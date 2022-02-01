У Бундестазі пояснили відмову ФРН постачати зброю Україні: Триває переговорний процес. У разі вторгнення РФ будуть розглянуті "всі варіанти"
Поки тривають дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією, Німеччина не повинна постачати зброю Києву, вважає заступник голови парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю DW у понеділок, 31 січня.
Депутат Бундестагу наголосив, що на випадок військової агресії щодо України розглядаються "всі варіанти".
"Ми підтримуємо збройні сили України нелетальними компонентами. Ми надаємо допомогу економіці. Ми відкриваємо наші ринки в Європейському Союзі для українських товарів. Робиться багато чого, і ми допомагаємо Україні як можемо", - зазначив він.
При цьому на даному етапі йдеться насамперед про переговорний процес, підкреслив Ламбсдорфф, зазначивши, що в дипломатичній сфері залишається ще багато варіантів, які варто розглянути. Зокрема, за його словами, у рамках ООН необхідно винести конфлікт із РФ на обговорення не Ради Безпеки, а Генеральної Асамблеї, оскільки там Росія не має права вето.
За його словами, якщо українці хочуть придбати зброю, вони знають де це можна зробити, про що також сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба під час візиту німецької колеги Анналени Бербок (Annalena Baerbock).
Відповідаючи на запитання щодо можливості виключення для України в політиці Берліна, яка передбачає відмову від постачання зброї до регіонів воєнних конфліктів, Ламбсдорфф зазначив, що це було зроблено лише двічі - у випадку іракських курдів та з метою захисту косовських албанців від геноциду з боку сербів. В обох випадках це була не та ситуація, в якій були можливі переговори, а йшлося про геноцид, який уже відбувався, зазначив депутат.
"При цьому з російською стороною говорити можливо, хоч і важко, що ми й робимо разом із нашими союзниками", - наголосив він. Водночас уряд Німеччини чітко заявив, що у разі військової агресії всі варіанти, як і раніше, можливі, нагадав він.
Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.
Так, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.
На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.
Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.
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ОН-я политик и депутат и к тому же честный...
ОНА- о я куртизанка девочка по вызову..... но еще и девственная.. могу и справку от доктора показать...
Вот тебе ссылка на https://www.nspa.nato.int/default NSPA. вот статья https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/12/13/7131518/ статья "Украинской правды" . А теперь ты мне ссылку на документ который подтверждает твои фантазии про "Правила блока" которые запрещают продавать оружие Украине.
получили тогда оружие? Кто был зам Обамы
Німеччина стоїть поряд з варварською маньячною бензоколонкою і повністю залежить від неї.Гроші,газ,страх і вигода перемогли.І в це болото Берлін хоче втягнути всю Європу через свій Північний поток і здачу України.А Україну зробити жертовним ягням.
Але ми не будемо жертвами і рабами з Німеччиною,чи без неї.Ми то вистоїмо,а от чи поверне Німеччина свою втрачену репутацію,це питання
Редкостное г*вно имеnно эти представители прогрссиеного человечества.
"Сменили регистрацию и летают самолеты бывшего нардепа и бизнесмена Виталия Хомутынника, президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира и соратника Медведчука из ОПЗЖ Тараса Козака, который якобы скрывается в России.
Эти самолеты покинули Украину перед введением санкций и впоследствии сменили бортовые номера и место регистрации, что позволило им функционировать дальше.
Самолет Хомутынника Гольфстрим G 280 покинул Украину 14 февраля, за 5 дней до санкций.
По информации источников УП в авиационной сфере, в конце апреля-начале мая Хомутынник выставил самолет на продажу. Сам Хомутынник подтвердил УП факт обращения в СНБО относительно "ошибочности санкций" против его компании и сообщил о "вынужденной перепродаже самолета другой компании в холдинге".
2 августа самолет с бортовым номером Т7-СIF (Cascade Investment Fund, название инвестиционного фонда Хомутынника - УП) прилетел в швейцарский город Сент-Галлен, где расположен сервисный центр самолетов Гольфстрим, а через неделю вылетел оттуда с бортовым номером T7-CSCD (аббревиатура от названия компании Хомутынника Каскад)."
https://compromat.group/main/politics/52308-homutynnik-kushnir-kozak-i-golfstrimy-s-perebitymi-nomerami.html
"Виталий Юрьевич Хомутынник (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Віталій Юрійович Хомутиннік; род. 4 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1976 года , г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Макеевка Донецкой области) - украинский предприниматель, миллионерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated1-1 [1] , депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховной Рады Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_IV_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 IV , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 V , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 VI , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 VII и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 VIII созывов.
В 2003-2005 гг. советник премьер-министра Украины. На президентских выборах 2004 года доверенное лицо кандидата В. Януковича
Принимал участие в конфликте вокруг госпредприятия «Укртранснафта» на стороне олигарха https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Игоря Коломойского
Имеет совместное газодобывающие предприятие с украинским миллиардером https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Игорем Коломойским"
(Википедия)
* аннексия Австрии
* захват Чехии и Словакии (теперь прийдётся два раза бегать)
* совместный с рашкой раздел Польши.
* убийство евреев, которые не успели сбежать.
А знаете в чем секрет? Хусейн до 1991 г. буквально купался в нефтедолларах и платил втридорога любой стране за современное оружие.
Чувствуете связь с позицией Германии: Давайте не торопиться с санкциями против РФ?
Все это понятно и объяснимо, но тут как говорится: Вы, или трусы оденьте, или крестик снимите ...
Нехай собі в них в сортир ходять!!!
Тепер стало ясно хто є хто!!!!
Поки вони будуть збиратись розглядати, так і Берлін може бути окупований.
От тоді прозріють.
На подіях 2ї Світової Війни, яку в Рашці називають вєлікой отєчєствєнной, побудована ВСЯ АНТИЗАХІДНА ПРОПАГАНДА Рашки. Мізки промивають ще з часів СРСР. Знято ТИСЯЧІ фільмів, які створили міфи і легенди в головах росіян. Їм вбивається в голову, що саме рускіє виграли війну, і т.д. Сотню мільйонів росіян зомбовано. Їх важко всіх зомбувати проти України. Ну не вірять вони пропаганді на цю тему. Звичайно, є відморозки, які спочатку "ми ісполнялі пріказ", а потім "за что хахли маво кєнта убілі, буду мстіть!"... Проте таких небагато, Україна з ними впоралась би... Тобто зараз Х*уйло не має достатньо військових, які були б мотивовані на масштабну, велику війну проти України.
Проте допомога Німеччини Україні саме зараз - це буде зовсім інше... Пропагандистські верески Кремля про "возрождєніє нємєцкого фашизма", про те, що "нємєцкоє оружиє убіваєт нас, русскіх освободітєлєй Європи" - впадуть на дуже добре вгноєний грунт. Встануть мільйони ВЖЕ МОТИВОВАНИХ І ОБДУРЕНИХ З ДІДА ПРОПАГАНДОЮ кремлівських зомбі. Все це може призвести до Третьої Світовох, останньої для цивілізації.
Якщо Німеччина саме зараз почне озброювати Україну - саме так і може статися. Німеччина це дуже чітко розуміє.
Треба було б, щоб це розуміли не тільки в Німеччині. Це повинні розуміти в США, і тим більше в Україні.
Ці шахи - вкрай небезпечні. Ні, демократія не програє... Просто після хибного ходу може загинути вся цивілізація.
Німці повинні сплатити Україні 10 000 000 000 000 ЄВРО репарації!