских выборах 2004 года доверенное лицо кандидата В. Януковича

Принимал участие в конфликте вокруг госпредприятия «Укртранснафта» на стороне олигарха https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Игоря Коломойского

Имеет совместное газодобывающие предприятие с украинским миллиардером https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Игорем Коломойским"
(Википедия)
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01.02.2022 14:02 Відповісти
Вставь фото с дулей)))))Он тусит в Монако.... АТам вся элита русская. Ну так)))
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01.02.2022 16:01 Відповісти
"Всє варіанти" - схоже на залякування. Невже кацапам допомагати будуть?
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01.02.2022 14:03 Відповісти
Ни как детвора не поймет, каждый думает о себе. И вы думаете о себе, понимаю, ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ. У вас одно, у них другое. Так что, правильные вы все.
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01.02.2022 14:04 Відповісти
"Будут рассмотрены все варианты":

* аннексия Австрии
* захват Чехии и Словакии (теперь прийдётся два раза бегать)
* совместный с рашкой раздел Польши.
* убийство евреев, которые не успели сбежать.
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01.02.2022 14:04 Відповісти
Когда убьют, тогда и приходите.
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01.02.2022 14:05 Відповісти
Напомню, что Германия до 1991 г. эшелонами продавало современное оружие диктатору Саддаму Хусейну.
А знаете в чем секрет? Хусейн до 1991 г. буквально купался в нефтедолларах и платил втридорога любой стране за современное оружие.
Чувствуете связь с позицией Германии: Давайте не торопиться с санкциями против РФ?
Все это понятно и объяснимо, но тут как говорится: Вы, или трусы оденьте, или крестик снимите ...
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01.02.2022 14:08 Відповісти
Я не понимаю, какого черта мы не просим оружие у Франции?! Да, она тоже отказала, но это было аж в 2015 году!
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01.02.2022 14:12 Відповісти
Хахахахах))))))) совсем наивный)))
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01.02.2022 16:02 Відповісти
А что не так?
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01.02.2022 16:10 Відповісти
Долго объяснять....Тут дети наверное сидят... Вспомни 200
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01.02.2022 16:18 Відповісти
...та віддайте ж назад їм ті 5тис касок!!!!!
Нехай собі в них в сортир ходять!!!
Тепер стало ясно хто є хто!!!!
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01.02.2022 14:12 Відповісти
В случае вторжения РФ будут рассмотрены все варианты. С кем ёпт рассмотрены???
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01.02.2022 14:18 Відповісти
Как поделить Украину, наверное. Он это уже умеют.
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01.02.2022 16:41 Відповісти
поздно пить боржоми когда печень отвалится... когда Украину захватят тогда немцы оружие продадут?... вот до чего довела меркантилизация германии..
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01.02.2022 14:22 Відповісти
Не мешайте зарабатывать. Когда убьют, вот тогда и приходИте!
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01.02.2022 14:25 Відповісти
Без вживання ненорматтвної лексики коментувати все це немає ніякої можливості.
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01.02.2022 14:30 Відповісти
Виходячи із заяв окремих посадових осіб Німеччини, а також з впертої політики ненадання Україні оборонної летальної зброї, в мене тільки одне питання до політичної верхівкиНімеччини, а саме: "Яку частину України або частину економіки України пообіцяли вам московити, щоб ви вперто не давали українцям захищати свою Батьківщину?!!!"
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01.02.2022 14:40 Відповісти
от же смердячий народ фріци,що й рашисти,,,"Ми підтримуємо збройні сили України нелетальними компонентами. Та ідіть вже прямо н,,,уй на Москву в обійми рашиста з вашими касками і шпиталями.Такого добро можна і в Африці придбати,варто попросити Ми надаємо допомогу економіці. (тварини німецькі ,відрізали Україні транзит газу на 3 млрд доларі,побудували з рашистами трубу ,створили по вказівці рашиста в Мінську ордло,за гроші не тільки рашистського окупанта,але і за майбутній продаж газу рашистською трубою громадянам ЄС яке створене для ведення війни з Україною,для недопущення України і її народу.через війну ні в ЄС ані в НАТО, Ми відкриваємо наші ринки в Європейському Союзі для російських енергоносіїв і товарів. Робиться багато чого, і ми допомагаємо,щоб все це приносило Україні як можна більшої шкоди ",
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01.02.2022 15:37 Відповісти
Пока вы рассмотрите все варианты, Путин водку на Банковой жрать будет.
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01.02.2022 15:42 Відповісти
У разі вторгнення РФ вже терміново мають виконуватись, а не будуть розглянуті "всі варіанти"допомоги.
Поки вони будуть збиратись розглядати, так і Берлін може бути окупований.
От тоді прозріють.
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01.02.2022 16:00 Відповісти
Разом з перемовинами лунають і вистріли, подеколи і з зенітної артилерії, так що гер німецький дупутат лукавить. Але ж це демократи. Демократам можна брехати - це їхня робота.
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01.02.2022 16:00 Відповісти
Німеччина боїться давати військові технології тому що не виключає потрапляння їх у руки москалів!
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01.02.2022 16:00 Відповісти
ты думаешь, что их шпионы ещё не скупили эти технологии килотоннами у коррумпированных меркелей?
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01.02.2022 16:10 Відповісти
а теперь перевод на понятный язык: До войны пушек не получите, и может быть мы успеем их дать когда вас будут трахать во все дыры.
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01.02.2022 16:09 Відповісти
Германия не даст никаких пушек и во время войны. И СП2 не прикрутит. Все кто хотели РЕАЛЬНО помочь Украине-они это сделали. А Это :Эстония,Латвия,Литва,Польша,Великобритания,Чехия,США и Канада. Все остальные-им пофиг на Украину. Вернее между Украиной и Рашкой-они выбрали бабло в обмен на совесть
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01.02.2022 17:28 Відповісти
Зараз буду писати дуже незрозумілі для істериків, хай вони і вважають себе патріотами, речі.
На подіях 2ї Світової Війни, яку в Рашці називають вєлікой отєчєствєнной, побудована ВСЯ АНТИЗАХІДНА ПРОПАГАНДА Рашки. Мізки промивають ще з часів СРСР. Знято ТИСЯЧІ фільмів, які створили міфи і легенди в головах росіян. Їм вбивається в голову, що саме рускіє виграли війну, і т.д. Сотню мільйонів росіян зомбовано. Їх важко всіх зомбувати проти України. Ну не вірять вони пропаганді на цю тему. Звичайно, є відморозки, які спочатку "ми ісполнялі пріказ", а потім "за что хахли маво кєнта убілі, буду мстіть!"... Проте таких небагато, Україна з ними впоралась би... Тобто зараз Х*уйло не має достатньо військових, які були б мотивовані на масштабну, велику війну проти України.

Проте допомога Німеччини Україні саме зараз - це буде зовсім інше... Пропагандистські верески Кремля про "возрождєніє нємєцкого фашизма", про те, що "нємєцкоє оружиє убіваєт нас, русскіх освободітєлєй Європи" - впадуть на дуже добре вгноєний грунт. Встануть мільйони ВЖЕ МОТИВОВАНИХ І ОБДУРЕНИХ З ДІДА ПРОПАГАНДОЮ кремлівських зомбі. Все це може призвести до Третьої Світовох, останньої для цивілізації.
Якщо Німеччина саме зараз почне озброювати Україну - саме так і може статися. Німеччина це дуже чітко розуміє.
Треба було б, щоб це розуміли не тільки в Німеччині. Це повинні розуміти в США, і тим більше в Україні.

Ці шахи - вкрай небезпечні. Ні, демократія не програє... Просто після хибного ходу може загинути вся цивілізація.
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01.02.2022 16:33 Відповісти
Россия УЖЕ напала на Украину оккупировав Крым и часть Донбасса. Вы пишете полный бред. По -ваг=шему нормальные люди не должны препятствовать действиям маньяка(РФ) поскольку это может восприниматься маньяком негативно и еще больше обозлит его? На самом деле Германия просто хочет получить как можно больше пользы от противостояния Рашки и Украины. В нормальном мире никто и никогда не учитывает интересы и пожелания преступников. Преступников просто сажают в тюрьму а не ведут с ними переговоры
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01.02.2022 17:25 Відповісти
Я не обіцяв, що істерики зрозуміють.
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01.02.2022 17:42 Відповісти
Вас Зеленський укусив?
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01.02.2022 19:00 Відповісти
Он заранее сказал что все кто с ним не согласны-это истерички. Ахрененный аргумент в споре!
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02.02.2022 01:41 Відповісти
Недолуге виправдання, навіть, точніше сказано - відмазка. У колективній свідомості рашкован, зомбованих пропагандою, ворогом є не лише фошизди з Берліна, наступ на який "ані моґут пафтаріть". Для першого-ліпшого всратого кацапа із Сизрані ворогами також є піндоси (а з ними і британці). Які вже повним ходом постачають в Україну зброю, та учать нею користуватись, причому не перший рік. Так чому ж досі кассаби не об'єднались проти нас із криками "валі пєндософ!", і під веселе улюлюкання і бринькання балалайок не напали?
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01.02.2022 18:55 Відповісти
Вони напали. Сім років тому. Вірніше... Напали, починаючи з Тузли.
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02.02.2022 07:52 Відповісти
А что-Украина когда-либо угрожала России и имела к ней территориальные претензии? Оружие нужно прежде всего чтобы ПРЕДОТВРАТИТЬ наступление Парашки на Украину. Коггда Парашка насттупит-будет уже поздно. Немцы очередной раз показали свое двуличие и желание делить Европу вместе с лаптеногими
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01.02.2022 17:21 Відповісти
Откровенный бред.
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01.02.2022 17:43 Відповісти
Езжай к нам, в Украину, расскажешь где бред.
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01.02.2022 23:58 Відповісти
Там де я, там Україна.
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02.02.2022 07:50 Відповісти
Ох німці, дивіться, щоб подібна політика не вилізла вам боком...
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01.02.2022 19:06 Відповісти
Німці мають вибачитись перед Україною і українцями за ті злочини, що вони скоїли у 20 столітті і вбивство 10 000 000 українців!!!
Німці повинні сплатити Україні 10 000 000 000 000 ЄВРО репарації!
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01.02.2022 19:59 Відповісти
В Німеччині той самий гімн що й при Гітлері. Замінили лише першу фразу "Дойчлан, Дойчлан юбер алес" (Німеччина понад усе). Як не дивно в ********** та ж сама фігня - гімн фашистський залишили лише текст шовіністичний обновили. Як там у Кісєльова - "Совпадєніє?"
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01.02.2022 20:06 Відповісти
Не знаю как у кого, но у меня ************* нацистским шлюхам, веры не было и нет. достаточно вспомнить поставки их оборудования в оккупированный крым вопреки санкциям.
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01.02.2022 20:54 Відповісти
 
 